以烏克蘭戰爭為由調整遊戲規則，匈牙利總理奧班再度宣布全國進入「緊急狀態」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）週二（24日）宣布，因應俄羅斯在鄰國烏克蘭的戰爭，匈牙利從週三凌晨開始進入「緊急狀態」，政府得以在不受議會制衡的情況下採取特殊行動，這也是匈牙利在結束COVID-19疫情後，再過渡到下一個緊急狀態。

奧班24日於Facebook上表示，烏克蘭戰爭持續對匈牙利造成威脅，將使匈牙利人民置於危險之中，並威脅到匈牙利的經濟和能源安全，他稱 匈牙利「必須置身於這場戰爭之外」，他必須保護匈牙利與匈牙利家庭的財務安全：

「這需要重新部署的空間，並立即採取行動。因此，政府根據《基本法》行使權利，自午夜起因戰爭宣布全國進入緊急狀態。」

Hungarian premier Orban declares state of emergency due to war in neighbouring Ukraine. Allows government to bypass Parliament, as in pandemic. Will announce first measures on Wednesday. Abuse of power was feared but not really materialised before. pic.twitter.com/oTdyn0Xl4T — Marton Dunai (@mdunai) May 24, 2022

奧班的發言是在以執政黨為主的匈牙利議會週二通過第10號 憲法修正案，允許 在鄰國發生武裝衝突、戰爭或人道主義災難時，宣布進入緊急狀態。

這次的緊急狀態將從週三（25日）開始生效，根據新法律的變更細節將於週三公佈。

緊急狀態賦予政府哪些特殊權力？

在緊急狀態下，政府可以通過法令暫停某些法律的適用。通常政府不能這樣做，因為匈牙利法律是由議會通過的，比政府法令更高。 但是在緊急狀態下，政府可以發布與法律相衝突的法規。

自2010年掌權以來，奧班政府一直被指控傷害匈牙利的民主，並利用國家資源鞏固自身權利。奧班所屬的 匈牙利右翼執政聯盟青民盟（Fidesz） 在今年贏得了連續第四次選舉勝利， 在議會中獲得三分之二多數席位， 使奧班再獲得額外四年的任期。

奧班任內曾兩度實施緊急狀態，首次是2016年因應歐洲的移民危機，最近一次是在2020年3月COVID-19大流行期間。因COVID-19疫情而實施的緊急狀態原定於5月31日結束，但第10次憲法修正案為執政黨提供一個機會，因戰爭的發生而重新引入緊急狀態。

匈牙利人權組織公民自由聯盟（HCLU）24日發表一份聲明，痛批匈牙利政府「再次根據自己的需要調整遊戲規則」，表示「緊急裝態」已經成為永久性，給奧班比平時更多的灰色空間， 將威脅到所有人的基本權利，也將進一步削弱議會的重要性。

Hungary's government gets emergency powers due to Ukraine war, PM Orban says https://t.co/oIG2XyuumU pic.twitter.com/yxOF6tGJUe — Reuters (@Reuters) May 24, 2022

讓歐盟頭痛的成員國，美國保守黨眼中的政治明星

奧班是 歐盟裡任職時間最長的國家領袖，與 歐盟在數個領域存有爭議，如在 烏克蘭戰爭反對歐盟對俄羅斯石油的禁令、也就移民和法治等問題發生了衝突。另外也因匈牙利政府的貪腐，歐盟 針對匈牙利啟動新的法治紀律程序，最嚴重可能使匈牙利政府失去超過400億歐元的歐盟資金。

不過現在奧班卻是全世界民族主義者的楷模，美國保守派最大的政治活動「保守政治行動大會」（CPAC）本週移至匈牙利舉行，主辦單位 「美國保守聯盟」（American Conservative Union）主席施拉普（Matt Schlapp）表示，匈牙利「代表了基督教保守派價值觀」，而美國保守派希望能向這個國家的右派總理學習。 美國前總統川普（Donald Trump）上週也在 視訊會議中稱讚奧班是「偉大的領袖」。

The hate-fest #CPACHungary starred Orbán who said the path to power is to ‘have your own media’ and Tucker should be on 24/7.



Trump by video complimented Orbán. “He is a great leader, a great gentleman..."



Control was on the agenda.#Fresh#DemVoice1https://t.co/XNoVmCdjEh — Mad_as_hell_#BansOffOurBodies_#DemVoice1🇺🇸 🌻 (@Mad_as_heII) May 22, 2022

奧班則回應說，「 我們絕不能因為被罵、被貼上不合適的標籤或被視為麻煩製造者而氣餒。」「事實上，如果這一切都沒有發生，那就值得懷疑了。 任何遵循 對手規則行事的人，絕對會輸。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元