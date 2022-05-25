【趣史鑑定團】「再會，我的蘇丹，我同耶穌聊天去」：17世紀鄂圖曼帝國，勇於挑戰飛行的伊斯蘭發明家們

艾維亞・瑟勒比（Evliya Çelebi）是著名的17世紀土耳其旅行家，足跡遍及鄂圖曼帝國內外周遭，把豐富的見聞寫進了他的《旅行之書》（Seyâhatnâme）流傳後世。其中有一則軼聞寫的是他的好友拉加里・哈山・瑟勒比（Lağari Hasan Çelebi）名副其實的異想行空：

穆拉德汗（指蘇丹穆拉德四世［Murad IV］）的女兒卡雅蘇丹（Kaya Sultan）星耀般降生後的第6個夜晚，為了慶祝她開始長頭髮，拉加里・哈山・瑟勒比製作了一具火箭，帶有7副突翼，用50歐卡（okka，50 okka約140磅［63.5公斤］）重的火藥膏發射。 在薩拉基里奧（Sarayburnu）岬角俯瞰大海之處，蘇丹（原文為Padishah，是波斯用的君主尊稱；以下都將這個辭直接譯為蘇丹）親臨現場，拉加里搭上火箭，由他的助手點燃藥捻。竄上雲霄之際他大喊： 「再會，我的蘇丹，我同耶穌聊天去。」 向真主祝禱一番後他燃起隨帶的其他火箭，照亮下邊海面。正飛昇至穹頂處，大火箭火藥用罄，他朝著地球直墜而下。為了在急降中煞車，他已先在兩臂上插滿鷹羽如翅膀一般。他墜入了錫南帕夏（Sinan Pasha）官邸前的海上，然後游上岸；渾身赤裸著冒出海面，他在蘇丹面前親吻著土地、開著玩笑： 「代耶穌向您致意，我的蘇丹。」 他得到了一荷包黃金的獎賞，以及騎兵團中一個每日津貼70阿克切（akçe）銀幣的職位。隨後他到克里米亞為瑟拉默德・吉瑞汗（Selamet Giray Khan）效勞，逝於該處。他是我（艾維亞・瑟勒比）的親密好友。願真主垂憐他。

事件發生於1633年。一般認為這是人類史上首次成功的載人火箭飛行。

Photo Credit: w:tr:Kullanıcı:CRea80. @ public domain 1633年拉加里・哈山・瑟勒比創下人類史上首次載人火箭飛行紀錄

拉加里並非穆斯林世界遨遊天際的第一人；早在公元852年，阿拔斯・伊本・富爾那（Abbas ibn Firnas）就以絲綢、鷹羽製作了第一具飛行機器，並以接近70歲的高齡親身體驗飛行，在空中停留了大約10分鐘，然後掉下來摔壞了椎骨。

富爾那應該是設計了最早的載人滑翔機，一部分較晚出（17世紀）的文獻當中說富爾那研究鳥類身體結構、將其等比例放大、以人力作為飛行機動力的誇張描述明顯是不可能的——拍動翅磅浮空，舉升的作用力能放大多少取決於翅膀的面積。

而舉升的動力來自人體肌肉，肌肉能做多少功則取決於肌肉的纖維數量，相當於肌肉橫截面的面積。但被舉升的生物體或飛行器，其本身重量必須以體積而非面積來計算——換言之，等比例放大生物體，舉升的動力只會平方增加，但需要被舉升的生物體重量卻是立方增加。

這既說明了為何人類直觀地模仿鳥類振翅絕不可能飛起來，也說明了何以人力振翅的飛行機（ornithopter）在人類明白飛行的原理之前、新的材料工藝發明之前是不可能製作出來的。

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在達文西（Leonardo da Vinci）留下的飛行器手稿中，他其實已經很懷疑人力振翅飛行的可能性，並轉而研究滑翔機。而人類史上第一具人體動力飛行器——以腳踏車踏板踩動螺旋槳——直到1970年代才由康多爾（Gossamer Condor）發明出來。