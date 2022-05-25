2022/05/25,
印太

QA：四方安全對話（Quad）是「亞洲版北約」嗎？印度為何角色尷尬？還有誰想加入？

QA：四方安全對話（Quad）是「亞洲版北約」嗎？印度為何角色尷尬？還有誰想加入？
從左至右：澳洲總理艾班尼斯、美國總統拜登、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

中國抱怨Quad代表組建「亞洲版北約」的企圖，儘管該組織不像北約簽有共同防禦協定。Quad成員表示，該組織旨在深化4國間的經濟、外交和軍事關係。雖然他們不常明講，但這些夥伴關係目的是為了抵禦中國侵犯。

美國、日本、澳洲和印度領袖24日齊聚東京，參加「四方安全對話」（Quad）峰會。Quad是個什麼樣的組織？從哪兒來的？為什麼外交官老是為各種夥伴關係想出奇怪名稱？

Quad是什麼？

Quad英文全稱是Quadrilateral Security Dialogue（四方安全對話），以第一個字Quadrilateral（四邊）前4個字母為縮寫。2004年印度洋大海嘯之後，美日澳印4國共同合作，提供人道和災難援助，一開始只是鬆散的夥伴關係。2007年當時的日本首相安倍晉三正式成立Quad，但隨後沉寂了近10年，尤其澳洲擔心這會激怒中國。

2017年該組織甦醒過來，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。美國川普（Donald Trump）政府和拜登（Joe Biden）政府都視Quad為更專注於印太地區事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，9月在美國華盛頓舉行首次面對面峰會。

Quad是「亞洲版北約」嗎？

中國抱怨Quad代表組建「亞洲版北約」的企圖，儘管該組織不像北約簽有共同防禦協定。Quad成員表示，該組織旨在深化4國間的經濟、外交和軍事關係。雖然他們不常明講，但這些夥伴關係目的是為了抵禦中國侵犯。

4國領袖2021年3月發布宣言闡述「Quad精神」表示：「我們帶來不同觀點，並為實現自由和開放的印太地區這一共同願景而團結一致，我們爭取建立一個自由、開放、包容、健全、以民主價值觀為基礎、不受脅迫約束的地區。」

中國如何評價Quad？

中國嚴厲批評Quad是遏制其在全球崛起的機制。中國外交部指責Quad專注於損害中國利益。4月，外交部發言人汪文斌稱，該組織「充斥陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心」。

Quad有哪些新面孔？

24日的會議是2021年10月上任的日本首相岸田文雄以及澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）首次參加Quad峰會，艾班尼斯21日剛贏得澳洲聯邦大選，他於峰會前一天的23日宣誓就職。

印度角色尷尬？

印度總理莫迪（Narendra Modi）出席峰會，正值其政府鎮壓少數族裔及走向威權統治日益受到全球密切關注。Quad其他成員團結反對俄羅斯入侵烏克蘭，尤其在制裁方面，但印度在戰爭開始後增加購買俄國能源產品。此外，俄國入侵導致糧食短缺，價格飆升，但印度在熱浪侵襲後禁止小麥出口，恐讓這項全球挑戰更難以解決。

還有誰想加入？

雖然美國官員已表示他們無意調整成員結構，但韓國表示有興趣加入Quad。Quad曾舉辦過包括韓國、紐西蘭和越南在內的Quad-plus會議，這可能為Quad未來擴張或增加合作夥伴奠定基礎。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/05/12,
生活

翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶

翻新經典，優雅鉅獻——浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶
Photo Credit：浪琴表

我們想讓你知道的是

浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代工藝技術，創造兼具專業潛水錶機能與優雅風格的代表作，讓錶迷玩家心動不已。

浪琴表全新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，重新演繹1960年代的經典潛水錶款，繼承浪琴表一脈相傳的鬼斧神工，保留原版時針設計與簡潔線條，再融入當代技術，打造無可比擬的精彩腕錶。揉合經典美學與創新工藝，讓許多錶迷玩家都拜倒在浪琴表LEGEND DIVER極致不凡的魅力之下。

