紐時：拜登「軍事保台」發言震撼全球，日澳等印太盟友處境尷尬

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紐時分析，這次事件為宣誓就任不久便飛往東京與會的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及華裔外交部長黃英賢帶來挑戰。與拜登保台發言不同的是，日本首相岸田文雄被問及台灣議題時嘗試保持模糊，僅說「我們兩國對台基本立場不變」。
（中央社）《紐約時報》報導，美國總統拜登（Joe Biden）本週在四方安全對話峰會前表態會在中國侵略台灣時軍事介入，震撼全球，事後雖澄清政策不變，仍讓無意加深與中國對立的區域盟友處境尷尬。
拜登23日在東京被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。他隔天在四方安全對話（Quad）另3國領袖身邊說，美國政府沒有放棄對台長期奉行的「戰略模糊」，強調政策「完全沒有改變」。
紐時分析，全球各國政治領袖都嘗試判斷拜登到底在想什麼，並據此調整自身立場。這次事件為宣誓就任不久便飛往東京與會的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及華裔外交部長黃英賢帶來挑戰。
去（2021）年11月，黃英賢猛烈抨擊競選對手建議澳洲應跟隨美國介入台海戰爭，並說「拉高與一個超級大國對戰的可能性，是澳洲史上最危險的選舉伎倆」。
前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在澳中關係陷入數十年低谷期間，常帶著敵意談及中國政府。澳洲大選前，分析家預期艾班尼斯如成為總理，就算沒有重大政策轉變，也會調整澳洲政府對中國的論調。
艾班尼斯飛往東京途中，中國國務院總理李克強向他致賀電，結束澳中將近3年的外交冰凍期。李克強在賀電中期盼雙邊關係「健康穩定發展」；中國國營媒體說，外界將把四方安全對話峰會視為艾班尼斯上任後「政治智慧」所受考驗。
報導寫道，澳洲是否會支持出兵保衛台灣，不僅攸關澳中關係能否走向和緩，也可能轉移艾班尼斯內閣更想著重的焦點：加強因應氣候變遷、增加對東南亞國家與太平洋島國的援助與外交往來。
日本也因拜登涉台發言而處境複雜。日本最西端的與那國島距離台灣僅100多公里，台海開戰可能使曾棄絕武裝衝突的日本陷入危險境地。面對中國野心增強，日本政府有意大幅增加防衛支出，且研擬取得能攻擊敵方飛彈發射地的武器。
與拜登保台發言不同的是，日本首相岸田文雄被問及台灣議題時嘗試保持模糊，僅說「我們兩國對台基本立場不變」。
報導提到，岸田文雄所屬自由民主黨內部分鷹派人士對拜登揭露「真實意圖」感到滿意，態度審慎者則憂心美中關係可能更緊張、軍備競賽加速。
四方安全對話領袖24日集會時嘗試強調共識，宣布在網路安全、太空、疫苗分配上合作，並締結監控南海航線的資料分享夥伴關係。聯合聲明呼籲實現烏克蘭「和平穩定」，承認2月爆發的戰爭引發「悲慘的人道危機」，卻隻字未提俄羅斯。
拜登與印度總理莫迪（Narendra Modi）會談之初說，兩人將討論「無端入侵烏克蘭」一事，但莫迪沒提到俄羅斯。
印度在俄軍入侵烏克蘭後不願批評克里姆林宮，害怕此舉恐危及兩國安全與經貿關係。美方官員說，美印在俄羅斯議題上雖有分歧，仍可以在抗衡中國影響力的印太地區投資上合作。
《華爾街日報》報導，拜登本週造訪韓國與日本期間公開譴責俄軍入侵烏克蘭，俄羅斯卻未出現在四方安全對話領袖聯合聲明中，分歧展露無疑。此外，拜登公布的印太經濟架構（IPEF）受區域內部分政府質疑，多國對這項貿易倡議不含關稅減免、擴大市場准入感到失望。
曾任日本貿易談判代表的關西國際大學教授渡邊賴純說：「我擔心這終將只會是美麗詞藻而已。」
報導寫道，美國與盟友間出現分歧，削弱拜登以聯盟限縮北京對國際規則與組織影響力的抗中策略重心。在此之前，拜登與幕僚致力重振與盟邦的關係，化解引發不快的貿易糾紛，並與英國安排讓澳洲取得核子動力潛艦。
北京回應趨於強硬，除運用在開發中國家間的影響力外，也和俄羅斯愈走愈近，加強在國際場域及社群、主流媒體上批評美方政策。報導說，北京今年和索羅門群島簽署安全協定、讓中國或許可在南太平洋使用港口設施時，拜登政府似乎不知所措。
在中國議題上，拜登23日表態會在中國侵略台灣時軍事介入，日本保守派為之振奮。
日本參議院議員、自民黨外交部會長佐藤正久以「最棒的失言」形容拜登保台言論，並說這會促使日本強化自身軍力及外交影響力以保衛台灣。
不過，拜登發言令忌憚北京或認為日中貿易關係應優先於地緣政治爭端的人士憂心。
台海如爆發軍事衝突，大量駐日美軍所在的沖繩島將接近前線。沖繩國際大學教授佐藤學說，如果緊張局勢因拜登言論而升高，爆發衝突的可能性將隨之增加。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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