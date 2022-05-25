越南奪下東南亞運動會男足冠軍，這一切亮眼表現要從一位韓籍教練執掌說起
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朴恒緖曾擔任韓國國家隊教練也轉戰執教於韓國各足球俱樂部，直到2017年被聘用為越南男子國家隊首席教練，從此帶領越南隊連連勝利於各大重要賽事，2018年12月擊敗馬來西亞奪下東盟足球錦標賽冠軍，是越南暌違十年的區域冠軍。
5月22日，越南以1─0擊敗泰國拿下東南亞運動會男子足球冠軍，而就在前一天，越南女子足球隊也是以1─0擊敗泰國拿下女子足球冠軍。雙料冠軍的加持下，當天夜晚下的胡志明市第一郡，擠滿了剛看完現場直播的男男女女，他們騎在機車上，吹著塑料製成的玩具小喇叭，揮舞著越南國旗，大家一起水洩不通地塞在大馬路上，盡情釋放內心滿溢出的狂喜自豪。
這幅畫面中令人感到突兀的存在，是愣住傻眼的遊客，他們不知道，如果你問起越南人最令他們感到驕傲的運動是什麼，他們會回答：足球。但就算對於那些早已知道這件事的人來說，例如筆者，也難免愕然：「竟然可以開心成這樣！」
越南足球的亮眼表現，開始於2018年擊敗烏茲別克斯坦拿下U-23亞洲盃冠軍。在此之前，儘管越南人已經展顯其對足球的熱情，例如球迷在贏球後騎機車遊街呼號的傳統，但也有傳出許多作假球的醜聞。例如在2014年的越南國家盃賽中，同奈省俱樂部的6名球員與賭頭合作故意輸球以獲取9000美金（約新台幣26萬6443元）的酬庸，而事後主謀被判6年徒刑。
越南足球在2018年的華麗轉身，少不了一位韓國教練的功勞：朴恒緖（Park Hang-seo）。朴教練於1957年出生於慶尚南道，曾是韓國20歲以下國家足球隊隊長，也在2002年擔任韓國國家隊教練為同年的亞洲盃做準備。此後朴教練轉戰執教於韓國各足球俱樂部，直到2017年9月，被聘用為越南男子國家隊首席教練。從此之後，帶領越南隊連連勝利於各大重要賽事，2018年12月擊敗馬來西亞奪下東盟足球錦標賽冠軍，這是越南暌違十年的區域冠軍；2019年11月，雖以0─1敗於日本，但也晉級亞足聯亞洲盃前8強；同年奪下東南亞運動會足球冠軍，這是越南國家隊在統一後首次拿下的冠軍杯，而在今年於河內舉辦的東南亞運動會中，他們也成功衛冕。
朴教練在越南人心中可以說是最令人敬佩的外賓，不只接下多個代言廣告，還獲頒越南二等國家勞動勳章。
在越南，或許足球不僅是一項運動而已，而是凝聚人心以及團結民族的象徵。早在朴教練到來越南之前，越南政府已經在2013年3月8日發佈了「發展越南足球到2020年，展望到2030年的戰略」，其中立下的目標是，2020年之前女子足球隊排名亞洲前6強，男子足球隊排名亞洲前15強；2030年之前女子足球隊保持排名亞洲前6強，但男子足球隊要上升到亞洲前10強。同時也立下許多措施，包括管理專業化、所有各省及直轄市都要有足球俱樂部、2020年之前各級學校的足球俱樂部會員要到達100萬人、從7歲的孩子中開始挑選潛力球員、確保21歲以下的潛力球員每年至少上場比賽20次、派遣14─18歲的潛力球員到國外受訓至少兩年等。
如今看來，越南的足球戰略算是成功了。按照2022年5月的國際足球聯合會（FIFA）排名，越南排名世界第99名，亞洲第18名（2021年是第15名）。不過，得隴望蜀是人之常情。目前越南仍對未能參加今年將於卡達舉辦的世界盃而感到些許失落。按照朴教練的總結，2022年世界盃亞洲預選賽的越南成績是，1勝1和8負，並坦言這不是好的結果，越南還需要再做4年的準備；也強調這不是訓練一個國家隊的事情，而是一個整體社會基礎的準備。
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翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
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浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。
浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。
浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美
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這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。
浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨
晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。
浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。
聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。
不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER
集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。