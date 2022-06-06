朱立倫訪美為國民黨2024總統候選人鋪路「與我本人無關」，對年底九合一選情審慎樂觀

（中央社）國民黨主席朱立倫今（6）日表示，此次訪美最主要是重啟國民黨駐美代表處，也為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通管道。

朱立倫今天上午和華府台媒茶敘，談到此行主要目的表示，將清楚向美方朋友表示國民黨路線從頭到尾不變，也期望持續與美方溝通，只要是對中華民國有利、對台灣有利的，國民黨都贊成，只是各方用不同角度面對當前國際局勢、區域安全或國防、經貿議題。

至於在美中對抗裡，國民黨如何拿捏與華府、北京距離？朱立倫指出，兩岸應該保有溝通管道、交流平台，持續交流溝通是降低衝突、降低誤解的最好方式。

朱立倫指出，國民黨駐美代表處在2008年關閉，之後華府就沒有國民黨的聲音，這次重啟代表處將能讓大家知道國民黨的立場，並呈現不同聲音。

問及此行是否是為2024年總統大選鋪路，朱立倫澄清，「跟我本人完全無關」，只是作為國民黨主席必須在工作上做好政黨外交，重啟駐美代表處。

他說，就遠程角度而言，也是為國民黨未來的總統候選人建立溝通管道，將國民黨親美路線很清楚地告訴美方朋友，沒有任何個人考量，只希望國民黨好，未來的總統候選人能贏得勝選。

朱立倫今天下午走訪華府美京中華會館，晚上出席國民黨地區黨部安排的僑宴，與當地僑領與僑胞交流

朱立倫訪美學者：國民黨是親美政黨，對年底選情審慎樂觀

朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天表示，朱立倫日前在訪問史丹佛大學胡佛研究所，與美方學者交流時表示，國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨，持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭。

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，朱立倫一行於美西時間2日上午訪問史丹佛大學「胡佛研究所」（Hoover Institution），與各界學者、專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）等人就台海安全、兩岸關係及疫情後的世界動態等議題交換意見。

國民黨表示，在與美方學者交流時，學者提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫指出，目前國民黨除在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀。

朱立倫表示，反而民進黨在諸多重要縣市，特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。

韓國保守派候選人尹錫悅當選總統，菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.）贏得總統大選。對於亞洲民主現況，朱立倫指出，韓國與菲律賓今（2022）年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，韓國選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能，菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，鄰國的民主發展，都可能多少影響台灣的選舉。

國民黨指出，現場有學者提問，如何描繪國民黨扮演的的角色，朱立倫表示，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨。

朱立倫指出，國民黨100年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