「新疆警察檔案」揭露維吾爾集中營的恐怖：留鬍子會被關、逃跑的人可以開槍打死
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一系列被稱作「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files）的機密照片與文件，由不具名的駭客提供給美國學者曾茲，特別選在聯合國人權事務高級專員抵達中國、展開充滿爭議的新疆行的時候公佈。
中國新疆維吾爾集中營近期又有新的證據。從中國警察伺服器裡數千張照片和機密文件遭到洩露，證明大規模集中營對維吾爾族人的虐待，包括槍決試圖逃跑的人。
一系列被稱作「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files）的機密照片與文件，由不具名的駭客提供給美國學者曾茲（Adrian Zenz），特別選在聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）抵達中國、展開充滿爭議的新疆行的時候公佈。這些照片也經英國《BBC》、德國《明鏡》、法國《世界報》在內的國際媒體的調查與驗證。
新疆警察檔案洩露了什麼？
- 照片
新疆警察檔案包含5000多張維吾爾人的照片，拍攝時間為2018年1月至7月。這些照片是在新疆南部的疏附縣（Konasheher）派出所和集中營拍攝的照片，疏附縣主要是維吾爾族人居住的地方，這些地區當局要求拍攝大部分人口，以作為數據收集的一部分。
2884名監禁者中，其中有15名未成年人，年紀最小的是年僅15歲的女孩，年紀最大的是一名73歲的婦女。
儘管中國政府聲稱，維吾爾族人是自願接受集中營的再教育，但照片中的人有人哭泣，看起來精神幾近崩潰。
部分照片也顯示拍攝時有警察手持警棍、站在旁邊密切監視，另外還有身穿迷彩服的警衛持槍待命。
多數被拘留的人，是因為他們容貌或行為顯示他們可能有穆斯林的宗教信仰，或者只是他們曾前往穆斯林為主要人口的國家。
如58歲的Tursun Kadir，因「在宗教極端主義的影響下留鬍子」被判入獄16年零11個月。
60歲的Tajigul Tahir被關，因為她的兒子被懷疑有「強烈的宗教傾向」──他不喝酒也不抽煙。
另外還有數百人因收聽遭禁的演講、或者手機安裝加密應用程式而被關；也有人因為手機裡「信用不足」被指控隱藏所從事活動；其他指控還包括「挑釁滋事」或「擾亂社會秩序」。
- 機密文件
洩露的文件中包括各種指引，如要求所有學生在四處走動時都必須戴上手銬、腳鐐和蒙眼。
另一份2018年發布針對「上課期間防鬧事、逃跑預案處置流程」的文件也顯示：
如學員不聽勸告帶槍民警可鳴槍示警，若學員不聽勸阻繼續擴大事態、逃跑或企圖搶奪槍支，帶槍民警予以擊斃。
文件也包括一些中共高層的演講內容，包括前新疆自治區黨委書記陳全國，於2017年的一次內部講話中，命令警衛開槍打死任何試圖逃跑的人，呼籲該地區的官員對宗教信徒實施嚴格控制。
對犯罪分子的仁慈就是對人民的犯罪。克州公安局要認真反思，現在先抓人，抓完人要追責的。
疆內疆外，所有的口岸、工作組，進駐發揮作用的全覆蓋，一進駐就發揮作用......內地我們已經抓了十幾個了，丹東、福建、廣東，寧夏......境外回來的，回一個抓一個，抓一個押一個，押一個關一個，一個不漏。事實不清楚的，教育轉化，但不能出來，大家要落實好。
你像這個克州公安局押這個犯罪分子，那不就是責任嗎？手銬一帶他能跑嗎？他跑不了啊是不是？跑幾步把他擊斃了，你像這些你跑了就擊斃沒什麼問題的，早都授權了。所以責任制一定要全覆蓋。
另外一篇由中國公安部部長趙克強在2018年訪問新疆時發表的演說，則提到來自中國國家領導人習近平的「重要指示」，包括蓋新的集中營和拘留中心，以關押更多的人。他暗示多達200萬維吾爾人可能懷有「極端主義思想」，需要在集中營進行處理。
陳全國在2017年發表的另一篇內部演講則指出，「5年的再教育可能還不夠」，「一旦放出去，問題又會出現，這就是新疆的現實」，陳全國說。
洩露的文件只可追溯到2018年，可能是因為中國在2019年改變了對集中營相關數據的加密方式，使駭客無法觸及。
外界怎麼回應？
英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，更多中國在新疆侵犯人權、令人震驚的細節浮出水面，新證據顯示，中國針對維吾爾族穆斯林和其他少數民族的規模非比尋常，包括強迫勞動、嚴格限制宗教自由、父母與子女分離、強制節育和大規模監禁。
特拉斯表示，英國與國際夥伴站在一起，譴責中國對維吾爾穆斯林和其他少數民族的駭人聽聞的迫害，「我們仍然致力於追究中國的責任」。特拉斯也希望，中國能允許聯合國人權事務高級專員不受限制地進入新疆地區，以便能夠對當地的事實進行徹底的評估。
如果不能獲得進入，這次的訪問只會突顯中國企圖隱瞞他們在新疆的行為。
聯合國人權事務高級專員巴切萊特正在中國進行訪問，為期6天的行程中，她將親自到訪新疆。這是自2005年以來，聯合國人權事務負責人首次正式訪問中國。
不過人權組織擔心，如果巴切萊特沒有對中國施加足夠的壓力，她的報告可能無法提供當地完整的情況，北京可能會利用這些報告為其在新疆的行動辯護。
聯合國於2018年聲稱，有100萬維吾爾人被關押在大規模集中營進行「再教育」，中國最初否認有集中營的存在，後來承認設立了「職業培訓中心」，提供宿舍，人們可以「自願」報到，學習法律、漢語和職業技能。
中國外交部發言人汪文斌24日表示，中方歡迎巴切萊特到中國進行訪問，稱這的訪問是「一次增進了解之旅」，目的是增進雙方交流與合作、促進國際人權事業發展，也承諾「我們將為她的這次訪問提供便利。」
被媒體詢問到這批遭駭客入侵獲得的大量數據，汪文斌表示，這是「反華勢力抹黑新疆的最新例子」，痛批「散佈謊言謠言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。」
新聞來源
- The faces from China’s Uyghur detention camps（BBC）
- The truth about China's Uyghur camps Beijing is trying to hide: Hacked data reveals thousands of prisoners forced to undergo 're-education'… with a shoot-to-kill policy for anyone who tries to flee（Dailymail）
- U.N. Human Rights chief kicks off high-stakes visit to China, Beijing cites COVID in limiting access（Reuters）
延伸閱讀
- 【全文】外媒揭露新疆再教育營「教育方針」：完全改變信仰和語言，才能被釋放
- 監視從餐桌到床上：新疆實施「結對認親」，讓110萬中共幹部入住維吾爾家庭
- 維吾爾婦女遭強制墮胎、注射避孕藥，最新報告揭中國在新疆的「節育政策」
- 《BBC》揭新疆集中營有系統地性侵維吾爾婦女：目的是摧毀所有人，離開的人也已經完了
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
我們想讓你知道的是
企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。