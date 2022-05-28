T1 League季後賽分析：臺中太陽Ｘ中信特攻，有幾位老師出來SUN課？
我們想讓你知道的是
如果以開季陣容來看，多數球迷不會把臺中太陽放在排名前段，開打過後，臺中太陽開低走高，且陣容經過補強及整合更具競爭力，最終例行賽拿下20勝10敗的成績，排名也從原先的中半段，上升到以例行賽第二名作收，在季後賽第一輪迎戰新北中信特攻，盼能在三戰兩勝的第一輪脫穎而出，進入總冠軍賽。
新北中信特攻及台中太陽兩隊的陣容可說是天秤的兩端，新北中信特攻主要以年輕、速度為主軸，而台中太陽且是較多具有經驗的球員，團隊的速度並不快，主要以團隊打法以及球員清楚場上負責任務，讓球隊整體發揮更穩定。
從例行賽兩隊交手的過程，中信特攻曾利用速度完全跨讓台中太陽，最後在第四節逆轉取勝，但台中太陽也多次透過經驗的優勢，在下半場轉換防守陣型，讓中信特攻球員淪於單打獨鬥，而台中太陽則是以高效率的團戰反擊，一波流把比分拉開並取得勝利。
優點
絕佳的經驗及默契，加上無私的團隊打法，是台中太陽能夠在例行賽戰績拉尾盤的主因，陣中主將桑尼（Sani Sakakini）、塔克（Anthony Tucker）、萊特（Julian Wright）等人，都樂於分享球權，只要隊友跑出空檔，或是空手跑出空檔，球就馬上送到手中，也讓場上每個人樂於完成交代教練團的任務，並且伺機取分。
相較新北中信特攻的年輕及速度活力，台中太陽的球員們較具經驗，很清楚什麼時候該做什麼事，其中教授等級的桑尼無疑會是中信特攻最大的痛點。
桑尼在T1賽場無所不能，站低位時能夠成功吃掉錯位的對手，高位也能夠技巧突破或是分球，可說是台中太陽的攻守主軸，例行賽桑尼與新北中信特攻共有5場對戰，繳出平均23.6分、14.4籃板及7.2個助攻的成績，其中更在3月5日於客場締造大三元紀錄，中信特攻深知桑尼就是台中太陽最重要的發動機，無奈拿不出方法應對。
一個桑尼已經夠讓人頭痛，塔克後來加盟台中太陽後，跟桑尼兩人的搭配，讓台中太陽的整體打法更為活絡，讓台中太陽整體戰力更進化且極具威脅性。塔克加盟台中太陽共出賽18場，平均擁有20.7分、6.9籃板及5.8助攻，全能表現讓球隊戰績扶搖直上。
塔克來到T1聯盟後，防守上的壓力有其他隊友幫忙扛，進攻又可以與桑尼一起打出華麗且實用的成效，中信特攻預計可能祭出林秉聖、魏嘉豪、謝亞軒跟夏樂等人輪流伺候塔克，但也有可能因此讓何喬登、丁聖儒及陳靖寰等人擁有更多空檔，特別是三分砲火兇猛的何喬登（Jordan Heading），出現一絲空檔就會積極出手，手風順了連續進球，比賽就有可能因此而買單。
缺點
新北中信特攻的球員機動性高，轉換快攻容易帶出一波高潮，加上具三分能力的球員多，打出閃電般的特點讓對手無法招架，速度正也是台中太陽較大的弱點，在例行賽交手的過程，太陽也曾因此吃到苦頭，後來教練團利用防守變陣以及禁區優勢，讓新北中信特攻的攻擊線受到嚴重阻礙。
然而在三戰兩勝的賽制中，變數就會來得較大，對於熱機較慢的台中太陽來說，需要更快速適應比賽節奏，年輕球隊往往可能一、兩位球員打開之後，全隊跟著一起擲到六，只要節奏被新北中信特攻掌握住，對於台中太陽肯定不會是件好事，甚至可能出現老球皮們狂追年輕小將的畫面。
對戰重點
一、有幾位老師出來SUN課？
台中太陽是支以團隊為主的球隊，只要把教練團交代的任務做好，一點一滴為球隊累積勝利的因素，讓台中太陽每位球員都有可能為新北中信特攻SUN課。
桑尼與塔克是兩個極大的優勢，今年T1聯盟總共投進106顆三分的何喬登，是聯盟中最具殺傷力的外線教科書，他有能力為新北中信特攻示範外線火砲，而且在T1的賽制中，桑尼、塔克及何喬登三個人可以在第四節同時上場，對於新北中信特攻的防守會是極大的壓力。
防守悍將周資華、陳文宏以及太陽老鬼陳靖寰等人都是不好惹的角色，本土後衛丁聖儒及前鋒蘇奕晉都能適時為球隊立功，隨後補進的艾倫及萊特對上中信特攻也有禁區優勢，只要每一場有除了桑尼及塔克之外的人跳出來，新北中信特攻在這個系列賽會吃到極大苦頭。
二、能否限制住阿巴西
新北中信特攻在季後賽想翻掉台中太陽，教練團該利用阿巴西的優勢，肯定會影響整體戰局。
身為新北特攻陣中的得分主力，阿巴西的得分爆發力及防守，帶給球隊極大的貢點，整個例行賽的表現也非常穩定，更是季後賽第一輪新北中信特攻能否過關斬將的關鍵。
阿巴西有可能會是台中太陽在一對一無解的難題，甚至台中太陽透過多人包夾也無法限制阿巴西，或許逼迫阿巴西把球交給其他隊友，看隊友們有否帶準心上場，還是在場上當斑馬，只要讓中信特攻輪於單打的局面，台中太陽的勝率就會比鳳凰城太陽在季後賽的勝率來得高。
結語
只要台中太陽縮短熱機的時間，順利拿下第一場主場，對於台中太陽來說，很有機會以2：0直接闖進總冠軍賽。
由於台中太陽是支應變能力極佳的隊伍，往往在半場經過調整後，球員們就能夠執行出教練團的要求，逆轉比分取得勝果，新北中信特攻在第一場若能給台中太陽當頭棒喝，把壓力完全堆積在太陽的身上，在三戰兩勝的賽制來說，就有機會以下剋上，但最近上映的新片是捍衛戰士，並非不可能的任務，阿湯哥年紀已接近60歲，仍然耀你好看。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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