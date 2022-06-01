印尼「建國五原則」，竟是首任總統蘇卡諾被流放於小島時的啟發

「建國五原則（Pancasila） 」是印尼首任總統蘇卡諾（Soekarno）在印尼準備獨立前，於1945年6月1日發表的演講內容，他所提出的這五項原則概念作為印尼成為獨立國家的基礎。梵文裡「panca」是「五」的意思，「sila」是「規則」的意思，6月1日是這五原則的誕生日期，被稱作「建國五原則誕生紀念日」（Hari Lahir Pancasila），印尼政府於2017年將這天訂為印尼國定假日。

製圖：Nina

在印尼真正成為一個獨立的國家前，領土上有不同的部落、語言、生活習慣、信仰及君主。為了讓這些部落有共識的形成一個國家，1945年蘇卡諾發表建國五原則的演說內容裡，指出今後印尼所有人民將需按這五大原則為基礎，作為日後國家發展的宗旨。

印尼是世界上最大的島嶼國家，島嶼林立和地形分隔，形成印尼複雜又極端的人文情境。要充分理解這個國家一點也不容易，極為多元複雜，無論是人文或地理。印尼國徽中，神鷹腳下牢牢抓住的「Bhinneka Tunggal Ika」的標語，這句話是爪哇用語，意謂著「形體雖有異，本質卻為相同」，也是現今說的「異中求同」。印尼建國以後長期以來仍常有宗教或種族相異而生的紛亂與爭端，總在存異與求同之間掙扎。

印尼的國徽裡面藏有建國五原則的五項圖示，這個國徽無論在政府單位或學校，都能常見到。存在眾多差異的印尼，可見其「建國五原則」的重要性。

建國五原則最初制定的契機起於「印尼獨立籌備工作調查機構」（BPUPKI）的成立，它是為了印尼的獨立而成立的組織。在BPUPKI 的第一次大會上，蘇卡諾當時傳達建國五原則概念時的最初解釋：

1. 印尼國籍 印尼國籍意味著它不是基於種族或宗教，而是基於在殖民主義下共同命運和相互團結的感覺，重生為一個獨立的國家。印尼是各種民族、不種宗教和信仰的統一體。印尼民族是擺脫殖民主義，建設一個沒有壓迫、獨立、公正和繁榮社會而共同政治努力的結果，印尼國籍屬於任何為印尼獨立而戰的人。 2. 國際或人道主義 印尼民族感必須有「人性」的察覺，一種與不同民族的人類同胞但有同命運的察覺。也就是說，一個獨立的印尼國家應該建立在努力維護國家的正義和文明。這樣，獨立的印尼國亦能參與為其他受殖民主義影響的國家的命運而戰，以維護世界秩序和文明。 3. 共識或民主 印尼的獨立國家不是建立在一個或幾個人控制數百萬人的基礎上，而是建立在全體印尼人民擁有主權的基礎上。 所以，在管理國家的生活時，每個人都應該優先考慮協商的意願，以便達成一致投票或共識。如果沒有這種共識或民主原則，國家將陷入分裂印尼民族的專橫。 4. 社會福利 蘇卡諾在這裡強調的是所有印尼人民平等參與經濟事務，目標是為所有印尼人民實現社會正義，即讓每個人都能在經濟領域享有獨立。 5. 相信唯一的上帝 印尼獨立國家不是神權國家，也不是基於宗教法的國家。一個獨立的印尼國家必須建立在相互同意的基礎上，即在宗教上應該始終尊重不同宗教和信仰的人。

建國五原則中的句子隨後經過多次修改，直到我們今天所知的版本。這五項原則是平等的，引領著印尼走向獨立。

在印尼獨立前的動盪時期，蘇卡諾（Soekarno）曾多次被捕，被送入監獄，並被流放到整個群島的各個地區，但他仍然堅定不移地領導印尼人民爭取獨立的鬥爭。激發Pancasila最有影響力的時刻是1934年，當時蘇卡諾被流放到Flores的一個名叫恩德（Ende）的小島。在那次流放中，他與其他一同參與反抗荷蘭的領導人和抗爭戰士的交流非常有限，因此他有充裕的時間思考印尼這個非常大的國家。

恩德島當時是一個只有大約5000人的小地方，大多數人都是天主教徒，教育程度較低。蘇加諾最初因為與知識份子朋友的分離而感到孤獨，但他開始慢慢與當地人打成一片。蘇加諾信仰伊斯蘭教，但在流放時期研究了基督教和天主教，這讓他意識到印尼人民的廣度和多元性，也使他越來越相信，在爭取獨立的鬥爭中需要優先考慮的是一個統一的印尼，必須將民族主義置於所有現有分歧之前。他也回想與戰友反抗荷蘭的過程中，和來自不同意識形態和不同背景的戰友們，是如何一起商量相助的。

另外，他親眼目睹了恩德島人們因教育水準低下的貧困生活，和印尼人民因荷蘭殖民壓迫下的不公平。因此，社會正義才是真的印尼人民戰鬥的目標，如此以後獨立的印尼的土地上，就不會再有貧窮和壓迫。

Photo Credit：AP／達志影像 1961年，美國總統甘迺迪與印尼總理蘇卡諾。

流放原本是為了斷了蘇卡諾的戰鬥翅膀，卻啟發了他對對成為印尼獨立國家基礎的五項原則的深沈挖掘。蘇卡諾發現，從17世紀到19世紀，印尼英雄的犧牲並沒有成功驅逐荷蘭殖民者，因為荷蘭殖民者反利用印尼的多元性，加劇當地人民之間的分歧。在與世隔絕的4年中，他發想出建國五原則並作為印尼人民爭取獨立的精髓。

Pancasila最後於1945年6月22日，由印尼獨立籌備委員會（PPKI）在1945年憲法的核准大會上成立，作為國家的基礎。蘇卡諾總結了印尼人民反殖民主義鬥爭的經驗，觀察到在荷蘭殖民主義下，悲慘生活的印尼人民的歷史，並研究殖民主義如何折磨這個國家。在蘇卡諾體悟出印尼人民要建立的，是一個公正、繁榮、擺脫各種壓迫的社會後，最終創造出讓印尼人民牢記和遵循至今的「建國五原則（Pancasila）」。

Photo Credit： Frans Mendur Public Domain 蘇卡諾在1945年8月17日宣布印尼獨立

最終，被定義為印尼國家基礎的建國五原則分別為 :

1. 中間的五角星為第一原則：Ketuhanan Yang Maha Esa（信仰唯一的上帝）

2. 右下角的環鍊為第二原則：Kemanusiaan yang adil dan beradab（公正與文明的人道主義）

3. 右上角的巨樹為第三原則：Persatuan Indonesia（齊力同心、團結）

4. 左上角的牛頭表第四原則：Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan（用內在智慧和協商共識，並以社會利益為指導民主）

5. 左下角的稻穗為第五原則：Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia（符合人民社會正義）

本文獲作者授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