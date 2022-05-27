【影評】《我要回高三》：以「年齡跳躍」描繪世代價值觀差異，「胖艾咪」超越《歌喉讚》的佳作
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《我要回高三》單看片名就是一部青春高校喜劇片，但除了相同的啦啦隊、畢業舞會、爭搶舞會皇后的情節外，導演在處理世代差異，與時空回溯的主題上，加進了世代間在價值觀上的演進與政治正確的討論，再加上Rebel Wilson的深刻細緻演技，讓這部片得以成為校園喜劇的經典之作。
這部片意外的好看。
一般來說，年齡跳躍的電影，本來就是好哏。無論是返老還童，或是跳躍年齡，或甚至是老少互換身分（以不同年齡心智體驗老或少的狀態），都很好操作。抓的點就是「反省」、「珍惜」，並反思自己的人際關係。
但也就是如此，這類題材要拍得好反而困難，套路寓意極為簡單，於是故事、情節、演技、演員魅力變得缺一不可。只要電影的氣氛不對，節奏失調，或是沒有新哏，冷飯熱炒，很容易就讓人看得索然無味，半途轉台。
而《我要回高三》在各方面都做得恰到好處，除了寓意普通之外，幾乎沒什麼缺點，是罕見的佳片。要說可與《飛躍情海》、《回到17歲》、《扭轉奇蹟》、《辣媽辣妹》並列為同類型的經典，也不過譽。
本片的故事簡單。敘述一位啦啦隊長在2002年因為跳啦啦舞意外墜地，成為植物人昏迷20年後突然醒來，此時她的身體已是37歲的阿姨，但心智與記憶還停在17歲。她打算回到當初的高中，重回啦啦隊中的地位，並完成畢業舞會上獲選為舞會皇后的夢想。
這樣的故事可以說算是新哏，因為女主角不是因為時空跳躍，像《飛躍情海》或《回到17歲》，這兩者都有一種因為自己的身體消失，而必須轉換身分的狀態。女主角單純就沉睡20年，而人事已非。
她不但要面對自己失去20年的時光，還得跟上2022年的時代。心智停留在17歲雖是老哏，但在這狀態下反而成為最大的反差。因為她無法假造身分，他人看待她的確就是真實的37歲肉體的她。
而本片好看的地方，首先就是兩位女主角瑞貝爾・威爾森（Rebel Wilson）跟安格利・萊斯（Angourie Rice）。瑞貝爾以壯碩身形與喜感，在電影《歌喉讚》一炮而紅。而她的形象與心路歷程，詮釋37歲狀態的女主角相當到位。2019年時她因為《CATS貓》（被譽為史上第一爛片）被輿論嘲笑，針對她的表演與外型，批判到不行。這跟女主角在劇中的狀態可說雷同。
一個沉睡20年，身材由青春玉女成為豐滿阿姨的狀態。除了父親與童年好友外，沒人在乎她的死活。他們都希望她能接受37歲的樣子，踏實地找工作，過著中年人的生活。但她明明心智記憶都只有17歲，而且是在她即將被選為畢業舞會皇后的前夕，被啦啦隊的仇敵陷害導致昏迷。所以她執意的要重回高中，要選上舞會皇后。
而作為對照的安格利是2001年出生的年輕演員，擁有啦啦隊長亮麗無比的青春美麗外貌，她飾演17歲的女主角極具說服力，也很殘酷的彰顯了人類文明的一個現實：年紀、外貌。如果純論外貌吸引力，觀眾怎麼看安格利就是在瑞貝爾之上。
而無論政治正確的時代怎麼想用政治道德否定人類欲望，但人類喜歡清純外貌的動物性，就是千古以來不變的事實（諷刺的是，許多拿女權議題當武器攻擊別人的女權人士，整天都設法強調自己的外貌，與自己如何在「源自動物性慾望的價值觀下」被人喜歡）。選角就很尖銳並寫實的成功完成了電影需要的氣氛。
安格利的戲份不多，且角色扁平（因為她無須演出年紀變換的心理衝擊），中規中矩的演出，即成功完成目標（就好像布萊德彼德在《大河戀》中因為是扁平角色，中規中矩的演出，即可達成效果）。
