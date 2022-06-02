員工績效考核該如何做？人資們看過來！

想有效引導員工發展？善用 SurveyCake 問卷輔助績效考核流程，完整掌握員工表現與回饋

績效考核是定期評估員工工作成效的重要指標，更是每年加薪、升遷的依據。但除了掌握員工表現，績效考核也應著重在挖掘員工潛質，創造更多工作成就感與價值；反之，若員工價值遭受漠視，認為留任無發展性，企業就有可能失去人才。

為了吸引與留任人才、達到企業倍速成長的目標，績效考核的目標不僅止於盈餘分配，更是人力資源的策略基礎，以此延伸出適合於員工、管理者與團隊有效發展的工作環境，提升工作績效，並透過績效考核發現問題、即時改善，為企業與員工創造雙贏、達成目標。

接下來的文章將詳細介紹企業內部績效考核流程，並加入問卷應用內容，教你如何使用問卷製作績效考核表單！

制定績效考核的四大步驟

績效考核本質是一種公司成長歷程的管理，而不僅僅是對結果的考核。透過不斷的對談與溝通，評估員工的能力與工作績效，了解員工對主管與公司的期待，最終成為培養員工能力、激勵士氣的最佳利器！

Photo Credit：SurveyCakePhoto Credit：SurveyCake

接下來，我們依照一套有效的績效管理流程：PDCA（P：Plan、D：Do、C：Check、 A：Action），去解析如何將問卷應用在績效管理中，讓公司內部能即時掌握每個環節的結果，將成功經驗加以推廣、標準化；失敗的規劃、未解決的問題則放到下一個PDCA循環裡。

一、目標設定（P）：

制訂完善的績效考核標準

企業設立年度或是季度的目標後，可以根據任務分解、逐層落實的方式，規劃出多個短期目標，再從中篩選出真正重要的關鍵指標、剔除原先模糊的、難以執行的項目，最終設立以OKR為主、 KPI為輔的考核方式，明確地為每個部門及員工制定相應的績效評估指標和標準。

二、管理實施（D）：

員工自評＆反饋

自評表單能讓員工釐清個人的「能力」，同時找出員工對工作的「期待」，並與職場創造連結，讓員工能適才所用。

透過員工自評表單，廣泛蒐集員工月／季／年度的工作狀況或是期許，掌握能滿足員工的工作滿意因素（激勵因素），例如成就感、責任感、事業成長和升遷發展，給予員工最大程度的激勵，刺激工作上的熱情與進取心。

同時，若員工遇到問題或是有其他培訓需求也能利用表單即時反應，主管與人資也能立即調整，避免創造員工的不滿因素（保健因素），例如薪資、福利、工作環境等，增加溝通的機會，積極改善問題。

管理階層效能

在企業考核的過程中除了評鑑員工的工作表現，還需了解員工對管理階層的看法、與上級主管溝通的模式、雙方對公司成長目標的一致性。

問卷調查能幫助企業判斷管理團隊的效能，包括管理者是否平易近人、是否清楚地向下傳達公司目標、是否有良好的危機處理能力等職場上的表現，當雙方目標一致，才能有效發揮團隊綜效。

三、考核評價（C）

管理階層評鑑

讓管理階層對員工及部門績效進行評鑑，找出員工自評、部門互評與主管評量等調查結果中的差異，並根據結果提供更符合需求的培訓計畫或調整部門的工作內容，讓所有員工的感受能趨於一致。

在「員工績效考核範本」中結合「計算模式」，不僅能統一各部門之評鑑標準，還能省去過去大量繁複的計算過程，方便主管或人資蒐集更完整的觀點與見解，並將更多注意力投入在如何因應員工表現做出調整、給予建議。

四、結果應用（A）

目標管理

績效管理的最終目的是讓所有員工一起朝公司的目標前進。經由人資部門與主管共同協商，判斷員工的工作能力與所長，列出各部門及個人目標，避免因設定了無法達成的目標，空耗員工的能力、時間與資源。

綜合上述的調查結果，企業不但能有效掌握員工的工作績效，同時也能進一步發現內部的不足之處，調整公司的營運模式，避免惡性競爭，將互相學習的意識納入績效考核，放大團隊合作、減少單打獨鬥的心態，發揮團隊綜效，促進公司成長！

說了這麼多，如何實際將問卷實際應用到績效考核流程中？

員工考績自評表

為了更好地瞭解員工的工作狀態，企業內部可以透過定期的「員工考績自評表」讓職員們進行第一層的評價，自我衡量目前的工作表現、能力是否與此職位相符，以及工作內容是否能為個人規劃產生加分作用，並根據結果評估員工與公司共同成長的可能性。

Photo Credit：SurveyCake 員工考績自評表

若此員工剛入職不久，工作還在上手階段的話，建議自評表的內容可以著重在入職培訓、工作熟悉程度、下一季的規劃與目標等，讓主管掌握新進員工的狀況，適時提供協助。

Photo Credit：SurveyCake

在公司內部針對員工發放自評表單時，可以透過設定「別名與預設值」的方式，直接帶入員工姓名、員工編號、部門等，協助員工更快地完成問卷填答。

Photo Credit：SurveyCake

員工績效考核範本

而 SurveyCake 的「員工績效考核範本」，則可以協助主管評核下屬的工作表現，讓企業有效檢視公司提供的資源與員工工作成效之間是否有落差、了解各部門工作的實際情況，更全面地掌握基層員工的強項與弱點。

Photo credit: SurveyCake 員工績效考核範本

績效分數有高有低，怎麼考核才公平？

進行績效考核時，建議勿設立過多考核項目，以4、5項最為適宜。或許有人認為透過多個考核項目能更全面地檢視員工表現，事實上項目太多反而會失焦，也會增加填寫的困難度。

此外，公司內部可以透過問卷量化考核分數，建立一套標準化流程，避免各部門考核成績出現落差，而SurveyCake計算模式就能滿足你的計分需求！

計算模式

使用SurveyCake「計算模式」為工作能力、工作態度等指標設定分數，並且使用備註、樣式等補充說明功能，讓管理階層在進行評分時，能更準確掌握本次績效考核的標準與方向。可以參考以下範例：