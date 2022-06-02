員工績效考核該如何做？人資們看過來！
我們想讓你知道的是
想有效引導員工發展，卻又不知道怎麼做嗎？那你一定要知道，如何善用問卷表單以輔助績效考核流程，完整掌握員工表現與回饋。
想有效引導員工發展？善用 SurveyCake 問卷輔助績效考核流程，完整掌握員工表現與回饋
績效考核是定期評估員工工作成效的重要指標，更是每年加薪、升遷的依據。但除了掌握員工表現，績效考核也應著重在挖掘員工潛質，創造更多工作成就感與價值；反之，若員工價值遭受漠視，認為留任無發展性，企業就有可能失去人才。
為了吸引與留任人才、達到企業倍速成長的目標，績效考核的目標不僅止於盈餘分配，更是人力資源的策略基礎，以此延伸出適合於員工、管理者與團隊有效發展的工作環境，提升工作績效，並透過績效考核發現問題、即時改善，為企業與員工創造雙贏、達成目標。
接下來的文章將詳細介紹企業內部績效考核流程，並加入問卷應用內容，教你如何使用問卷製作績效考核表單！
制定績效考核的四大步驟
績效考核本質是一種公司成長歷程的管理，而不僅僅是對結果的考核。透過不斷的對談與溝通，評估員工的能力與工作績效，了解員工對主管與公司的期待，最終成為培養員工能力、激勵士氣的最佳利器！
接下來，我們依照一套有效的績效管理流程：PDCA（P：Plan、D：Do、C：Check、 A：Action），去解析如何將問卷應用在績效管理中，讓公司內部能即時掌握每個環節的結果，將成功經驗加以推廣、標準化；失敗的規劃、未解決的問題則放到下一個PDCA循環裡。
一、目標設定（P）：
制訂完善的績效考核標準
企業設立年度或是季度的目標後，可以根據任務分解、逐層落實的方式，規劃出多個短期目標，再從中篩選出真正重要的關鍵指標、剔除原先模糊的、難以執行的項目，最終設立以OKR為主、 KPI為輔的考核方式，明確地為每個部門及員工制定相應的績效評估指標和標準。
二、管理實施（D）：
員工自評＆反饋
自評表單能讓員工釐清個人的「能力」，同時找出員工對工作的「期待」，並與職場創造連結，讓員工能適才所用。
透過員工自評表單，廣泛蒐集員工月／季／年度的工作狀況或是期許，掌握能滿足員工的工作滿意因素（激勵因素），例如成就感、責任感、事業成長和升遷發展，給予員工最大程度的激勵，刺激工作上的熱情與進取心。
同時，若員工遇到問題或是有其他培訓需求也能利用表單即時反應，主管與人資也能立即調整，避免創造員工的不滿因素（保健因素），例如薪資、福利、工作環境等，增加溝通的機會，積極改善問題。
管理階層效能
在企業考核的過程中除了評鑑員工的工作表現，還需了解員工對管理階層的看法、與上級主管溝通的模式、雙方對公司成長目標的一致性。
問卷調查能幫助企業判斷管理團隊的效能，包括管理者是否平易近人、是否清楚地向下傳達公司目標、是否有良好的危機處理能力等職場上的表現，當雙方目標一致，才能有效發揮團隊綜效。
三、考核評價（C）
管理階層評鑑
讓管理階層對員工及部門績效進行評鑑，找出員工自評、部門互評與主管評量等調查結果中的差異，並根據結果提供更符合需求的培訓計畫或調整部門的工作內容，讓所有員工的感受能趨於一致。
在「員工績效考核範本」中結合「計算模式」，不僅能統一各部門之評鑑標準，還能省去過去大量繁複的計算過程，方便主管或人資蒐集更完整的觀點與見解，並將更多注意力投入在如何因應員工表現做出調整、給予建議。
四、結果應用（A）
目標管理
績效管理的最終目的是讓所有員工一起朝公司的目標前進。經由人資部門與主管共同協商，判斷員工的工作能力與所長，列出各部門及個人目標，避免因設定了無法達成的目標，空耗員工的能力、時間與資源。
綜合上述的調查結果，企業不但能有效掌握員工的工作績效，同時也能進一步發現內部的不足之處，調整公司的營運模式，避免惡性競爭，將互相學習的意識納入績效考核，放大團隊合作、減少單打獨鬥的心態，發揮團隊綜效，促進公司成長！
說了這麼多，如何實際將問卷實際應用到績效考核流程中？
員工考績自評表
為了更好地瞭解員工的工作狀態，企業內部可以透過定期的「員工考績自評表」讓職員們進行第一層的評價，自我衡量目前的工作表現、能力是否與此職位相符，以及工作內容是否能為個人規劃產生加分作用，並根據結果評估員工與公司共同成長的可能性。
若此員工剛入職不久，工作還在上手階段的話，建議自評表的內容可以著重在入職培訓、工作熟悉程度、下一季的規劃與目標等，讓主管掌握新進員工的狀況，適時提供協助。
在公司內部針對員工發放自評表單時，可以透過設定「別名與預設值」的方式，直接帶入員工姓名、員工編號、部門等，協助員工更快地完成問卷填答。
員工績效考核範本
而 SurveyCake 的「員工績效考核範本」，則可以協助主管評核下屬的工作表現，讓企業有效檢視公司提供的資源與員工工作成效之間是否有落差、了解各部門工作的實際情況，更全面地掌握基層員工的強項與弱點。
績效分數有高有低，怎麼考核才公平？
