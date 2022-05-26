盤點芬蘭與瑞典加入北約的前因後果，土耳其跟克羅埃西亞又為何出言反對？

這次俄羅斯侵略烏克蘭，除了令人啼笑皆非的「去納粹化」外，另外一個最主要的原因就是要防止烏克蘭加入北約，防止這個美國領導下的軍事聯盟將基地推進到俄羅斯的邊境上。結果三個月的戰爭打下來，俄羅斯不只進攻烏克蘭嚴重受挫，還「自我實現預言」般的讓芬蘭、瑞典這兩個北歐中立國提出參加北約的申請。

北歐五個國家當中，丹麥、挪威與冰島已經加入北約，其中挪威與瑞典、芬蘭同為斯堪地那維亞半島國家，挪威和芬蘭則都與俄羅斯有陸上邊界。芬蘭因為距離列寧格勒，即今日的聖彼得堡十分接近的關係，曾經在1939年冬季戰爭期間遭受蘇聯紅軍入侵。如果從拱衛俄羅斯首度莫斯科的角度出發，芬蘭與莫斯科的距離更是比烏克蘭少了95.7公里，威脅還比烏克蘭加入北約更大。

結果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）面對芬蘭，甚至於瑞典即將加入北約的態勢，居然出人意料的冷靜，甚至表達「不構成威脅」的立場，著實讓觀察家們跌破眼鏡。普亭之所以沒有如反對烏克蘭入北約一般反對芬蘭、瑞典提出加入北約申請，最大的原因是俄羅斯沒有能力再擴大戰線到北約了。而且就算有能力擴大，也只會造成自己進一步為西方國家所孤立。

俄羅斯自2月24日發動侵略以來，原本一盤散沙的北約和歐盟都迅速團結到了一起，支援烏克蘭抵抗侵略。雖然普亭手中還握有核武與天然氣這兩大秘密武器，但他知道使用前者的後果是導致俄羅斯與全球同歸於盡，後者則並非沒有被取代的可能性。莫斯科沒有可能持續惡化與其他歐洲國家的關係，更沒有本錢無限制擴大戰線，到處樹敵。

普亭之所以態度冷靜的另外一個原因，還是在於土耳其與克羅埃西亞扮演了俄羅斯在北約組織裡的「暗樁」。兩個國家的總統都提出了反對芬蘭與瑞典加入北約的意見，尤其土耳其還提出了三個幾乎不可能為美國所接受的條件：芬蘭和瑞典必須解除對土耳其的武器輸出制裁、停止支持庫德斯坦分離運動以及讓土耳其重返F-35的計劃。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國總統拜登為兩國加入北約議題，與瑞典首相和芬蘭總統會面

芬蘭加入北約的意義

1917年受到「十月革命影響」，而從瀕臨瓦解的俄羅斯帝國版圖中獨立出來的芬蘭共和國，過去100年來本來就與俄羅斯有許多恩恩怨怨。脫離俄羅斯獨立後不久，反對與支持布爾什維克革命的芬蘭人就打了一場內戰，最後是由帝俄將領出身的曼納海姆（將軍）指揮的反共白軍擊敗親共紅軍，確保了芬蘭沒有被併入蘇聯版圖。

可是到了1939年11月，史達林（Joseph Stalin）以蘇聯需要緩衝區來屏障列寧格勒為由，發起冬季戰爭向芬蘭發起全面進攻。沒想到蘇聯紅軍在進攻芬蘭的過程中，一如今日進攻烏克蘭的俄軍般遭到激烈抵抗。蘇聯紅軍折損了三分之一的兵力，外交威望嚴重受損，雖然最後迫使芬蘭割讓土地，但還是一場得不償失的戰爭。