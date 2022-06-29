1952年新竹養女「自殺」疑案（下）：被告口供破綻百出，但仍缺乏他殺的關鍵證據

文：戴維森

死亡時間差之謎

可憐的陳金秀不僅被養母虐待，還要眼睜睜看著丈夫跟阿母亂搞，如今魂歸西天，好不淒涼。家庭暴力與姑婿私通，是否與陳金秀的死有關呢？檢警方面的調查結果又是如何呢？當這起案子因為養母虐待養女，還有養母與女婿之間的曖昧引起全城熱議時，大家也十分關注案件本身的諸多疑點。首先是從發現陳金秀中毒到急救、報案之間的時間差。

根據陳傳洲的說法，他們一家人在晚上6點一起到公賣局參加晚會，留下陳金秀一人看家。10點前後回到家時，卻大門深鎖，也無人應門，等到開門進入家中時，陳金秀已經倒臥在木床上。他們看到桌上的可疑藥湯，才意會到陳金秀可能是自殺，於是在11點多時請了章醫師來救治，但已經回天乏術，然後又過了30分鐘，才向派出所報案，這時陳金秀好像還有脈搏。

調查員發揮人肉搜尋的能力來尋找章醫生的位置，比對了一下新聞資料上所提供的陳家地理位置，和1954年台灣省醫師名鑑上的醫生資料。還好當時整個新竹縣市，也就只有一名在新竹市中山路開業的章姓醫師。

中山路距離死者家的西大路，走路也不過5－10分鐘的路程，如果需要把已就寢的章醫師挖起來，所花的時間，至多也不過30分鐘。畢竟人命關天，醫師總不會跟我一樣愛賴床吧（遮臉）。當然，有可能是陳家人一時間方寸大亂，等回過神來，時間已經流失不少。

不過，同樣也有可能是陳家人花了不少時間在「處理」現場……。雖然說那時候的通訊沒有現在發達，但發現異狀後一小時多才找到醫生，好像也說不太過去。這一個小時半之間，陳家人到底在做什麼呢？

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

自我打臉的被告一家

後來根據法庭的審訊紀錄，章姓醫師出庭作證時表示：陳傳洲是在11點半時跑去找他，告訴他有要緊的事情，希望他出門往診。等到他到陳家時，陳金秀已經沒有脈搏，臉色也已經變了。所以無論是陳傳洲心虛也好，或者是記憶有誤也好，陳傳洲跟章姓醫師兩邊的說法是兜不上的。

更啟人疑竇的是，才這麼一個晚上的事情，同是一家人的陳定，與陳國洲的說法也有出入。陳定說那天晚上三人是各自前往公賣局（再幫下孫燕姿〈綠光〉），等陳定回到家時，發現桌上有藥汁，死者似乎還有胎動。

生母的說法則讓好奇的民眾更為之騷動。生母說當她在陳金秀死後隔天到達現場時，平常穿著樸素、不施半點脂粉的陳金秀，卻一反往常地擦著口紅，穿著盛裝、皮鞋，直挺挺躺在陳家的木床上，完全沒有任何掙扎或嘔吐的痕跡。

而且桌上雖然有一大鍋藥藤汁，但卻沒有任何取食和煮製魚藤藥汁的痕跡，比如說口紅印、餐具和捶打魚藤的工具。屋內也找不到任何煮過的魚藤渣，只有在圍牆看到還沒煮過的魚藤段。

這到底是陳金秀自己有意自殺？還是陳家人「加工」之後的景象呢？但無論如何，陳金秀平靜的死狀，與典型的魚藤中毒症狀：嘔吐、腹痛、痙攣有很大的出入。而且現場關鍵跡證的消失，在在引起民眾更多的揣測與議論。到底她是不是真的服用魚藤汁致死？是自己喝下去？還是他人強迫？還是是被毆打致死？一切都得等待法醫解剖的結果。

法醫葉昭渠在解剖死者、化驗內臟之後，向記者公布了驗屍報告。雖然有釐清了一些問題：死者雖然身上有多處外傷，但都不是致命傷，死者胃中也確有殘存的魚藤纖維，與殘存藥汁中的魚藤纖維相符，顯然是服用魚藤汁身亡。這時雖然已經有相當數量的證據了，但到底是自殺還是他殺，還是得經過法官的審理才能確定。

在公布結局之前，先來談談那時的人們是怎麼看待這個案件吧。

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命案之外的插曲

前面提到，在1950年代的台灣，年幼女性被過繼、買賣的狀況比比皆是，她們的命運就像浮萍一樣，飄到哪就是哪。陳金秀以這樣悲慘的狀況孤獨死去，當她的死訊一傳出，很多人都為之義憤填膺，這也讓陳家人倍感壓力。

在張羅陳金秀後事時，當時的記者甚至觀察到，陳家還買了整個新竹市最好最大的棺木給陳金秀。而當養父陳定準備布置靈堂，跑去沖洗陳金秀照片時，也被氣憤的民眾團團圍住：「快交出蔡梅碟的照片，我們要讓社會大眾知道虐待養女的女人長什麼樣子。」

甚至還有熱心的民眾充當柯南（那時候沒有鍵盤），找出事發當晚的公賣局晚會合照：「照片裡面沒有蔡梅碟跟陳傳洲，他們一定是偷跑回家殺人了。」 民怨如此沸騰，警方也害怕蔡梅碟在出庭途中真的被民眾圍毆，那可就不好了。畢竟實際的是非曲直，還是應當交由國家的司法機關檢證、辨明。所以警方特別弄了當時還不普及的汽車—小包車，護送蔡梅碟出庭。

另外，也因為當時養女被虐的情形比比皆是，在戰前，有些在台居住、具有優越感的日本人，相當鄙視台灣人的一些習慣：「本島人會虐待養女、童養媳。」到了戰後初期的台灣，到外省人移入台灣之後，這又變成戰省籍的一個梗：「那些本省人都會虐待養女。」（但這些戰別人的人有沒有虐待養女我就不知道了）

總而言之，到這個時候，大家都已經看不下去了。於是有上千名民眾聯名向省婦女會、婦聯會等組織陳情，呼籲政府機關、相關民間團體重視養女問題，遂有後來的保護養女運動，那就是另一個故事了。

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無言的結局

那麼，大家應該很想知道陳金秀到底是自殺還是被自殺吧。經過漫長的調查與訴訟過程之後，由於最後還是缺乏關鍵的證據，無法斷定蔡梅碟與陳傳洲是否殺害陳金秀。