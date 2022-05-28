【影評】《密弒遊戲2：勝者危亡》：機關設計更具巧思，恨不得有18道關卡可以看解謎一整晚
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《密弒遊戲》系列主打的是一關又一關的死亡機關，主角們必須在時間內達成必要條件，不然失敗的那端就是死亡降臨，燒腦又刺激的劇情，讓熱愛密室逃脫類型的觀眾絕對滿足。
本片為2019年《密弒遊戲》的續集。同樣是一部「大逃殺」式的電影。
關於大逃殺類的電影，風格種類多元。寓意就是「一群人因故必須在一個環境下競爭，並逃出生天」。但表現上，從《國定殺戮日》系列，到《奪魂鋸》系列，到《大逃殺》，環境、設定、表現、手法、橋段上多有變化。在類型的細項中，「密室脫逃」自然是一個理所當然的選項。
這部分尤以歐美電影為大宗，特別著重在「一群人共同解謎，以逃出生天」，還就真走「密室逃脫遊戲」的風格。最有名當然是《奪魂鋸》系列，其他無論是《異次元殺陣》（兩集），或《詭打牆》、《食人劇場》，也都奠定在密室的規範下。
空間不像《飢餓遊戲》那樣的寬廣，人們或者自相殘殺，或者合作逃生，要表彰的與其說是人性的醜陋，其實更多是逃生過程中遇到的機關險境。也就是說「殺人機關」，才是密室逃脫電影的本質。當然，有些高度強調哲學與思想類的藝術片，如2019年的《絕命大平台》，無論寓意與場景調度，龐大的故事觀，具備高度藝術性，比較難以歸類。
而就以「殺人機關」的設定來說，純粹要表現「密室」、「殺人」、「逃生」，並展現機關的巧思，最經典的莫過於2019年的《密弒遊戲》。而這部片的票房也算是同類電影中的前幾名，其賣點就在於令人驚艷的設定。
《密弒遊戲》設定單純，在講六個人都到密室逃脫遊戲的邀請函，誰最先逃出去就可獲得一萬元獎金。六個人來自不同背景，以為可以賺錢，但沒想到所謂的密室逃生就是沒逃出去的人會死，整個遊戲過程只是給有錢人觀看的娛樂節目。
這概念聽起來跟紅遍全球的《魷魚遊戲》很像，但效果與傳播性卻不一樣。《魷魚遊戲》走的是「人性衝突」的概念，遊戲本身雖然也是沒過關就會死，但因為要激起觀眾可供代入的投射感，所以著重玩家之間的心理與慾望。
裡面的遊戲也都是「人人可玩」的童年遊戲，是觀眾可以想像自己可能會玩或會遇到的狀況。但像《密弒遊戲》可說是強調「機關」本身。本來密室逃脫遊戲的概念，一定會有解謎，解謎需要巧思，就不是一般大眾會接觸或熟練的事物，也不是只要知道遊戲規則就可能過關的東西。
而《密弒遊戲》做出了幾乎是同系列影片最傑出的機關設計。電影100分鐘，裡面只有四個關卡。「火中逃生（房間溫度一直升高）」、「冬季小屋（找不到路會被凍死）」、「上下顛倒的撞球吧（地板會一直掉落，沒解謎會摔死）」、「急診室（沒找到答案會被毒氣弄死）」。每一個關卡都設計得很巧妙，過程驚險刺激，每一個關卡都會讓人看了驚呼連連，恨不得最好是有18層，可以看解謎一整晚。
在這個狀態下，觀眾的心理期待就會跟看《魷魚遊戲》時不同。對於劇中主角既沒什麼認同感，也不會去想什麼大道理。劇終男女主角逃出生天後，發現這就是給有錢人觀賞的娛樂，而公司找來的人都是「災難事故中唯一的倖存者」，就只是要看這群人求生而已。
這當然沒什麼可供深思的寓意。跟看警匪槍戰片差不多。但過程解謎與死亡就足以有強大娛樂性，讓人期待續集的出現（因為男女主角沒死）。過了兩年，終於出了《密弒遊戲2：勝者危亡》。電影的套路沒變，故事架構稍微擴大，機關可說變得更具巧思，讓續集成為不輸給首部曲的電影。
相較第一集有四個關卡，《密弒遊戲2：勝者危亡》卻有「通電的地鐵（果然有人被電死）」、「銀行（時間到沒通關會被雷射殺死）」、「沙灘（沒逃走會掉入流沙）」、「酸雨街道（沒解謎會被酸雨腐蝕）」，以及最後的「育兒房」。比起第一集多了最後一個關卡，好像機關變化更深，但其實在這部續集中，編導似乎想要真正把電影系列化，所以擴大了世界觀。
前四個關卡還是跟第一集一樣，充滿巧思，看了絕對有滿足感。續集跟首部曲最大的差別，在於男女主角一開場是想要去找出那間遊戲公司，想要阻止他們殺人，結果被引入地鐵，被迫展開遊戲。
在遊戲開場前的緝凶，其實就在試著擴大電影的世界觀：「怎樣的公司」、「要如何抓到這群人」，這也延伸出結局的育兒房的部分。最後男女主角發現，從首部曲開始到續集內被找來的玩家，全都有不同背景設定，目的就是要留下通關者，然後威脅利誘通關者，來設計下一個關卡，然後帶給有錢人娛樂。這講得比第一集多，但卻也資訊有限。因為就在男女主角又逃出生天後，公司的底細還是沒曝光。
當男女主角以為事情結束，公司被調查局查緝，搭飛機要踏上歸途時，發現兩人又陷入「飛機密室」的遊戲中。電影就此結束。飛機密室是女主角的幻覺，還是公司的下一個佈局，就得等第三集揭曉。
其實劇情走到這，觀眾也知道男女主角逃不過無限遊戲的地獄。其實公司背景是什麼，背後的秘密是什麼也不重要。因為首部曲沒說，大家看機關還是看得很刺激。續集說了一點點，重點還是看解謎。等到今年或明年又出了第三集，大家看的還是機關的巧妙。
懸念說到底就在於，如果這飛機是一個密室（成本真高），那男女主角會遇到什麼事，又要如何逃生，這才是觀眾期待的地方。至於世界觀、背景，好像也不太重要了。
就大逃殺系列電影中，《密弒遊戲》與《密弒遊戲2：勝者危亡》可說是殺人機關設計得相當巧妙的作品，是喜愛此一類型的觀眾必看的選擇。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：