親中派認為台灣是美國的棋子，又批評台獨破壞美台關係，卻沒發現這兩點自相矛盾

文：王臻明

美國國務院近日修改官方網站上關於台灣的「美台關係事實清單」，刪除與新增了不少內容。其中最引人矚目的，是刪除「美國認知中國主張台灣是中國的一部份」，與「美國不支持台灣獨立」等內容。

這當然引起中國的強烈不滿與台灣社會內部的諸多討論，不過比較有意思的反而是親中派的看法。因為正逢俄烏戰爭其間，親中派以此強烈指責美國此舉是想煽動台灣走向獨立，讓台灣扮演烏克蘭的角色，引發中國攻打台灣，進一步削弱中國。

這種指控美國長期暗中支持台灣獨立運動，以勒索並反制中國的論點，其實由來已久，或可稱為「棋子論」。這種論點的核心論述認為，美國是台灣獨立運動的背後支持者，甚至可以追溯到國民黨一黨專制的時代，因為當時許多主張台灣獨立的異議份子，或流亡美國，或受美國的幫助。「棋子論」認為美國過去一路扶植台灣獨立團體，最後甚至協助民進黨取得政權，最終的目的是要阻擾中國的和平統一，避免中國崛起，以維持美國的世界霸權。

這種「棋子論」在台灣內部有不少信徒，在中國更是最主流的論述。強調美國只是把台灣當工具，最後一定會犧牲台灣的利益，民進黨政府在美國的授意下，不斷挑釁中國，將會把台灣推向戰場，最後陷入萬劫不復的境地，兩岸將會兩敗俱傷。附帶在「棋子論」下的，還有另外一種主張，認為中國根本沒有武力犯台的意圖，只是台灣單方面配合美國，不斷進行各種挑釁，才會逼使中國出手，這也是台灣內部親中派動輒批評民進黨政府挑釁中國的原因。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但與「棋子論」完全相反的，是有一大半的親中派認為，民進黨政府不斷挑釁中國，讓兩岸關係陷入緊張，已讓美國極為不滿，並透過各種管道來施壓蔡英文總統。這最好的例子是之前美國派出跨黨派的國會議員訪問團來台灣時，國內有國際關係學者投書媒體，指稱這個國會訪問團來台的主要目的，是要警告蔡英文總統，要求民進黨政府收斂，避免在俄烏戰爭爆發之際，又引發美、中兩國之間的衝突。這樣的說法，還引起總統府出面反駁。

這種台灣是麻煩製造者的論點，其實也很常見。特別是在過去美、中關係良好的時代，親中派常批評台灣獨立運動會破壞美、台關係，甚至引發戰爭，所以姑且稱之為「破壞論」好了。「棋子論」認為美國正在陰謀破壞兩岸關係，而「破壞論」認為台灣正在陰謀破壞兩岸關係，都將近年來台海的緊張情勢，歸咎於外部因素，認為有人在故意破壞。最有趣的是許多親中派同時相信這兩個論點，卻沒有發現這兩者之間的矛盾。

如果「棋子論」是真的，那美國派國會訪問團來「訓斥」蔡英文的說法，就完全站不住腳，因為美國不是正在陰謀煽動民進黨政府挑釁中國嗎？那應該會派特使來教唆民進黨政府，全力推動台灣獨立運動，逼使中國出兵攻台，這樣才比較才合理啊？

而如果「破壞論」是真的，那美國國務院何必要刪除「美國不支持台灣獨立」的網站內容，這樣不是自己破壞美、中兩國關係，還助長台灣獨立運動的氣焰嗎？怎樣都難以自圓其說，讓這兩個論點同時成立。

親中派會出現這種完全矛盾的論述，比較正面來解釋，這反應了美、中、台關係的複雜性，美國會長期保持戰略模糊不是沒有原因的。因為美國與中國的確就是處在一種既敵對又合作的關係中。

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這種亦敵亦友的情況，會隨著國際情勢而不斷微調，當美國與中國的敵對關係增加時，美國祭出台灣牌以制衡中國，親中派就會感受到「棋子論」非常正確。但當美國與中國在某些領域採取合作時，台灣問題成為阻礙，這時「破壞論」就能解釋得通了。

不過若從比較負面的角度來解釋，親中派只是想尋找每一個打擊民進黨政府的機會，並不斷妖魔化美國罷了。希望將美國塑造成一個自私自利的國家，將民進黨政府形容成一個受美國擺佈的魁儡政權，而沒有仔細考慮過這些論述之間的矛盾之處。

特別是在台灣這個新聞議題只有幾天熱度的國家，絕大多數的閱聽者或選民，也不會嘗試去思考這些國際關係的論點，是不是有邏輯性。這導致親中派的指控，越來越漏洞百出，批評更是牛頭不對馬嘴。

就目前來看，親中派已成為了泛藍陣營中的重要力量，甚至很多時候可以左右國民黨的政策方向。結果讓這種陰謀論的觀點，成為國民黨的問政主軸，其實這對於國民黨來說，是非常不利的。

且先不論目前國民黨的黨主席朱立倫，希望將國民黨拉回「親美和中」的路線。當一個在野政黨所提出的國際關係論述，完全禁不起檢驗，又如何能爭取社會大眾的認同。偶而一次、兩次成功製造話題，絕不代表這是一個可行的方向。

對於經營媒體的人來說，這樣的陰謀論當然很有收視率，不斷拋出各種指控，也有助於維持聲量。但這無疑會讓一個政黨的路越走越窄，國內許多小黨的政治人物都有前車之鑑。如果最後國民黨只剩下這種媒體炒作路線，那距離完全泡沫化就不遠了。親中派結合媒體的力量，這看起來是非常有效的武器，也的確對國民黨產生很大的影響力，但從長遠來看，水能載舟，亦能覆舟。整個泛藍陣營走向這條路，是非常可悲又可惜的一件事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航