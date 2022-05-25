劍指台積電，三星宣布5年投資3560億美元，擴大發展半導體、生物製藥與新興資通訊技術
我們想讓你知道的是
其實三星是有掌握半導體的先進技術，但是關鍵在於大規模「量產」，若無法提供終端市場區要的晶片，僅有技術是無法擊敗台積電。
台積電（TSMC）的最大勁敵——韓國三星（Samsung）開始出招了。昨（24）日，他們宣布未來5年重大投資計畫，將斥資450兆韓元（3560億美元、新台幣10.35兆元）擴大於半導體、生物製藥與其他資通訊技術的發展，並向美國總統拜登（Joe Biden）展現技術，外界強調是劍指台積電。
三星擴大投資，外界暗示擁有超過台積電的技術
其實該巨額投資計畫，早在去（2021）年8月就已經浮出水面，當時僅是1900億（新台幣5.6兆）的規模，期限則是2024年。如今，這項投資計畫不但擴大還延長了期限。
三星集團表示，此投資計畫將由旗下最重要的2家子公司，三星電子（Samsung Electronics）、三星生物製藥（Samsung Biologics）負責運籌，並預計會創造107萬個工作機會。
其中，最引人注意的是在晶圓代工方面，三星電子將全力推動3奈米製程量產。而他們表示，其目標是捍衛該公司主要記憶體（RAM）晶片領域的領先地位，並加強晶片設計、代工的業務。
日前，美國總統拜登（Joe Biden）訪問韓國，特別到了星平澤工廠與三星副會長李在鎔見面，並向拜登展示3奈米GAA技術。該廠區是全球最大的半導體工廠聚落，園區面積達298萬平方公尺，接近於400座足球場大小。
根據韓國媒體《Business Korea》引述KB國民銀行分析師Jeff Kim表示，向拜登展示3奈米技術是在暗示三星擁有超越台積電的代工能力。
Jeff Kim甚至說：「世界上首個3奈米GAA在平澤P3廠生產⋯⋯此外也突顯平澤工廠在全球半導體供應鏈扮演重要角色，未來南韓半導體公司與美國設備商的合作也獲得加強。」
與此同時，該集團也在電動車電池領域上有著墨，將與汽車製造商Stellantis NV（STLA）和三星SDI（Samsung SDI）合作，未來將在美國印第安納州（State of Indiana）建立新電池廠，規模達25億美元，今年末動土，預計2025年第一季啟用。
台積電穩居晶圓代工龍頭，量產技術仍超越三星
目前全球十大晶圓代工廠去年產值合計為295.5億美元（新台幣8569億元），集邦科技（TrendForce）調查指出，台積電市占率過半，高達52.1%，對半導體產業具關鍵地位，其後才是三星市占率18.3%，居第2位，再來是，聯電市占率7%，為第3大廠。
接著依序為格羅方德，市占率6.1%，為第4大廠；中芯國際市占率5.2%，居第5位，華虹集團市占率2.9%，居第6位，力積電市占率2%，居第7位，世界先進市占率1.5%，居第8位。
超豐半導體業內人士告訴我們，其實先進技術三星是有掌握，但是關鍵在於大規模「量產」，若無法提供終端市場區要的晶片，僅有技術是無法擊敗台積電。
根據摩爾定律（Moore's law）晶片尺寸縮小意味著每一片晶圓可以生產出更多晶片，也就是一張晶圓切得晶片越多，就代表「成本越低」。
業內人士強調：「這就像是郵票，它從一張紙上印刷出幾十張，使用時可以分割一張或好幾十張想要的郵票，」這其實就是晶片製造簡單的邏輯。
但是半導體量產有個大問題要克服，就是「光刻機」。它用來刻印電路圖形的模板只要有一處「奈米級缺陷」，這個缺陷就會被其他機器「轉印」出來，那會導致所有的晶片都會出現問題，再加上配合奈米級的除塵技術發揮，環環相扣下才可以使「良率提升」。
目前，三星並沒有像台積電那樣的技術。業內人士向我們打個比方，目前三星一次可以印10張，而台積電可以一次印100張，並保證做好除塵，完成一塊又一塊乾淨的晶片，讓它在各類電子產品上不會產生問題，這就是台積電能夠搶下大部分市占的關鍵。
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和稿編輯：翁世航
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）