《狂野人生》：他一生最瘋狂的點子——把巴塔哥尼亞綿延數千哩長的十二座國家公園串連起來
我們想讓你知道的是
這是你從未聽過、最偉大的自然保育行動者的故事。本書的主人翁道格・湯普金斯（Douglas Tompkins），是個如荒野般狂野、少有人知的自然保育界傳奇人物。當億萬富翁變身環保行動家，將會如何改變世界？
文：強納生・富蘭克林（Jonathan Franklin）
公園路線
二○一三年時，快要七十歲的道格・湯普金斯（Douglas Tompkins）突然有了危機感。儘管他在鄉間健行時仍然能夠走上六個小時，儘管他那位已經九十六歲高齡的母親費絲身體仍然硬朗，但他擔心他的時間已經快要不夠用了。他在一封私人信函中表示：「在生命走到盡頭之前，我還有許多事情想做。儘管我很清楚，世界末日必將來臨，但我心裡一直有一股幾乎深植於我的基因中的力量，驅策我不斷為了創造美感而努力。」
他深信人類有必要保存更多的荒野。他知道在全球人口已經超過七十億的現在，要購買一塊生態完整的土地並用來設立新的國家公園，已經愈來愈不可能了。曾經和湯普金斯共事的風景攝影師凌迪．韋德霍夫（Linde Waidhofer）指出：「他的會議行程從早上八點一直排到晚餐後，有時甚至更晚，真是太不可思議了。」
除了開會之外，他還要接待那些捐款人，帶他們四處參觀，並向他們報告他正在進行的各項保育方案，因此更加忙碌。在經過幾年的努力後，他終於促成了延德蓋亞灣國家公園（Yendegaia National Park）的設立，讓火地島的生態免於遭到破壞，而成立普馬林公園的方案雖然尚未被智利政府所接納，卻也出現了轉機。
不過，他們雖然已經取得了破天荒的成就，卻始終處於資金不足的困境。儘管來自「巴塔哥尼亞公司」與其創辦人喬伊納德夫婦所捐的大筆捐贈，補足了一大部分的資金缺口，但他們仍然必須不停地募款。湯普金斯的私人助理莫佳朵表示：「有許多對民間保育工作有興趣的有錢人跑來問我們：『你們是怎麼做的？我們可不可以見個面？類似這樣的工作該怎麼進行？我要如何保護我喜歡的某個地區？』而湯普金斯總是很隆重地接待他們。
這些人到了我們這兒之後總是不停地讚嘆，覺得我們做得很棒。他們會說：『湯普金斯做得可真多呀！』或者：『克莉絲太了不起了。』他們在這裡的時候，總是充滿了理想，想做出一番事業來，但一旦踏出房門，就開始想要製造產品、想賺錢。這種心態已經根深蒂固，很難改變。」
儘管湯普金斯和克莉絲兩人的財產加起來有數千萬美元，但由於資金不足，他們所能做的仍然有限。除了花在保育計畫上的錢之外，他們還必須支付智利的一百名員工與阿根廷的數十名員工的薪水。於是，他們便設法尋求一些富豪的支援。有一次，湯普金斯半開玩笑地對那位靠著創辦智利的「沃爾瑪公司」（Walmart）而成為億萬富豪的尼可拉斯．伊巴內茲（Nicolas Ibañez）表示：「告訴我，伊巴內茲，你死了以後墓碑上會寫些什麼呢？是『智利最大超市的老闆』嗎？」幸好伊巴內茲不僅沒有生氣，反而把他的話聽了進去。
少數幾個有心致力環保的「高淨值人士」飛到南美洲與湯普金斯和克莉絲見面後，也都各有收穫。「他們家幾乎每天晚上都有客人。」信奉環保行動主義的自然主義作家喬治．伍爾頓納（George Wuerthner）表示。「湯普金斯經常和政治領袖、科學家、慈善家、保育人士和知名的作家與藝術家碰面，有時一些世界級的攀岩高手或探險家也會加入。他們的討論往往都很熱烈。」
