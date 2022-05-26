潛在的COVID-19死亡黑數：高齡長者染疫有四大非典型症狀，往往不是發燒、喉嚨痛或咳嗽

文：李建璋（台大急診醫學部臨床教授）

一位老人因為跌倒髖關節骨折，需要緊急開刀處理，開刀前檢驗的PCR結果意外發現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）陽性；另一位老人意識昏迷懷疑中風，安排住院的時候，也意外發現COVID-19陽性；還有一位老人，長年洗腎，突然發作呼吸喘，胸部X光片顯示肺水腫，安排洗腎的時候，也發現PCR陽性⋯⋯

這樣的案例在急診室越來越頻繁，這些都是意外和巧合嗎？主診斷是髖關節骨折、中風、水份過多？還是COVID-19？如果這些患者不幸過世，死亡的主因，會被歸類成COVID-19嗎？

大家在談論確診的統計黑數，死亡人數也存在著類似困難判斷的情況，現在死亡人數的判定主診斷是COVID-19才歸為COVID-19，但是其他診斷是COVID-19的死亡案例死因就由判定解決。除了呼吸衰竭為主的案例，上述案例有可能被排除在COVID-19死亡人數之外，但是他們的過世都和COVID-19無關嗎？

脆弱老年人得到COVID-19的時候，往往不是以發燒、喉嚨痛、咳嗽為主要症狀表現，上述的三個案例都是COVID-19在老人的主要表現，這些非典型表現歸納起來有有四大症狀。

Photo Credit: 李建璋

第一、微溫：老人的發燒並不是青壯年的38.3度C，美國感染科學會認定，老人口溫37.8度C一次，或是37.2度C二次，就是發燒，是一個強力的感染證據。

第二、吐瀉：很多老人經年久咳不止，用咳嗽和喉嚨痛很不容易辨識新產生的COVID-19，很多的時候是以呼吸喘甚至直接呼吸衰竭表現。這些表現還算典型，相對的非典型的腸胃道症狀具有特異性，在流行期間，老人持續的嘔吐或是腹瀉，也是COVID-19的一種表現。

第三、譫妄：超高齡長者、帕金森氏症或是失智症患者、或者是曾經中風的病患，感染COVID-19時可能產生急性腦功能障礙，以譫妄的形式表現。譫妄是一種突發性認知障礙，以胡言亂語或是妄想症狀表現。

第四、跌倒：對於孱弱的老人，長期肌少肌弱，全身性的感染造成的倦怠衰落往往用跌倒，甚至是外傷性腦出血表現。

如果家中的老人有新發生的上述四大症狀，先使用快篩檢驗，陽性就可以盡早投藥。如果快篩陰性，症狀依然沒有好轉，切記莫延，應就醫尋求PCR診斷，因為快篩診斷通常是在病毒量高的時候才會呈現陽性，初期會有30－40％的偽陰性。

在老人，非典才是典型，統計死亡人數的時候要把上述的因素考慮進去，才能夠完整的反應COVID-19的死亡人數。

It is typical to be atypical.

本文經李建璋醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航