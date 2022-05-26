與1998年在台爆發大流行的腸病毒71型相比，Omicron幼兒傳染力更強、重症病程也更快
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腸病毒71型不管在重症率、死亡率、重症死亡率都比Omicron變異株高，但今年才過不到一半，兒童感染COVID-19的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型。
1998年腸病毒71型第一次在台灣爆發大流行，重症主要原因是引起腦幹腦炎。當年兒童感染人數估計超過30萬人次，重症40五人，死亡78人，重症主要發生在五歲以下的幼童。若以30萬人感染（實際感染人數可能更多）估算：
- 重症率：約0.13％，萬分之13
- 死亡率：約0.026％，萬分之2.6
- 重症死亡率：約19.3％
今（2022）年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron變異株流行，針對兒童族群（總感染人數約20％）估算，截至5月23日：
- 中重症率：約0.02％，萬分之2
- 死亡率：約0.002％，萬分之0.2（死亡六人：已公布四人＋未公布兩人）
- 中重症死亡率：約 10％
目前（截至5月23日）已知COVID-19併發兒童嚴重急性腦炎的案例有六人，死亡五人，死亡個案中四人未滿五歲，一人10歲。
列出1998年腸病毒71型跟今年Omicron變異株比較的理由，主要都針對未滿五歲的幼童併發腦炎，而且同樣是台灣第一次大流行，幼童體內幾乎沒有抗體。
兩者比較後可以發現，腸病毒71型不管在重症率、死亡率、重症死亡率都比Omicron變異株高，但今年才過不到一半，兒童感染COVID-19的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型。
針對腦炎的病程比較，目前公布COVID-19併發嚴重急性腦炎的病例，幾乎是在發病當天或隔天就猛爆性出現；腸病毒71型腦幹腦炎發生的時間散佈在病程第2天到第6天。此外，腸病毒71型出現重症前驅症狀到真正重症，最短還有8－12小時到24小時以上空窗期，可以讓醫療介入搶救；然而，這次COVID-19併發嚴重急性腦炎的病程超快，似乎是前驅症狀出現後即變成真正重症，造成腦部破壞、水腫，最後回天乏術。
總之，以現有的病例資料分析，COVID-19併發嚴重腦炎時，目前所有醫療處置的治療效果十分有限。
身為兒科醫師和孩子的父親，我無法輕鬆說出嚴重急性腦炎發生率極低、家長不用擔心等類似的話語。數字是冰冷的，離開的是蘊藏無限未來溫暖的孩子，錐心刺骨的傷痛也不是一句運氣不好可以帶過。
對於未滿五歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。減少不必要社交活動、大人小孩做好個人衛生防護、家中成員能打疫苗的儘量去接種，或許終究無法避免染疫，但能拖延染疫時間，拖到可以接種疫苗的年齡、拖到年齡增長免疫力系統完善的時期，還是可以降低嚴重急性腦炎發生的機率。
方法有點消極，但在更先進醫療技術和新一代疫苗研發成功前，似乎也只能做這些事了！
本文經Dr. E小兒急診室日誌授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
我們想讓你知道的是
錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
而面對時代的變動，錢都近年來也持續推動品牌革新，翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店，並積極計畫拓展店面，透過導入數位化工具，當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時，能夠更加有效率。
NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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「人工計薪誤差高、效率低，換算下來，NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本，現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤，這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為，店長們應該專注於門店的營運和管理，帶領門店達成公司經營目標，而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道：「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。」
NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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