奪命珠峰—登山熱：距登頂只剩8百米，登山者折返保命宣揚登山安全

文：葉子

圖：香港電台

珠穆朗瑪峰是攀山愛好者的終極夢想，攀珠峰除了要有極佳體能，事前需接受長期嚴格訓練，亦要聘請經驗豐富的嚮導；加上需要環境、天氣配合才有望成功，可謂能力、財力、運氣缺一不可。近二十年來攀珠峰的人數不斷上升，由九十年代每年約五十人，升至近年超過八百人。

不過，每年珠峰的登頂黃金期因應天氣而變，2018年曾有連續11天的黃金期，攀山者分批登頂問題不大；可惜在2019年，數百人爭相在攀珠峰最徍的五月份內僅有的三天黃金期登頂，結果釀成可怕災難，11名登山者命喪珠峰，是歷來最多人死亡的登山季。

近年攀登珠峰的登山者越來越多，由二十年前每年五十人升至近年達八百人。

登山顧問亞倫·阿納特曾四次成功攀登珠峰，是備受尊崇的登山教練。每逢來到登珠峰的季節，亞倫都會追蹤多個網站，緊貼珠峰最新消息。2019年，當看到登山好手寧斯在社交媒體的相片，登頂的單程路上塞滿長長人龍，亞倫深知一場可怕災難即將來臨……

著名登山顧問練亞倫·阿納每到攀珠峰旺季，都會追蹤多個網站緊貼最新消息。

印度登山發燒友沙德，與太太安潔莉每年至少有20天在喜馬拉雅山度過；即使安潔莉懷有8個月身孕，二人都繼續行山，樂此不疲。2014年，已征服世界四大高峰的二人，決定挑戰珠峰，在接受逾500小時嚴格訓練後，終於在2019年5月成行。

由旅程開始至中後段，沙德、安潔莉與隊友們都士氣高昂，對登頂充滿信心。在攻頂當天各人狀態均理想，直至見到停滯不前的登頂人龍，嚮導開始擔心。率先出發的沙德成功登頂，但未及拍照就被嚮導勸喻離開，否則很可能性命不保；沮喪的他最後決定聽從勸告，回程時卻發現安潔莉因氧氣用盡倒地不起。

沙德不斷向其他登山者求救，但大家都因排隊登頂而氧氣不足，難以施以援手；嚮導眼見氧氣會在十分鐘內耗盡，強行拉著沙德下山保其性命，而安潔莉則失救而死。

沙德與太太安潔莉結伴登珠峰，結果太太因人潮擠擁造成延誤，導致氧氣耗盡不幸身亡。

同樣在2019年勇闖珠峰的年輕人里札‧阿里，登山過程遠不及沙德順利，他因經驗不足被隊友遺棄，幾乎全程孤軍作戰。可惜終點在望之時，里札的氧氣調節氣出現故障，令他無法呼吸，最終在嚮導勸喻下，在距離登頂只有八百米路程折返保命。

氧氣樽是攀珠峰者的重要工具，一旦故障會危及性命。

本視登珠峰為最大目標的里札，過程中見到登山者為求登頂不擇手段，忘卻了善良與人性，變得自私自利令夢想變質。經此一役，里札決定以自身經歷去宣揚登山安全，希望登山人士能反思登山的目的。

里札‧阿里因氧氣調節氣故障，最終在距離峰頂只有八百米的地方無奈放棄。

對於有批評指尼泊爾政府濫發登山許可證肇禍，亞倫認為尼泊爾利用天然資源增加收入無可厚非，但認同政府應好好管理。亞倫指，2019年珠峰的慘劇主因是登山黃金期太短，即使登山人數減少一半意外仍然會發生；他又指大部分登山者過分著重榮譽及優越感，變質的動機容易令人身陷險境無法自救，希望大家能深思登山的意義。

亞倫指不少登山者過分著重榮譽及優越感，變質的動機容易令人身陷險境無法自救。

〔播出時間：2022年5月25日（三），晚上11時〕

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex