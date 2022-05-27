【影評】《我要回高三》：以「年齡跳躍」描繪世代價值觀差異，「胖艾咪」超越《歌喉讚》的佳作

這部片意外的好看。

一般來說，年齡跳躍的電影，本來就是好哏。無論是返老還童，或是跳躍年齡，或甚至是老少互換身分（以不同年齡心智體驗老或少的狀態），都很好操作。抓的點就是「反省」、「珍惜」，並反思自己的人際關係。 但也就是如此，這類題材要拍得好反而困難，套路寓意極為簡單，於是故事、情節、演技、演員魅力變得缺一不可。只要電影的氣氛不對，節奏失調，或是沒有新哏，冷飯熱炒，很容易就讓人看得索然無味，半途轉台。

而《我要回高三》在各方面都做得恰到好處，除了寓意普通之外，幾乎沒什麼缺點，是罕見的佳片。要說可與《飛躍情海》、《回到17歲》、《扭轉奇蹟》、《辣媽辣妹》並列為同類型的經典，也不過譽。

本片的故事簡單。敘述一位啦啦隊長在2002年因為跳啦啦舞意外墜地，成為植物人昏迷20年後突然醒來，此時她的身體已是37歲的阿姨，但心智與記憶還停在17歲。她打算回到當初的高中，重回啦啦隊中的地位，並完成畢業舞會上獲選為舞會皇后的夢想。

這樣的故事可以說算是新哏，因為女主角不是因為時空跳躍，像《飛躍情海》或《回到17歲》，這兩者都有一種因為自己的身體消失，而必須轉換身分的狀態。女主角單純就沉睡20年，而人事已非。 她不但要面對自己失去20年的時光，還得跟上2022年的時代。心智停留在17歲雖是老哏，但在這狀態下反而成為最大的反差。因為她無法假造身分，他人看待她的確就是真實的37歲肉體的她。

而本片好看的地方，首先就是兩位女主角瑞貝爾・威爾森（Rebel Wilson）跟安格利・萊斯（Angourie Rice）。瑞貝爾以壯碩身形與喜感，在電影《歌喉讚》一炮而紅。而她的形象與心路歷程，詮釋37歲狀態的女主角相當到位。2019年時她因為《CATS貓》（被譽為史上第一爛片）被輿論嘲笑，針對她的表演與外型，批判到不行。這跟女主角在劇中的狀態可說雷同。 Photo Credit: Netflix

一個沉睡20年，身材由青春玉女成為豐滿阿姨的狀態。除了父親與童年好友外，沒人在乎她的死活。他們都希望她能接受37歲的樣子，踏實地找工作，過著中年人的生活。但她明明心智記憶都只有17歲，而且是在她即將被選為畢業舞會皇后的前夕，被啦啦隊的仇敵陷害導致昏迷。所以她執意的要重回高中，要選上舞會皇后。

而作為對照的安格利是2001年出生的年輕演員，擁有啦啦隊長亮麗無比的青春美麗外貌，她飾演17歲的女主角極具說服力，也很殘酷的彰顯了人類文明的一個現實：年紀、外貌。如果純論外貌吸引力，觀眾怎麼看安格利就是在瑞貝爾之上。 而無論政治正確的時代怎麼想用政治道德否定人類欲望，但人類喜歡清純外貌的動物性，就是千古以來不變的事實（諷刺的是，許多拿女權議題當武器攻擊別人的女權人士，整天都設法強調自己的外貌，與自己如何在「源自動物性慾望的價值觀下」被人喜歡）。選角就很尖銳並寫實的成功完成了電影需要的氣氛。

安格利的戲份不多，且角色扁平（因為她無須演出年紀變換的心理衝擊），中規中矩的演出，即成功完成目標（就好像布萊德彼德在《大河戀》中因為是扁平角色，中規中矩的演出，即可達成效果）。 難的是瑞貝爾，她必須同時詮釋心智17歲的中年婦女，還得依據情節走向，做出各種被歧視或是失落的樣貌。那部份相當幽微，甚至於與演技也不見得相關。必須是在進入角色後，毫不刻意的展演出來（如果那些失落畫面帶入任何一點中年人的神態，就會失敗）。

而如果僅有主演表現優異，故事情節失當，那效果也會大打折扣。 本片另一個優點是，明明只是一部簡單的校園青春喜劇，但情節完全沒有《美國派》那樣的刻意做作感，女主角之所以執意要當舞會皇后，來自兩個原因：一個是她母親過世前，希望她能找到自己的幸福；第二個原因，就是她是來自澳洲的移民，文化與口音都被青春期的同儕嘲笑，使她只能與怪胎為伍。 她在昏迷前因為母親的一段話，以17歲少女的心態，認定只有成為美國青少年女性最受歡迎的啦啦隊長＋舞會皇后（亦即傳統的風雲人物，男生就是美式足球隊長＋舞會國王），才是真正的幸福，所以她因為母親的話而努力，卻葬送在20年的昏迷中。

這也是她在親友不解的狀態下，執意要重溫高中最後時光的原因。但20年過去，美國青少年校園生態已大有不同，更別說她身體是37歲的阿姨，絕對格格不入。但編劇卻抓到了時代精神，在這政治正確的時代，女主角因為身材與年紀原本會被歧視到死的狀態，反而在這一代年輕人中，勢必需要被尊重與接納（心裡怎麼想是另一回事），所以她並沒有被排擠。 Photo Credit: Netflix 她被排擠的點反而是落後20年的價值觀。2000年上下的世代，還承襲過去「動物性思考」──高中生憑運動、獎項、體能、外貌，在群體中獲得地位。 描繪世代間的價值觀差異，不變的是校園的階級化社會 人類一直都保有跟猴子一樣的「社會結構階級化」的本能，青少年在建構群體關係時，還是會依據「亮點」來決定社群地位，但過去的亮點很生物，現在則是類似台灣多元入學考量的各種才藝、社群媒體上政治正確的發言、進步態度，與覺醒青年式的包裝。 過去的青少年必須追逐肉體上的耀眼，現在則是對社群文化盲從的包裝。而女主角對此根本就跟不上，因為必須跟過去仇敵的女兒競爭。

這個劇情安排決定了本片的高度。如果讓女主角單純復刻傳統思維的「青少年炫耀外貌與體能」的競爭，並強調女主角外貌跟過去的落差導致的種種歧視與笑點，那就會讓劇情流於通俗。但加入21世紀的氛圍，反而讓新世代青少年與舊世代不同的思維得以展現，而女主角在這環境下才得以有所成長。

這個成長很重要。因為所有的年紀跳躍的電影，最後都必須有因為年紀變換引發的心路歷程，最後回頭珍惜身邊的人。本片在寓意上一樣走老套路，但就是用2022年與21世紀初價值的差異（且沒有因為想政治正確，就不處理青少年追求地位高下的競爭感的生物本能），去帶出女主角的心路歷程，也讓他才真正能體悟到誰是她真正的朋友，她必須去珍惜過去的怪胎朋友。

而最難最難的部分，就是收尾。無論是女主角有無選上舞會皇后，都必須要出現讓她跟怪胎朋友修補關係的橋段。這要寫得好很難。實際上編劇也沒做出什麼新東西，而是讓怪胎朋友們回應女主角「不變的愛」。 但結局他們和好的方式，卻讓人眼睛一亮。那不但讓女主角跟怪胎朋友們和好，同時也讓全校的青少年與這些中老年人們，可以打成一片。手法既簡單又易懂，而且毫無違和感。