期待「數位發展部」成立後，讓法律與制度成為數位經濟發展的沃土，而非阻礙

去年年底，趕在一年結束前，立法院正式三讀通過《行政院組織法》修正案，行政院下設部會將新增「數位發展部」，最快將於今年上半年掛牌。

在這個數位浪潮來襲的時代，社會各面向都面臨數位轉型、資訊安全等問題的挑戰，政府在治理方面也必須有所突破才能跟上趨勢。蔡英文總統便表示，台灣的資通訊產業，在近幾年來有非常關鍵性的進展。政府成立數位發展部，最重要的任務就是推動數位轉型，並且讓台灣在數位發展方面的優勢能夠持續領先世界。

數發部統合數位產業，未來將肩負推動台灣數位經濟產業大責

行政院透過數發部整合目前分散在各部會的有關通訊、資訊、資通安全、網路及傳播的五大業務，將有關數位發展的業務都統一歸到數發部下，使其扮演「國家數位發展領航者」角色，統籌產業、政府、社會與國民生活數位轉型之基礎工程及環境之整備。

此外，數位發展部將下設「數位產業署」與「資通安全署」，凸顯政府對數位產業發展的重視。政務委員郭耀煌就指出，未來全球GDP成長有7成來自數位經濟發展，在2025年全球GDP的40%會來自數位經濟，軟體、服務、電子商務都是重要的主流趨勢。

然而以台灣目前的情況來看，雖然硬體產業的優勢明顯，但在數位經濟產業方面卻略顯不足——軟體產品與服務、電子商務與數位內容、智慧資料服務等產業目前生產毛額約新台幣6000億元、就業人口26萬，若對照台灣具優勢的硬體製造業，約2.7兆元規模、42萬就業人口，當中有一個差距。

因此，數發部可謂肩負推動台灣數位經濟相關產業之責。如何協助國內產業排除發展數位經濟的障礙及如何提升我國相關產業的國際競爭力，建構吸引全球資源與人才的商業環境是我們期待數發部未來能達成的。尤其以協會的角度而言，更期待在數發部登場後，面對數位經濟能以與過去不同的角度來處理、思考政策設計。

數位產業規劃需要跳脫傳統商業與勞僱框架，才能獲得協助

因為現在政府大多是以傳統的商業與勞動模式來看待數位經濟，這不僅造成數位經濟在發展上的扞格不入，更減損產業的能量。從過去Uber進入台灣，因為經營模式的爭議，而落地成為多元計程車，必須與傳統計程車受一樣的模式管理。相關法規上路後，因為失去工作的彈性與必須遵守更多規範，許多司機退出Uber，使車輛數大幅減少，導致民眾叫車後的等車時間變長，衝擊。

又或是以外送服務的數位平台業者為例，在執行保障消費者權益、確保食品衛生安全、提升道路交通安全防護等管理措施時，往往陷入兩難，因為勞動主管機關時常將這樣的基本保障或延伸福利，當作是僱傭關係的認定依據，使平台在法律認定上陷入困局。

此外，交通部以一般貨運業的管理標準來看待外送平台，也讓部分業者面臨經營問題，如台灣本土的外送平台「熊寶美食外送」，就被以不符合汽車運輸業管理辦法，必須暫時關閉外送相關服務。至今業者仍在進行法律上的救濟。

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數位經濟的模式改變了過去我們對工作的想像，更彈性的商業模式，卻無法被放在適合的框架中運行。如保險產品的模式，由於現在的工作保險多為全時型保險，但許多數位平台所媒合工作，都是以自由上工、自由調配工時的模式為主。因此碎片式保單的設計，就會比起全時型的保單更符合需求，對平台業者來說也能在給予棋下從業者保障時，更精準控制成本。可惜的是，現在碎片式保單的產品數量與討論仍然不多。

除上述問題外，過去協會也曾倡議，政府應該要研議外送酒品與處方藥品的方式，讓消費者與商家都能透過數位平台得到更多服務。尤其在疫情嚴重的時期，外送食品、生活日用品成為防疫生活的日常，但酒品與處方藥品卻仍然受限於現行法規的約束，而無法加入這套運作的系統中。無論對商家還是消費民眾來說都造成不便。

對於酒吧業者來說，更是直接危及存亡的問題，以去年三級警戒的狀況來說，由於不能內用，但外帶或外送酒類又受到法規限制，由於擔心未成年購買酒品的問題，而遲遲沒有放寬相關規定，但這對於酒吧來說無異於停業。但這些顧慮其實可以透過更靈活的配套措施來解決，如加州酒精飲料控制局（Department of Alcoholic Beverage Control）允許加州餐廳販售的啤酒、葡萄酒、雞尾酒，在有封蓋、隨餐點販售的前提下得以進行外送。

此外，處方藥物的外送也是疫情期間的重要民生議題。現行法規規定凡是處方藥品，民眾取藥時需要親自或委託親人去取藥，又或者透過藥師親送。但若面臨疫情緊張的時期，無論是前往藥局或醫院，都是增加染疫風險，尤其會需要長期服用處方藥物的，許多是風險更高的慢性病患者。

在其他國家，便透過更彈性的機制來同時達到避免民眾外出及取得藥品的方便性兩個目的。如日本的JFRONTIER設計專用App認證消費者身份，安排藥師電話說明服藥方法，再由合作的LOGIQUEST公司配送藥品到患者手上，而美國Drizly、美國和加拿大Uber Eats也透過身分驗證的機制，加強藥品外送的安全性。

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從上述的例子我們不難發現，數位商業運作的樣態靈活且多元，產業永遠不怕想出解決問題的方法，只怕政府的限制讓這一切無法成行。

期待打破舊有模式，從數位經濟特質出發的政策思維

若政府的產業思維模式一直停在過去，並以此設計對數位平台的規範，會讓平台營運上產生極大的不確定，間接形成投資發展的阻礙。相信政府成立數位發展部，不僅是看見了數位產業的潛力，更是宣示政府要在這方面深耕的決心，那就更應該鬆綁政策思維，讓法律與制度設計成為數位經濟發展的沃土，而非阻礙。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航