3_(1)_batch
Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，帶有潛水運動血統的優雅之作。

浪琴表LEGEND DIVER優雅匠心，一如絕無僅有的陶藝之美

陶藝是一種溫潤的藝術，揉合原始質樸的陶土與手作的溫度，揉捏拉展出渾圓與流暢線條；接著漆上釉色，在內斂沈穩的大地色系中，揀選映照匠心的色彩，並於高溫燒窯後淬煉出嶄新風貌，彷彿被賦予了全新生命。

有萬年以上歷史的陶瓷工藝，至今歷久不衰，是因為不同時代的匠人秉持著工藝堅持與創新追尋，得以不斷翻新傳統，再創絕代風華。如同源自1832年的浪琴表，是最早研發防水錶的先行者，更是腕錶界「優雅」的代名詞；旗下最新LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，乃延續將近190年歷史的頂級工藝，維持堅若磐石的價值，於設計與配色融入當代靈感，造就傳奇復刻，翻新經典的全新史詩，持續領銜當代時尚潮流。

令人津津樂道的，還有LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶的精彩淵源。1937年，浪琴表推出當時世界上第一款防水計時碼表並獲得專利；1959年，浪琴表正式推出第一款潛水錶SUPER COMPRESSOR；到了2007年，浪琴表延續經典傳奇，打造風華獨具的LEGEND DIVER潛水錶，立刻成為全球時尚界與錶迷的關注焦點，傳承的精神延續至今，LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶成為浪琴表最暢銷的復刻錶款之一。

這就是任憑時間打磨、不斷自我砥礪進化的浪琴表，以最高水準的頂尖工藝翻新傳奇，向尊貴的優雅精神與風格追求致敬，打造腕錶世界無可取代的經典魅力。

5-1_batch
Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，防水功能達300公尺，媲美專業潛水錶規格。

浪琴表LEGEND DIVER精粹設計，仿若玻璃工藝極致璀璨

晶瑩剔透、高可塑性，是玻璃令人嚮往的本色，而玻璃工藝的製作過程，本身即是一門藝術。經驗豐富的匠人運用口吹或手工熱塑拉絲，做出千變萬化的玻璃塑形，接著為玻璃融入色調，將岩漿一般的滾燙玻璃形塑成理想樣貌。冷卻後的玻璃，酷似寶石的質感與硬度，百看不厭。精準而巧妙的玻璃工藝，正與浪琴表LEGEND DIVER相映成趣。

浪琴表LEGEND DIVER延續潛水錶血統不斷進化，如今的復刻新版保留原作精神，包括：錶殼線條、面盤設計、微凸鏡面、面盤外圈潛水計時刻度環等，可說是一脈相傳，唯細節之處有賴與時俱進的製錶工藝，處理得更為精緻漂亮。

聚焦LEGEND DIVER獨家新錶款特色，主要為新增尺寸面盤與錶帶配色，除了既有的42mm錶徑，另增加了36mm錶徑，適合手腕較纖細的客群；面盤底色則改為由中央向外緣呈趨暗漸層，與時刻呈現清楚的明暗對比，達成潛水錶的清晰顯時訴求；錶帶則除了經典牛皮和輕量橡膠款之外，也有金屬米蘭鍊帶與合成纖維錶帶，提供多元質感選擇。

不僅止於外觀新風貌，新款LEGEND DIVER也蘊含真材實料的硬實力。像是42mm款搭載L888.5自動上鍊機芯，具有72小時動力儲存；36mm款內置L592.5自動上鍊機芯，提供45小時動力儲存。此外，兩款腕錶皆搭載矽材質游絲，優異抗磁性能，也有助於提升手錶的精準度。

image4
Photo Credit：浪琴表
浪琴表LEGEND DIVER復刻傳奇潛水腕錶，左為42mm沙漠黃款、右為36mm酒紅色款

見證極致工藝，展現優雅魅力，唯有浪琴表LEGEND DIVER

集優雅的浪琴印象、潛水運動血統、經典復古風格於一身，浪琴表LEGEND DIVER新錶款以嶄新的色彩面貌，以及當代技術的精準性能，打造經典系列的全新代表作，不只見證浪琴表190年的豐富製錶技術，也展現浪琴傳承百年卻從不故步自封的進步精神，在追求完美細節的路上，擁抱創新、講究精髓，不斷為腕錶歷史寫上傳奇創新的一頁。

了解更多 LEGEND DIVER傳奇復刻潛水腕錶


猜你喜歡