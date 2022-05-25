馬來西亞鬧「雞荒」，禁出口令衝擊新加坡雞肉攤販與餐飲業

通貨膨脹席捲全球，原物料價格上漲導致馬來西亞雞肉供應短缺日趨嚴重。馬來西亞政府為穩定雞肉價格及產量，首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri）宣佈6月起禁止出口活雞，而雞肉主要來自馬來西亞的新加坡將大受影響。

#DidYouKnow: About a third of Singapore's chicken imports are from Malaysia. With Malaysia temporarily halting its export of chicken, Singapore’s importers say it is difficult to pivot to alternative sources https://t.co/Yl0w6Cqvr2 pic.twitter.com/tA1lA8Uxas — CNA (@ChannelNewsAsia) May 24, 2022

馬來西亞政府23日宣佈，6月1日開始禁止每月出口約360萬隻雞到新加坡、越南及巴基斯坦，直到雞肉供應恢復穩定。同時，內閣也決定取消小麥的食品進口准證（Approved Permit，AP），並請內閣部長列出其它可以取消進口准證的項目。沙比里表示，關於雞飼料的短缺，內閣已採取建議，使用玉米種植及棕櫚仁作為代替飼料。

沙比里18日宣佈廢除進口准證，但進口食品仍須展示食品進口許可證（Import Permit，IP），以確保進口食品安全。農業部指出，廢除進口准證的食物包括高麗菜、生雞、椰子及生奶，農業部稱會繼續確保人民有充足的食物供應，同時照顧本地供應商的福利。

農業及食品工業部長羅南·建迪（Ronald Kiandee）指出，目前雞肉短缺問題包括雞隻染疫，以及雞隻需要更長時間達到政府批准的出售標準重量（1.8至2公斤）。吉打州的雞肉供應商阿茲米（Azmi Khor）補充，除了飼料價格上漲，隱藏成本如基礎設施、公用事業及雞肉的高需求量也是造成價格上漲的原因。自今年1月，玉米穀物及大豆價格分別上漲13%及11%。

禁令對新加坡的影響

馬來西亞雞肉佔新加坡全國雞肉消費約三成，新加坡食品局在臉書上發文指出，去年新加坡的雞肉有34%來自馬來西亞，主要是運到新加坡宰殺及冷卻的活雞。根據新加坡食品局官方資料顯示，2021年新加坡也從巴西（48%）及美國（8%）進口雞肉。

食品局表示，「進口商可啟動供應鏈來增加從其他來源進口的冷藏雞、增加從馬國以外的國家進口冷凍雞，或使用他們庫存的雞肉。」新加坡食品局呼籲消費者調整選擇，例如吃冷凍雞或改吃其他肉類，而且只買所需的份量，方能舒緩雞肉供應。

新加坡雞鴨肉出入口商聯合會秘書長馬瓊就已經向食品局要求召開緊急會議商討對策，他說明，「情況可能像2004年爆發的禽流感一樣，當時我們停止從馬國進口雞肉，但菜市場攤位的顧客不同，不一定能接受冷凍雞，可能對生意造成影響。」

雞肉出口禁令對新加坡雞肉攤販及雞飯業者也造成重大影響，《聯合早報》走訪新加坡傳統菜市場，一名經營20年的雞肉攤販對記者說明，他會承擔約一半的成本費用，讓熟客可以慢慢接受肉價上漲，但如果馬來西亞雞肉供應不足，他只好選擇暫時停業。另也有雞飯攤主表示，「賣雞飯的如果買不到活雞，也不知道要怎樣開檔（營業）。」

根據馬來西亞畜牧業者協會聯合會網站統計，國內活禽出口量從2007年的4019萬隻增至2020年的5908萬隻；2020年，馬來西亞進口超過62770噸雞肉，出口18320噸雞肉及5900萬隻活雞。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