「新疆警察檔案」揭露維吾爾集中營的恐怖：留鬍子會被關、逃跑的人可以開槍打死

中國新疆維吾爾集中營近期又有新的證據。從中國警察伺服器裡數千張照片和機密文件遭到洩露，證明大規模集中營對維吾爾族人的虐待，包括槍決試圖逃跑的人。

一系列被稱作「新疆警察檔案」（Xinjiang Police Files）的機密照片與文件，由不具名的駭客提供給美國學者曾茲（Adrian Zenz），特別選在聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）抵達中國、展開充滿爭議的新疆行的時候公佈。這些照片也經英國《BBC》、德國《明鏡》、法國《世界報》在內的國際媒體的調查與驗證。

德國《明鏡》關於新疆維吾爾族集中營的調查報導。Photo Credit: Spiegel 網站

新疆警察檔案洩露了什麼？

照片

新疆警察檔案包含5000多張維吾爾人的照片，拍攝時間為2018年1月至7月。這些照片是在新疆南部的疏附縣（Konasheher）派出所和集中營拍攝的照片，疏附縣主要是維吾爾族人居住的地方，這些地區當局要求拍攝大部分人口，以作為數據收集的一部分。

2884名監禁者中，其中有15名未成年人，年紀最小的是年僅15歲的女孩，年紀最大的是一名73歲的婦女。

I'm looking through the #XinjiangPoliceFiles this morning and can't stop thinking about Rahile Omer, who was only 15 when she was detained. It's hard to even comprehend how terrified she must have been https://t.co/jkGv6uVytu pic.twitter.com/EMYgIAtsQU — Louise Matsakis (@lmatsakis) May 24, 2022

儘管中國政府聲稱，維吾爾族人是自願接受集中營的再教育，但照片中的人有人哭泣，看起來精神幾近崩潰。

Photo Credit: BBC 新疆警察檔案洩露遭監禁的維吾爾人照片。

部分照片也顯示拍攝時有警察手持警棍、站在旁邊密切監視，另外還有身穿迷彩服的警衛持槍待命。

Images straight from police computers are powerful - especially when they contain so much raw information. Uncropped wide-angle shots show plenty of background, in this case a police officer in SWAT gear, with his baton at the ready. 🧵 pic.twitter.com/pKaHvPto54 — Adrian Zenz (@adrianzenz) May 24, 2022

多數被拘留的人，是因為他們容貌或行為顯示他們可能有穆斯林的宗教信仰，或者只是他們曾前往穆斯林為主要人口的國家。

如58歲的Tursun Kadir， 因「在宗教極端主義的影響下留鬍子」被判入獄16年零11個月。

Konaşer tutuklularından Tursun Kadir, sakal uzattığı ve dini vaazlar verdiği için yıllarca hapsedildi. Çin, sakal uzatılmasını "dini aşırıcılık" olarak adlandırıyor. pic.twitter.com/GMpkgevJcb — Salih Cuma Aydın (@saleehaydin) May 24, 2022

60歲的Tajigul Tahir被關，因為她的兒子被懷疑有「強烈的宗教傾向」 ── 他不喝酒也不抽煙。

另外還有 數百人因收聽遭禁的演講、或者手機安裝加密應用程式而被關；也有人因為手機裡「信用不足」被指控隱藏所從事活動； 其他指控還包括「挑釁滋事」或「擾亂社會秩序」。

機密文件

洩露的文件中包括各種指引，如要求所有學生在四處走動時都必須戴上手銬、腳鐐和蒙眼。

另一份2018年發布針對「上課期間防鬧事、逃跑預案處置流程」的文件也顯示：

如學員不聽勸告帶槍民警可鳴槍示警，若學員不聽勸阻繼續擴大事態、逃跑或企圖搶奪槍支，帶槍民警予以擊斃。

文件也包括一些中共高層的演講內容，包括前新疆自治區黨委書記陳全國，於2017年的一次內部講話中，命令警衛開槍打死任何試圖逃跑的人，呼籲該地區的官員對宗教信徒實施嚴格控制。