進行績效考核時，建議勿設立過多考核項目，以4、5項最為適宜。或許有人認為透過多個考核項目能更全面地檢視員工表現，事實上項目太多反而會失焦，也會增加填寫的困難度。
此外，公司內部可以透過問卷量化考核分數，建立一套標準化流程，避免各部門考核成績出現落差，而SurveyCake計算模式就能滿足你的計分需求！
計算模式
使用SurveyCake「計算模式」為工作能力、工作態度等指標設定分數，並且使用備註、樣式等補充說明功能，讓管理階層在進行評分時，能更準確掌握本次績效考核的標準與方向。可以參考以下範例：
- 該員工是否有如期完成工作事項？（單選題）
- 皆能如期完成 （+5）
- 偶爾稍有延遲，但大部分都能如期完成（+3）
- 無法如期完成 （+0）
- 該員工在面對工作時十分積極？（單選題）
- 非常不同意（+0）
- 不同意 （+1）
- 普通 （+3）
- 同意 （+4）
- 非常不同意 （+5）
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生命產業再革新：龍巖邁向30年，攜手遠傳固本轉置、數位齊發
我們想讓你知道的是
生命禮儀產業領導品牌－龍巖迎向30年，有感於數位科技對於企業永續經營的影響，果斷地啟動數位轉型。除了內部積極凝聚認同外，更結合專業的遠傳顧問群，強固資訊基礎設施，同步推出電子訃聞、客戶專區、線上商城和線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務。雙方更透過利他主張贏得信任，結為共同成長的好夥伴。
創立於1992年，掛牌上市的龍巖(股)公司是台灣首家以「生命禮儀」為號召，推出一站式喪葬與塔墓服務的企業。從提倡提早規劃身後事的生前契約服務，到建築精緻化的墓園設施，龍巖不但提升台灣生命產業服務水平，更要讓客戶感受到貼心的溫度。
2022年，龍巖邁向30年，對營運生命事業的視野看得更遠。出身科技產業的龍巖總經理王群中深諳科技的力量，帶領團隊與遠傳電信合作，透過期初的技術顧問合作、強化資訊系統，包含導入IIMS資訊監控模組與戰情中心；建置容器化技術與K8監控機制，提高服務擴充彈性；落實DevOps機制，以利新應用的部署。
小成功專案先試跑 龍巖數位自助服務見成效
接著，雙方展開「小成功專案系列」(指的是公司大規模資訊轉型的前導作品)，為組織數位轉置翻新地基。龍巖總部在一年內陸續完成電子訃聞、客戶自助服務專區、陵園線上商城，以及線上簽約繳件系統(龍易簽)等數位服務，都繳出亮眼的成績。
其中，紙本轉換到電子訃聞後，使用率超過五成；客戶專區上線後，超過6000人次使用，提高了對家屬的服務品質與效率。線上簽約繳件上線首月使用率超過三成，累積迄今成交金額達1億3千萬，貢獻營收的同時更帶來節能減碳、環保永續的效益。
特別一提，小成功專案進行時，正值三級警戒，為迅速回應1600多位業務同仁的前線需求，龍巖總部與遠傳團隊以業界主流的敏捷式專案開發，快速完成需求蒐集、設計、實作到上線，短短45天推出「陵園線上商城」；讓身處國內外的家屬得以在零接觸的安心環境，透過線上商城進行多樣超薦牌位、祭品之訂購，藉由擬真的線上祭拜，追思緬懷逝者，這些服務也成為用戶選擇龍巖最關鍵的新興指標。
借重遠傳豐富經驗 共同打造最佳可行方案
王群中擁有豐富的資訊系統建置經驗，對於遴選服務商，有其獨到考量。他觀察到遠傳不同於其他系統整合商，本身是個擁有近千萬個客戶的大型公司，所以也會有客戶服務、內部組織整合、進銷存以及產銷問題。對龍巖來說，這些實質經驗在推動系統、導入步驟、建置藍圖都會更貼切、更務實。
「我們努力為龍巖尋求各種最佳可行方案。」遠傳舉例，為了改善現有備份的需求，龍巖接受遠傳顧問的建議，參照遠傳內部採用的技術與設計，每年大幅節省50%的費用支出。
而龍巖也提供很多生命產業的專業資訊，遠傳團隊除了吸收快同時在智慧財產權、合約與書面文件高度保護，雙方建立強韌的信任關係，最終把這個行業的專業精髓，在新系統展露出來。
優先考量客戶利益 駐點培養默契互信成長
遠傳在龍巖啟動大型系統轉置專案之前，從執行小成功專案系列、顧問駐點服務深入瞭解產業，都堅持客戶成功我們才算成功的精神。王群中也指出，他會私底下問龍巖的內部專案同仁，遠傳的提議是否都以龍巖的利益為優先考量？答案都是肯定的。他認為雙方確實已建立了良好的信任與共識，而這些都會是未來大型轉置專案成功的關鍵。
「龍巖是觸動人心、安撫人心的事業。」王群中表示：「我們一向以專業、慈悲為服務核心，用心照顧逝者，花更多心思照顧家屬，透過儀式讓親友好好的告別，並且持續地提供祭拜服務。」
王群中強調，龍巖在迎向創立30年之時，推出全新品牌形象影片與品牌標語-What Is Your Legacy，就是期許為產業的未來帶來更多正向改變。龍巖也將秉持這個理念並協同遠傳團隊的合作與技術力挹注，開發更多人性化的科技應用，持續提倡生命的美好。
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本文由「遠傳」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。