美國經濟環境動盪使廣告支出減少，Snapchat股價暴跌43％、投資人憂社群媒體前景
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科技公司通常不會在收益報告或給員工的公開信中，花太多篇幅討論總體經濟的挑戰，但創辦人斯皮格卻反常地提到Snap正面臨的美國經濟環境動盪，這觸動了投資人的敏感神經。
隨著人們花費越來越多時間在網路上，社群媒體公司的股價在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行期間飆漲。然而，總體經濟問題影響品牌的廣告支出，社群媒體公司的股票價格如今紛紛下挫。
根據《富比世》的估計，社群媒體公司Snap、Meta、Pinterest和Twitter的創辦人，在短短一天之間，財富總共就蒸發了100億美元。
Snapchat母公司Snap的股價在週二（5月24日）暴跌43％，分析普遍認為，問題在於其創辦人兼首席執行長斯皮格（Evan Spiegel）週一所發佈的一份備忘錄。這份備忘錄指出，由於通貨膨脹、利率上升、供應鏈短缺和勞動力不足、平台政策變化、烏克蘭戰爭等問題的影響，本季度的收入將不會如預期增長。
根據《The Verge》的報導，這項消息也同時提交給美國證券交易委員會，最終讓Snap的股價跌到2020年中以來的最低點。除了已經開出的職缺以外，Snap在今（2022）年計畫停止招募新員工，和它最大的競爭對手Meta一樣。斯皮格表示，已經要求公司在審查支出以外，找到節省成本的方法。
斯皮格的話讓社群媒體的投資人不寒而慄，《Fortune》指出，科技公司通常不會在收益報告或給員工的公開信中，花太多篇幅討論總體經濟的挑戰，但斯皮格卻反常地提到Snap正面臨的美國經濟環境動盪，這觸動了投資人的敏感神經。
因此，除了Snap的股價跌幅創下有史以來最慘的一次，其他社群媒體和廣告公司也跟著下跌，Pinterest股價跌了23％、Google下跌5％，Twitter和Meta分別下跌5.5％和7.6％，可見投資人擔心Snap的衰退恐怕預告其他社群媒體公司的嚴峻未來。
斯皮格所提及的總體經濟問題，使得一些廣告商和品牌得重新考慮本季的廣告支出，根據《CNBC》的報導，投顧公司Evercore ISI的分析師在週一的一份報告中表示，數位廣告市場是週期性的，但就像所有的廣告業一樣，總體經濟的阻力很可能會越來越嚴峻。
Morgan Stanley的分析師也同意廣告市場週期性的觀點，並預測所有的線上廣告平台，都將感受到客戶回落的影響。
《Fortune》的報導指出，以波斯特（Justin Post）為首的美國銀行分析師在斯皮格的公開信發布後，把Snap股價的目標由50美元下修到30美元，投資研究公司CFRA甚至下調了整個通訊服務行業的評等，認為所有仰賴廣告的領域在短中期都不會馬上復甦。
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新聞來源
- Snap closes down 43%, its worst day ever, dragging other stocks with it（CNBC）
- The Snap CEO’s memo caused another tech stock plunge—and the worst one-day loss in company history. Here’s why it freaked everyone out（Fortune）
- Snap plans to slow hiring, warns that revenue will grow slower than expected（The Verge）
- Fortunes Of Social Media Billionaires, Led By Snap’s Evan Spiegel, Plunge Billions On Tuesday（Forbes）
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
錢都餐飲人資主任周芮昕表示，初期原本公司使用紙本打卡鐘，以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底，各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水，才能趕得及1號中午之前，讓物流車將紙卡載回總公司。接下來，總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦，同時主管單位還會抽樣檢核正確性，前前後後繁複作業總需花上一週時間，而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力，更是可觀的成本。
「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
經營餐飲業的人都知道，餐飲業人員流動率高，加上計時人員眾多的情況下，要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報，無法在第一時間知道。周主任說道：「以前各店排班是一件很痛苦的事情，幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表，不須建立上百個班別，還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能，可統計計時人員的實際工作時數，進而準確計算假期、加班時數與薪資，若人員有任何出勤狀況，總公司都能即時知曉或因應。」。
因為適切的系統功能，讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮，周主任表示，雖然前期數位轉型時，要教育店長們使用電腦、熟悉功能，會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假，店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說，更降低了門市人員的控管風險，讓整個企業在力拼品牌規模時，更加順利地往前邁進。
雖然疫情肆虐全台業者，但錢都餐飲把握契機逆勢成長，開始發展電商通路，推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等；實體店方面，藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫，以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部，而在例行的行政事務上，則由 NUEIP 協助支援，讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時，企業內部管理更加順暢有效率。
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