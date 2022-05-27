為什麼藥師想阻止你服用「清冠一號」？有兩個原因
我們想讓你知道的是
清冠一號，就像個中藥版本的「綜合感冒藥」，中醫師完全無法為你「量身打造」。醫師手上明明還有很多好帖好味可以幫助你更快好轉？「不了，清冠一號就對了」。然後這些藥，你就多吃了。
我是環島演講「宣導如何減少吃藥」的藥師胡廷岳，甚至部落格已提供超過40種「預防疾病惡化」、「幫自己設計簡單健康生活」的實際減藥建議。
若你也同意廷岳我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意這句我正在對所有病人、我的家人說的話：
我要阻止你吃清冠一號。
原因有兩個。
一、成分不一定是你要的
你看過斯X、伏X那些綜合感冒藥裡的成分嗎？其中一定包含了退燒藥、鼻塞藥、鼻涕藥、咳嗽藥等等緩解症狀的複方藥物。
這些早已混雜在一起、打成一顆藥錠的複方藥物，你吃的時候是沒有任何彈性選擇的，一次就得吞下全部。喉嚨痛比較嚴重想加強？喔沒辦法。鼻涕已經好轉了想停掉鼻涕藥？喔沒辦法。
這就是為什麼，在我確診之後的「物資準備清單」文章裡，我會建議我的家人趁早準備「單方咳嗽藥」與「單方退燒藥」，而不是「綜合感冒藥」。
當然了，清冠一號也是如此。
這些混在藥包裡的好幾種中藥，成分早已固定，而且你吃的時候一定也是無法取出、分開吃的。喉嚨痛比較嚴重想加強？喔沒辦法。鼻涕已經好轉了想停掉鼻涕藥？喔沒辦法。
清冠一號，就像個中藥版本的「綜合感冒藥」，中醫師完全無法為你「量身打造」。醫師手上明明還有很多好帖好味可以幫助你更快好轉？「不了，清冠一號就對了」。然後這些藥，你就多吃了。
我認識的中醫診所院長們，都很肯定我的想法。這就是清冠一號的第一個秘密，成分不一定是你要的。
二、你會白挨一刀
廷岳是這樣想的：既然固定成分組合已不適合你，那麼你不但不會得到這些「多吃的藥」的好處。甚至，若這成分之一造成了任何副作用、過敏，你都會白白挨一刀。更別說你早就浪費了代謝藥物的肝腎功能。
用台語講就叫做「ㄍㄟ衰ㄟ」。
我視訊看診時，中醫師就是這樣跟我說的：「我覺得你體質比較不適合這樣開」。我說：「好，我相信專業」。然後我就拿到了「不是清冠一號」的「客製化清冠一號」。
像這種「少了一味、多了一方」的藥方，是醫師幫我客製化出來的，不可能繼續叫清冠一號。但是不是經過了醫師專業的調整，效果其實還能再更好？是不是經過了體質的客製化，副作用可以更少？
對，你想得沒錯，當我吃完「客製化清冠一號」之後，咳嗽與拉肚子竟同時好轉。而且我還沒有承受到「正版清冠一號」的拉肚子副作用。
新聞上很多人吃了「正版清冠一號」之後腹瀉不止、吃了之後下半身脫皮過敏。若當初是你自己要求中醫師一定要拿清冠一號來給你吃的，在你過敏當下中醫師的心裡絕對是這樣想：「我當初就建議你的體質別吃清冠一號了吧。」
這就是廷岳我想寫下這篇文章建議你的原因。
因為你不用特別吃「固定組合的藥方」，讓自己的身體、肝與腎白挨一刀。
減藥技巧
像這種不一定適合你的藥、成分固定無法客製化的藥、放久了會受潮過期的藥，又何必買一堆屯在家裡，讓真的需要清冠一號的人拿不到呢？
那怎麼做才是最好的減藥技巧？廷岳教你兩招。
- 早點找到適合你的醫師，不管中醫西醫都好。
- 去給醫師篩檢、望聞問切，有問題就問，沒問題就相信客製化的專業。
相信專業、控制好疾病不讓它惡化，這就是減少吃藥的其中一個方法。不然惡化了、吃錯藥了、副作用了，都還要花很多時間吃藥才能把身體補救回來。
我的部落格裡也有幾項吃中藥吃到洗腎的例子、吃中藥吃到肝臟差點切除的例子。想必中藥也是藥、中藥也有副作用、與西藥只間隔兩小時也不一定正確。
如果中藥真的完全安全，可以亂吃，那我們國家管制中藥執照幹嘛。如果只看症狀只聽新聞，民眾就能自己當醫師，那我們國家花錢培養中醫師幹嘛。
全民健保已經把「找到醫師」這件事變得很便宜了，請相信專業，花個150、200元去看看醫師吧。
學會照顧好自己，就能減少吃很多藥。
減藥最好。
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。