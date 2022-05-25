21國WHA為台發聲：9友邦接力高呼「台灣能幫忙」，駐法代表分析法德首次明言挺台「意義非凡」

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日本捷克WHA挺台，9友邦接力高呼「台灣能幫忙」

（中央社）第75屆世衛大會24日進入議程第3天，9個友邦國家接力敦促世衛納入台灣，強調台灣對全球公衛的貢獻，並高呼「台灣能幫忙」口號。此外，日本和捷克也加入挺台行列，目前已有21國為台發聲。

世界衛生大會（WHA）第3天，昨天日本、捷克兩個理念相近國及9個台灣友邦皆不滿世衛駁回台灣參與大會的議案，選擇為台發言。加上昨天的10國，兩天內已有21國挺台，聲量極大。

日本代表在預錄影片中指出，世界衛生組織（WHO）「應該向地區在公衛回應上成功對抗COVID-19的典範學習，例如台灣。不應該因遺漏特定地區而造成地理真空，以達成避免全球感染的目標」。

歐盟國家捷克則敦促世衛應遵守包容性原則。「在與COVID-19的對抗中，不應遺漏任何人，每個人都應該加入，因此捷克共和國全力支持台灣在世衛大會中獲得觀察員地位」。

友邦海地在發言台上表示：「沒有人應該被遺落在後。有鑑於此，海地不斷敦促納入和各方在公衛領域擁有活躍技術合作的台灣，使台灣能以觀察員身分參與世衛的討論。」

聖克里斯多福及尼維斯在分享國際合作時提及台灣，並用了接下來的2分鐘時間疾呼世衛接納台灣。「台灣向來是重要國際公衛利益相關者⋯⋯台灣對國際社會貢獻良多，例如捐贈大量醫療口罩與醫療設備」。

該代表指出，台灣抗疫已被證明是全球最佳之一。因此聖克里斯多福及尼維斯政府再次強力呼籲世衛，讓台灣以觀察員參與WHA。「台灣已向世人證明是全球公衛不可或缺的夥伴⋯⋯WHO持續排除台灣，對世界並無助益」。最後她充滿感情地說道：「台灣能幫忙，也一直在幫忙，請讓台灣幫忙。」

友邦諾魯也在台上喊出「台灣能幫忙，也正在幫忙」。諾魯感謝中華民國台灣，並表示台灣應對危機的成功不僅不該被忽視，更凸顯全球合作的重要性。「現在將中華民國台灣視為WHA完全參與會員，比過去任何時候都更顯得合理」。

昨天才在審理議案幫助台灣二對二辯論的史瓦帝尼則感謝台灣疫情期間的救助，並把台灣國名說為「台灣共和國」。她說疫情期間，「台灣醫療團是第一個抵達的隊伍，協助重症病患。為呼應大會主題，我敦促世衛納入有意願與能力的全球夥伴，例如台灣。台灣對抗COVID-19時，已證明自己具有積極與關鍵的角色」。

聖文森及格瑞那丁在聲援時強調，台灣已向該國提供40多年的協助，並反對世衛大會持續將台灣排除在外，「世衛應攫取任何可以進步的機會，也就是納入台灣。2300萬人不該被忽略」。聖露西亞則稱台灣是全球抗疫的「成功典範」，也是疫後復甦不可或缺的夥伴。他呼籲尋求途徑，讓台灣得以加入世衛。

帛琉感謝WHO與中華民國台灣等國的協助。「台灣的夥伴與友誼展現了我們的確可以透過團結一致，達到健康促和平、和平促健康的目標」。帛琉呼籲擺脫政治與意識形態的枷鎖，並呼籲「即刻以觀察員身分將台灣納入世衛大會，同時思考台灣在世衛組織中的完全參與」。

另一個在辯論中幫台灣說話的吐瓦魯昨天繼續為台發聲。代表說，吐瓦魯想再次感謝並珍視台灣在各方面的協助；友邦貝里斯則是在發言時「重申對台灣受邀參與所有世衛組織活動的堅定立場」。

友邦宏都拉斯昨天發言未提及台灣，馬紹爾群島則是預錄影片超時被切斷前仍未提到台灣。衛福部次長李麗芬向記者表示，兩國都是邀請台灣參與世衛大會的提案國，台灣很感謝。

法德首次明言挺台入世衛，吳志中：意義非凡

駐法國代表吳志中。Photo Credit: 中央社

（中央社）法國23日首次在WHA點名聲援台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接挺台，意義非凡。駐法代表吳志中告訴《中央社》，法國帶動歐盟各國，支持台灣參與國際組織的風潮已然成形。

第75屆世衛大會23日進行第2天議程，法國在內的許多理念相近非邦交國家都紛紛首次發言挺台，呼籲世衛讓台灣以觀察員身份參與討論。

駐法國代表吳志中告訴《中央社》，這是法國首次在WHA點名台灣，也是法國首次在聯合國體系的會員大會中直接發聲相挺，意義非凡。

法國衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）前天在大會上說，世衛應該更迅速、更具透明度與更多元，以回應公民的需求。「這也是為什麼法國在全球公衛上，支持國際社會採取更具包容性的途徑。我們很遺憾台灣在75屆世衛大會上缺席」。

吳志中告訴《中央社》，過去法國還是會在意中國的反應，而中國的目的就是要把台灣完全抹除，因此很介意他國直接支持台灣。「法國之前大多是以間接方式呼籲世衛包含所有國家、地區和人民，或是強調普世原則，但很明顯就是針對被排除的台灣，否則也不需要提」。

吳志中分析這種趨勢轉變時表示，這兩年俄烏戰爭和COVID-19改變了很多事，加上中國目前處理疫情的窘境，都導致法國決定改變策略，直接點名支持台灣。而法國不是唯一，德國也是首次直接提台灣，立陶宛、捷克和盧森堡更是如此。

他指出，法國目前仍是歐盟的輪值主席國，所以法國應該也有和其他國家協商，使得許多歐盟國家這次也直接支持，為台灣發聲，「整個歐盟現在都朝支持台灣的方向發展」。

在這一兩年間，吳志中率領外館同仁積極接觸法國國會議員與地方代表，法國也一再承諾支持。世衛大會22日開幕前，法國在台協會在臉書上重申：「我們支持台灣有意義地參與世界衛生大會（WHA）的活動及世界衛生組織（WHO）的技術會議。國際社群必須能受益於所有夥伴的經驗。」