盤點芬蘭與瑞典加入北約的前因後果，土耳其跟克羅埃西亞又為何出言反對？
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北歐5個國家當中，丹麥、挪威與冰島已經加入北約，挪威和芬蘭都與俄羅斯有陸上邊界。如果從拱衛俄羅斯首度莫斯科的角度出發，芬蘭與莫斯科的距離更是比烏克蘭少了95.7公里，威脅還比烏克蘭加入北約更大。
這次俄羅斯侵略烏克蘭，除了令人啼笑皆非的「去納粹化」外，另外一個最主要的原因就是要防止烏克蘭加入北約，防止這個美國領導下的軍事聯盟將基地推進到俄羅斯的邊境上。結果三個月的戰爭打下來，俄羅斯不只進攻烏克蘭嚴重受挫，還「自我實現預言」般的讓芬蘭、瑞典這兩個北歐中立國提出參加北約的申請。
北歐五個國家當中，丹麥、挪威與冰島已經加入北約，其中挪威與瑞典、芬蘭同為斯堪地那維亞半島國家，挪威和芬蘭則都與俄羅斯有陸上邊界。芬蘭因為距離列寧格勒，即今日的聖彼得堡十分接近的關係，曾經在1939年冬季戰爭期間遭受蘇聯紅軍入侵。如果從拱衛俄羅斯首度莫斯科的角度出發，芬蘭與莫斯科的距離更是比烏克蘭少了95.7公里，威脅還比烏克蘭加入北約更大。
結果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）面對芬蘭，甚至於瑞典即將加入北約的態勢，居然出人意料的冷靜，甚至表達「不構成威脅」的立場，著實讓觀察家們跌破眼鏡。普亭之所以沒有如反對烏克蘭入北約一般反對芬蘭、瑞典提出加入北約申請，最大的原因是俄羅斯沒有能力再擴大戰線到北約了。而且就算有能力擴大，也只會造成自己進一步為西方國家所孤立。
俄羅斯自2月24日發動侵略以來，原本一盤散沙的北約和歐盟都迅速團結到了一起，支援烏克蘭抵抗侵略。雖然普亭手中還握有核武與天然氣這兩大秘密武器，但他知道使用前者的後果是導致俄羅斯與全球同歸於盡，後者則並非沒有被取代的可能性。莫斯科沒有可能持續惡化與其他歐洲國家的關係，更沒有本錢無限制擴大戰線，到處樹敵。
普亭之所以態度冷靜的另外一個原因，還是在於土耳其與克羅埃西亞扮演了俄羅斯在北約組織裡的「暗樁」。兩個國家的總統都提出了反對芬蘭與瑞典加入北約的意見，尤其土耳其還提出了三個幾乎不可能為美國所接受的條件：芬蘭和瑞典必須解除對土耳其的武器輸出制裁、停止支持庫德斯坦分離運動以及讓土耳其重返F-35的計劃。
芬蘭加入北約的意義
1917年受到「十月革命影響」，而從瀕臨瓦解的俄羅斯帝國版圖中獨立出來的芬蘭共和國，過去100年來本來就與俄羅斯有許多恩恩怨怨。脫離俄羅斯獨立後不久，反對與支持布爾什維克革命的芬蘭人就打了一場內戰，最後是由帝俄將領出身的曼納海姆（將軍）指揮的反共白軍擊敗親共紅軍，確保了芬蘭沒有被併入蘇聯版圖。
可是到了1939年11月，史達林（Joseph Stalin）以蘇聯需要緩衝區來屏障列寧格勒為由，發起冬季戰爭向芬蘭發起全面進攻。沒想到蘇聯紅軍在進攻芬蘭的過程中，一如今日進攻烏克蘭的俄軍般遭到激烈抵抗。蘇聯紅軍折損了三分之一的兵力，外交威望嚴重受損，雖然最後迫使芬蘭割讓土地，但還是一場得不償失的戰爭。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。