狂打240通電話、窗外微笑1年⋯⋯《跟騷法》6/1上路後，警方已受理54案並收押1人

台灣《跟蹤騷擾防止法》在6月1日正式上路，新法上路正值端午連假期間；根據警政署統計跟騷法實施上路到6月5日24時止，全台警受理54件相關案件，其中屬家庭親密成員、或家暴跟騷有關達33件，一般適用跟騷法案件共21件，警察機關開立書面告誡16件，聲請保護令18件，建請聲押獲准1件。

警政署昨天發布新聞稿表示，《跟騷法》為防制性別暴力最重要的一塊拼圖，已於6月1日正式施行上路，經統計至6月5日晚間12時止，全國警方共受（處）理54案，屬於家庭成員或親密關係家庭暴力跟騷案件達33件，一般適用跟騷法案件則有21件。

此外，違法態樣計有112個，目前以通訊騷擾居多、計有32次，尾隨接近居次、計有22次。同時，54案中，共開立書面告誡16案，聲請保護令18案，以及建請聲押獲准案1件。

狂打電話、入侵住宅告白、窗外微笑都屬跟騷

警政署也舉例說明，例如宜蘭縣1名男子要求和前妻復合，竟狂打240多通手機電話騷擾，並恐嚇前妻「抓不到妳誓不為人」「不殺妳不甘心」、「把妳拖去遊街」等，且還到女方住處盯哨，屢勸不聽，後遭宜蘭縣警察局以現行犯將他逮捕，經報請地檢署指揮蒐集犯罪事證，檢察官認定他很有可能會繼續騷擾被害人，向地方法院聲請羈押獲准。

此外，還有1男因侵入前妻住宅裝設密錄設備，警方受理偵辦並開立書面告誡；另有1名恐怖情人侵入受害人住處告白，遭警方開立書面告誡並移送法辦，並對被害人住所加強防護。

內政部也在臉書上指出，在台中也有一名40多歲的林先生，去年逛街時對一位飾品店女店員一見傾心，此後就經常站在店外對著店員露出「奇妙的微笑」，無論警察來幾次都不怕；直到前幾天，男子又到店外露出燦笑的時候，店員受不了報警，警察到場直接將他以現行犯逮捕。

過去，這些恐怖情人、追求者不直接攻擊對方，而是利用各種方式來跟蹤騷擾，即使警察到場後也無法可管，只能對他們言語告誡，幾次之後，不免讓他們覺得「反正警察也拿我沒辦法」。但現在已經不同。

警政署指出，《跟騷法》上路前，警方已預先實作演練、提前操兵，前線員警也都熟悉操作程序，系統操作順暢，各直轄市、縣（市）警察局施行期間都積極任事、全力以赴，讓每個案件都能獲得妥善處置，充分發揮本法保護被害人的功能。

此外，針對不符合跟騷法構成要件的告訴案件，執勤員警也向民眾詳細說明，並以適當法律條文妥適處理，避免警力浪費、疲於奔命。

警政署指出，《跟騷法》訂定8種行為樣態，包括監視觀察、不當追求、尾隨接近、寄送物品、歧視貶抑、妨害名譽、通訊騷擾、冒用個資，透過他人、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續有這8種行為，且違反對方意願、與性或性別有關，使對方心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，就算是跟蹤騷擾。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航