俄烏戰爭到了令人擔憂的關鍵時刻，「頓巴斯之戰」將決定烏克蘭今後的命運
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普亭發動的侵略烏克蘭的戰爭，已經快進入第四個月。而目前才是真正進入的最關鍵的時刻。政治學者張俊華認為，而正是在這關鍵的時刻，從烏克蘭傳來的消息不僅不是太令人鼓舞，相反是非常使人擔憂的。必須對現在烏克蘭以及國際的局勢有一個明確的瞭解，才能做出明智的決策。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
普亭（Vladimir Putin）發動的侵略烏克蘭的戰爭，已經快進入第四個月。而目前才是真正進入的最關鍵的時刻。
首先在戰爭的第一階段，普亭閃電式拿下基輔的計劃，顯然是失敗。而這種失敗，卻很容易使烏克蘭軍方以及西方政要認為俄羅斯不堪一擊。是的，俄羅斯世界數一數二的軍事地位，在烏克蘭戰爭中確實已經得到極大的撼動，以致於人們已經把它當作一種虛幻的神話。
但是，如同本人在第一階段結束後的一篇評論中所說的，俄軍是有學習能力的，它在汲取戰爭初期的錯誤，目前正在頓巴斯（Donbas）進行有效的攻擊。
這裡，需要指出的是，烏克蘭的媒體或者國際部分媒體在描述戰情時，跟實際情況可能還有偏差，傾向於過分地強調烏軍的力量的強大。而正是這種偏差，往往會導致人們對實在的危險的忽視。
最明顯的就體現在前段時間，俄軍有意地從哈爾科夫（Kharkiv）的撤退，為的是集中力量把頓巴斯打下來。烏方把這個描述成烏軍從俄軍那裡重新奪回了俄佔領的地區，這顯然是過於勉強。而可能有害的是，烏軍在頓巴斯激戰開始前，過於相信自己在當地的抵抗能力。
而俄羅斯採取的戰略和戰術，跟以前就大不一樣。首先，俄軍做法是，不顧一切對烏軍控制地區狂轟爛炸，然後再穩步地由機械部隊和步兵配合著前進，不求快，但求穩。這樣，遠程攻擊跟陣地戰結合，跟當初閃電戰的做法正好相反。到目前，俄軍佔領的烏克蘭領土，已經是2014年佔領的領土面積的兩倍。
而馬里烏波爾（Mariupol）近2000名烏軍的投降，使得佔領該城的俄軍能騰出軍力來，一起加入攻打頓巴斯的行列。而烏軍顯然並沒有在該地區的戰鬥人數上有所增加。首先，目前俄羅斯要在頓巴斯地區達到的其中一個目標似乎已經達到，即把整個盧漢斯克（Luhansk）地區拿下來。而目前是在努力地實現在該地區的第二個目標，即把整個頓內次克（Donetsk）拿下。每時每刻，那裡都在發生激烈的、殘酷的戰爭。
烏克蘭勝利的前提
應該說，在頓巴斯的烏軍本來就是烏軍中的主力，是最精銳的部隊。但即便這樣，烏軍能否頂得住俄軍的推進，除了士氣和正確的戰略戰術之外，還有一個重要的因素就是來自西方的武器以及有效的後勤供應線。
實際上，這四個因素，也是決定了烏克蘭能否贏得這場戰爭的關鍵因素。而現在看來，烏克蘭軍隊的士氣肯定比俄軍還是要更強，但是，馬里烏波爾近2000名戰士的投降，多少會對迄今為止令人讚嘆的士氣帶來負面影響；至於戰略戰術，如果烏軍不及時就俄軍戰法的改變也作及時的調整，就很可能犯致命的錯誤。
但即便前兩者毫無問題，後面的兩個因素就顯得更為重要。首先，西方國家特別的是美國答應的武器，是否及時到手，尤其是重武器，即遠程火炮等。而沒有這些武器，靠著第一階段中那些反坦克的武器，顯然是無法跟俄軍對峙。而在有了武器和彈藥的前提下，下一個問題就是能否保證保證運輸線的安全和暢通。顯然，最後一個因素，不時受到俄羅斯遠程導彈干擾和破壞。
總之，目前頓巴斯一戰，將決定烏克蘭今後的命運。
失去了頓巴斯，將使俄軍有力量繼續攻擊南部的兩大城市，即梅科萊夫（Mykolaiv）和奧德薩（Odessa）。以致於完成從東面和南面切割烏克蘭經濟實力最強的地區，到時候即便停戰了，烏克蘭的經濟實力已被普亭掠奪走一半以上。
當然，如果烏軍能挫敗俄軍攻佔頓巴斯的計劃，至少能頂住目前俄軍的進攻，那就會為今後的反攻創造條件。但令人擔憂的是，我們每天聽到的消息是，俄軍仍在不斷推進。
西方各國的問題
從整體上來說，西方世界是在做努力，幫助烏克蘭戰勝普亭的侵略。當然，這主要還是烏克蘭本身尤其是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）本身在戰爭初期和中期的良好表現決定的，因為西方尤其是美國，在戰爭初期並沒有料到烏克蘭竟有如此頑強的抵抗意志和決心。只是到了澤倫斯基回絕了美國流亡國外的建議後，西方才從道德上覺得有對烏克蘭提供實質性的支持。
但即便這樣，這種支持從一開始到現在，都是充滿著波折，而其系統性和協調性就更差了。而沒有一種系統性的、各國能良好的協調的支持，很多實際上就是在做無用功。僅以經濟制裁為例，制裁措施應該是一環扣一環的，缺了一環，那效果就不怎麼樣。而現在的有些環節似乎出現了問題。
以歐洲打算的跟俄羅斯石油、天然氣脫鉤為例。儘管如果真正的全面脫鉤，對某些國家來說，將是一個非常艱難的過程。這裡就看歐洲是否把脫鉤的急迫性看成是阻止俄羅斯戰爭的關鍵，以及是否有相當的犧牲精神。
顯然，像德國、義大利等國，太習慣於迄今為止具有的消費俄羅斯油氣的舒服和方便。連本來說好的不按照普亭要求的那樣用盧布支付，現在都屈服了。可以想像，這樣，就使得俄羅斯相比烏克蘭，在戰爭有一個非常有利的因素，即靠著本來國際上油氣價格猛漲，在加之有德國和義大利等國用盧布支付，在財政收入上比戰前還來得划算。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
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