《紐約時報》調查：海地遭法國銀行掏空一世紀，如今淪為「財政巴士底獄」誰該負責？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

位於加勒比海的島國海地（Haiti），為西半球首個推翻殖民統治、並於1804年成功建立以黑人為主體的共和國。然而海地在整個19世紀期間，幾乎被禁錮在法國政府要求「戰後贖金」的財政枷鎖中。

根據《紐約時報》（The New York Times）調查披露，海地聖多明哥起義軍（St.Dominican Rebels）雖於1791年至1804年的「海地革命」（Haitian Revolution）期間推翻法國殖民者，但法方卻要求海地彌補其戰爭及經濟損失，並以「避免發生進一步的戰爭」為由，勒索剛建國的海地政府需支付1.5億法郎、相當於現今數億美元的贖金，法國巴黎的「法國工商信貸銀行」（Credit Industriel et Commercial, CIC）更在之後掏空海地數千萬美元。摧毀該國經濟之餘，也刻意刪除這段歷史。

《紐約時報》強調，法國工商信貸銀行早已將多數的相關文檔銷毀，當該銀行的發言人吉伯特（Paul Gibert）被問及該時期的相關資訊，其拒絕做任何說明，僅稱：「當前的工商信貸銀行，已經跟過往截然不同。」

德國網路媒體《Tag24》指出，法國在海地獨立後，透過派遣軍艦至海地領海，以及採取暴力脅迫的方式，確保海地能支付贖金。據估算，海地在獨立後約70多年當中，總計約支付了1.12億法郎給法國，若按現今標準估算，價值約為5.6億美元。

1880年9月，在海地政府幾乎已還清這筆「自由之戰所需支付的贖金」之際，法國工商信貸銀行以提供資金的名義，欲「協助」海地成立國家銀行，然而此舉卻讓海地在未來數十年內，捲入新一波的債務漩渦中。

《紐約時報》指出，海地國家銀行只是海地名義上的中央銀行，法國金融界將其做為操弄工具，同時也是對這個前殖民地採行的控制手段之一。

包含海地最富裕的奴隸主後裔等法國菁英在內，其所留存的財務帳本中，並未顯示任何對海地的國家建設或商業投資，遑論那些類似於協助歐洲邁向現代化進程的發展計劃。

法國銀行如何掏空海地財政？

海地中央銀行全名為「海地國家銀行」（National Bank of Haiti），最早由法國工商信貸銀行所設立。

法國工商信貸銀行創辦於1859年，當前總資產約3550億美元，是法國「國民互助信貸銀行」（Crédit Mutuel）的子公司之一。法國工商信貸銀行曾在19世紀末，以融資的方式協助建造世界著名建築、法國文化象徵的「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower），以此做為「法國大革命」（French Revolution）百周年紀念，以及迎接1899年「世界博覽會」的產物。

然而該銀行的此項融資舉措，實則摧毀了海地經濟，直接將海地的大部分國家收入轉入巴黎，扼殺海地政府開辦學校、設立醫院等設置國家基礎設施等能力。

《紐約時報》最初所揭露的資料顯示，法國工商信貸銀行至少已從海地掏空數千萬美元，而這些鉅款最終都流向法國銀行家的口袋裡。

工商信貸銀行慣用的手法，通常是規定旗下的海地國家銀行，需對海地政府的每筆交易收取傭金。在某些年份中，法國股東甚至因此獲得巨額收益，這些豐厚的獲利，更超過了海地政府為當時國內150萬公民所編列的基礎公共建設預算總額。

為避免讓讓外界懷疑這些傭金的去向，法國工商信貸銀行宣稱：「海地國家銀行將在法國獲得特許經營權，並免徵海地稅收和法律」，然而實際上，所有的權力仍掌握在工商信貸銀行的巴黎董事會手中，海地自身經營的國家銀行根本沒有發言權。

美國商業雜誌《富比士》（Forbes）亦轉述《紐約時報》的調查提及，海地國家銀行於19世紀末的書寫資料中曾描述海地金融市場的實際掌控者，如同巴黎金融協會於1896年所記載的那樣：「海地國家銀行是一家所屬於法國的金融機構，該銀行在海地的辦事處只是分支機構，置於法國總部的權力控制之下。」

《紐約時報》根據英國《泰晤士報》對該銀行的財務報表分析顯示，當時法國投資者在商場上的平均報酬率約為5％，但海地國家銀行的法國董事會成員和其法籍股東，平均每年卻能獲得高達15％的投資報酬率，在某些年份的投資報酬率甚至逼近24％。

就算到了20世紀初，海地的情況依舊沒有改善，當時海地的主要收入來源仰靠咖啡，然而全國咖啡等作物的稅收，卻歸法國工商信貸銀行及海地國家銀行的法籍投資者所有。若扣除海地政府的國債，中央政府在平均每3美元的收益裡，也僅剩其中的6美分能投入在國家建設中。

相較於需支付法國咖啡稅的海地，加勒比海另一側的中美洲國家哥斯大黎加（Costa Rica），在當時已將其外銷咖啡所獲得的收益用於建設學校、汙水處理系統，甚至建構了拉丁美洲首座市政電氣化照明系統。

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淪「財政巴士底獄」，海地政府也該為此負責？

《紐約時報》提出，海地總統於2021年7月遭暗殺、猖獗的綁架事件和黑幫問題不斷在該國上演、境內文盲比例偏高、勞工平均每天僅有2美元工資、飢餓及疾病環繞在這座島國，是個電力、垃圾掩埋及汙水處理等基礎公共設施皆相當缺乏的國家，海地似乎從建國以來便深陷危機，到底誰該為此扛起責任？