21國WHA為台發聲：9友邦接力高呼「台灣能幫忙」，駐法代表分析法德首次明言挺台「意義非凡」
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法國態度的改變相當重要，而德國新政府剛成立，因此，吳志中分析，以法國領導的法德軸心聯盟帶動其他歐洲國家，不斷有國家通過決議案來支持台灣。吳志中說，「法國具龍頭角色，帶動許多歐洲國家更願意挺台，對台灣參與國際組織策略的影響力非常明顯」。
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日本捷克WHA挺台，9友邦接力高呼「台灣能幫忙」
（中央社）第75屆世衛大會24日進入議程第3天，9個友邦國家接力敦促世衛納入台灣，強調台灣對全球公衛的貢獻，並高呼「台灣能幫忙」口號。此外，日本和捷克也加入挺台行列，目前已有21國為台發聲。
世界衛生大會（WHA）第3天，昨天日本、捷克兩個理念相近國及9個台灣友邦皆不滿世衛駁回台灣參與大會的議案，選擇為台發言。加上昨天的10國，兩天內已有21國挺台，聲量極大。
日本代表在預錄影片中指出，世界衛生組織（WHO）「應該向地區在公衛回應上成功對抗COVID-19的典範學習，例如台灣。不應該因遺漏特定地區而造成地理真空，以達成避免全球感染的目標」。
歐盟國家捷克則敦促世衛應遵守包容性原則。「在與COVID-19的對抗中，不應遺漏任何人，每個人都應該加入，因此捷克共和國全力支持台灣在世衛大會中獲得觀察員地位」。
友邦海地在發言台上表示：「沒有人應該被遺落在後。有鑑於此，海地不斷敦促納入和各方在公衛領域擁有活躍技術合作的台灣，使台灣能以觀察員身分參與世衛的討論。」
聖克里斯多福及尼維斯在分享國際合作時提及台灣，並用了接下來的2分鐘時間疾呼世衛接納台灣。「台灣向來是重要國際公衛利益相關者⋯⋯台灣對國際社會貢獻良多，例如捐贈大量醫療口罩與醫療設備」。
該代表指出，台灣抗疫已被證明是全球最佳之一。因此聖克里斯多福及尼維斯政府再次強力呼籲世衛，讓台灣以觀察員參與WHA。「台灣已向世人證明是全球公衛不可或缺的夥伴⋯⋯WHO持續排除台灣，對世界並無助益」。最後她充滿感情地說道：「台灣能幫忙，也一直在幫忙，請讓台灣幫忙。」
友邦諾魯也在台上喊出「台灣能幫忙，也正在幫忙」。諾魯感謝中華民國台灣，並表示台灣應對危機的成功不僅不該被忽視，更凸顯全球合作的重要性。「現在將中華民國台灣視為WHA完全參與會員，比過去任何時候都更顯得合理」。
昨天才在審理議案幫助台灣二對二辯論的史瓦帝尼則感謝台灣疫情期間的救助，並把台灣國名說為「台灣共和國」。她說疫情期間，「台灣醫療團是第一個抵達的隊伍，協助重症病患。為呼應大會主題，我敦促世衛納入有意願與能力的全球夥伴，例如台灣。台灣對抗COVID-19時，已證明自己具有積極與關鍵的角色」。
聖文森及格瑞那丁在聲援時強調，台灣已向該國提供40多年的協助，並反對世衛大會持續將台灣排除在外，「世衛應攫取任何可以進步的機會，也就是納入台灣。2300萬人不該被忽略」。聖露西亞則稱台灣是全球抗疫的「成功典範」，也是疫後復甦不可或缺的夥伴。他呼籲尋求途徑，讓台灣得以加入世衛。
帛琉感謝WHO與中華民國台灣等國的協助。「台灣的夥伴與友誼展現了我們的確可以透過團結一致，達到健康促和平、和平促健康的目標」。帛琉呼籲擺脫政治與意識形態的枷鎖，並呼籲「即刻以觀察員身分將台灣納入世衛大會，同時思考台灣在世衛組織中的完全參與」。
另一個在辯論中幫台灣說話的吐瓦魯昨天繼續為台發聲。代表說，吐瓦魯想再次感謝並珍視台灣在各方面的協助；友邦貝里斯則是在發言時「重申對台灣受邀參與所有世衛組織活動的堅定立場」。
友邦宏都拉斯昨天發言未提及台灣，馬紹爾群島則是預錄影片超時被切斷前仍未提到台灣。衛福部次長李麗芬向記者表示，兩國都是邀請台灣參與世衛大會的提案國，台灣很感謝。
法德首次明言挺台入世衛，吳志中：意義非凡
（中央社）法國23日首次在WHA點名聲援台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接挺台，意義非凡。駐法代表吳志中告訴《中央社》，法國帶動歐盟各國，支持台灣參與國際組織的風潮已然成形。
第75屆世衛大會23日進行第2天議程，法國在內的許多理念相近非邦交國家都紛紛首次發言挺台，呼籲世衛讓台灣以觀察員身份參與討論。
駐法國代表吳志中告訴《中央社》，這是法國首次在WHA點名台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接發聲相挺，意義非凡。
法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）前天在大會上說，世衛應該更迅速、更具透明度與更多元，以回應公民的需求。「這也是為什麼法國在全球公衛上，支持國際社會採取更具包容性的途徑。我們很遺憾台灣在75屆世衛大會上缺席」。
吳志中告訴《中央社》，過去法國還是會在意中國的反應，而中國的目的就是要把台灣完全抹除，因此很介意他國直接支持台灣。「法國之前大多是以間接方式呼籲世衛包含所有國家、地區和人民，或是強調普世原則，但很明顯就是針對被排除的台灣，否則也不需要提」。
吳志中分析這種趨勢轉變時表示，這兩年俄烏戰爭和COVID-19改變了很多事，加上中國目前處理疫情的窘境，都導致法國決定改變策略，直接點名支持台灣。而法國不是唯一，德國也是首次直接提台灣，立陶宛、捷克和盧森堡更是如此。
他指出，法國目前仍是歐盟的輪值主席國，所以法國應該也有和其他國家協商，使得許多歐盟國家這次也直接支持，為台灣發聲，「整個歐盟現在都朝支持台灣的方向發展」。
在這一兩年間，吳志中率領外館同仁積極接觸法國國會議員與地方代表，法國也一再承諾支持。世衛大會22日開幕前，法國在台協會在臉書上重申：「我們支持台灣有意義地參與世界衛生大會（WHA）的活動及世界衛生組織（WHO）的技術會議。國際社群必須能受益於所有夥伴的經驗。」
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挖掘雲端開放架構優勢！Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器
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企業如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署，減輕人力負擔，提升專案服務運作效率？
所謂現代化智慧 IT，所有工程師最希望的境界，莫過於只要輕鬆點幾下設定，系統就會自動跑起來，管理者再也不用隨時待命在機台旁邊，從此工作悠哉又快樂！儘管這樣情境還沒到來，但隨著敏捷式開發的流行，除了 DevOps 人員，有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中，例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。
上述種種反覆步驟自動化執行，也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔，讓專案服務能持續運作。
其中，GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一，也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD，《AWS 開發者系列》透過影片分享，如何在 Amazon EKS（Elastic Kubernetes Services）上使用 GitLab 創建自動化部署。
以下節錄工作坊影音內容，幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集，將修補、部署節點、更新等關鍵任務，全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署，幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。
Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力
容器化服務越來越興盛，當容器（Container）越來越多，在複雜的微服務（Microservice）系統環境之下，運維團隊的管理成本可能相對會增加不少，為了有效調度容器部署， 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。
