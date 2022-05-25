德州小學槍擊案：14名學童、1名教師死亡，18歲槍手犯案前先射殺了自己的祖母

美國紐約水牛城超市槍擊案、橘郡台灣長老槍擊案發生不到兩週，美國再傳槍擊案。德州一所小學於當地時間週二（24日）下午12點17分發生槍擊事件，造成 14名兒童和1名教師喪生，18歲的槍手已經死亡。

槍擊發生在德州尤瓦爾迪縣（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School），距離德州第二大城聖安東尼奧西方約80多英里。該校招收的學生不到600人，學生年齡介於5歲到11歲。

Photo Credit: Google map

週二下午，大批警察包圍了學校，身穿背心的警察疏導交通，聯邦調查局人員進出大樓，尤瓦爾迪縣學區所有學校都被封鎖。

BREAKING: 14 students and a teacher are dead after an 18-year-old man opened fire at an elementary school in Uvalde, Texas, the governor says. The gunman is also dead. https://t.co/nnkno6Lf2o — CNN (@CNN) May 24, 2022

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，槍手羅馬斯（Salvador Romas）是一名18歲的男性，他是尤瓦爾迪縣的居民，是一名高中生，也是美國公民。艾波特於稍早的記者會上表示，槍手離開了自己的車輛，帶著手槍進入小學，他可能還有一把步槍，但這部分的資訊仍然很粗略。

艾波特說：「 他開槍射殺了14名學生，還有一名老師，這實在令人震驚，令人難以理解。」

槍手已經被證實死亡。很可能是被派往現場支援的警察殺死的，似乎有2名警察遭子彈擊中，但 沒有嚴重受傷。

JUST IN: Gov. Greg Abbott gives an update on the school shooting in Uvalde. INFO: https://t.co/rhVwftZh2Y pic.twitter.com/4JSRU5FQlR — CBS Austin (@cbsaustin) May 24, 2022

艾波特補充說，據報導，槍手在動身前往小學之前，還射殺了他的祖母。但他並沒有提供這兩起槍擊事件之間更多關聯的訊息。艾波特表示，槍手是單獨犯案。

Our hearts break for the families of those brutally killed today in Uvalde, TX by maniac Salvador Romas.



Like many antisemites we encounter online, Romas posed with photos of weapons in his position.



Today this monster murdered his grandmother and 14 elementary aged children. pic.twitter.com/BsDOHwnjUK — StopAntisemitism (@StopAntisemites) May 24, 2022

除了確認的死亡人數外，還有一些人受傷，目前受傷人數不明。瓦爾迪縣紀念醫院稍早表示，有13名兒童和1名40多歲的男子正在醫院接受治療。

美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登已聽取了關於羅布小學的槍擊事件，並持續追蹤此槍擊案的後續消息。

不過由於德州州長艾波特明確的擁槍立場，這起槍擊事件也遭到一些人的質疑。民主黨參議員墨菲（Christopher Murphy）痛批，「這種情況只發生在這個國家，沒有其他地方會發生。沒有其他地方的小孩去學校，會認為他們可能會在那一天被槍殺。」

墨菲在參議院表示，我們的孩子每次踏入教室都生活在恐懼中，因為他們認為自己會成為下一個。我們在做什麼？你們為什麼要花這麼多時間競選美國參議員？你們為什麼要竭盡所能得到這份工作、讓自己置於權威高位？當屠殺增加，當我們的孩子為逃命而跑，我們什麼都沒做......」

Sen. Chris Murphy (D-Conn.) delivered an impassioned speech on the Senate floor Tuesday, following a school shooting in Texas that left at least 14 students dead.



“What are we doing?” he asked his colleagues. “Why are we here?” pic.twitter.com/IMNJNHYXH1 — The Washington Post (@washingtonpost) May 24, 2022

截至今年5月中旬，美國非營利組織槍支暴力檔案館（ Gun Violence Archive,）已經紀錄了215起四人以上受傷或死亡的槍擊事件， 以下是本月發生的重大事件：

5月13日 ： 威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）市中心娛樂區晚上接連發生3起槍擊事件，有16人在槍擊中受傷。當局14日凌晨宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出，同時對這3起槍擊案是否有關連展開調查。

威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）市中心娛樂區晚上接連發生3起槍擊事件，有16人在槍擊中受傷。當局14日凌晨宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出，同時對這3起槍擊案是否有關連展開調查。 5月14日： 紐約水牛城一家黑人超市遭到出於種族主義動機的襲擊，造成10人死亡、3人受傷，18歲的白人兇手已被捕。

5月15日： 南加州橘郡拉古納伍茲（Laguna Woods）一間台灣教會發生槍擊事件，造成1人死亡、4人受傷，被捕的兇嫌是台灣移民，出於對台灣人以及兩岸政治局勢的不滿而犯案。

南加州橘郡拉古納伍茲（Laguna Woods）一間台灣教會發生槍擊事件，造成1人死亡、4人受傷，被捕的兇嫌是台灣移民，出於對台灣人以及兩岸政治局勢的不滿而犯案。 5月15日：德州哈里斯郡（Harris County）附近跳蚤市場遭到槍手攻擊，造成2人死亡、3人受傷，槍案恐源於兩批人馬的爭執。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國德州發生槍擊案的羅布小學附近，一名學校員工透過校車窗戶與一名家長交談。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元