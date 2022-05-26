台灣珍奶勇闖伊斯坦堡，成功在對異國食物接受度不高的土耳其擁有一票鐵粉
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怪獸茶亭業者說，有的珍奶店主打珍珠，有的使用土耳其原料製作珍珠，也有店因地制宜，適應當地食客口味。怪獸茶亭主打原汁原味，不但從台灣進口主原料，「首席珍珠師」更在台灣受訓，與其他店相較之下顯得檔次不同。
文：鍾佑貞（《中央社》記者）
伊斯坦堡「怪獸茶亭」及Poppin’ 珍奶店各站行銷光譜兩端，分別主打正宗台灣珍奶及新創口味，配搭熊貓及樹懶討喜商標，成功在對異國食物接受度不高的土耳其開疆闢土，各自擁有一票鐵粉。
珍珠奶茶店「怪獸茶亭」（Monster Teashop）主店位於伊斯坦堡貝西克塔斯區（Besiktas），即使非假日時段，仍可見顧客接續上門。分店位於與海峽相隔的卡迪科伊（Kadikoy）區，人氣不輸主店，時有學生、旅居在土耳其的外國人來踩點拍照，也有熟客週週報到。
「台灣每條街道、每個角落都有珍奶店，珍奶已經成為日常。」怪獸茶亭業者梅赫邁特（Mehmet）曾外派台灣工作，從此愛上台灣美食，包括招牌飲料珍珠奶茶，因此有了把珍奶帶回土耳其的想法。
商標樹懶的靈感則來自女兒的童書。他對《中央社》表示，想藉由慵懶動物，讓客人頓時擺脫都會生活的壓力及混亂，來店內放鬆，像樹懶一樣偷懶。
即使開業規畫及商標構想一一到位，梅赫邁特擔心美食帝國土耳其對外地口味接受度低而有些忐忑，「土耳其對異國菜有些先入為主的想法，對亞洲料理更是。我們要嘛喜歡，要嘛討厭」。
基於對珍奶的熱情，梅赫邁特決定放手一搏，輸入正宗台灣珍奶。不過，他並非首位在伊斯坦堡開珍奶店的業主。
號稱伊斯坦堡第一家珍奶店的Poppin’ Bubble Tea & Coffee也位於卡迪科伊，除了依顧客喜好調整飲料外，也推出「Poppin實驗室」，提供多種甜度、口味及珍珠或寒天等配料等超過5000種不同組合飲品，並以川普（Donald Trump）及瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）等名人為茶名，增加店家能見度。
大一生艾萊（Esma Ipek Eray）經朋友介紹來Poppin’後，一試成主顧，首推藍莓花茶，同行友人則愛「碧昂絲」（Beyonce）拿鐵及水蜜桃口味的「金卡戴珊」（Kim Kardashian）茶。
梅赫邁特說，有的珍奶店主打珍珠，有的使用土耳其原料製作珍珠，也有店因地制宜，適應當地食客口味。怪獸茶亭主打原汁原味，不但從台灣進口主原料，「首席珍珠師」更在台灣受訓，與其他店相較之下顯得檔次不同。
一路堅持台味，顧客的肯定格外珍貴。梅赫邁特表示，「許多上門的客人告訴我，我們家的珍奶和他們在亞洲、台灣嚐到的味道一樣，這讓人雀躍，因為（這代表）我們走在正確的軌道上」。
除了珍奶，這裡也賣水果茶、抹茶拿鐵及奶蓋茶等，其中黑糖珍奶最受歡迎，由蝶豆花、寒天、牛奶及蜂蜜製的「藍色愛琴海奶茶」緊追在後。
高中生攸努瓦（Gokce Univar）是亞洲文化粉，在朋友推薦下前來朝聖。她受訪表示，珍珠是土耳其飲料裡沒有的東西，讓人喝起來更愉快。英文老師林西（Lindsey）則透過短影音串流平台TikTok得知茶亭資訊，珍珠帶來驚喜的口感讓她一試成主顧。
怪獸茶亭吸引大批年輕族群上門，來自巴基斯坦的社群媒體經理穆查法（Fatima Muzaffaf）功不可沒。同為異鄉人，穆查法了解社群媒體是遊子最重要的資訊來源之一，舉凡餐廳評價到生活瑣事，樣樣依賴社群資訊，這使她以Instagram為行銷主戰場，「天天發文，顧客互動剪影等都可以分享，讀者反應也好」。
一如百工百業，怪獸茶亭人氣再旺，也難逃COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響。梅赫邁特坦言，供應鏈中斷重挫茶亭生意。員工面臨減薪，仍給予支持，因此茶亭挺過疫情，也使他能一本初衷，著手在首都安卡拉及濱愛琴海省份伊茲米爾（Izmir）等地開設分店，向更多土耳其人推廣珍奶文化。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。