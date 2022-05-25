外國人中文有多好？
我們想讓你知道的是
華人和東亞人學德文，難度不會比反過來低，所以請多點體諒，正如東方人都會體諒西方人學中文的難處，給他們鼓勵。
台灣綜藝節目《WTO姐妹會》出了張短短的考卷，考驗外國來賓的中文。
這份考卷對本地人來說十分淺易，大概只有小三程度，但對外國人挑戰不少。因為中文是方塊字，就算講得流利的外國人，認字也有困難。至於港人並不會覺得這考卷困難，除了是考問華語讀音的兩題外，其他都沒難度（第一題問及「一個」、「一半」、「一五一十」、「一樣」四組詞語中哪組的「一」發音不同，答案是「一五一十」，因為後面的字與其他三組不同，不是第四聲，所以「一」字按原音發成第一聲，不用變調做第二聲。最後一題則考「和」字的不同讀音）。
所以對於有基本華語或普通話程度的人，這份卷應該易如反掌。除了問及「臺灣」寫法，「臺」字或許會執筆忘字外。節目中有八位嘉賓挑戰考試，只有一位滿分，其他都在70分以下，最低分的只有15分。
這成績或反映了在台外國人的平均中文水平，就是書寫大概只有初小程度。這幾位嘉賓的中文都很流利，表達自己沒問題，但不代表他們會寫會讀，而且聲調亦不完全正確，對於像「一」字般的微小差異未許掌握。當然，這並非有系統的測試，樣本也太小，只有八人。但我認為在德外國人的普遍德文程度，會較這些來賓的平均水準為高。要取得德國永居權，必須有B1或以上的德文程度，而德國公務和商業機構對不會德文的人，也不會有台灣人對不諳華文的外國人般友善和體諒。
在台灣或其他華文社會，只會講中文就可以，文書方面可以有其他人代勞。例如去診所掛號，填表時職員或護士見到你是外國人，多會幫你填登記表，不會期望你會讀和填，用中文一五一十列出你的病歷；在保險公司登記時，職員就算不會英文，也多會請你講出資料，替你填表。但在德國，職員見到所有膚色，都一視同仁講德文，亦預設你會用德文填表格和看懂條款，只有好心的會幫助你。然而很多德國人都不大會用簡單的語言解釋文件，所以他們不會英文的話，有時只會用像對小孩的方式來跟你說話，希望你聽得懂這些單字。但對德文程度未及的人，說單字也沒甚麼用。
我在德國常被問到華人學歐西語言是否困難，因為書寫方法完全不一樣。我說是，華人和東亞人學德文，難度不會比反過來低，所以請你們多點體諒，正如東方人都會體諒西方人學中文的難處，給他們鼓勵。《WTO》這份中文考卷，大概只有A2的初等程度，但外國人能考到合格，已相當不俗。滿分的那位女生，是大學華語教學系畢業的，當然不能同日而語，就是英文說的「not in the same league」。我相信將那兩道華語發音考題改成粵語，在香港的九成九西方人，就算居港二十年以上，這份卷都未必合格。我也很懷疑有多少人認懂裡面的字，哪怕是簡單的數字。
A2的歐洲語文程度，遠不夠在當地生活，必須加把勁。畢竟歐洲人對東方人不會有這樣寬容，會說本地語，也是當地人期望的社會責任。近幾年多了不少港人移民，你們一定感受到這期許。
本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。