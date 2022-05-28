【影評】《密弒遊戲2：勝者危亡》：機關設計更具巧思，恨不得有18道關卡可以看解謎一整晚

本片為2019年《密弒遊戲》的續集。同樣是一部「大逃殺」式的電影。

關於大逃殺類的電影，風格種類多元。寓意就是「一群人因故必須在一個環境下競爭，並逃出生天」。但表現上，從《國定殺戮日》系列，到《奪魂鋸》系列，到《大逃殺》，環境、設定、表現、手法、橋段上多有變化。在類型的細項中，「密室脫逃」自然是一個理所當然的選項。

這部分尤以歐美電影為大宗，特別著重在「一群人共同解謎，以逃出生天」，還就真走「密室逃脫遊戲」的風格。最有名當然是《奪魂鋸》系列，其他無論是《異次元殺陣》（兩集），或《詭打牆》、《食人劇場》，也都奠定在密室的規範下。 空間不像《飢餓遊戲》那樣的寬廣，人們或者自相殘殺，或者合作逃生，要表彰的與其說是人性的醜陋，其實更多是逃生過程中遇到的機關險境。也就是說「殺人機關」，才是密室逃脫電影的本質。當然，有些高度強調哲學與思想類的藝術片，如2019年的《絕命大平台》，無論寓意與場景調度，龐大的故事觀，具備高度藝術性，比較難以歸類。

而就以「殺人機關」的設定來說，純粹要表現「密室」、「殺人」、「逃生」，並展現機關的巧思，最經典的莫過於2019年的《密弒遊戲》。而這部片的票房也算是同類電影中的前幾名，其賣點就在於令人驚艷的設定。

《密弒遊戲》設定單純，在講六個人都到密室逃脫遊戲的邀請函，誰最先逃出去就可獲得一萬元獎金。六個人來自不同背景，以為可以賺錢，但沒想到所謂的密室逃生就是沒逃出去的人會死，整個遊戲過程只是給有錢人觀看的娛樂節目。

這概念聽起來跟紅遍全球的《魷魚遊戲》很像，但效果與傳播性卻不一樣。《魷魚遊戲》走的是「人性衝突」的概念，遊戲本身雖然也是沒過關就會死，但因為要激起觀眾可供代入的投射感，所以著重玩家之間的心理與慾望。 裡面的遊戲也都是「人人可玩」的童年遊戲，是觀眾可以想像自己可能會玩或會遇到的狀況。但像《密弒遊戲》可說是強調「機關」本身。本來密室逃脫遊戲的概念，一定會有解謎，解謎需要巧思，就不是一般大眾會接觸或熟練的事物，也不是只要知道遊戲規則就可能過關的東西。

而《密弒遊戲》做出了幾乎是同系列影片最傑出的機關設計。電影100分鐘，裡面只有四個關卡。「火中逃生（房間溫度一直升高）」、「冬季小屋（找不到路會被凍死）」、「上下顛倒的撞球吧（地板會一直掉落，沒解謎會摔死）」、「急診室（沒找到答案會被毒氣弄死）」。每一個關卡都設計得很巧妙，過程驚險刺激，每一個關卡都會讓人看了驚呼連連，恨不得最好是有18層，可以看解謎一整晚。

在這個狀態下，觀眾的心理期待就會跟看《魷魚遊戲》時不同。對於劇中主角既沒什麼認同感，也不會去想什麼大道理。劇終男女主角逃出生天後，發現這就是給有錢人觀賞的娛樂，而公司找來的人都是「災難事故中唯一的倖存者」，就只是要看這群人求生而已。

這當然沒什麼可供深思的寓意。跟看警匪槍戰片差不多。但過程解謎與死亡就足以有強大娛樂性，讓人期待續集的出現（因為男女主角沒死）。過了兩年，終於出了《密弒遊戲2：勝者危亡》。電影的套路沒變，故事架構稍微擴大，機關可說變得更具巧思，讓續集成為不輸給首部曲的電影。

相較第一集有四個關卡，《密弒遊戲2：勝者危亡》卻有「通電的地鐵（果然有人被電死）」、「銀行（時間到沒通關會被雷射殺死）」、「沙灘（沒逃走會掉入流沙）」、「酸雨街道（沒解謎會被酸雨腐蝕）」，以及最後的「育兒房」。比起第一集多了最後一個關卡，好像機關變化更深，但其實在這部續集中，編導似乎想要真正把電影系列化，所以擴大了世界觀。

前四個關卡還是跟第一集一樣，充滿巧思，看了絕對有滿足感。續集跟首部曲最大的差別，在於男女主角一開場是想要去找出那間遊戲公司，想要阻止他們殺人，結果被引入地鐵，被迫展開遊戲。 在遊戲開場前的緝凶，其實就在試著擴大電影的世界觀：「怎樣的公司」、「要如何抓到這群人」，這也延伸出結局的育兒房的部分。最後男女主角發現，從首部曲開始到續集內被找來的玩家，全都有不同背景設定，目的就是要留下通關者，然後威脅利誘通關者，來設計下一個關卡，然後帶給有錢人娛樂。這講得比第一集多，但卻也資訊有限。因為就在男女主角又逃出生天後，公司的底細還是沒曝光。

當男女主角以為事情結束，公司被調查局查緝，搭飛機要踏上歸途時，發現兩人又陷入「飛機密室」的遊戲中。電影就此結束。飛機密室是女主角的幻覺，還是公司的下一個佈局，就得等第三集揭曉。