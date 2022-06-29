別人對你「很有意見」不見得是壞事：職場顧問傳授四招讓你變身「建議磁鐵」

文：戴羽（創新拿鐵）

當有人和你說：「我可以給你一點建議嗎？」你會有什麼反應？是心跳加速，因為覺得自己沒有做好，所以對方要「批評」你？這位培養管顧公司的創辦人認為，好的領導者都是「建議的磁鐵」吸引他人對自己提供建議。本文將介紹他提出的四個方法，讓我們面對建議時能保持開放的心態。

Shivani Berry是女性領導人培養管顧公司Ascend的創辦人與執行長。Ascend長年來提供線上領導力訓練課程，協助頂級公司的女性員工能加強管理技能。在創辦Ascend之前，Shivani曾經在PayPal、客戶管理管顧公司Intercom、以及旅遊體驗公司GetYourGuide上班。

在過往的工作上，Shivani曾經訪問過很多公司的高階主管。儘管這些主管們都訓練有素，並擁有大量的公開演講經驗，但他們每個人都在訪談結束後都會詢問Shivani對他們的表現有沒有任何反饋。這讓Shivani發現，獲得「可做些什麼」的反饋是種重要的技能，表現好的人之所以出色，其中一個重要的原因是因為他們從未停止過讓自己變得更好。

（Ascend的創辦人與執行長Shivani Berry）

而這些主管和一般人對於「建議」有著完全不同的思維。他們表現出他們渴望得到建議，並鼓勵他人提供。這些人都能夠放下自尊心和對「批評」的恐懼，在接受建議時也不會散發出緊張的能量，並熱情的回應任何建議。因此，他們能夠不斷的透過建議變得更好，最終才能夠成為好的領導者。

要如何能夠讓自己對「建議」保持開放的態度？Shivani教我們這四個方法：將「建議」視為成長的機會；假設對方是好意的，同時要心懷感激的謝謝對方；提出問題以避免自己馬上進入防禦心態；開始反思收到的建議。

1. 將「建議」視為成長的機會

每個人都有弱點，重要的是我們如何管理它們。無論是誰提供的建議，我們都可以將它當成成長的機會。即使我們對某個建議完全不認同，或提供建議者是我們不欣賞的人，我們依然可以從這些建議中找到值得關注的重點。因為所有的建議都是「好的」建議，但這不代表我們應該要按照別人的想法來處理每件事。

即使是我們覺得不公平的建議，通常也會有一些道理。只要我們能適當地對這些建議進行分類並學會優雅地回應，Shivani相信我們就會比那些完全排斥這些建議的人更快的成長。因此，每當收到建議時，我們要反問自己：「這個建議有什麼地方可能是真的？」

Shivani就曾經被一位同事說他在會議中表現得「咄咄逼人」。但對Shivani來說，他自認為一直都努力在營造一個有利於協作和互動的工作環境，因此他並不認為自己會導致其他同仁覺得緊張。同時，他也覺得那位同同事是有偏見的，因為當其他男同事表現出類似「咄咄逼人」的行為時，卻能得到那位同事的稱讚。

雖然如此，Shivani並沒有忽略那位同事的建議。他先感謝對方給予建議，並說明他一直設法讓團隊能夠合作得更順暢。然後，Shivani請那位同事說明在會議中的互動有哪一點讓他感受不好，藉此Shivani更了解他人是如何看待他的行為。Shivani同時也和那位同事分享為什麼Shivani覺得他的建議可能帶有偏見，並以實際的例子去說明Shivani的觀察。

Shivani認為，這個經歷雖然並不愉快，但是他和同事都能從中吸取了一些教訓。這都要歸功於他將「建議」變成了雙方成長的機會，而不是選擇忽略它。

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2. 假設對方是好意的，同時要心懷感激的謝謝對方

Shivani提醒我們，任何人願意對我們說出他們誠實的想法，都是冒著被我們討厭的危險。所以，我們要學會如何心懷感激的接受對方的建議。與其將時間浪費在對提供建議的人發脾氣，不如好好的感激對方為了幫助我們成長而冒險。

因此，我們不但應該立即感謝提供建議的人，事後也要找機會再次讓他們知道我們很重視他們的建議。例如，在會議後，我們可以傳訊息給對方，謝謝他提供意見。Shivani表示，願意提供意見真的不是一件容易的事，所以我們更應該慎重的表示感激。這不但讓對方覺得他們的建議有意義，也讓他們下次更有可能持續的提供建議給我們。

唯有建立起足夠多的建議管道，我們才能夠看到自己的盲點，迅速的成長。

3. 提出問題以避免自己馬上進入防禦心態

當對方提出的建議是非常嚴厲的時候，我們直接的反應很常是為自己的行為辯護。

例如，當主管建議我們應該做更多事好讓專案能夠如期交付時，我們常會回應說自己已經做了很多事，但是因為其他人的延誤才導致專案需要延期。Shivani指出，這樣的防衛性反應不但沒有增加主管對我們的信任，甚至會讓他懷疑我們的領導能力。這也會導致主管以後對提供建議變得更有保留。更糟糕的是，我們的防禦心態很可能演變成「找藉口」。

Shivani認為，我們對建議的第一反應很容易是馬上進入防禦心態。這是因為我們對自己的能力沒信心，最後扭曲了我們聽到的話。例如，當主管建議我們多做事時，他並不是在質疑我們的專案管理能力，而是告訴我們還有什麼可以嘗試的。或是當我們的同事表示「這個設計並不能解決客戶所有需求」時，他並不是認為我們的設計很爛，而是要表示可能有我們沒有考量到的地方。