即使面對作家大衛．逵曼（David Quammen）或CNN的創辦人透納等名流，湯普金斯也不忘諄諄叮囑：「除非我們學會和其他生物共享地球的資源，否則人類必將很快滅亡。」他說。「我們必須教導我們的子孫：每個人生活在地球上，都必須支付房租。這意味著我們必須要求政府將保存生物多樣性視為當務之急。」
在成功地設立了阿根廷的蒙特利昂國家公園與智利的科可瓦多國家公園之後，湯普金斯和克莉絲更有勇氣了。他們開始擬定一個破天荒的新方案，打算把他們所有的土地拿出來，和智利政府談一樁交易。湯普金斯明白這是一項大膽的提案，必然會引發智利政府高層的討論。
二○一四年時，智利政府啟用了一條渡船航線，行經巴塔哥尼亞南部眾多的岸邊小島。這樣一來，那些開車前往巴塔哥尼亞的旅客到了「南方公路」的終點托爾特爾（Tortel，是一座位於海邊的漁村）後，就可以在那裡把車開上往南行駛的渡船，參觀那些壯觀的小島，等到抵達納塔萊斯港（Puerto Natales）後，再開車進入巴塔哥尼亞最知名的景點：百內國家公園。
這條「陸路－海路－陸路」的路線會經過全巴塔哥尼亞最蠻荒的地區。在地圖上，該區的形狀看起來支離破碎，彷彿被一個巨人拿著鎯頭敲過了一般，無法透過陸路往來，只能經由海路。當湯普金斯得知這條新的渡船航線將可連結巴塔哥尼亞南部的諸多小島，以及「南方公路」沿線的各個國家公園時，他突然興起了一個異想天開的念頭，而且這有可能是他這輩子最瘋狂的一個點子。
他原本認為那條「南方公路」像是一道橫亙在風景線上的醜陋疤痕，但現在他卻發現它也可以成為一條脊髓，因為這種「陸路＋海路」結合的方式，可以把巴塔哥尼亞從北到南綿延數千哩長的十二座國家公園——包括最北邊的智利柏安第斯公園與最南邊的火地島——都串連起來。他心想他可以把這幾個各有特色的生態系統結合在一起，成為一個國家公園群。
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【馬力歐陪你喝一杯】你也可以是「社內創業家」！德州儀器擁抱主人翁思維，助年輕人在職涯首站創造個人價值、站上世界舞台
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半導體產業大缺工潮來臨，「高薪搶人才」成為全民關注的唯一焦點。畢業即在德州儀器服務的台灣業務總經理馮偉意，以過來人經驗分享，對於初入職場的年輕人來說，除薪資福利不能委屈外，企業提供的資源及舞台更是在職涯發展中的致勝關鍵！你不僅要贏在起跑點，更要將眼光放遠成為職場最後的贏家！
在一間企業待上14年究竟是出於何種動力？
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（02:57）把時光倒回研究所畢業那年，德州儀器（TI）半導體行銷與應用台灣策略客戶業務總經理馮偉意說，當時的他正嘗試在電機專業背景與職涯目標間找出平衡，偶然從大學學妹口中得知TI內部有科技菁英計畫（NCG Program）的推動而加入，發現TI能給的不只是工作機會，還有許多培訓及與世界接軌的舞台，開放又多元的企業文化讓他在這一年中，從銷售到供應鏈管理都有了更完整的認識，也蛻變成一位能發揮所學專業的銷售人員。
接著他到了台中任職、更在短短3年成為TI有史以來最年輕的區域銷售經理 （Regional Sales Manager），但對馮偉意而言最大的影響與改變，是2013年有機會職位輪調外派前往舊金山再一次擔任不同地區的區域銷售經理（Regional Sales Manager）的經歷。
