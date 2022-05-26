聯合國統計：35%漁獲在上餐桌前遭丟棄，我們正在不斷消耗海洋
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全世界每年約有10%、相當於860萬噸的野生漁獲被丟棄，專家認為首先要了解漁獲為何會在上到餐桌之前被丟棄，然而漁業不透明的供應鏈以及不完整的資料，讓這項任務變得困難。
環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校
今（2022）年2月，一艘荷蘭籍拖網漁船在海上拋棄了10萬條死魚，銀色的魚屍覆蓋了法國海岸數千平方公尺的海洋。船東聲稱是漁網問題所致，但環保團體認為這些魚屍是被蓄意拋棄的。
不管真相為何，這只是海洋生物被浪費的冰山一角。《衛報》報導，根據世界自然基金會（WWF）的資料，2019年至少有23萬噸漁獲被傾倒在歐盟水域。這些廢棄漁獲大部分（92%）與底拖網捕撈有關。
消耗自然，35%漁獲在上餐桌前就被丟棄
聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）估計，從海洋、湖泊和養殖漁場捕獲的所有魚類、甲殼類和軟體動物，有35%在上餐桌之前就被浪費或丟棄了。
魚肉因為極易腐爛且易碎，本就容易被丟棄；若魚類在供應鏈的任何環節出血，又會導致更多浪費問題。WWF食物浪費資深主任皮爾森（Pete Pearson）說，丟棄漁獲的問題尤其值得關注，因為我們事實上就是在「消耗野生動物」。
魚類族群已經受到過度捕撈、污染和氣候危機的威脅，再加上目前的魚類消費速度預計到2050年將增加一倍，監管機構越來越重視漁獲浪費問題。
專家說，首先要了解漁獲為何會在上到餐桌之前被丟棄。然而，漁業不透明的供應鏈以及不完整的資料讓這項任務變得困難。
混獲與補貼制度，讓漁獲浪費問題更嚴重
人類消費的所有漁獲中，有近半是從海上捕撈而來。皮爾森說，我們捕撈的數量之多，讓我們對於損失部分漁獲習以為常，但是全球已有34%的海洋資源被過度捕撈。混獲（指意外捕獲非目標魚種）也是個日益嚴重的問題：全世界每年約有10%、相當於860萬噸的野生漁獲被丟棄，而罪魁禍首就是不精準的漁具和允許漁民丟棄非目標魚種的政策。
此外還有經濟因素。英屬哥倫比亞大學海洋和漁業經濟學教授蘇邁拉（Rashid Sumaila）認為，補貼和漁獲浪費之間有密切的關係。
蘇邁拉的研究顯示，儘管補貼的初衷是支持小規模漁民，但如今每年354億美元（約新台幣1兆520億）的漁業補貼中，有80%流向少數商業船隊，其中包括擁有特殊裝備，可以到公海過度捕撈，造成大量漁獲浪費的大型底拖網漁船。
蘇邁拉說，非法和未報告的捕撈活動造成的混獲與漁獲浪費問題更嚴重。
貧窮、富裕國家，浪費漁獲原因大不同
上岸後，漁獲浪費的問題還未結束。FAO估計，全球27%的漁獲在上岸後被拋棄或浪費，但在低收入國家，漁獲較多是在無意間被拋棄而非浪費。
一項研究顯示，在迦納、布吉納法索和多哥，65%的陸上漁獲損失是因為處理不善，以及在漫長的供應鏈上，漁船缺乏儲存和冷凍設施所致。
此外，在分銷後也會有漁獲浪費問題，不過此階段的罪魁禍首則是零售商和消費者，且幾乎只發生在中高收入國家。在北美、大洋洲和歐洲，消費者產生的漁獲浪費遠遠超過世界其他地區。
皮爾森認為，美國零售商偏好高價出售大型新鮮魚類，一定程度上促成了這個問題，而這些魚很快就會變質，「這個問題存在整個供應鏈，然而我們卻對10%到30%的損失率感到滿意。」
從供應鏈找解方之外，過度消費問題仍待解決
許多人將水產養殖視為野生漁獲浪費的解決方案，畢竟養殖漁業占所有漁獲供應量的一半。但約翰霍普金斯大學宜居未來中心（Johns Hopkins Center for a Livable Future）資深科學家洛夫（Dave Love）表示，疾病等各種因素也正造成養殖場相當大的損失。
另外，減少供應鏈中魚類腐敗的機會也確實是個方法，像是在低收入國家發展冷鏈技術，以及使用太陽能烘魚室等方法，可以延長保鮮期。FAO漁業主任佩那盧比亞（Omar Peñarubia）說，漁民和加工商需要接受更好的魚類處理和儲存方面的培訓，以減少損失。
在消費者端，皮爾森和洛夫認為應鼓勵選擇冷凍魚，以減少零售業對新鮮魚類的需求，也減少零售端和消費者家中的損失量。
現有的魚類副產品也可以創造新價值。像是魚頭、魚鰭和魚骨已經成為肥料和飼料的來源；另外也有人在嘗試各種用途，包括用魚皮治療燒傷，用甲殼類廢棄物製造可生物分解包裝。
「充分利用的想法需要在整個供應鏈中貫徹⋯⋯但不應該誇大這些解決方案。除非魚類副產品能取代部分魚類需求，否則無法從源頭減少消費。」皮爾森說。
參考資料
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統，讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面，也間接帶動各店彼此的目標達成士氣，讓品牌更有價值。
每天用餐時段一到，橘底白字的店面內，一個個小火鍋上桌，全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出，這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今，目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬，卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯，並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次，讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。
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NUEIP雲端人資包辦行政庶務，錢都店長安心放眼未來
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NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理，造福餐飲業者
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