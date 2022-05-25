奪命珠峰—登山熱：距登頂只剩8百米，登山者折返保命宣揚登山安全
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2019年，當看到登山好手寧斯在社交媒體的相片，登頂的單程路上塞滿長長人龍，亞倫深知一場可怕災難即將來臨……
文：葉子
圖：香港電台
珠穆朗瑪峰是攀山愛好者的終極夢想，攀珠峰除了要有極佳體能，事前需接受長期嚴格訓練，亦要聘請經驗豐富的嚮導；加上需要環境、天氣配合才有望成功，可謂能力、財力、運氣缺一不可。近二十年來攀珠峰的人數不斷上升，由九十年代每年約五十人，升至近年超過八百人。
不過，每年珠峰的登頂黃金期因應天氣而變，2018年曾有連續11天的黃金期，攀山者分批登頂問題不大；可惜在2019年，數百人爭相在攀珠峰最徍的五月份內僅有的三天黃金期登頂，結果釀成可怕災難，11名登山者命喪珠峰，是歷來最多人死亡的登山季。
登山顧問亞倫·阿納特曾四次成功攀登珠峰，是備受尊崇的登山教練。每逢來到登珠峰的季節，亞倫都會追蹤多個網站，緊貼珠峰最新消息。2019年，當看到登山好手寧斯在社交媒體的相片，登頂的單程路上塞滿長長人龍，亞倫深知一場可怕災難即將來臨……
印度登山發燒友沙德，與太太安潔莉每年至少有20天在喜馬拉雅山度過；即使安潔莉懷有8個月身孕，二人都繼續行山，樂此不疲。2014年，已征服世界四大高峰的二人，決定挑戰珠峰，在接受逾500小時嚴格訓練後，終於在2019年5月成行。
由旅程開始至中後段，沙德、安潔莉與隊友們都士氣高昂，對登頂充滿信心。在攻頂當天各人狀態均理想，直至見到停滯不前的登頂人龍，嚮導開始擔心。率先出發的沙德成功登頂，但未及拍照就被嚮導勸喻離開，否則很可能性命不保；沮喪的他最後決定聽從勸告，回程時卻發現安潔莉因氧氣用盡倒地不起。
沙德不斷向其他登山者求救，但大家都因排隊登頂而氧氣不足，難以施以援手；嚮導眼見氧氣會在十分鐘內耗盡，強行拉著沙德下山保其性命，而安潔莉則失救而死。
同樣在2019年勇闖珠峰的年輕人里札‧阿里，登山過程遠不及沙德順利，他因經驗不足被隊友遺棄，幾乎全程孤軍作戰。可惜終點在望之時，里札的氧氣調節氣出現故障，令他無法呼吸，最終在嚮導勸喻下，在距離登頂只有八百米路程折返保命。
本視登珠峰為最大目標的里札，過程中見到登山者為求登頂不擇手段，忘卻了善良與人性，變得自私自利令夢想變質。經此一役，里札決定以自身經歷去宣揚登山安全，希望登山人士能反思登山的目的。
對於有批評指尼泊爾政府濫發登山許可證肇禍，亞倫認為尼泊爾利用天然資源增加收入無可厚非，但認同政府應好好管理。亞倫指，2019年珠峰的慘劇主因是登山黃金期太短，即使登山人數減少一半意外仍然會發生；他又指大部分登山者過分著重榮譽及優越感，變質的動機容易令人身陷險境無法自救，希望大家能深思登山的意義。
〔播出時間：2022年5月25日（三），晚上11時〕
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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