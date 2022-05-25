【國際大風吹】英國脫歐留下未拆的「北愛邊境」地雷，為何讓歐盟氣得要經濟制裁？

說到英國脫歐，你可能覺得，那不是好久以前的事情了嗎？的確，英國已經在2020年1月31號正式脫離歐盟，同一年年底，脫歐過渡期也結束了。但其實到現在為止，很多兩邊談好的協議內容都還沒有正式落實，甚至最近傳出英國想要單方面修改內容，頓時引發歐盟高度不滿，批評英國可能違反國際法，甚至傳出有可能對英國展開貿易戰。

現在不是搞孤立主義或背棄以規則為基礎的國際秩序的時候，畢竟我們正在批評俄國不守國際法。 歐盟英國議會夥伴大會主席洛娃索（Nathalie Loiseau）

這場危機的導火線，就是北愛爾蘭。北愛爾蘭的人口其實只佔全英國的3%，面積也只有全國的6%，但是北愛爾蘭尷尬的地理位置，還有曾經引發將近30年血腥衝突的主權問題，都讓局勢變得非常複雜難解。這一集就來看看，到底北愛爾蘭跟英國的關係是什麼？為什麼會成為英國和歐盟之間的衝突焦點？北愛有可能會脫離英國獨立嗎？

北愛爾蘭與英國的風風雨雨

我們平常俗稱的英國，全名是大不列顛與北愛爾蘭聯合王國。其中，大不列顛和愛爾蘭都是地理名詞，代表西歐外海的這兩座大島。現在，這裡有英國和愛爾蘭共和國，但在歷史上，早從13世紀開始，整座愛爾蘭島就一直被大不列顛的政權所統治。由於當地居民多半是天主教徒，卻長期遭受新教徒的殖民和打壓，於是慢慢產生爭取自治的情緒。

數百年後，到了19、20世紀，愛爾蘭民族主義興起，愛爾蘭獨立戰爭爆發。在戰爭期間，英國政府提議把新教徒比較多的北愛爾蘭，還有天主教徒比較多的南愛爾蘭分為兩個自治區，希望暫時都能留在英國。然而，民族主義者並不接受，堅持建國，而北愛爾蘭則立刻表態自願回歸英國統治。從此，南北愛爾蘭就分屬不同國家。

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回歸英國之後，北愛依然不平靜。希望北愛跟愛爾蘭共和國統一的共和派，以及希望北愛留在英國的保皇黨，從1960年代末期，逐漸發生暴力衝突。雙方都有武裝組織之外，英國政府軍也強力介入。結果，發生大量暗殺行動、恐怖攻擊，也有軍人對老百姓開槍的事故。這段動盪不安的時期長達20多年，總共造成3500多人死亡、4萬7000多人受傷。

一直到1998年，英國、北愛各政黨，以及愛爾蘭共和國，才達成所謂「耶穌受難日協議」，而且經公投後高票通過。

大家已經表態了。你要表達意見可以用說的、用辯論的、用講理的、用說服的，但不可以用槍、炸彈、暴力，不論是北愛爾蘭政治，或整個愛爾蘭島的任何地方，這些都已經是過去式。 時任英國首相 布萊爾（Tony Blair）

在這個協議之下，北愛留在英國，但保皇黨和共和派必須分享權力，共組聯合政府。同時英國政府也下放更多自治權，還改善了北愛和愛爾蘭共和國之間的關係，打開邊界，鼓勵雙邊往來。協議中也強調，如果北愛希望「脫英入愛」的民意夠強，可以舉行公投來決定去留。總之，可以說盡量在保皇黨和共和派的需求之間取得平衡。然而，這份巧妙平衡卻在2016英國通過脫歐公投之後面臨威脅。

