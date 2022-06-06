朱立倫訪美為國民黨2024總統候選人鋪路「與我本人無關」，對年底九合一選情審慎樂觀
我們想讓你知道的是
朱立倫表示，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨。
（中央社）國民黨主席朱立倫今（6）日表示，此次訪美最主要是重啟國民黨駐美代表處，也為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通管道。
朱立倫今天上午和華府台媒茶敘，談到此行主要目的表示，將清楚向美方朋友表示國民黨路線從頭到尾不變，也期望持續與美方溝通，只要是對中華民國有利、對台灣有利的，國民黨都贊成，只是各方用不同角度面對當前國際局勢、區域安全或國防、經貿議題。
至於在美中對抗裡，國民黨如何拿捏與華府、北京距離？朱立倫指出，兩岸應該保有溝通管道、交流平台，持續交流溝通是降低衝突、降低誤解的最好方式。
朱立倫指出，國民黨駐美代表處在2008年關閉，之後華府就沒有國民黨的聲音，這次重啟代表處將能讓大家知道國民黨的立場，並呈現不同聲音。
問及此行是否是為2024年總統大選鋪路，朱立倫澄清，「跟我本人完全無關」，只是作為國民黨主席必須在工作上做好政黨外交，重啟駐美代表處。
他說，就遠程角度而言，也是為國民黨未來的總統候選人建立溝通管道，將國民黨親美路線很清楚地告訴美方朋友，沒有任何個人考量，只希望國民黨好，未來的總統候選人能贏得勝選。
《聯合新聞網》報導，茶敘時，記者問朱立倫訪美行是否有助爭取2024年總統選舉門票，朱立倫表示他眼前最重要是重啟駐美代表處，記者追問「如果你是副手你考慮嗎？」朱立倫停頓一下後說，「謝謝，國民黨主席就好。」
朱立倫今天下午走訪華府美京中華會館，晚上出席國民黨地區黨部安排的僑宴，與當地僑領與僑胞交流
朱立倫訪美學者：國民黨是親美政黨，對年底選情審慎樂觀
朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天表示，朱立倫日前在訪問史丹佛大學胡佛研究所，與美方學者交流時表示，國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨，持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭。
國民黨主席朱立倫2日啟程訪美，國民黨文傳會今天發布新聞稿指出，朱立倫一行於美西時間2日上午訪問史丹佛大學「胡佛研究所」（Hoover Institution），與各界學者、專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）等人就台海安全、兩岸關係及疫情後的世界動態等議題交換意見。
國民黨表示，在與美方學者交流時，學者提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫指出，目前國民黨除在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀。
朱立倫表示，反而民進黨在諸多重要縣市，特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。
韓國保守派候選人尹錫悅當選總統，菲律賓前總統馬可仕獨子小馬可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr.）贏得總統大選。對於亞洲民主現況，朱立倫指出，韓國與菲律賓今（2022）年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，韓國選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能，菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，鄰國的民主發展，都可能多少影響台灣的選舉。
國民黨指出，現場有學者提問，如何描繪國民黨扮演的的角色，朱立倫表示，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨。
朱立倫指出，國民黨100年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：羅元祺
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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