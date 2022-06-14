其實小孩欠的不是「打」：負向管教歸零，別讓自己被「杏仁核劫持」
我們想讓你知道的是
作為父母都想扮白臉被小孩喜愛，與你分享稚嫩的心事，但孩子總有時會變身為索命鬼，就像你上輩子欠他的一樣，在家裡或外頭大吵大鬧，不受管教。這時抉擇就來了，面對「欠打」的小孩，該打嗎？打了又會不會有所改善？
文：陳生慶（人本親職講師）
很多人以為，之所以要打小孩，是因為小孩「欠打」，好好講沒有用，敬酒不吃吃罰酒；然而，那些欠打的孩子，反而會因為打得愈多，變得更說不動、講不聽。
其實小孩欠的不是打，而是⋯⋯。
在人本從事教育改革，有許多機會遇見欠打、欠揍的小孩，當這些小鬼第一次來到「不打不罵」的天堂，更是沒有節制，非常欠打。
但當我們越過表象，研究每個孩子的「成長史」，都會發現：那些常常被認為「欠打」的孩子，真正欠的不是「打」，因為他們往往都被打的很足夠、很充分、很淋漓盡致；他們真正匱乏的，是被理解、被接納、被「惜惜」。
為什麼打得愈多，愈欠打？經常被否定的小孩，心中會出現一種聲音：「反正我在你們心裡已經不是什麼好小孩了，我再怎麼努力都沒有用⋯⋯」，既然總是達不到父母的期待，乾脆擺爛，放棄自己；相反的，經常被肯定、被尊重、被在乎的小孩，自我價值感高，反而更能自我要求。
你可能會想，我們家裡的那個，打完之後真的有比較乖呀？其實，從另一個角度來看，會表現出「欠打」的孩子，還讓人比較放心；外表乖順配合的小孩，內在的反抗可能更激烈，只是還沒有爆發。
尤其，有過動特質的小孩，聰明、敏感又熱情，他們的情感通常都比較纖細脆弱，但又因為好強好戰，常被旁人誤解他們毫不在意，甚至充滿惡意，要幫助過動的孩子，不能跟他們鬥著來，硬碰硬，通常都是兩敗俱傷。
如同甲蟲厚重堅硬的外殼，是為了保護柔弱的身軀；愈是劍拔弩張的小孩，其實也愈彰顯出，他的內在脆弱，而且質地柔軟。
不打小孩，每個人都辦得到
避免自己失控失手的方法很多，譬如：先暫時離開現場，幫自己爭取緩衝，避免被「杏仁核劫持」；讓他十句，第十一句再發脾氣；提醒自己不要對號入座，「他不是故意衝著我來的」；每天看出他的好，說給他聽⋯⋯。
如果這些方法都試過了，還是忍不住動手，邀請你輕輕閉上眼睛，回想第一次感受到孩子「胎動」的時刻、孩子出生後看見他的第一眼、第一次聽到他的哭聲、第一次為他哺乳⋯⋯。
那時，我們對眼前的這個小生命別無所求，只求他「活著就好」。
此刻，世界上正在發生戰爭與殺戮；走過2021年，這場疫情已經在全世界帶走了604萬人，在台灣也有853人染疫離世。小孩不收玩具、不乖乖吃飯睡覺、不認真讀書、不聽話⋯⋯那又怎樣呢？至少我們還在，我們的孩子還在──活著，就是最大的價值和幸運。在生命之前，那些困擾都無足輕重。
我們可以在心裡放一個秤砣，時常掂一掂，哪個比較重要？是成績重要、還是讓小孩保有學習的熱情比較重要？是矯正他的行為重要、還是呵護我們之間的關係比較重要？是旁人的眼光重要、還是我們自己如何看待孩子比較重要？
哲學家羅素說：「一個十八歲以前的小孩通常不知道如何去愛，但一個人在十八歲以後能不能去愛，取決於他在十八歲以前是如何被對待的。」
家，是每個人生命的起點，我們會在孩子的生命裡留下怎樣的痕跡，讓他長成什麼樣的大人？這是我們可以選擇、也必須選擇的。選個良辰吉時，讓負向管教歸零，今年的430國際不打小孩日，就是一個好的起點。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題： 「欠打」的小孩？
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
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疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
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