2022/05/25,
歐洲

以烏克蘭戰爭為由調整遊戲規則，匈牙利總理奧班再度宣布全國進入「緊急狀態」

以烏克蘭戰爭為由調整遊戲規則，匈牙利總理奧班再度宣布全國進入「緊急狀態」
匈牙利總理奧班5月16日在布達佩斯的議會宣誓就職，接受議員們的掌聲。Photo Credit: Reuters/ 達志影像

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在緊急狀態下，政府可以通過法令暫停某些法律的適用，匈牙利人權組織痛批，匈牙利政府再次根據自己的需要調整遊戲規則，表示「緊急裝態」已經成為永久性。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週二（24日）宣布，因應俄羅斯在鄰國烏克蘭的戰爭，匈牙利從週三凌晨開始進入「緊急狀態」，政府得以在不受議會制衡的情況下採取特殊行動，這也是匈牙利在結束COVID-19疫情後，再過渡到下一個緊急狀態。

奧班24日於Facebook上表示，烏克蘭戰爭持續對匈牙利造成威脅，將使匈牙利人民置於危險之中，並威脅到匈牙利的經濟和能源安全，他稱匈牙利「必須置身於這場戰爭之外」，他必須保護匈牙利與匈牙利家庭的財務安全：

「這需要重新部署的空間，並立即採取行動。因此，政府根據《基本法》行使權利，自午夜起因戰爭宣布全國進入緊急狀態。」

奧班的發言是在以執政黨為主的匈牙利議會週二通過第10號憲法修正案，允許在鄰國發生武裝衝突、戰爭或人道主義災難時，宣布進入緊急狀態。

這次的緊急狀態將從週三（25日）開始生效，根據新法律的變更細節將於週三公佈。

緊急狀態賦予政府哪些特殊權力？

在緊急狀態下，政府可以通過法令暫停某些法律的適用。通常政府不能這樣做，因為匈牙利法律是由議會通過的，比政府法令更高。但是在緊急狀態下，政府可以發布與法律相衝突的法規。

自2010年掌權以來，奧班政府一直被指控傷害匈牙利的民主，並利用國家資源鞏固自身權利。奧班所屬的匈牙利右翼執政聯盟青民盟（Fidesz）在今年贏得了連續第四次選舉勝利，在議會中獲得三分之二多數席位，使奧班再獲得額外四年的任期。

奧班任內曾兩度實施緊急狀態，首次是2016年因應歐洲的移民危機，最近一次是在2020年3月COVID-19大流行期間。因COVID-19疫情而實施的緊急狀態原定於5月31日結束，但第10次憲法修正案為執政黨提供一個機會，因戰爭的發生而重新引入緊急狀態。

匈牙利人權組織公民自由聯盟（HCLU）24日發表一份聲明，痛批匈牙利政府「再次根據自己的需要調整遊戲規則」，表示「緊急裝態」已經成為永久性，給奧班比平時更多的灰色空間，將威脅到所有人的基本權利，也將進一步削弱議會的重要性。

讓歐盟頭痛的成員國，美國保守黨眼中的政治明星

奧班是歐盟裡任職時間最長的國家領袖，與歐盟在數個領域存有爭議，如在烏克蘭戰爭反對歐盟對俄羅斯石油的禁令、也就移民和法治等問題發生了衝突。另外也因匈牙利政府的貪腐，歐盟針對匈牙利啟動新的法治紀律程序，最嚴重可能使匈牙利政府失去超過400億歐元的歐盟資金

不過現在奧班卻是全世界民族主義者的楷模，美國保守派最大的政治活動「保守政治行動大會」（CPAC）本週移至匈牙利舉行，主辦單位「美國保守聯盟」（American Conservative Union）主席施拉普（Matt Schlapp）表示，匈牙利「代表了基督教保守派價值觀」，而美國保守派希望能向這個國家的右派總理學習。美國前總統川普（Donald Trump）上週也在視訊會議中稱讚奧班是「偉大的領袖」。

奧班則回應說，「我們絕不能因為被罵、被貼上不合適的標籤或被視為麻煩製造者而氣餒。」「事實上，如果這一切都沒有發生，那就值得懷疑了。任何遵循對手規則行事的人，絕對會輸。」

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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2022/04/21,
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