難的是瑞貝爾，她必須同時詮釋心智17歲的中年婦女，還得依據情節走向，做出各種被歧視或是失落的樣貌。那部份相當幽微，甚至於與演技也不見得相關。必須是在進入角色後，毫不刻意的展演出來（如果那些失落畫面帶入任何一點中年人的神態，就會失敗）。
而如果僅有主演表現優異，故事情節失當，那效果也會大打折扣。
本片另一個優點是，明明只是一部簡單的校園青春喜劇，但情節完全沒有《美國派》那樣的刻意做作感，女主角之所以執意要當舞會皇后，來自兩個原因：一個是她母親過世前，希望她能找到自己的幸福；第二個原因，就是她是來自澳洲的移民，文化與口音都被青春期的同儕嘲笑，使她只能與怪胎為伍。
她在昏迷前因為母親的一段話，以17歲少女的心態，認定只有成為美國青少年女性最受歡迎的啦啦隊長＋舞會皇后（亦即傳統的風雲人物，男生就是美式足球隊長＋舞會國王），才是真正的幸福，所以她因為母親的話而努力，卻葬送在20年的昏迷中。
這也是她在親友不解的狀態下，執意要重溫高中最後時光的原因。但20年過去，美國青少年校園生態已大有不同，更別說她身體是37歲的阿姨，絕對格格不入。但編劇卻抓到了時代精神，在這政治正確的時代，女主角因為身材與年紀原本會被歧視到死的狀態，反而在這一代年輕人中，勢必需要被尊重與接納（心裡怎麼想是另一回事），所以她並沒有被排擠。
她被排擠的點反而是落後20年的價值觀。2000年上下的世代，還承襲過去「動物性思考」──高中生憑運動、獎項、體能、外貌，在群體中獲得地位。
描繪世代間的價值觀差異，不變的是校園的階級化社會
人類一直都保有跟猴子一樣的「社會結構階級化」的本能，青少年在建構群體關係時，還是會依據「亮點」來決定社群地位，但過去的亮點很生物，現在則是類似台灣多元入學考量的各種才藝、社群媒體上政治正確的發言、進步態度，與覺醒青年式的包裝。
過去的青少年必須追逐肉體上的耀眼，現在則是對社群文化盲從的包裝。而女主角對此根本就跟不上，因為必須跟過去仇敵的女兒競爭。
這個劇情安排決定了本片的高度。如果讓女主角單純復刻傳統思維的「青少年炫耀外貌與體能」的競爭，並強調女主角外貌跟過去的落差導致的種種歧視與笑點，那就會讓劇情流於通俗。但加入21世紀的氛圍，反而讓新世代青少年與舊世代不同的思維得以展現，而女主角在這環境下才得以有所成長。
這個成長很重要。因為所有的年紀跳躍的電影，最後都必須有因為年紀變換引發的心路歷程，最後回頭珍惜身邊的人。本片在寓意上一樣走老套路，但就是用2022年與21世紀初價值的差異（且沒有因為想政治正確，就不處理青少年追求地位高下的競爭感的生物本能），去帶出女主角的心路歷程，也讓他才真正能體悟到誰是她真正的朋友，她必須去珍惜過去的怪胎朋友。
而最難最難的部分，就是收尾。無論是女主角有無選上舞會皇后，都必須要出現讓她跟怪胎朋友修補關係的橋段。這要寫得好很難。實際上編劇也沒做出什麼新東西，而是讓怪胎朋友們回應女主角「不變的愛」。
但結局他們和好的方式，卻讓人眼睛一亮。那不但讓女主角跟怪胎朋友們和好，同時也讓全校的青少年與這些中老年人們，可以打成一片。手法既簡單又易懂，而且毫無違和感。
而就是以上這些亮點，加上毫不拖泥帶水不唱高調的敘事，使全片成為無論什麼時候看都會獲得感動的類型片。不得不說，真是好看，而且意料之外的好看。
最關鍵的當然還是瑞貝爾的魅力與演技。本片可說超越了她在《歌喉讚》的演出。是她的影迷絕不可錯過的電影。
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核稿編輯：翁世航
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。