（07:23）「TI非常強調主人翁意識，」這表示每位員工都該要有能表達自己想法的能力、更甚者是該對自己職涯有主見。基於這個精神，馮偉意說TI積極擁抱創新和正直，特別是當他在矽谷工作時，他發現當地的員工都具備跳脫框架思考的能力，提出的建議也不乏出人意表之作，這讓他在2015年回台後重新思考了自己的領導風格，融合了獨立思考和執行能力，同時希望能帶給年輕夥伴們更大的發揮空間與找出自我價值，為團隊帶來一番新生氣。
多元開放的企業文化，讓員工發揮個人價值
「除了有具競爭力的薪酬，還有很多元素是新鮮人進入職場第一站不容忽略的，」馮偉意以過來人的經驗分享，在過去14年的工作歷程中，他經歷了不同的角色、待過不同的職場環境，也見識過不同文化的工作風格，透過TI內部的NCG Program，讓他得以從一位電機背景出身的人，善用專業成為獨當一面的銷售人員；更重要的是，他正處在一個未來趨勢浪頭上的產業，有太多新技術及知識隨時都在挑戰他的能耐。
（06:09）作為類比半導體的龍頭、更是發明世界第一顆IC的業者，TI在技術的創新上始終維持著領先態勢，但是要維持這個地位並不容易，對於人才不僅是渴求、TI更從企業文化等面向打造不同的價值，以完善的育才及留才策略攜手員工與公司共同創造更有價值的成就感。
（21:22）馮偉意表示，他總是很期待與新進員工進行交流，在他們身上看見了不同的價值跟潛力。「這是一群非常勇於發問的世代，」這群年輕人希望知道究竟是為了什麼而努力、而不是被當作單純執行長官指令的旗子，馮偉意表示這群年輕人擁有想要影響及改變這個世界的想法，是非常可貴的。而這樣勇於表達自己思想的態度，正是TI所期待的人才特質之一。
（23:48）馮偉意進一步指出，TI給予的不只是有競爭力的薪酬，更重要的是打造了獨有的職場環境，包括提供足夠的資源協助職涯發展、跨國交流的機會，甚至是多元開放的核心文化，都很適合作為年輕人職涯發展的第一站。「同時我們相當重視與員工一對一的對話，」馮偉意說這是身為主管了解員工內心對職涯規劃、想像最重要的管道，特別是他喜歡了解每位員工對於3-5年後的自己究竟有何期許，並進而盤點TI內部有哪些資源可以協助他們成長，提供一個可以大顯身手的舞台往自己的職涯目標邁進，從深度、廣度與高度三種不同的面向，客製化員工的發展方針，與員工一起創造最適合自己的職涯發展歷程。
站在巨人肩上，以主人翁思維擁抱實踐夢想的舞台
（32:44）當然，馮偉意也鼓勵每位員工要隨時保持好奇心、對新事物充滿著求知若渴的態度，特別是在半導體產業，技術更迭的速度日新月異，若身為一個銷售人員卻不能掌握技術並說服自己，就難以說服客戶買單。他更強調，銷售人員作為TI接觸客戶的先鋒部隊，保有好奇心將能從客戶的互動中洞察潛在的需求與機會，並將資訊帶回來予團隊分享、共同為TI創造出更好的團隊合作價值，形成雙贏。
「我們不只是提供職位，我們提供的是實踐夢想的機會，」馮偉意總是回頭檢視這段在TI服務的時光，很感謝TI強調主人翁意識、讓他自己很早就能清楚對工作上的目標，全力邁進，他從NCG Program紮實的培訓、輪調計畫在新人時期就建立事業最好的開端，也從不同職務、地區文化，累積多元的經驗，創造出屬於自己獨特的價值，站在TI這個巨人的肩膀上，馮偉意不僅看過不同的世界、更將這些經驗內化成為他領導團隊的特色與風格，不管未來還會有什麼挑戰，「Stay humble, stay hungry（渴求成功，永持謙遜），」共勉之。
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