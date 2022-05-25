以烏克蘭戰爭為由調整遊戲規則，匈牙利總理奧班再度宣布全國進入「緊急狀態」
我們想讓你知道的是
在緊急狀態下，政府可以通過法令暫停某些法律的適用，匈牙利人權組織痛批，匈牙利政府再次根據自己的需要調整遊戲規則，表示「緊急裝態」已經成為永久性。
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週二（24日）宣布，因應俄羅斯在鄰國烏克蘭的戰爭，匈牙利從週三凌晨開始進入「緊急狀態」，政府得以在不受議會制衡的情況下採取特殊行動，這也是匈牙利在結束COVID-19疫情後，再過渡到下一個緊急狀態。
奧班24日於Facebook上表示，烏克蘭戰爭持續對匈牙利造成威脅，將使匈牙利人民置於危險之中，並威脅到匈牙利的經濟和能源安全，他稱匈牙利「必須置身於這場戰爭之外」，他必須保護匈牙利與匈牙利家庭的財務安全：
「這需要重新部署的空間，並立即採取行動。因此，政府根據《基本法》行使權利，自午夜起因戰爭宣布全國進入緊急狀態。」
奧班的發言是在以執政黨為主的匈牙利議會週二通過第10號憲法修正案，允許在鄰國發生武裝衝突、戰爭或人道主義災難時，宣布進入緊急狀態。
這次的緊急狀態將從週三（25日）開始生效，根據新法律的變更細節將於週三公佈。
緊急狀態賦予政府哪些特殊權力？
在緊急狀態下，政府可以通過法令暫停某些法律的適用。通常政府不能這樣做，因為匈牙利法律是由議會通過的，比政府法令更高。但是在緊急狀態下，政府可以發布與法律相衝突的法規。
自2010年掌權以來，奧班政府一直被指控傷害匈牙利的民主，並利用國家資源鞏固自身權利。奧班所屬的匈牙利右翼執政聯盟青民盟（Fidesz）在今年贏得了連續第四次選舉勝利，在議會中獲得三分之二多數席位，使奧班再獲得額外四年的任期。
奧班任內曾兩度實施緊急狀態，首次是2016年因應歐洲的移民危機，最近一次是在2020年3月COVID-19大流行期間。因COVID-19疫情而實施的緊急狀態原定於5月31日結束，但第10次憲法修正案為執政黨提供一個機會，因戰爭的發生而重新引入緊急狀態。
匈牙利人權組織公民自由聯盟（HCLU）24日發表一份聲明，痛批匈牙利政府「再次根據自己的需要調整遊戲規則」，表示「緊急裝態」已經成為永久性，給奧班比平時更多的灰色空間，將威脅到所有人的基本權利，也將進一步削弱議會的重要性。
讓歐盟頭痛的成員國，美國保守黨眼中的政治明星
奧班是歐盟裡任職時間最長的國家領袖，與歐盟在數個領域存有爭議，如在烏克蘭戰爭反對歐盟對俄羅斯石油的禁令、也就移民和法治等問題發生了衝突。另外也因匈牙利政府的貪腐，歐盟針對匈牙利啟動新的法治紀律程序，最嚴重可能使匈牙利政府失去超過400億歐元的歐盟資金。
不過現在奧班卻是全世界民族主義者的楷模，美國保守派最大的政治活動「保守政治行動大會」（CPAC）本週移至匈牙利舉行，主辦單位「美國保守聯盟」（American Conservative Union）主席施拉普（Matt Schlapp）表示，匈牙利「代表了基督教保守派價值觀」，而美國保守派希望能向這個國家的右派總理學習。美國前總統川普（Donald Trump）上週也在視訊會議中稱讚奧班是「偉大的領袖」。
奧班則回應說，「我們絕不能因為被罵、被貼上不合適的標籤或被視為麻煩製造者而氣餒。」「事實上，如果這一切都沒有發生，那就值得懷疑了。任何遵循對手規則行事的人，絕對會輸。」
新聞來源
- Hungary announces ‘state of danger’ over war in Ukraine（AP）
