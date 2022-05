感染Omicron痊癒後免疫力就像吃了「無敵星星」？聽聽專家怎麼說

議題背景

今(2022)年5月18日,國際期刊《自然》(Nature)發表一篇研究,研究人員讓能夠表現出人類ACE2受體的基因轉殖小鼠,感染Delta、Omicron,以及原始武漢株等不同的COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)變種病毒,量測小鼠上呼吸道和肺中的病毒量、肺部免疫細胞(T細胞)的表現和促進發炎的激素,以及小鼠血清中抗體對不同變種病毒的保護效果。

結果顯示,Omicron感染後引起的促發炎細胞激素降低了,且活化或消耗的肺部T細胞數量也減少,這和Omicron病毒的致病性降低有關。

研究中也收取感染Omicron病毒者的血清,比較有無完整接種疫苗,是否抵抗其他變種病毒的效果不同。其中有八名接種兩劑或三劑COVID-19疫苗(莫德納或BNT),其中10名未接種疫苗。

研究發現,若感染Omicron病毒者有接種兩劑或三劑COVID-19疫苗,血清中的抗體對抗其他變種病毒的效果較好。若感染Omicron者沒有接種疫苗,雖然血清中的抗體可以降低Omicron病毒,但對抗其他變種病毒的效果降低了,對抗原始武漢株的效果降低了15倍,對抗Delta的效果降低20倍。11名未接種疫苗而感染Delta病毒者的血清,也是類似的結果,血清抗體可對抗Delta病毒,但對抗其他變種病毒的效果較低。

作者提到,研究結果顯示,如果沒有接種疫苗,Omicron病毒感染後在小鼠和人類細胞中,只能引起有限的免疫反應。作者認為,感染Omicron病毒會增強疫苗先前引發的免疫力,而獲得對其他既有變種病毒的抵抗力;但未接種疫苗的個體感染了Omicron病毒後,可能無法獲得對其他既有變種病毒的抵抗力。

台灣科技媒體中心特邀免疫學相關專家解析,應如何看待此研究。

研究原文:Suryawanshi, R.K., Chen, I.P., Ma, T. et al. (2022) "Limited cross-variant immunity from SARS-CoV-2 Omicron without vaccination. " Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04865-0(為了盡快了解研究的重大發現,此為《Nature》期刊提供的手稿,是未經編輯的版本,已經過同儕審核,但請注意,此版本可能有會影響研究內容的錯誤。最終發布完稿之前,研究者還可能修正文章內容)

賴明宗(中央研究院分子生物研究所特聘研究員)

2022年05月19日

在Omicron變異株傳染盛行的時刻,此份研究強調COVID-19疫苗,在產生廣效性COVID-19病毒抗體的重要性。現有的各種COVID-19疫苗,都是針對原始武漢株病毒表面棘蛋白設計的。Omicron變異株的棘蛋白有34個突變點,跟武漢株有很大差異。由於Omicron變異株在大多數人產生的症狀很輕微,因此有人會以為不用接種疫苗,藉著感染Omicron就可以引發保護免疫力。

此份研究的重要性,就是清楚指出感染Omicron引發的抗體,只能中和Omicron病毒,無法中和武漢株和各種變異株(包括Alpha、Beta及Delta)。但如果接種過COVID-19疫苗,再被Omicron感染時(也就是突破性感染)產生的抗體,就可以有效的中和各種COVID-19病毒株。因此COVID-19疫苗能大大拓展Omicron引發抗體的廣度,對抗各種已知的COVID-19病毒株。

這跟最近另一篇研究發現,施打第三(加強)劑的COVID-19疫苗,會增進原有抗體的廣度,進而能中和差異性很大的Omicron變異株,有相類似的意義。

本研究重點放在中和性抗體,少了在活體保護力的直接結果,因此結論上只能說,感染Omicron後,無法產生對抗其他COVID-19病毒株的抗體,還不能推論成「Omicron感染後無法保護個體免於其他COVID-19病毒株的感染」。

另外此研究展示了COVID-19疫苗在產生廣效抗體的能力,至於是不是能用來引伸為COVID-19疫苗對未來出現的變種株,也都一定有保護力,目前的保守答案應該是不行的。最近Omicron大流行所累積的數據顯示,接種COVID-19疫苗產生的抗體,雖然可中和Omicron,但其效能還是明顯不如中和其他COVID-19病毒。

新的COVID-19病毒變異株約每隔幾個月就會出現,我們無法預測會出現哪種變異株,因此有可能新變異株累積的突變點,會使現在COVID-19疫苗產生的抗體不再有效。這也是為什麼生技業仍持續不斷在開發下一代COVID-19疫苗的原因。

黃麗華(國立陽明交通大學微生物及免疫研究所退休教授)

2022年05月20日

Omicron COVID-19病毒的棘蛋白具有相當多且獨特的突變序列,致使其具有很高的傳染力,又能有效逃避目前疫苗的中和作用,成為當今主流病毒株。舊金山大學研究團隊最近發表在《Nature》期刊中指出,相較於武漢株或Delta病毒株,Omicron病毒在體內的複製能力降低許多。也因為如此,其造成的發炎反應、疾病症狀及死亡率也都輕微許多。