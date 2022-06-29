1952年新竹養女「自殺」疑案（下）：被告口供破綻百出，但仍缺乏他殺的關鍵證據
我們想讓你知道的是
經過漫長的調查與訴訟過程之後，由於最後還是缺乏關鍵的證據，無法斷定蔡梅碟與陳傳洲是否殺害陳金秀。
文：戴維森
死亡時間差之謎
可憐的陳金秀不僅被養母虐待，還要眼睜睜看著丈夫跟阿母亂搞，如今魂歸西天，好不淒涼。家庭暴力與姑婿私通，是否與陳金秀的死有關呢？檢警方面的調查結果又是如何呢？當這起案子因為養母虐待養女，還有養母與女婿之間的曖昧引起全城熱議時，大家也十分關注案件本身的諸多疑點。首先是從發現陳金秀中毒到急救、報案之間的時間差。
根據陳傳洲的說法，他們一家人在晚上6點一起到公賣局參加晚會，留下陳金秀一人看家。10點前後回到家時，卻大門深鎖，也無人應門，等到開門進入家中時，陳金秀已經倒臥在木床上。他們看到桌上的可疑藥湯，才意會到陳金秀可能是自殺，於是在11點多時請了章醫師來救治，但已經回天乏術，然後又過了30分鐘，才向派出所報案，這時陳金秀好像還有脈搏。
調查員發揮人肉搜尋的能力來尋找章醫生的位置，比對了一下新聞資料上所提供的陳家地理位置，和1954年台灣省醫師名鑑上的醫生資料。還好當時整個新竹縣市，也就只有一名在新竹市中山路開業的章姓醫師。
中山路距離死者家的西大路，走路也不過5－10分鐘的路程，如果需要把已就寢的章醫師挖起來，所花的時間，至多也不過30分鐘。畢竟人命關天，醫師總不會跟我一樣愛賴床吧（遮臉）。當然，有可能是陳家人一時間方寸大亂，等回過神來，時間已經流失不少。
不過，同樣也有可能是陳家人花了不少時間在「處理」現場……。雖然說那時候的通訊沒有現在發達，但發現異狀後一小時多才找到醫生，好像也說不太過去。這一個小時半之間，陳家人到底在做什麼呢？
自我打臉的被告一家
後來根據法庭的審訊紀錄，章姓醫師出庭作證時表示：陳傳洲是在11點半時跑去找他，告訴他有要緊的事情，希望他出門往診。等到他到陳家時，陳金秀已經沒有脈搏，臉色也已經變了。所以無論是陳傳洲心虛也好，或者是記憶有誤也好，陳傳洲跟章姓醫師兩邊的說法是兜不上的。
更啟人疑竇的是，才這麼一個晚上的事情，同是一家人的陳定，與陳國洲的說法也有出入。陳定說那天晚上三人是各自前往公賣局（再幫下孫燕姿〈綠光〉），等陳定回到家時，發現桌上有藥汁，死者似乎還有胎動。
生母的說法則讓好奇的民眾更為之騷動。生母說當她在陳金秀死後隔天到達現場時，平常穿著樸素、不施半點脂粉的陳金秀，卻一反往常地擦著口紅，穿著盛裝、皮鞋，直挺挺躺在陳家的木床上，完全沒有任何掙扎或嘔吐的痕跡。
而且桌上雖然有一大鍋藥藤汁，但卻沒有任何取食和煮製魚藤藥汁的痕跡，比如說口紅印、餐具和捶打魚藤的工具。屋內也找不到任何煮過的魚藤渣，只有在圍牆看到還沒煮過的魚藤段。
這到底是陳金秀自己有意自殺？還是陳家人「加工」之後的景象呢？但無論如何，陳金秀平靜的死狀，與典型的魚藤中毒症狀：嘔吐、腹痛、痙攣有很大的出入。而且現場關鍵跡證的消失，在在引起民眾更多的揣測與議論。到底她是不是真的服用魚藤汁致死？是自己喝下去？還是他人強迫？還是是被毆打致死？一切都得等待法醫解剖的結果。
法醫葉昭渠在解剖死者、化驗內臟之後，向記者公布了驗屍報告。雖然有釐清了一些問題：死者雖然身上有多處外傷，但都不是致命傷，死者胃中也確有殘存的魚藤纖維，與殘存藥汁中的魚藤纖維相符，顯然是服用魚藤汁身亡。這時雖然已經有相當數量的證據了，但到底是自殺還是他殺，還是得經過法官的審理才能確定。
在公布結局之前，先來談談那時的人們是怎麼看待這個案件吧。
命案之外的插曲
前面提到，在1950年代的台灣，年幼女性被過繼、買賣的狀況比比皆是，她們的命運就像浮萍一樣，飄到哪就是哪。陳金秀以這樣悲慘的狀況孤獨死去，當她的死訊一傳出，很多人都為之義憤填膺，這也讓陳家人倍感壓力。
在張羅陳金秀後事時，當時的記者甚至觀察到，陳家還買了整個新竹市最好最大的棺木給陳金秀。而當養父陳定準備布置靈堂，跑去沖洗陳金秀照片時，也被氣憤的民眾團團圍住：「快交出蔡梅碟的照片，我們要讓社會大眾知道虐待養女的女人長什麼樣子。」
甚至還有熱心的民眾充當柯南（那時候沒有鍵盤），找出事發當晚的公賣局晚會合照：「照片裡面沒有蔡梅碟跟陳傳洲，他們一定是偷跑回家殺人了。」 民怨如此沸騰，警方也害怕蔡梅碟在出庭途中真的被民眾圍毆，那可就不好了。畢竟實際的是非曲直，還是應當交由國家的司法機關檢證、辨明。所以警方特別弄了當時還不普及的汽車—小包車，護送蔡梅碟出庭。
另外，也因為當時養女被虐的情形比比皆是，在戰前，有些在台居住、具有優越感的日本人，相當鄙視台灣人的一些習慣：「本島人會虐待養女、童養媳。」到了戰後初期的台灣，到外省人移入台灣之後，這又變成戰省籍的一個梗：「那些本省人都會虐待養女。」（但這些戰別人的人有沒有虐待養女我就不知道了）
總而言之，到這個時候，大家都已經看不下去了。於是有上千名民眾聯名向省婦女會、婦聯會等組織陳情，呼籲政府機關、相關民間團體重視養女問題，遂有後來的保護養女運動，那就是另一個故事了。
無言的結局
那麼，大家應該很想知道陳金秀到底是自殺還是被自殺吧。經過漫長的調查與訴訟過程之後，由於最後還是缺乏關鍵的證據，無法斷定蔡梅碟與陳傳洲是否殺害陳金秀。
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。