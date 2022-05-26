與1998年在台爆發大流行的腸病毒71型相比，Omicron幼兒傳染力更強、重症病程也更快

1998年腸病毒71型第一次在台灣爆發大流行，重症主要原因是引起腦幹腦炎。當年兒童感染人數估計超過30萬人次，重症40五人，死亡78人，重症主要發生在五歲以下的幼童。若以30萬人感染（實際感染人數可能更多）估算：

重症率：約0.13％，萬分之13

死亡率：約0.026％，萬分之2.6

重症死亡率：約19.3％

今（2022）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron變異株流行，針對兒童族群（總感染人數約20％）估算，截至5月23日：

中重症率：約0.02％，萬分之2

死亡率：約0.002％，萬分之0.2（死亡六人：已公布四人＋未公布兩人）

中重症死亡率：約 10％

目前（截至5月23日）已知COVID-19併發兒童嚴重急性腦炎的案例有六人，死亡五人，死亡個案中四人未滿五歲，一人10歲。

列出1998年腸病毒71型跟今年Omicron變異株比較的理由，主要都針對未滿五歲的幼童併發腦炎，而且同樣是台灣第一次大流行，幼童體內幾乎沒有抗體。

兩者比較後可以發現，腸病毒71型不管在重症率、死亡率、重症死亡率都比Omicron變異株高，但今年才過不到一半，兒童感染COVID-19的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型。

針對腦炎的病程比較，目前公布COVID-19併發嚴重急性腦炎的病例，幾乎是在發病當天或隔天就猛爆性出現；腸病毒71型腦幹腦炎發生的時間散佈在病程第2天到第6天。此外，腸病毒71型出現重症前驅症狀到真正重症，最短還有8－12小時到24小時以上空窗期，可以讓醫療介入搶救；然而，這次COVID-19併發嚴重急性腦炎的病程超快，似乎是前驅症狀出現後即變成真正重症，造成腦部破壞、水腫，最後回天乏術。

總之，以現有的病例資料分析，COVID-19併發嚴重腦炎時，目前所有醫療處置的治療效果十分有限。

圖片來源：疫情指揮中心

身為兒科醫師和孩子的父親，我無法輕鬆說出嚴重急性腦炎發生率極低、家長不用擔心等類似的話語。數字是冰冷的，離開的是蘊藏無限未來溫暖的孩子，錐心刺骨的傷痛也不是一句運氣不好可以帶過。

對於未滿五歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。減少不必要社交活動、大人小孩做好個人衛生防護、家中成員能打疫苗的儘量去接種，或許終究無法避免染疫，但能拖延染疫時間，拖到可以接種疫苗的年齡、拖到年齡增長免疫力系統完善的時期，還是可以降低嚴重急性腦炎發生的機率。

方法有點消極，但在更先進醫療技術和新一代疫苗研發成功前，似乎也只能做這些事了！

本文經Dr. E小兒急診室日誌授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航