拜登亞洲行有如「房間裡的大象」，毫不避諱拉攏日韓組「抗中陣線」

拜登、尹錫悅首度會晤，升級同盟、聚焦北韓威脅

2022年5月20日，美國總統拜登（Joe Biden）抵達韓國，展開為期四天，上任首度「亞洲行」。抵達韓國第一天，拜登與剛就職兩週的韓國新總統尹錫悅，在韓國三星電子副會長李在鎔的陪同下，前往三星晶片廠參觀。這次特別安排參訪三星行程，意味美、韓在科技面將進一步深化合作關係。

5月21日，拜、尹兩人在新遷移的龍山總統府展開美韓峰會。外界認為拜登此次訪韓與峰會聚焦北韓問題。2022年1月迄今，北韓已進行多達17次飛彈試射。近期更傳出將展開第7次核試爆，令朝鮮半島的安全情勢越趨緊張。

美韓峰會的《聯合聲明》不負眾望地聚焦北韓。《聲明》指出，美、韓兩位總統重新確認兩國對《美韓共同防禦條約》的承諾，尤其還提到包含核威懾能力。2021年5月拜登與文在寅的美韓峰會聯合聲明，內容並未提到上述幾點，顯現出尹錫悅上任後，美、韓對北韓的態度，將比過去更強硬。

《聲明》還說，兩人同意以最快的時間重啟高層級「擴大遏制戰略協議體」（Extended Deterrence Strategy and Consultation Group，EDSCG）。「擴大遏制戰略協議體」為美韓政府高層，針對擴大對北韓嚇阻的協商會議機制，2016年曾進行兩次會議。然而，這會議在2018年遭到對北韓態度較溫和的文在寅政府中止。當時文在寅之所以終止會議，主因是為了修復兩韓關係，以及促進北韓無核化的談判，對北韓釋出善意。

另外，兩位領袖也同意展開擴大朝鮮半島周邊聯合軍演和訓練的範圍（scope）和規模（scale）。同樣地，美、韓將大幅擴大對抗來自北韓的一系列網路威脅。

未來幾年拜登和尹錫悅主導的美韓同盟，聯合軍演次數和規模會比文在寅執政更多、更浩大。一方面是因北韓有比以往更激進的舉動令美韓擔憂，對北韓態度強硬的尹錫悅，在選舉時曾表示當選後，會認真考慮恢復例行性的美韓聯合軍演。

此外，兩人強調通往和平與外交解決方案的對話通道，仍對北韓敞開，並呼籲北韓重回談判。在兩國經濟和科技合作上，兩位總統承諾將深化並擴大兩國在關鍵和新興科技，以及網路安全的合作。

《聲明》又提到，拜登支持尹錫悅建立屬於韓國的印太戰略架構，而尹錫悅也歡迎美國的印太戰略。再者，對美國於東京公布的《印太經濟架構》（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），兩位總統也承諾將密切合作。

拜登與尹錫悅重申他們對「東協中心性」（ASEAN Centrality）和「東協印太展望」（ASEAN Outlook on Indo-Pacific）的強烈支持。兩人承諾增加與東協國家、太平洋島國的合作，提倡永續發展、能源安全、高質量且透明的投資（包含基礎建設）。

拜登也歡迎尹錫悅參與四方安全對話（Quad）的意願。另外，兩人也強調美日韓三方合作，有效應對經濟挑戰的重要性。由此可知，拜登和尹錫悅對美日韓三方合作的共識，優於拜登和前任總統文在寅。

對照去（2021）年的聯合聲明，文在寅與拜登僅強調：「維持台海和平和穩定的重要性。」但今年除強調這點，還稱台海和平和穩定為印太安全和繁榮的必要元素。另外在人權議題上，今年特地把範圍限縮在印太地區，這不禁讓人聯想，是否有暗指中國人權議題的意涵。

不過，在這次美韓峰會過程中，也不時見到拜登和尹錫悅所到之處，有不少抗議民眾聚集。新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，在拜登訪韓前，有來自155個社會團體領袖召開記者會，呼籲韓國政府應採「平衡外交」，而非帶給朝鮮半島新冷戰對抗的「一面倒外交」。

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美日峰會兩人叫板中國，聲明多次點名中國、不避諱敏感議題

結束完為期兩天的美韓峰會後，拜登5月22日前往日本東京，並在5月23日會晤日本首相岸田文雄。此行訪問東京除了會晤岸田、舉行美日峰會外，拜登藉此行公布美國宣傳已久的《印太經濟架構》，並參與第二次實體的「四方安全對話」領袖峰會。

據《美日峰會聯合聲明》，拜登與岸田要求中國與國際社會，一同就俄國侵烏採取行動，予以明確的譴責。《聲明》還提到聯合國對俄國侵烏的譴責，以及把俄國逐出聯合國人權委員會的決定，並提到美國支持日本成為聯合國安理會常任理事國。

這份聯合聲明強力譴責俄國之餘，對中國也毫不留情。全文不僅點名中國多達八次，更不避諱地談及與中國有關的敏感議題。《聲明》中說，拜登和岸田兩人對中國持續做出以經濟及其他方式壓迫他國、做出與規則為根基的國際秩序不符的舉動進行討論。拜、岸兩人也注意到中國持續增強的核武能力，要求中國減少核風險與提高透明度、推動裁減核武。

另外，《聲明》中又說，兩人重申台海和平與穩定的重要性，稱此為國際社會安全與穩定不可或缺的要素，兩人也鼓勵兩岸問題應以和平方式解決。

對於最近以不透明的形式和索羅門群島簽署安全保障協定一事，拜登和岸田皆表示憂慮。兩人也對香港、新疆人權問題深感擔憂，對俄軍在日本周邊增加的軍事活動表示擔憂。

除此之外，兩人也譴責北韓核武發展和試射導彈的行為，重申美國對立即解決綁架（北韓綁架日本人）問題​​的承諾。