建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊，一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。
Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer，若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ，需要自己安裝這些元件，後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護，在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。
Amazon EKS 一鍵式部署，展現三大優勢
第一，Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署，使用者不需要擔心單一節點故障的風險。
第二，Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本，持續跟進每季 CNCF 的發佈，同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。
第三，部署 Amazon EKS 之後，可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具，在安全性管理、網路設定方面，可以做到無縫整合。
最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到，若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理，可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集，透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言，在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。
了解 Amazon EKS 整合 GitLab ，獲得三面向價值
對開發者而言，想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上，可以看到那些實際的優勢？
在 DevOps 開發者示範工作坊當中，GitLab 資深解決方案架構師指出，GitLab 使用到 Kubernetes 技術，主要有三種搭配方法，包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。
本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps；以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術，做到 Auto Deploy、Review App。
正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源，幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢：
- 在 GitLab 內建的部署工作流程當中，自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
- Review App 過程，從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面，並且根據 Git branch 名稱、專案名稱，自動生成 Review App 的 URL，以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
- 加速 CI/CD 流水線，GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。
Amazon EKS 整合 GitLab ，需要兩大流程
影片最後，GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy，主要可分為兩大區塊流程，第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置，第二部分則執行 Auto Deploy 設置。
第一塊可拆分為四個階段，首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster，第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project，下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project，以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart，安裝在 Cluster 所需要的內建 App。
第二塊執行 Auto Deploy 設置，針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project，接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project，並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版，讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。
幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列
Q：使用 Amazon EKS 之後，如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量，以及如何有效空管開發維運的成本？
A：Kubernetes 除了本身有 HPA（Horizontal Pod Autoscaling）可根據使用程度自動調整資源流量，另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案，針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控，雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用，但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格，你會發現自動化部署及管理的費用，相對工程師人力的成本更加便宜。
Q：越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署，大多是爲了加快部署的效率，那麼變成容器模式之後，對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎？
A：運用容器技術最直接的效果，可以讓應用程式的環境更一致化，例如 testing 環節、stage production，讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候，容器會幫忙做配置，所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。
Q： 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔，是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起，達到一套完整的 CI/CD 部署流程？
A：觀察目前市場作法，主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊，會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開，在管理上會比較靈活；如果企業規模比較大，會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情，這種情况之下，APP 的項目會生成一個 APP package，主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔，部署到他們的 Kubernetes Cluster。