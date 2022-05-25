美國經濟環境動盪使廣告支出減少，Snapchat股價暴跌43％、投資人憂社群媒體前景

隨著人們花費越來越多時間在網路上，社群媒體公司的股價在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間飆漲。然而，總體經濟問題影響品牌的廣告支出，社群媒體公司的股票價格如今紛紛下挫。

根據《富比世》的估計，社群媒體公司Snap、Meta、Pinterest和Twitter的創辦人，在短短一天之間，財富總共就蒸發了100億美元。

Snapchat母公司Snap的股價在週二（5月24日）暴跌43％，分析普遍認為，問題在於其創辦人兼首席執行長斯皮格（Evan Spiegel）週一所發佈的一份備忘錄。這份備忘錄指出，由於通貨膨脹、利率上升、供應鏈短缺和勞動力不足、平台政策變化、烏克蘭戰爭等問題的影響，本季度的收入將不會如預期增長。

根據《The Verge》的報導，這項消息也同時提交給美國證券交易委員會，最終讓Snap的股價跌到2020年中以來的最低點。除了已經開出的職缺以外，Snap在今（2022）年計畫停止招募新員工，和它最大的競爭對手Meta一樣。斯皮格表示，已經要求公司在審查支出以外，找到節省成本的方法。

斯皮格的話讓社群媒體的投資人不寒而慄，《Fortune》指出，科技公司通常不會在收益報告或給員工的公開信中，花太多篇幅討論總體經濟的挑戰，但斯皮格卻反常地提到Snap正面臨的美國經濟環境動盪，這觸動了投資人的敏感神經。

因此，除了Snap的股價跌幅創下有史以來最慘的一次，其他社群媒體和廣告公司也跟著下跌，Pinterest股價跌了23％、Google下跌5％，Twitter和Meta分別下跌5.5％和7.6％，可見投資人擔心Snap的衰退恐怕預告其他社群媒體公司的嚴峻未來。

斯皮格所提及的總體經濟問題，使得一些廣告商和品牌得重新考慮本季的廣告支出，根據《CNBC》的報導，投顧公司Evercore ISI的分析師在週一的一份報告中表示，數位廣告市場是週期性的，但就像所有的廣告業一樣，總體經濟的阻力很可能會越來越嚴峻。

Morgan Stanley的分析師也同意廣告市場週期性的觀點，並預測所有的線上廣告平台，都將感受到客戶回落的影響。

《Fortune》的報導指出，以波斯特（Justin Post）為首的美國銀行分析師在斯皮格的公開信發布後，把Snap股價的目標由50美元下修到30美元，投資研究公司CFRA甚至下調了整個通訊服務行業的評等，認為所有仰賴廣告的領域在短中期都不會馬上復甦。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