脫歐後未拆的地雷：北愛邊境機制

脫歐之前，英國和愛爾蘭都是歐盟成員，人員、貨物可以自由跨國移動，但一旦英國脫歐，北愛也就離開歐盟，這樣子，跟愛爾蘭的邊界還應該保持開放嗎？頓時成為燙手山芋。

支持脫歐的北愛保皇黨認為，應該要設置陸上邊界，才能維持英國全國體制一致與完整；但歐盟、愛爾蘭與北愛的共和派卻主張，如果把北愛和愛爾蘭劃清界線，等於違反耶穌受難日協議的開放精神，再度刺激歷史傷痕，所以為了和平，不該設置邊界關卡。

但如果不設關卡，就沒辦法檢查進出歐盟的貨物有沒有符合歐盟規定，那該怎麼辦呢？這個北愛邊界問題，讓脫歐談判卡關很久。最終強森政府跟歐盟談好，在北愛爾蘭的港口設置海關，負責檢查從大不列顛島透過北愛，最終要進入愛爾蘭、也就是歐盟的貨品。這樣一來，北愛跟愛爾蘭之間就不必新增任何陸上邊界，可以暫時維持現狀，反正之後如果有更好的解決方案再說。

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可是這個所謂的北愛邊境機制，卻引發各個親英國政黨的不滿。

北愛邊境機制是英國政府為了脫歐才答應的，我們當時就覺得很明顯，現在大家也知道了，這個機制有可能掀起北愛史上最嚴重的憲政危機。 民主聯盟黨前領導人 唐納森（Jeffrey Donaldson）

保皇黨人士認為，政府把關卡設在北愛港口，同時讓北愛跟歐盟的進出口規範，暫時維持跟脫歐前一樣，等於形成「一國兩制」的怪現象。

尤其是英國國內其他地方賣到北愛的商品，明明是在國內移動，卻一律要在港口檢查，確認不是要賣到歐盟的產品。多了這一道關卡，不只實務上造成業者的時間和處理成本大增，更讓人覺得北愛好像不是英國一部分，情感上跟實務上都造成很大的損害。2021年，北愛因此出現好幾波保皇黨人士的街頭示威。

到了今年5月的北愛議會選舉，幾十年來一直是議會最大黨的親英國民主聯盟黨，丟了很多席次，破天荒屈居第二。按照1998年的耶穌受難日協議，保皇黨和共和派必須要分享權力。兩個陣營席次最多的政黨，要分別推出首席和副首席部長，共組聯合政府，確保北愛政局穩定。但民主聯盟黨今年選後，硬是不推副首席部長人選。揚言除非中央修改北愛邊境機制，否則就要杯葛到底，讓新一屆北愛政府無法上路。

這下子首相強森麻煩了。北愛邊境機制是他的政府好不容易跟歐盟談判出來的成果，如果要改，勢必要重新談判。但風聲傳來，歐盟馬上表態絕不會重新協商，還批評英國誠意不足，自己想脫歐又擺不平國內的意見。

我們必須了解英國承諾了什麼，我們必須面對歐盟不可能解決所有脫歐帶來的問題，以及英國政府選擇的脫歐方式。因此歐盟的立場始終一致：我們不會重新談判（北愛）機制，這點歐盟各國有共識。 歐洲執委會副主席 塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）

英國談好的機制想偷改？歐盟恐祭經濟制裁

夾在北愛和歐盟之間的強森，5月17號連忙造訪北愛爾蘭，跟各大政黨代表會面，了解各方立場。他表示，英國不會單方面撤銷整個北愛邊境機制，只是要修正一些小地方，希望可以跟歐盟喬一下。

我們必須處理機制的一些問題，實際上就是移除一些相對較小的貿易障礙。我想絕對有合乎常理又實際的好方案，我們要跟歐盟的朋友一起溝通、實現。 英國首相 強森（Boris Johnson）

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國首相強森

英國外長特拉斯也表示，即將推動立法來修改北愛邊境機制的部分內容。只是，根據BBC記者分析，目前英國政府想做的變動並不小，等於是創造一套雙軌制，把賣給歐盟跟在英國境內銷售的貨物完全分開，但這可不是歐盟當初答應的條件。