感染Omicron痊癒後免疫力就像吃了「無敵星星」？聽聽專家怎麼說
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有研究認為感染Omicron病毒會增強疫苗先前引發的免疫力，而獲得對其他既有變種病毒的抵抗力；但未接種疫苗的個體感染了Omicron病毒後，可能無法獲得對其他既有變種病毒的抵抗力。台灣科技媒體中心特邀免疫學相關專家解析，應如何看待此研究。
議題背景
今（2022）年5月18日，國際期刊《自然》（Nature）發表一篇研究，研究人員讓能夠表現出人類ACE2受體的基因轉殖小鼠，感染Delta、Omicron，以及原始武漢株等不同的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）變種病毒，量測小鼠上呼吸道和肺中的病毒量、肺部免疫細胞（T細胞）的表現和促進發炎的激素，以及小鼠血清中抗體對不同變種病毒的保護效果。
結果顯示，Omicron感染後引起的促發炎細胞激素降低了，且活化或消耗的肺部T細胞數量也減少，這和Omicron病毒的致病性降低有關。
研究中也收取感染Omicron病毒者的血清，比較有無完整接種疫苗，是否抵抗其他變種病毒的效果不同。其中有八名接種兩劑或三劑COVID-19疫苗（莫德納或BNT），其中10名未接種疫苗。
研究發現，若感染Omicron病毒者有接種兩劑或三劑COVID-19疫苗，血清中的抗體對抗其他變種病毒的效果較好。若感染Omicron者沒有接種疫苗，雖然血清中的抗體可以降低Omicron病毒，但對抗其他變種病毒的效果降低了，對抗原始武漢株的效果降低了15倍，對抗Delta的效果降低20倍。11名未接種疫苗而感染Delta病毒者的血清，也是類似的結果，血清抗體可對抗Delta病毒，但對抗其他變種病毒的效果較低。
作者提到，研究結果顯示，如果沒有接種疫苗，Omicron病毒感染後在小鼠和人類細胞中，只能引起有限的免疫反應。作者認為，感染Omicron病毒會增強疫苗先前引發的免疫力，而獲得對其他既有變種病毒的抵抗力；但未接種疫苗的個體感染了Omicron病毒後，可能無法獲得對其他既有變種病毒的抵抗力。
台灣科技媒體中心特邀免疫學相關專家解析，應如何看待此研究。
研究原文：Suryawanshi, R.K., Chen, I.P., Ma, T. et al. (2022) "Limited cross-variant immunity from SARS-CoV-2 Omicron without vaccination. " Nature. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04865-0（為了盡快了解研究的重大發現，此為《Nature》期刊提供的手稿，是未經編輯的版本，已經過同儕審核，但請注意，此版本可能有會影響研究內容的錯誤。最終發布完稿之前，研究者還可能修正文章內容）
一起來看看專家怎麼說。
賴明宗（中央研究院分子生物研究所特聘研究員）
2022年05月19日
在Omicron變異株傳染盛行的時刻，此份研究強調COVID-19疫苗，在產生廣效性COVID-19病毒抗體的重要性。現有的各種COVID-19疫苗，都是針對原始武漢株病毒表面棘蛋白設計的。Omicron變異株的棘蛋白有34個突變點，跟武漢株有很大差異。由於Omicron變異株在大多數人產生的症狀很輕微，因此有人會以為不用接種疫苗，藉著感染Omicron就可以引發保護免疫力。
此份研究的重要性，就是清楚指出感染Omicron引發的抗體，只能中和Omicron病毒，無法中和武漢株和各種變異株（包括Alpha、Beta及Delta）。但如果接種過COVID-19疫苗，再被Omicron感染時（也就是突破性感染）產生的抗體，就可以有效的中和各種COVID-19病毒株。因此COVID-19疫苗能大大拓展Omicron引發抗體的廣度，對抗各種已知的COVID-19病毒株。
這跟最近另一篇研究發現，施打第三（加強）劑的COVID-19疫苗，會增進原有抗體的廣度，進而能中和差異性很大的Omicron變異株，有相類似的意義。
本研究重點放在中和性抗體，少了在活體保護力的直接結果，因此結論上只能說，感染Omicron後，無法產生對抗其他COVID-19病毒株的抗體，還不能推論成「Omicron感染後無法保護個體免於其他COVID-19病毒株的感染」。
另外此研究展示了COVID-19疫苗在產生廣效抗體的能力，至於是不是能用來引伸為COVID-19疫苗對未來出現的變種株，也都一定有保護力，目前的保守答案應該是不行的。最近Omicron大流行所累積的數據顯示，接種COVID-19疫苗產生的抗體，雖然可中和Omicron，但其效能還是明顯不如中和其他COVID-19病毒。
新的COVID-19病毒變異株約每隔幾個月就會出現，我們無法預測會出現哪種變異株，因此有可能新變異株累積的突變點，會使現在COVID-19疫苗產生的抗體不再有效。這也是為什麼生技業仍持續不斷在開發下一代COVID-19疫苗的原因。
黃麗華（國立陽明交通大學微生物及免疫研究所退休教授）
2022年05月20日
Omicron COVID-19病毒的棘蛋白具有相當多且獨特的突變序列，致使其具有很高的傳染力，又能有效逃避目前疫苗的中和作用，成為當今主流病毒株。舊金山大學研究團隊最近發表在《Nature》期刊中指出，相較於武漢株或Delta病毒株，Omicron病毒在體內的複製能力降低許多。也因為如此，其造成的發炎反應、疾病症狀及死亡率也都輕微許多。
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
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LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。