- Parliament Approves 10th Amendment to Constitution（Hungary Today）
- Hungary’s Orban declares state of emergency（Financial Review）
延伸閱讀
- 匈牙利、塞爾維亞同日大選皆由親俄派勝出，遭諷「俄國便宜的油比烏克蘭人的血還重要」
- 匈牙利立法禁止校園傳播LGBTQ，各國圍剿總理奧班：「不認同歐盟價值可以離開」
- 歐盟擬5/4提案逐步禁止俄羅斯石油進口，但可能豁免匈牙利與斯洛伐克
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
輸在數據，或贏在數據？AWS免費線上研討會為企業制定必勝數據戰略
我們想讓你知道的是
AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略，除了精彩內容外，同時也邀請了3位知名產業經驗的客戶進行分享，讓您了解在產業實務上AWS如何協助企業進行轉型。
數位轉型是一段不斷學習與創新的過程。身為雲端服務龍頭，AWS從過去到現在從未停止創新，且為了幫助企業客戶在數據為王的時代，能有效利用數據資料獲得深入洞察、搶得市場先機，AWS將於2022年5月25日下午2:00～5:00舉行線上研討會AWS For Data Web Day，以「數據與分析」為本次活動主旨，幫助企業制定現代化數據戰略。
2022年的關鍵任務：制定現代化數據戰略
在討論元宇宙拓荒、搶佔新興科技商機以前，企業是否已經紮穩腳步，建置完善的數據資料庫，建構業務創新的重要基礎？在邁向新時代的關鍵2022年，此刻最重要的任務之一，是制定現代化的數據戰略，幫助企業持續數位轉型。對此，AWS For Data Web Day線上研討會內容，將包含Amazon DynamoDB的十年創新之旅，帶領參與者進行新功能重點探討，並且同步深入了解AWS現代化企業數據遷移實戰、現代化數據平台大戰略、數據創新與加速分析應用等。
除了詳細解說數據對您企業帶來的影響之外，也邀請到AWS實際企業客戶分享成功案例，加速了解如何運用數據與分析進行產業數位轉型。
如何透過AWS獲得成功？重量級客戶親自揭密
AWS For Data Web Day線上研討會本次邀請了重量級來賓，成功企業包含全方位寵物管家 萬達寵物、大數據智能資料稽核與保護的專家 – Datiphy以及企業數據資產整合專家 – eForce，以上三間知名企業，將親自講授他們是如何透過AWS獲得成功，並且在數位轉型上取得領先的地位。
本場研討會，在深入了解該如何提升數據分析的效能的同時，又能兼具成本效益高與安全性；適合對於如何靈活應用大數據、對數據分析有興趣、想要建構數據與分析基本功的所有受眾，例如：公司技術部門決策人、業務決策人、IT主管及希望深入認識數據分析的任何人士。與會期間參與問答，還有機會抽中百元外送平台美食券。
在AWS For Data Web Day中探討雲端數據資料庫的優勢與做法，包括：
- 20萬多個資料湖在AWS上執行
- 使用Amazon EMR比標準Apache Spark快3倍
- 比其他雲端資料倉儲更實惠的價格效能達3倍
- 使用Amazon OpenSearch Service在單個叢集中儲存的資料量可達3PB
- 節省70%資料湖中資料的儲存成本
AWS For Data Web Day報名須知
- 日期：2022年5月25日（星期三）
- 時間：2:00 PM～5:00 PM
- 形式：線上研討會
建議在活動前免費註冊AWS帳號 ，新註冊戶可兌換精美好禮三合一數據線。若為首次參加線上研討會者，GoToWebinar會自動偵測電腦配置，可在加入時自動安裝；若是使用手機登入此活動，則需安裝GoToWebinar手機應用程式。