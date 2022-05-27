為什麼藥師想阻止你服用「清冠一號」？有兩個原因

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

我是環島演講「宣導如何減少吃藥」的藥師胡廷岳，甚至部落格已提供超過40種「預防疾病惡化」、「幫自己設計簡單健康生活」的實際減藥建議。

若你也同意廷岳我的理念「這輩子的藥，能吃越少越好」，那你一定也會同意這句我正在對所有病人、我的家人說的話：

我要阻止你吃清冠一號。

原因有兩個。

一、成分不一定是你要的

你看過斯X、伏X那些綜合感冒藥裡的成分嗎？其中一定包含了退燒藥、鼻塞藥、鼻涕藥、咳嗽藥等等緩解症狀的複方藥物。

這些早已混雜在一起、打成一顆藥錠的複方藥物，你吃的時候是沒有任何彈性選擇的，一次就得吞下全部。喉嚨痛比較嚴重想加強？喔沒辦法。鼻涕已經好轉了想停掉鼻涕藥？喔沒辦法。

這就是為什麼，在我確診之後的「物資準備清單」文章裡，我會建議我的家人趁早準備「單方咳嗽藥」與「單方退燒藥」，而不是「綜合感冒藥」。

當然了，清冠一號也是如此。

這些混在藥包裡的好幾種中藥，成分早已固定，而且你吃的時候一定也是無法取出、分開吃的。喉嚨痛比較嚴重想加強？喔沒辦法。鼻涕已經好轉了想停掉鼻涕藥？喔沒辦法。

清冠一號，就像個中藥版本的「綜合感冒藥」，中醫師完全無法為你「量身打造」。醫師手上明明還有很多好帖好味可以幫助你更快好轉？「不了，清冠一號就對了」。然後這些藥，你就多吃了。

我認識的中醫診所院長們，都很肯定我的想法。這就是清冠一號的第一個秘密，成分不一定是你要的。

二、你會白挨一刀

廷岳是這樣想的：既然固定成分組合已不適合你，那麼你不但不會得到這些「多吃的藥」的好處。甚至，若這成分之一造成了任何副作用、過敏，你都會白白挨一刀。更別說你早就浪費了代謝藥物的肝腎功能。

用台語講就叫做「ㄍㄟ衰ㄟ」。

我視訊看診時，中醫師就是這樣跟我說的：「我覺得你體質比較不適合這樣開」。我說：「好，我相信專業」。然後我就拿到了「不是清冠一號」的「客製化清冠一號」。

像這種「少了一味、多了一方」的藥方，是醫師幫我客製化出來的，不可能繼續叫清冠一號。但是不是經過了醫師專業的調整，效果其實還能再更好？是不是經過了體質的客製化，副作用可以更少？

對，你想得沒錯，當我吃完「客製化清冠一號」之後，咳嗽與拉肚子竟同時好轉。而且我還沒有承受到「正版清冠一號」的拉肚子副作用。

新聞上很多人吃了「正版清冠一號」之後腹瀉不止、吃了之後下半身脫皮過敏。若當初是你自己要求中醫師一定要拿清冠一號來給你吃的，在你過敏當下中醫師的心裡絕對是這樣想：「我當初就建議你的體質別吃清冠一號了吧。」

這就是廷岳我想寫下這篇文章建議你的原因。

因為你不用特別吃「固定組合的藥方」，讓自己的身體、肝與腎白挨一刀。

減藥技巧

像這種不一定適合你的藥、成分固定無法客製化的藥、放久了會受潮過期的藥，又何必買一堆屯在家裡，讓真的需要清冠一號的人拿不到呢？

那怎麼做才是最好的減藥技巧？廷岳教你兩招。

早點找到適合你的醫師，不管中醫西醫都好。 去給醫師篩檢、望聞問切，有問題就問，沒問題就相信客製化的專業。

相信專業、控制好疾病不讓它惡化，這就是減少吃藥的其中一個方法。不然惡化了、吃錯藥了、副作用了，都還要花很多時間吃藥才能把身體補救回來。

我的部落格裡也有幾項吃中藥吃到洗腎的例子、吃中藥吃到肝臟差點切除的例子。想必中藥也是藥、中藥也有副作用、與西藥只間隔兩小時也不一定正確。

如果中藥真的完全安全，可以亂吃，那我們國家管制中藥執照幹嘛。如果只看症狀只聽新聞，民眾就能自己當醫師，那我們國家花錢培養中醫師幹嘛。

全民健保已經把「找到醫師」這件事變得很便宜了，請相信專業，花個150、200元去看看醫師吧。

學會照顧好自己，就能減少吃很多藥。

減藥最好。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航