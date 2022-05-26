國民黨「突襲」徵召張善政參選桃園市長以後，誰最討厭朱立倫？
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趙少康討厭朱立倫，可是在張善政出線之後，情勢有點改觀；邱奕勝、呂玉玲討厭張善政，但兩人該不該討厭朱立倫，能討厭多久？答案不言而喻。於是，就只剩下羅智強討厭朱立倫。
朱立倫徵召張善政參選桃園市長以後，誰最討厭朱立倫？這是這幾天我一直在思考的問題。
民進黨討厭朱立倫。至少看不出喜歡的理由。
有多討厭？或許認為朱立倫沒有多高明，也幾乎不可能代表國民黨參選2024總統。但是卻很難否認朱立倫布局張善政的心機，了解桃園和敵我情勢。老朱洞悉民進黨這一點，所以說他們現在陣腳大亂——這當然有心戰喊話、先將一軍的成分。朱立倫的籌碼在定於一尊，而炮打民進黨桃園人選還沒有浮上來。
趙少康討厭朱立倫。
在徴召張善政之前，我認為趙少康對朱立倫的敵意最深、最廣、最遠。老趙的每一句話、每一個政治動作，都看似瞧不起老朱；儼然朱立倫的失敗，就是趙少康的快樂。
可是在張善政出線之後，情勢有點改觀。
張善政拜會邱奕勝吃了閉門羹之後，趙少康第一個送暖。趙少康見張善政，承認張善政是張好牌，是好牌就打不爛；這句話似乎是肯定朱立倫的布局。趙認為，張善政不只應該爭取戰鬥藍的支持，更應該支持所有人的支持。這句話的意思就是，戰鬥藍不反對張善政，戰鬥藍也沒有把「反對朱立倫」跟「反對張善政」畫上等號。
換言之，羅智強和許巧芯等人再反張善政，可以不用打著戰鬥藍的名號了。我覺得這一點展現了趙少康的高度：他沒有要反到底，他沒有要國民黨全盤皆輸，他知道黨內機制定了就是定了、沒有翻盤的餘地。未來，戰鬥藍小嘍嘍「聯羅打張」的動作大概暫歇。
邱奕勝、呂玉玲討厭張善政。
與其說邱奕勝討厭張善政，不如說呂玉玲是聽邱奕勝的，朱立倫在徵召張善政的過程中單線作業，打破了邱、呂操作槓桿的政治平衡。如果朱立倫要硬幹必須跟邱奕勝講好，或維持邱原本應該有的政治版圖跟資源。邱奕勝還要選議長，朱立倫推張善政選桃園的在地人脈不只邱，老朱和吳伯雄都可以帶路。
邱、呂該不該討厭朱立倫，能討厭多久？答案不言而喻。萬美玲、魯明哲就不用說了。他們既不討厭朱立倫，也不討厭張善政。
只剩下羅智強討厭朱立倫。
羅智強從掀桃園之亂以來，討厭朱立倫「一路走來、始終如一」。他違背了自己的承諾，不管國民黨徵召誰出馬，他都表示支持、也願意助選。
羅智強在第一時間關閉競選桃園市長的募款帳號，對張善政出馬表示錯愕，沒有其他政治承諾。羅沉澱之後的決定是，繼續行腳走桃園。張善政、羅智強明天合體，羅將再度面臨他政治高度上的難題。他要繼續一個人走下去，爭一個始終不存在的初選，還是讓張善政接力走下去。
政治上沒有合理的論述，很難走得下去。羅智強是唯一個把「討厭朱立倫」當成「討厭張善政」的囚徒。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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