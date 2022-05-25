越南奪下東南亞運動會男足冠軍，這一切亮眼表現要從一位韓籍教練執掌說起

5月22日，越南以1─0擊敗泰國拿下東南亞運動會男子足球冠軍，而就在前一天，越南女子足球隊也是以1─0擊敗泰國拿下女子足球冠軍。雙料冠軍的加持下，當天夜晚下的胡志明市第一郡，擠滿了剛看完現場直播的男男女女，他們騎在機車上，吹著塑料製成的玩具小喇叭，揮舞著越南國旗，大家一起水洩不通地塞在大馬路上，盡情釋放內心滿溢出的狂喜自豪。

這幅畫面中令人感到突兀的存在，是愣住傻眼的遊客，他們不知道，如果你問起越南人最令他們感到驕傲的運動是什麼，他們會回答：足球。但就算對於那些早已知道這件事的人來說，例如筆者，也難免愕然：「竟然可以開心成這樣！」

越南足球的亮眼表現，開始於2018年擊敗烏茲別克斯坦拿下U-23亞洲盃冠軍。在此之前，儘管越南人已經展顯其對足球的熱情，例如球迷在贏球後騎機車遊街呼號的傳統，但也有傳出許多作假球的醜聞。例如在2014年的越南國家盃賽中，同奈省俱樂部的6名球員與賭頭合作故意輸球以獲取9000美金（約新台幣26萬6443元）的酬庸，而事後主謀被判6年徒刑。

越南足球在2018年的華麗轉身，少不了一位韓國教練的功勞：朴恒緖（Park Hang-seo）。朴教練於1957年出生於慶尚南道，曾是韓國20歲以下國家足球隊隊長，也在2002年擔任韓國國家隊教練為同年的亞洲盃做準備。此後朴教練轉戰執教於韓國各足球俱樂部，直到2017年9月，被聘用為越南男子國家隊首席教練。從此之後，帶領越南隊連連勝利於各大重要賽事，2018年12月擊敗馬來西亞奪下東盟足球錦標賽冠軍，這是越南暌違十年的區域冠軍；2019年11月，雖以0─1敗於日本，但也晉級亞足聯亞洲盃前8強；同年奪下東南亞運動會足球冠軍，這是越南國家隊在統一後首次拿下的冠軍杯，而在今年於河內舉辦的東南亞運動會中，他們也成功衛冕。

Photo Credit: 中央社 在南韓籍教練朴恒緒指導下，越南足球隊近年來持續創造奇蹟，讓當地球迷瘋狂，也掀起體育方面的越南哈韓風潮。（越南足球協會提供）

朴教練在越南人心中可以說是最令人敬佩的外賓，不只接下多個代言廣告，還獲頒越南二等國家勞動勳章。

在越南，或許足球不僅是一項運動而已，而是凝聚人心以及團結民族的象徵。早在朴教練到來越南之前，越南政府已經在2013年3月8日發佈了「發展越南足球到2020年，展望到2030年的戰略」，其中立下的目標是，2020年之前女子足球隊排名亞洲前6強，男子足球隊排名亞洲前15強；2030年之前女子足球隊保持排名亞洲前6強，但男子足球隊要上升到亞洲前10強。同時也立下許多措施，包括管理專業化、所有各省及直轄市都要有足球俱樂部、2020年之前各級學校的足球俱樂部會員要到達100萬人、從7歲的孩子中開始挑選潛力球員、確保21歲以下的潛力球員每年至少上場比賽20次、派遣14─18歲的潛力球員到國外受訓至少兩年等。

如今看來，越南的足球戰略算是成功了。按照2022年5月的國際足球聯合會（FIFA）排名，越南排名世界第99名，亞洲第18名（2021年是第15名）。不過，得隴望蜀是人之常情。目前越南仍對未能參加今年將於卡達舉辦的世界盃而感到些許失落。按照朴教練的總結，2022年世界盃亞洲預選賽的越南成績是，1勝1和8負，並坦言這不是好的結果，越南還需要再做4年的準備；也強調這不是訓練一個國家隊的事情，而是一個整體社會基礎的準備。