摩爾多瓦親俄前總統涉嫌叛國遭拘留，是出於政治動機還是真的危及國家安全？

文:張瑞邦(Tucker Chang)

摩爾多瓦(Moldova)前總統、親俄羅斯的反對黨領袖杜登(Igor Dodon),於2022年5月24日遭摩爾多瓦檢方以貪腐、涉嫌叛國、不當得利,以及政黨非法集資等罪名拘留。

摩爾多瓦反貪腐檢察官卡扎科娃(Elena kazakova)於同日發出聲明表示,檢調人員在偵查期間搜查了杜登的住所、黨部辦公室與杜登於2022年剛成立的貿易機構「摩爾多瓦-俄羅斯商業聯盟」(Moldovan-Russian Business Union)等10棟大樓,以及杜登的3輛公用、私人汽車,並在進行11小時的搜查後將其拘捕,期間發現了大量外幣、奢侈品、房地產交易收據等文件。

另有檢察官提及,檢調單位在其中一個搜查地點找出60萬摩爾多瓦列伊(約新台幣92萬元/約港幣24萬元)的收賄款項,另在一個未指明收款人的信封袋中,亦發現超過1萬7000歐元和1000美元的外幣。

聲明中還提到,杜登的兩名親信因試圖隱匿相關事證而遭逮捕,當中的一位親信為杜登的姊夫,其更當眾吞掉文件,試圖銷毀一份價值約70萬歐元的房地產交易證據。

根據《歐洲新聞台》(Euronews)報導,杜登將被檢調拘留於「國家反貪腐中心」(National Anti-Corruption Centre)約72小時。而在杜登遭拘留後,杜登的部分支持者隨即聚集在摩爾多瓦首都基希涅夫(Chisinau)的街道及國家議會前抗議,不斷高喊「推翻政府!停止獨裁!」並要求現任總統桑杜(Maia Sandu)及執政黨下台。

歐洲網路媒體《洞見巴爾幹》(Balkan Insight)也提及,該國部分親俄羅斯的政黨人士,自5月25日開始,不斷號召群眾於市政大樓前組織抗議活動。某些成員也表示,將在接下來的幾天內繼續舉辦類似的活動,以此伸聲援杜登。

《歐洲新聞台》另指出,檢調單位近年來一直在蒐集前總統杜登「利用犯罪組織的政治資金來資助其所屬政黨」之罪證。

摩爾多瓦檢察機關發現,杜登疑似在2019年期間收受摩爾多瓦民主黨(PDM)前任領袖、寡頭權貴普拉霍紐克(Vladimir Plahotniuc)的政治獻金,然而普拉霍紐克隨後因被控行賄於2020年逃往海外,並向美國尋求政治庇護,但最終因「危害摩爾多瓦的憲政民主制度」遭到美方拒絕。

杜登反批當局出於政治動機行事

對於檢方的拘留,杜登宣稱自己是無辜的,並指責親西方的現任總統桑杜(Maia Sandu)想藉機分散民眾對國內經濟困頓問題的注意力,因此才會捏造理由逮捕他。

「親愛的國民們,我向你們保證,對於檢察官針對我所指控的每一條『罪狀』,我皆有必要做更進一步的解釋,以此消除大眾對我貪腐或違法的質疑,你們要相信,這絕對是政府出於政治動機所刻意捏造的案件。」杜登在遭到拘留後如此說道。

根據《自由歐洲電台》報導,杜登是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin,港譯「普京」)的親密盟友,他曾於2016年至2020年擔任摩爾多瓦總統,並獲得克里姆林宮的公開支持。然而,尋求連任的杜登,於2020年底摩爾多瓦總統選舉期間,遭親華府及支持歐盟的「行動和團結黨」(PAS)領袖桑杜輾壓。

據《德國之聲》(DW)描述,由於桑杜傾向西方世界之立場及其反貪腐的形象,獲得許多同樣親西方的歐洲國家支持,鄰國羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯(Klaus Iohannis)在桑杜擊敗杜登後,更讚揚桑杜的勝利為摩爾多瓦帶來「新的曙光」。

《歐洲新聞台》表示,杜登所屬的親俄羅斯政黨「摩爾多瓦共和國社會主義者黨」(Party of Socialists of the Republic of Moldova),在當前摩爾多瓦國會的101個席次中,仍擁有22席議員席次,並同時與該國的共產黨(PCRM)政治結盟。

社會主義者黨副主席、國會議員巴特林西亞(Vlad Batrincea)對此亦批評桑杜政府,是在進行一場危險的「政治遊戲」,並刻意針對社會主義者黨等反對派人士,以此破壞國家安定。

摩爾多瓦總統桑杜|Photo Credit: AP / 達志影像

俄羅斯對於「杜登遭拘捕」一事有何回應?

據《路透社》(Reuters)闡述,杜登遭逮捕之際,莫斯科當局與摩爾多瓦的緊張關係其實已日益升高,尤其摩爾多瓦親俄分離地區「德涅斯特河沿岸」(Transnistria)的政府單位在烏俄戰爭爆發後,曾表示境內遭到榴彈發射器(Grenade Launcher)攻擊而引發多起爆炸。

摩爾多瓦政府也日漸擔心克里姆林宮將以「德涅斯特河沿岸的安全情勢」做為軍事威脅摩爾多瓦的藉口,最終導致摩爾多瓦捲入俄國入侵烏克蘭的衝突中。

莫斯科當局在杜登遭拘留後發出聲明強調:「俄國對此事感到震驚,摩爾多瓦政府的作法,等同迫害了那些主張與俄羅斯發展友好關係,以實現互利雙贏的奮鬥者。」

《德國之聲》引述克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)的說法表示,將持續關注杜登遭拘捕的後續發展,並呼籲摩爾多瓦當局須尊重杜登的基本權利。

摩爾多瓦部分法界人士亦抱持著反對的態度,摩爾多瓦籍的前歐洲人權法院(ECHR)法官帕夫洛夫斯基(Stanislav Pavlovschi)便認為,他可以理解自俄羅斯入侵烏克蘭以來,摩爾多瓦政府對當前國家安全的擔憂,但其希望檢察機關能提出更多有力的證據證明杜登有罪,否則拘留杜登的行為將被視為「政治報復」(Political vendetta)。