不囉嗦，行動吧！2022未來大人物徵選開始

文：江怡蘋 (未來大人物專案副總監)

去（2021）年10月，我們選出了年度20位未來大人物，正式邁入擁有100組未來大人物的里程碑。可惜疫情正嚴峻不適合熱鬧地開場大型同學會，希望這個計畫今年能夠成行，並期待你也加入我們！

延續著2021的核心精神Stand for Good, Stand for Truth，2022年初我們開始了不同於以往大型論壇、而是以小規模的系列講座「來Talks」，走向台灣各地，從城市、到農村、去海邊，深入認識這群年輕人行動的脈絡、與觀眾面對面提問並激盪想法，開展一個凝聚改變力量的現場。

photo credit: 呂品逸 第一場來Talks，由2021年未來大物胡筠筠(臺北市娛樂公關經紀職業工會理事長)分享「條通妹仔的休眠日記，華燈何時初上」，讓更多人認識從業者的勞動環境與困境。

第一場來Talks，由2021年未來大物胡筠筠(臺北市娛樂公關經紀職業工會理事長)分享「條通妹仔的休眠日記，華燈何時初上」，讓更多人認識從業者的勞動環境與困境。

未來大人物，他們不是典型的成功故事，是面對這不完美的世界不抱怨，捲起袖子去讓改變發生的進行式。這個社會的改變，需要你、邀請你一起來推薦 / 報名：

2022未來大人物

活動官網 ｜ 提名表單

提名時間： 6月1日 00:00起，7月17日 23:59止

評審審查： 7月下旬起 至 9月中

人選公布： 10月上旬公布 2022年未來大人物名單

發表會與主題論壇： 11月12、13日（預計在9月底公布今年活動內容）

與疫情同行，過好每一天已幾乎用盡全力了嗎？

根據關鍵議題研究中心4月27日報導，民眾對於未來一年會「越來越好」的比率來到半年內新低，認為會「越來越糟」的比率也為半年內新高、超過四成。面對防疫政策帶來的混亂、動盪的國際情勢、不斷改期的機票和充滿不確定的明天…，人們對大環境的未來感到悲觀，決策更趨向保守實際。

2022年核心精神：Shot Up！不囉嗦大勢代

在這樣的氛圍下，我們決定以充滿力量與指向性的「Shot Up！不囉嗦大勢代」作為未來大人物今年的主題。「Shot Up！」，借韓流用語「大勢」形容人氣高漲、具有潛力來定義；我們期待從不同的領域中挖掘正在改變社會的年輕力量，集結他們為理想行動、為社會帶來改變的故事，化作人們在面對現實無奈與未知中跨步向前的動力，讓「不囉嗦，做就對了」成為大勢所趨。

Shot Up，也隱含諧音Shut up，不僅是面對外在各種論調能夠獨立思考、形成主見；也是面對自己能夠打敗內心的理由伯、勇於跨出行動的第一步。

發表活動：行動力是你與眾不同的超能力

2015年第一屆未來大人物提出「大人有勢，我們更有事」，年輕人衝撞體制、與掌握社會資源和話語權的大人們對立才能爭取權益、改變現狀。時過境遷，現在是年輕世代掌握著網路的話語權，各式議題、不同立場的言論在網路上遍地開花，但也帶來了新的難題：選擇。

我們期待今年的評審團與出選的20位未來大人物，從他們的問答之間找到破解內心躊躇的閃光；也期待歷屆的未來大人物們同學會的嘰嘰喳喳，分享他們如何跨越難題、成長蛻變，又如何承先啟後地在為這個不完美的世界添上新的色彩。今年的活動預計於11/12、13在台北市區舉辦，記得留下這兩天與我們一起發現超能力吧！(若想知道最新消息，可訂閱未來大人物電子報)

誠摯邀請你參與提名，以及和我們一起加入未來大人物們的行列，一起前行。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：王銘岳