馬來西亞鬧「雞荒」，禁出口令衝擊新加坡雞肉攤販與餐飲業
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疫情、戰爭導致物品價格上漲，全球沒有一個國家倖免。馬來西亞國產雞肉產量短缺，政府頒布出口禁令試圖幫助國內廠商穩定市場價格。不過，禁令卻也嚴重影響雞肉進口多數來自馬來西亞的新加坡。新加坡政府則鼓勵國人選擇其他蛋白質來源，或暫時購買冷凍雞作為暫時替代方案。
通貨膨脹席捲全球，原物料價格上漲導致馬來西亞雞肉供應短缺日趨嚴重。馬來西亞政府為穩定雞肉價格及產量，首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri）宣佈6月起禁止出口活雞，而雞肉主要來自馬來西亞的新加坡將大受影響。
馬來西亞政府23日宣佈，6月1日開始禁止每月出口約360萬隻雞到新加坡、越南及巴基斯坦，直到雞肉供應恢復穩定。同時，內閣也決定取消小麥的食品進口准證（Approved Permit，AP），並請內閣部長列出其它可以取消進口准證的項目。沙比里表示，關於雞飼料的短缺，內閣已採取建議，使用玉米種植及棕櫚仁作為代替飼料。
沙比里18日宣佈廢除進口准證，但進口食品仍須展示食品進口許可證（Import Permit，IP），以確保進口食品安全。農業部指出，廢除進口准證的食物包括高麗菜、生雞、椰子及生奶，農業部稱會繼續確保人民有充足的食物供應，同時照顧本地供應商的福利。
農業及食品工業部長羅南·建迪（Ronald Kiandee）指出，目前雞肉短缺問題包括雞隻染疫，以及雞隻需要更長時間達到政府批准的出售標準重量（1.8至2公斤）。吉打州的雞肉供應商阿茲米（Azmi Khor）補充，除了飼料價格上漲，隱藏成本如基礎設施、公用事業及雞肉的高需求量也是造成價格上漲的原因。自今年1月，玉米穀物及大豆價格分別上漲13%及11%。
禁令對新加坡的影響
馬來西亞雞肉佔新加坡全國雞肉消費約三成，新加坡食品局在臉書上發文指出，去年新加坡的雞肉有34%來自馬來西亞，主要是運到新加坡宰殺及冷卻的活雞。根據新加坡食品局官方資料顯示，2021年新加坡也從巴西（48%）及美國（8%）進口雞肉。
食品局表示，「進口商可啟動供應鏈來增加從其他來源進口的冷藏雞、增加從馬國以外的國家進口冷凍雞，或使用他們庫存的雞肉。」新加坡食品局呼籲消費者調整選擇，例如吃冷凍雞或改吃其他肉類，而且只買所需的份量，方能舒緩雞肉供應。
新加坡雞鴨肉出入口商聯合會秘書長馬瓊就已經向食品局要求召開緊急會議商討對策，他說明，「情況可能像2004年爆發的禽流感一樣，當時我們停止從馬國進口雞肉，但菜市場攤位的顧客不同，不一定能接受冷凍雞，可能對生意造成影響。」
雞肉出口禁令對新加坡雞肉攤販及雞飯業者也造成重大影響，《聯合早報》走訪新加坡傳統菜市場，一名經營20年的雞肉攤販對記者說明，他會承擔約一半的成本費用，讓熟客可以慢慢接受肉價上漲，但如果馬來西亞雞肉供應不足，他只好選擇暫時停業。另也有雞飯攤主表示，「賣雞飯的如果買不到活雞，也不知道要怎樣開檔（營業）。」
根據馬來西亞畜牧業者協會聯合會網站統計，國內活禽出口量從2007年的4019萬隻增至2020年的5908萬隻；2020年，馬來西亞進口超過62770噸雞肉，出口18320噸雞肉及5900萬隻活雞。
新聞來源：
- Singapore to minimise impact from Malaysia's chicken shortage（星報）
- 馬國禁出口供應料短缺 雞肉與熟食攤販醞釀起價（聯合早報）
- Chicken exports banned for now（星報）
- Poultry farmers urge govt to subsidise chicken feed（星報）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。