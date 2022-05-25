香港晚報：「阿布泰」林景楠選舉宣傳違例案獲豁免刑罰，官指非存心不良

1）林景楠選舉宣傳案獲豁免刑罰

阿布泰國生活百貨創辦人林景楠，去年就被指2020年立法會選舉新界東直選的宣傳品錯列資料，違反《選舉條例》，入稟高等法院申請豁免刑罰。

今法庭判詞指，林景楠案發時屬首次參選立法會新界東直選，且需管理多間店舖，既繁忙又經驗不足。判詞續指事件非存心不良，而林景楠發現後迅速聲明認失誤及補救，因此批准豁免刑罰，但需向律政司支付約2萬5千港元訟費。

林景楠另涉「初選國安法案」，他獲保釋候訊。

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2）理大研究指逾一成人第4波疫情後現PTSD

理工大學發表第4波疫情期間的精神創傷普遍程度研究，受訪者3千人。結果顯示，12.4%人出現創傷後壓力症（PTSD）徵狀。

研究又發現，閱讀疫情新聞的時間和PTSD徵狀嚴重程度有關，如每天看多於1小時疫情新聞的人，會更遵從防疫措施及建議，亦會有更嚴重的病徵。

理大神經心理學講座教授、醫療及社會科學院院長岑浩強認為，第5波疫情較以往數波嚴重，料PTSD百份比會升至30%至40%。

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3）教育局或將要求幼稚園及代課老師考基本法試

2022/23學年起，教育局要求公營學校新聘的常額教師通過《基本法》考試。局長楊潤雄在立法會透露，首輪考試的4,200人當中7成及格。就多名立法會議員關注考試質素，楊潤雄稱將檢討考核模式和內容，未來或會逐步擴大考試要求至不同種類學校及教師，包括幼稚園老師、代課老師和日薪老師。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin