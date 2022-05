台灣綜藝節目《WTO姐妹會》出了張短短的考卷,考驗外國來賓的中文。

這份考卷對本地人來說十分淺易,大概只有小三程度,但對外國人挑戰不少。因為中文是方塊字,就算講得流利的外國人,認字也有困難。至於港人並不會覺得這考卷困難,除了是考問華語讀音的兩題外,其他都沒難度(第一題問及「一個」、「一半」、「一五一十」、「一樣」四組詞語中哪組的「一」發音不同,答案是「一五一十」,因為後面的字與其他三組不同,不是第四聲,所以「一」字按原音發成第一聲,不用變調做第二聲。最後一題則考「和」字的不同讀音)。

所以對於有基本華語或普通話程度的人,這份卷應該易如反掌。除了問及「臺灣」寫法,「臺」字或許會執筆忘字外。節目中有八位嘉賓挑戰考試,只有一位滿分,其他都在70分以下,最低分的只有15分。

這成績或反映了在台外國人的平均中文水平,就是書寫大概只有初小程度。這幾位嘉賓的中文都很流利,表達自己沒問題,但不代表他們會寫會讀,而且聲調亦不完全正確,對於像「一」字般的微小差異未許掌握。當然,這並非有系統的測試,樣本也太小,只有八人。但我認為在德外國人的普遍德文程度,會較這些來賓的平均水準為高。要取得德國永居權,必須有B1或以上的德文程度,而德國公務和商業機構對不會德文的人,也不會有台灣人對不諳華文的外國人般友善和體諒。

在台灣或其他華文社會,只會講中文就可以,文書方面可以有其他人代勞。例如去診所掛號,填表時職員或護士見到你是外國人,多會幫你填登記表,不會期望你會讀和填,用中文一五一十列出你的病歷;在保險公司登記時,職員就算不會英文,也多會請你講出資料,替你填表。但在德國,職員見到所有膚色,都一視同仁講德文,亦預設你會用德文填表格和看懂條款,只有好心的會幫助你。然而很多德國人都不大會用簡單的語言解釋文件,所以他們不會英文的話,有時只會用像對小孩的方式來跟你說話,希望你聽得懂這些單字。但對德文程度未及的人,說單字也沒甚麼用。

我在德國常被問到華人學歐西語言是否困難,因為書寫方法完全不一樣。我說是,華人和東亞人學德文,難度不會比反過來低,所以請你們多點體諒,正如東方人都會體諒西方人學中文的難處,給他們鼓勵。《WTO》這份中文考卷,大概只有A2的初等程度,但外國人能考到合格,已相當不俗。滿分的那位女生,是大學華語教學系畢業的,當然不能同日而語,就是英文說的「not in the same league」。我相信將那兩道華語發音考題改成粵語,在香港的九成九西方人,就算居港二十年以上,這份卷都未必合格。我也很懷疑有多少人認懂裡面的字,哪怕是簡單的數字。

A2的歐洲語文程度,遠不夠在當地生活,必須加把勁。畢竟歐洲人對東方人不會有這樣寬容,會說本地語,也是當地人期望的社會責任。近幾年多了不少港人移民,你們一定感受到這期許。

本文獲授權轉載,原文可見於作者Facebook。