對犯罪分子的仁慈就是對人民的犯罪。克州公安局要認真反思，現在先抓人，抓完人要追責的。 疆內疆外，所有的口岸、工作組，進駐發揮作用的全覆蓋，一進駐就發揮作用......內地我們已經抓了十幾個了，丹東、福建、廣東，寧夏......境外回來的，回一個抓一個，抓一個押一個，押一個關一個，一個不漏。事實不清楚的，教育轉化，但不能出來，大家要落實好。 你像這個克州公安局押這個犯罪分子，那不就是責任嗎？手銬一帶他能跑嗎？他跑不了啊是不是？跑幾步把他擊斃了，你像這些你跑了就擊斃沒什麼問題的，早都授權了。所以責任制一定要全覆蓋。

Photo Credit: Xinjiang Police Files 2018年在新疆特克斯縣拘留中心的警察安全演習。

另外一篇由中國公安部部長趙克強在2018年訪問新疆時發表的演說，則提到來自中國國家領導人習近平的「重要指示」，包括蓋新的集中營和拘留中心，以關押更多的人。他暗示多達200萬 維吾爾人可能懷有「極端主義思想」，需要在集中營進行處理。

陳全國在2017年發表的另一篇內部演講則指出，「5年的再教育可能還不夠」，「一旦放出去，問題又會出現，這就是新疆的現實」，陳全國說。

洩露的文件只可追溯到2018年，可能是因為中國在2019年改變了對集中營相關數據的加密方式，使駭客無法觸及。

外界怎麼回應？

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示， 更多中國在新疆侵犯人權、令人震驚的細節浮出水面， 新證據顯示，中國針對維吾爾族穆斯林和其他少數民族的規模非比尋常，包括強迫勞動、嚴格限制宗教自由、父母與子女分離、強制節育和大規模監禁。

特拉斯表示，英國與國際夥伴站在一起，譴責中國對維吾爾穆斯林和其他少數民族的駭人聽聞的迫害，「 我們仍然致力於追究中國的責任」。 特拉斯也希望，中國能允許 聯合國人權事務高級專員不受限制地進入新疆地區，以便能夠對當地的事實進行徹底的評估。

如果不能獲得進入，這次的訪問只會突顯中國企圖隱瞞他們在新疆的行為。

Strong statement by U.K. government on the new evidence from the #XinjiangPoliceFiles:



"Today, further shocking details of China’s human rights violations in Xinjiang have emerged, which add to the already extensive body of evidence..."https://t.co/qlY36IOYX7 — Adrian Zenz (@adrianzenz) May 24, 2022

聯合國人權事務高級專員巴切萊特正在中國進行訪問，為期6天的行程中，她將親自到訪新疆。這是自2005年以來，聯合國人權事務負責人首次正式訪問中國。

On 23 May, State Councilor and FM Wang Yi met with the visiting UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet. A trip that would help enhance understanding and cooperation, and clarify misinformation.https://t.co/TKNJQ3HJEz pic.twitter.com/toHld1z5pl — 陆慷 LU Kang (@Amb_LuKang) May 24, 2022

不過人權組織擔心，如果巴切萊特沒有對中國施加足夠的壓力，她的報告可能無法提供當地完整的情況，北京可能會利用這些報告為其在新疆的行動辯護。

聯合國於2018年聲稱，有100萬維吾爾人被關押在大規模集中營進行「再教育」，中國最初否認有集中營的存在，後來承認設立了「職業培訓中心」，提供宿舍，人們可以「自願」報到，學習法律、漢語和職業技能。

中國外交部發言人汪文 斌24日表示，中方歡迎巴切萊特到中國進行訪問，稱這的訪問是「一次增進了解之旅」，目的是增進雙方交流與合作、促進國際人權事業發展，也承諾 「我們將為她的這次訪問提供便利。」

被媒體詢問到這批遭駭客入侵獲得的大量數據，汪文 斌表示，這是「反華勢力抹黑新疆的最新例子」，痛批「 散佈謊言謠言蒙蔽不了世人，也掩蓋不了新疆社會安寧穩定、經濟繁榮發展、人民安居樂業的事實。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元