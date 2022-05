潛在的COVID-19死亡黑數：高齡長者染疫有四大非典型症狀，往往不是發燒、喉嚨痛或咳嗽

文:李建璋(台大急診醫學部臨床教授)

一位老人因為跌倒髖關節骨折,需要緊急開刀處理,開刀前檢驗的PCR結果意外發現COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)陽性;另一位老人意識昏迷懷疑中風,安排住院的時候,也意外發現COVID-19陽性;還有一位老人,長年洗腎,突然發作呼吸喘,胸部X光片顯示肺水腫,安排洗腎的時候,也發現PCR陽性⋯⋯

這樣的案例在急診室越來越頻繁,這些都是意外和巧合嗎?主診斷是髖關節骨折、中風、水份過多?還是COVID-19?如果這些患者不幸過世,死亡的主因,會被歸類成COVID-19嗎?

大家在談論確診的統計黑數,死亡人數也存在著類似困難判斷的情況,現在死亡人數的判定主診斷是COVID-19才歸為COVID-19,但是其他診斷是COVID-19的死亡案例死因就由判定解決。除了呼吸衰竭為主的案例,上述案例有可能被排除在COVID-19死亡人數之外,但是他們的過世都和COVID-19無關嗎?

脆弱老年人得到COVID-19的時候,往往不是以發燒、喉嚨痛、咳嗽為主要症狀表現,上述的三個案例都是COVID-19在老人的主要表現,這些非典型表現歸納起來有有四大症狀。

Photo Credit: 李建璋

第一、微溫:老人的發燒並不是青壯年的38.3度C,美國感染科學會認定,老人口溫37.8度C一次,或是37.2度C二次,就是發燒,是一個強力的感染證據。

第二、吐瀉:很多老人經年久咳不止,用咳嗽和喉嚨痛很不容易辨識新產生的COVID-19,很多的時候是以呼吸喘甚至直接呼吸衰竭表現。這些表現還算典型,相對的非典型的腸胃道症狀具有特異性,在流行期間,老人持續的嘔吐或是腹瀉,也是COVID-19的一種表現。

第三、譫妄:超高齡長者、帕金森氏症或是失智症患者、或者是曾經中風的病患,感染COVID-19時可能產生急性腦功能障礙,以譫妄的形式表現。譫妄是一種突發性認知障礙,以胡言亂語或是妄想症狀表現。

第四、跌倒:對於孱弱的老人,長期肌少肌弱,全身性的感染造成的倦怠衰落往往用跌倒,甚至是外傷性腦出血表現。

如果家中的老人有新發生的上述四大症狀,先使用快篩檢驗,陽性就可以盡早投藥。如果快篩陰性,症狀依然沒有好轉,切記莫延,應就醫尋求PCR診斷,因為快篩診斷通常是在病毒量高的時候才會呈現陽性,初期會有30-40%的偽陰性。

在老人,非典才是典型,統計死亡人數的時候要把上述的因素考慮進去,才能夠完整的反應COVID-19的死亡人數。

It is typical to be atypical.

本文經李建璋醫師授權轉載,原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航