長榮經營權之爭：「巴拿馬長榮國際」為何成為哥哥派、弟弟派角力關鍵？
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拿下EIS為何成為兵家必爭之地？從股權來看，長榮海運最大股東就是EIS，持有7％多股份，而長榮海運持有長榮航空14.77％股份。總結來說，只要拿下EIS就可以成為掌控長榮集團經營權的關鍵。
《中時新聞網》報導，長榮集團經營權爆發正統之爭，「弟弟派」律師黃福雄昨（24）日表示，張國明以巴拿馬長榮國際公司常任董事長身份，寄發存證信函至長榮海運，要求更換法人董事未果。長榮海運則發布聲明表示，因巴拿馬長榮國際董事長仍為張國華，因而不予變更。
長榮經營權之爭前情提要
- 2016年：張榮發過世後，大房張國華、張國明、張國政三兄弟聯手，將二房獨子張國煒趕出長榮集團。
- 2019年：大房分裂成哥哥派（張國華）、弟弟派（張國明、張國政）。
- 2022年：大房姊夫鄭深池（已故大姊張淑華的丈夫）出面，促成大房「弟弟派」與二房張國煒結盟，拿下集團主要控股公司「長榮國際」。
《鏡週刊》報導，根據存證信函內容，張國明主張自己是巴拿馬長榮國際（EIS）的「常任董事長」（Permanent President / Permanent Director），依該公司章程，他是EIS唯一合法有效的代表人。張國明在存證信函也要求，長榮海運應協助EIS向經濟部商業司辦理變更法人代表，準備換下柯麗卿與謝惠全，要把EIS於長榮海的二名法派改成他本人與張國政擔任，否則將採取相關法律行動。
長榮「弟弟派」召開EIS臨時股東會，「哥哥派」張國華：無效
（中央社）長榮集團「弟弟派」10日召開EIS臨時股東會，並自行推派張國明出任Permanent President，昨天舉行記者會公布開會畫面並重申合法性；「哥哥派」張國華透過書面聲明，強調張國明的集會不合乎法律程序，相關主張也屬無效。
長榮集團「弟弟派」昨天下午舉行「張國明召開EIS股臨會，當選Permanent President」記者會，會前「哥哥派」張國華委任律師現身在記者會場外，面對媒體重申張國明的集會並無合乎法律程序，後續據此所為的法律主張也屬無效，中途並與「弟弟派」工作人員爆發肢體衝突。
「弟弟派」昨天在記者會中公布10日召開EIS臨時股東會，並自行選派張國明擔任Permanent President的錄影畫面，包括已故長榮集團總裁張榮發的次子張國明、三子張國政、四子張國煒3人同框現身EIS臨時股東會。
記者詢問「弟弟派」律師黃福雄，相關臨時股東會文件是否已送至巴拿馬進行後續程序，黃福雄回應，「送了，上禮拜就送了」。
張國華昨天也發出3點書面聲明表示，張國華就任巴拿馬長榮國際公司 Permanent President過程符合章程，且自2016年起，張國政曾多次以巴拿馬長榮國際秘書的身分簽署會議文件，該等文件中均清楚記載張國華Permanent President身分。張國明與張國政接受指派、執行業務的行為皆足以說明，兩人自2016年起皆知悉並承認張國華擔任Permanent President一職的事實。
張國華提到，張國明於2022年5月召開臨時股東會的程序與議案皆違反公司章程規定而無效，自無張國明當選本公司Permanent President一事。
張國華並表示，張國明的集會並無合乎法律程序，後續據此所為的法律主張亦屬無效，鄭重呼籲勿以違法行為影響到集團公司治理。
媒體針對上述情事詢問黃福雄，如果「弟弟派」早在2016年就知悉上述情事，為什麼會在此時出面爭奪EIS的Permanent President一職；不過，相關問題未獲黃福雄正面回答。
媒體進一步提問，張國華當天委任律師陳錦旋代理主席之位出席，卻不得其門而入。黃福雄回應，據巴拿馬長榮國際公司章程第6條第18項，指派代理人的指派書及委任律師的委任狀，應於會議前48小時送達公司；股臨會以雙掛號寄出開會通知書，張國華若不親自出席，必須前2天送達指派書，依照章程，當天委任律師陳錦旋沒有資格參加股臨會。
黃福雄在答覆媒體提問時也質疑，張國華當天宣稱該股臨會違法不得召開，卻又指派律師參加，「豈不自相矛盾？」
長榮海運聲明「常任董事長仍是張國華」，拿下EIS為何成為兵家必爭之地？
《數位時代》報導，EIS持有長榮集團重要公司股權，還有經營輪船、辦公大樓、貨櫃廠、貨運物流、飯店、碼頭、住宅等許多領域事業，包括紐約、東京、漢堡的長榮辦公大樓，還有巴黎、曼谷、檳城的長榮桂冠酒店，都是EIS旗下資產。
從股權來看，長榮海運最大股東就是EIS，持有7％多股份，而長榮海運持有長榮航空14.77％股份。總結來說，只要拿下EIS就可以成為掌控長榮集團經營權的關鍵。
《中央社》報導，長榮海運昨天晚間發布聲明指出，針對張國明聲明他是巴拿馬長榮國際的Permanent President（常任董事長），並欲改派巴拿馬長榮國際在長榮海運的2席法人代表一事，長榮海運將依公司治理原則辦理。
長榮海運並附上截圖指出，經查巴拿馬長榮國際目前於巴拿馬公共登記處顯示的Permanent President仍是張國華，因此長榮海運董事會成員並未變更，公司營運一切正常，不受此事件影響。
新聞來源
- 長榮海運：經查EIS常任董事長仍是張國華（中央社）
- 長榮「弟弟派」三兄弟難得同框 張國華強調股臨會無效（中央社）
- 弟弟派撤換法人董事未果 長榮海運秀「關鍵截圖」（中時新聞網）
- 巴拿馬長榮國際為何如此誘人？一次看懂哥哥、弟弟派在吵什麼（數位時代）
- 【揭密長榮金庫3】要求更換長榮海法人代表 弟弟派出招踢鐵板（鏡週刊）
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。
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