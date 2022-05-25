QA：四方安全對話（Quad）是「亞洲版北約」嗎？印度為何角色尷尬？還有誰想加入？
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中國抱怨Quad代表組建「亞洲版北約」的企圖，儘管該組織不像北約簽有共同防禦協定。Quad成員表示，該組織旨在深化4國間的經濟、外交和軍事關係。雖然他們不常明講，但這些夥伴關係目的是為了抵禦中國侵犯。
美國、日本、澳洲和印度領袖24日齊聚東京，參加「四方安全對話」（Quad）峰會。Quad是個什麼樣的組織？從哪兒來的？為什麼外交官老是為各種夥伴關係想出奇怪名稱？
Quad是什麼？
Quad英文全稱是Quadrilateral Security Dialogue（四方安全對話），以第一個字Quadrilateral（四邊）前4個字母為縮寫。2004年印度洋大海嘯之後，美日澳印4國共同合作，提供人道和災難援助，一開始只是鬆散的夥伴關係。2007年當時的日本首相安倍晉三正式成立Quad，但隨後沉寂了近10年，尤其澳洲擔心這會激怒中國。
2017年該組織甦醒過來，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。美國川普（Donald Trump）政府和拜登（Joe Biden）政府都視Quad為更專注於印太地區事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，9月在美國華盛頓舉行首次面對面峰會。
Quad是「亞洲版北約」嗎？
中國抱怨Quad代表組建「亞洲版北約」的企圖，儘管該組織不像北約簽有共同防禦協定。Quad成員表示，該組織旨在深化4國間的經濟、外交和軍事關係。雖然他們不常明講，但這些夥伴關係目的是為了抵禦中國侵犯。
4國領袖2021年3月發布宣言闡述「Quad精神」表示：「我們帶來不同觀點，並為實現自由和開放的印太地區這一共同願景而團結一致，我們爭取建立一個自由、開放、包容、健全、以民主價值觀為基礎、不受脅迫約束的地區。」
中國如何評價Quad？
中國嚴厲批評Quad是遏制其在全球崛起的機制。中國外交部指責Quad專注於損害中國利益。4月，外交部發言人汪文斌稱，該組織「充斥陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心」。
Quad有哪些新面孔？
24日的會議是2021年10月上任的日本首相岸田文雄以及澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）首次參加Quad峰會，艾班尼斯21日剛贏得澳洲聯邦大選，他於峰會前一天的23日宣誓就職。
印度角色尷尬？
印度總理莫迪（Narendra Modi）出席峰會，正值其政府鎮壓少數族裔及走向威權統治日益受到全球密切關注。Quad其他成員團結反對俄羅斯入侵烏克蘭，尤其在制裁方面，但印度在戰爭開始後增加購買俄國能源產品。此外，俄國入侵導致糧食短缺，價格飆升，但印度在熱浪侵襲後禁止小麥出口，恐讓這項全球挑戰更難以解決。
還有誰想加入？
雖然美國官員已表示他們無意調整成員結構，但韓國表示有興趣加入Quad。Quad曾舉辦過包括韓國、紐西蘭和越南在內的Quad-plus會議，這可能為Quad未來擴張或增加合作夥伴奠定基礎。
新聞來源
延伸閱讀
- 「四方安全對話」擬監控中國非法捕魚，北京抨擊美國打算在印太建構「亞洲版北約」
- 紐時：拜登「軍事保台」發言震撼全球，日澳等印太盟友處境尷尬
- 拜登稱若中國侵略將武力保台，學者：美國台海戰略從「戰略性模糊」轉向「建設性清晰」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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