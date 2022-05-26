聯合國統計：35%漁獲在上餐桌前遭丟棄，我們正在不斷消耗海洋

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

今（2022）年2月，一艘荷蘭籍拖網漁船在海上拋棄了10萬條死魚，銀色的魚屍覆蓋了法國海岸數千平方公尺的海洋。船東聲稱是漁網問題所致，但環保團體認為這些魚屍是被蓄意拋棄的。

不管真相為何，這只是海洋生物被浪費的冰山一角。《衛報》報導，根據世界自然基金會（WWF）的資料，2019年至少有23萬噸漁獲被傾倒在歐盟水域。這些廢棄漁獲大部分（92%）與底拖網捕撈有關。

消耗自然，35%漁獲在上餐桌前就被丟棄

聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）估計，從海洋、湖泊和養殖漁場捕獲的所有魚類、甲殼類和軟體動物，有35%在上餐桌之前就被浪費或丟棄了。

魚肉因為極易腐爛且易碎，本就容易被丟棄；若魚類在供應鏈的任何環節出血，又會導致更多浪費問題。WWF食物浪費資深主任皮爾森（Pete Pearson）說，丟棄漁獲的問題尤其值得關注，因為我們事實上就是在「消耗野生動物」。

魚類族群已經受到過度捕撈、污染和氣候危機的威脅，再加上目前的魚類消費速度預計到2050年將增加一倍，監管機構越來越重視漁獲浪費問題。

專家說，首先要了解漁獲為何會在上到餐桌之前被丟棄。然而，漁業不透明的供應鏈以及不完整的資料讓這項任務變得困難。

混獲與補貼制度，讓漁獲浪費問題更嚴重

人類消費的所有漁獲中，有近半是從海上捕撈而來。皮爾森說，我們捕撈的數量之多，讓我們對於損失部分漁獲習以為常，但是全球已有34%的海洋資源被過度捕撈。混獲（指意外捕獲非目標魚種）也是個日益嚴重的問題：全世界每年約有10%、相當於860萬噸的野生漁獲被丟棄，而罪魁禍首就是不精準的漁具和允許漁民丟棄非目標魚種的政策。

Photo Credit: Pierre Gleizes／Greenpeace 全世界每年約有10%、相當於860萬噸的野生漁獲被丟棄，而罪魁禍首就是不精準的漁具和允許漁民丟棄非目標魚種的政策。圖為一艘中國漁船上的混獲鬼蝠魟。

此外還有經濟因素。英屬哥倫比亞大學海洋和漁業經濟學教授蘇邁拉（Rashid Sumaila）認為，補貼和漁獲浪費之間有密切的關係。

蘇邁拉的研究顯示，儘管補貼的初衷是支持小規模漁民，但如今每年354億美元（約新台幣1兆520億）的漁業補貼中，有80%流向少數商業船隊，其中包括擁有特殊裝備，可以到公海過度捕撈，造成大量漁獲浪費的大型底拖網漁船。

蘇邁拉說，非法和未報告的捕撈活動造成的混獲與漁獲浪費問題更嚴重。

貧窮、富裕國家，浪費漁獲原因大不同

上岸後，漁獲浪費的問題還未結束。FAO估計，全球27%的漁獲在上岸後被拋棄或浪費，但在低收入國家，漁獲較多是在無意間被拋棄而非浪費。

一項研究顯示，在迦納、布吉納法索和多哥，65%的陸上漁獲損失是因為處理不善，以及在漫長的供應鏈上，漁船缺乏儲存和冷凍設施所致。

此外，在分銷後也會有漁獲浪費問題，不過此階段的罪魁禍首則是零售商和消費者，且幾乎只發生在中高收入國家。在北美、大洋洲和歐洲，消費者產生的漁獲浪費遠遠超過世界其他地區。

皮爾森認為，美國零售商偏好高價出售大型新鮮魚類，一定程度上促成了這個問題，而這些魚很快就會變質，「這個問題存在整個供應鏈，然而我們卻對10%到30%的損失率感到滿意。」

從供應鏈找解方之外，過度消費問題仍待解決

許多人將水產養殖視為野生漁獲浪費的解決方案，畢竟養殖漁業占所有漁獲供應量的一半。但約翰霍普金斯大學宜居未來中心（Johns Hopkins Center for a Livable Future）資深科學家洛夫（Dave Love）表示，疾病等各種因素也正造成養殖場相當大的損失。

另外，減少供應鏈中魚類腐敗的機會也確實是個方法，像是在低收入國家發展冷鏈技術，以及使用太陽能烘魚室等方法，可以延長保鮮期。FAO漁業主任佩那盧比亞（Omar Peñarubia）說，漁民和加工商需要接受更好的魚類處理和儲存方面的培訓，以減少損失。

Photo Credit: iStock 減少供應鏈中魚類腐敗的機會也確實是改善浪費的方法，像是在低收入國家發展冷鏈技術

在消費者端，皮爾森和洛夫認為應鼓勵選擇冷凍魚，以減少零售業對新鮮魚類的需求，也減少零售端和消費者家中的損失量。

現有的魚類副產品也可以創造新價值。像是魚頭、魚鰭和魚骨已經成為肥料和飼料的來源；另外也有人在嘗試各種用途，包括用魚皮治療燒傷，用甲殼類廢棄物製造可生物分解包裝。

「充分利用的想法需要在整個供應鏈中貫徹⋯⋯但不應該誇大這些解決方案。除非魚類副產品能取代部分魚類需求，否則無法從源頭減少消費。」皮爾森說。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航