《紐約時報》調查：海地遭法國銀行掏空一世紀，如今淪為「財政巴士底獄」誰該負責？
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法國在海地獨立後，透過派遣軍艦至海地領海，以及採取暴力脅迫的方式，確保海地能支付贖金。據估算，海地在獨立後約70多年當中，總計約支付了1.12億法郎給法國，若按現今標準估算，價值約為5.6億美元。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
位於加勒比海的島國海地（Haiti），為西半球首個推翻殖民統治、並於1804年成功建立以黑人為主體的共和國。然而海地在整個19世紀期間，幾乎被禁錮在法國政府要求「戰後贖金」的財政枷鎖中。
根據《紐約時報》（The New York Times）調查披露，海地聖多明哥起義軍（St.Dominican Rebels）雖於1791年至1804年的「海地革命」（Haitian Revolution）期間推翻法國殖民者，但法方卻要求海地彌補其戰爭及經濟損失，並以「避免發生進一步的戰爭」為由，勒索剛建國的海地政府需支付1.5億法郎、相當於現今數億美元的贖金，法國巴黎的「法國工商信貸銀行」（Credit Industriel et Commercial, CIC）更在之後掏空海地數千萬美元。摧毀該國經濟之餘，也刻意刪除這段歷史。
《紐約時報》強調，法國工商信貸銀行早已將多數的相關文檔銷毀，當該銀行的發言人吉伯特（Paul Gibert）被問及該時期的相關資訊，其拒絕做任何說明，僅稱：「當前的工商信貸銀行，已經跟過往截然不同。」
德國網路媒體《Tag24》指出，法國在海地獨立後，透過派遣軍艦至海地領海，以及採取暴力脅迫的方式，確保海地能支付贖金。據估算，海地在獨立後約70多年當中，總計約支付了1.12億法郎給法國，若按現今標準估算，價值約為5.6億美元。
1880年9月，在海地政府幾乎已還清這筆「自由之戰所需支付的贖金」之際，法國工商信貸銀行以提供資金的名義，欲「協助」海地成立國家銀行，然而此舉卻讓海地在未來數十年內，捲入新一波的債務漩渦中。
《紐約時報》指出，海地國家銀行只是海地名義上的中央銀行，法國金融界將其做為操弄工具，同時也是對這個前殖民地採行的控制手段之一。
包含海地最富裕的奴隸主後裔等法國菁英在內，其所留存的財務帳本中，並未顯示任何對海地的國家建設或商業投資，遑論那些類似於協助歐洲邁向現代化進程的發展計劃。
法國銀行如何掏空海地財政？
海地中央銀行全名為「海地國家銀行」（National Bank of Haiti），最早由法國工商信貸銀行所設立。
法國工商信貸銀行創辦於1859年，當前總資產約3550億美元，是法國「國民互助信貸銀行」（Crédit Mutuel）的子公司之一。法國工商信貸銀行曾在19世紀末，以融資的方式協助建造世界著名建築、法國文化象徵的「艾菲爾鐵塔」（Eiffel Tower），以此做為「法國大革命」（French Revolution）百周年紀念，以及迎接1899年「世界博覽會」的產物。
然而該銀行的此項融資舉措，實則摧毀了海地經濟，直接將海地的大部分國家收入轉入巴黎，扼殺海地政府開辦學校、設立醫院等設置國家基礎設施等能力。
《紐約時報》最初所揭露的資料顯示，法國工商信貸銀行至少已從海地掏空數千萬美元，而這些鉅款最終都流向法國銀行家的口袋裡。
工商信貸銀行慣用的手法，通常是規定旗下的海地國家銀行，需對海地政府的每筆交易收取傭金。在某些年份中，法國股東甚至因此獲得巨額收益，這些豐厚的獲利，更超過了海地政府為當時國內150萬公民所編列的基礎公共建設預算總額。
為避免讓讓外界懷疑這些傭金的去向，法國工商信貸銀行宣稱：「海地國家銀行將在法國獲得特許經營權，並免徵海地稅收和法律」，然而實際上，所有的權力仍掌握在工商信貸銀行的巴黎董事會手中，海地自身經營的國家銀行根本沒有發言權。
美國商業雜誌《富比士》（Forbes）亦轉述《紐約時報》的調查提及，海地國家銀行於19世紀末的書寫資料中曾描述海地金融市場的實際掌控者，如同巴黎金融協會於1896年所記載的那樣：「海地國家銀行是一家所屬於法國的金融機構，該銀行在海地的辦事處只是分支機構，置於法國總部的權力控制之下。」
《紐約時報》根據英國《泰晤士報》對該銀行的財務報表分析顯示，當時法國投資者在商場上的平均報酬率約為5％，但海地國家銀行的法國董事會成員和其法籍股東，平均每年卻能獲得高達15％的投資報酬率，在某些年份的投資報酬率甚至逼近24％。
就算到了20世紀初，海地的情況依舊沒有改善，當時海地的主要收入來源仰靠咖啡，然而全國咖啡等作物的稅收，卻歸法國工商信貸銀行及海地國家銀行的法籍投資者所有。若扣除海地政府的國債，中央政府在平均每3美元的收益裡，也僅剩其中的6美分能投入在國家建設中。
相較於需支付法國咖啡稅的海地，加勒比海另一側的中美洲國家哥斯大黎加（Costa Rica），在當時已將其外銷咖啡所獲得的收益用於建設學校、汙水處理系統，甚至建構了拉丁美洲首座市政電氣化照明系統。
淪「財政巴士底獄」，海地政府也該為此負責？
《紐約時報》提出，海地總統於2021年7月遭暗殺、猖獗的綁架事件和黑幫問題不斷在該國上演、境內文盲比例偏高、勞工平均每天僅有2美元工資、飢餓及疾病環繞在這座島國，是個電力、垃圾掩埋及汙水處理等基礎公共設施皆相當缺乏的國家，海地似乎從建國以來便深陷危機，到底誰該為此扛起責任？
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。