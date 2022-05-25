德州小學槍擊案：14名學童、1名教師死亡，18歲槍手犯案前先射殺了自己的祖母
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德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，槍手羅馬斯（Salvador Romas）是一名18歲的男性，他是尤瓦爾迪縣的居民，是一名高中生，也是美國公民。
美國紐約水牛城超市槍擊案、橘郡台灣長老槍擊案發生不到兩週，美國再傳槍擊案。德州一所小學於當地時間週二（24日）下午12點17分發生槍擊事件，造成14名兒童和1名教師喪生，18歲的槍手已經死亡。
槍擊發生在德州尤瓦爾迪縣（Uvalde）的羅布小學（Robb Elementary School），距離德州第二大城聖安東尼奧西方約80多英里。該校招收的學生不到600人，學生年齡介於5歲到11歲。
週二下午，大批警察包圍了學校，身穿背心的警察疏導交通，聯邦調查局人員進出大樓，尤瓦爾迪縣學區所有學校都被封鎖。
德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，槍手羅馬斯（Salvador Romas）是一名18歲的男性，他是尤瓦爾迪縣的居民，是一名高中生，也是美國公民。艾波特於稍早的記者會上表示，槍手離開了自己的車輛，帶著手槍進入小學，他可能還有一把步槍，但這部分的資訊仍然很粗略。
艾波特說：「他開槍射殺了14名學生，還有一名老師，這實在令人震驚，令人難以理解。」
槍手已經被證實死亡。很可能是被派往現場支援的警察殺死的，似乎有2名警察遭子彈擊中，但沒有嚴重受傷。
艾波特補充說，據報導，槍手在動身前往小學之前，還射殺了他的祖母。但他並沒有提供這兩起槍擊事件之間更多關聯的訊息。艾波特表示，槍手是單獨犯案。
除了確認的死亡人數外，還有一些人受傷，目前受傷人數不明。瓦爾迪縣紀念醫院稍早表示，有13名兒童和1名40多歲的男子正在醫院接受治療。
美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國總統拜登已聽取了關於羅布小學的槍擊事件，並持續追蹤此槍擊案的後續消息。
不過由於德州州長艾波特明確的擁槍立場，這起槍擊事件也遭到一些人的質疑。民主黨參議員墨菲（Christopher Murphy）痛批，「這種情況只發生在這個國家，沒有其他地方會發生。沒有其他地方的小孩去學校，會認為他們可能會在那一天被槍殺。」
墨菲在參議院表示，我們的孩子每次踏入教室都生活在恐懼中，因為他們認為自己會成為下一個。我們在做什麼？你們為什麼要花這麼多時間競選美國參議員？你們為什麼要竭盡所能得到這份工作、讓自己置於權威高位？當屠殺增加，當我們的孩子為逃命而跑，我們什麼都沒做......」
截至今年5月中旬，美國非營利組織槍支暴力檔案館（Gun Violence Archive,）已經紀錄了215起四人以上受傷或死亡的槍擊事件，以下是本月發生的重大事件：
- 5月13日：威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）市中心娛樂區晚上接連發生3起槍擊事件，有16人在槍擊中受傷。當局14日凌晨宣布實施宵禁令，禁止20歲或以下年輕人在周末晚上外出，同時對這3起槍擊案是否有關連展開調查。
- 5月14日：紐約水牛城一家黑人超市遭到出於種族主義動機的襲擊，造成10人死亡、3人受傷，18歲的白人兇手已被捕。
- 5月15日：南加州橘郡拉古納伍茲（Laguna Woods）一間台灣教會發生槍擊事件，造成1人死亡、4人受傷，被捕的兇嫌是台灣移民，出於對台灣人以及兩岸政治局勢的不滿而犯案。
- 5月15日：德州哈里斯郡（Harris County）附近跳蚤市場遭到槍手攻擊，造成2人死亡、3人受傷，槍案恐源於兩批人馬的爭執。
延伸閱讀
- 不幸遇到大規模隨機殺人事件時，我們該如何緊急應變？
- 南加州教會槍擊案槍手參與的拉斯維加斯「台灣人社團」，性質與美國其它地方非常不一樣
- 南加州長老教會槍擊案針對「台獨」的屠殺，與槍手迅速切割的「和統會」是什麼樣的組織？
新聞來源
- Texas governor: 15 killed in school shooting; gunman dead（AP）
- Deadly shooting at Texas elementary school（CNN）
- Teacher and 14 pupils killed in Texas school shooting（BBC）
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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