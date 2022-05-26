摩爾多瓦親俄前總統涉嫌叛國遭拘留，是出於政治動機還是真的危及國家安全？
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莫斯科當局在杜登遭拘留後發出聲明強調：「俄國對此事感到震驚，摩爾多瓦政府的作法，等同迫害了那些主張與俄羅斯發展友好關係，以實現互利雙贏的奮鬥者。」
文：張瑞邦（Tucker Chang）
摩爾多瓦（Moldova）前總統、親俄羅斯的反對黨領袖杜登（Igor Dodon），於2022年5月24日遭摩爾多瓦檢方以貪腐、涉嫌叛國、不當得利，以及政黨非法集資等罪名拘留。
摩爾多瓦反貪腐檢察官卡扎科娃（Elena kazakova）於同日發出聲明表示，檢調人員在偵查期間搜查了杜登的住所、黨部辦公室與杜登於2022年剛成立的貿易機構「摩爾多瓦－俄羅斯商業聯盟」（Moldovan-Russian Business Union）等10棟大樓，以及杜登的3輛公用、私人汽車，並在進行11小時的搜查後將其拘捕，期間發現了大量外幣、奢侈品、房地產交易收據等文件。
另有檢察官提及，檢調單位在其中一個搜查地點找出60萬摩爾多瓦列伊（約新台幣92萬元／約港幣24萬元）的收賄款項，另在一個未指明收款人的信封袋中，亦發現超過1萬7000歐元和1000美元的外幣。
聲明中還提到，杜登的兩名親信因試圖隱匿相關事證而遭逮捕，當中的一位親信為杜登的姊夫，其更當眾吞掉文件，試圖銷毀一份價值約70萬歐元的房地產交易證據。
根據《歐洲新聞台》（Euronews）報導，杜登將被檢調拘留於「國家反貪腐中心」（National Anti-Corruption Centre）約72小時。而在杜登遭拘留後，杜登的部分支持者隨即聚集在摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）的街道及國家議會前抗議，不斷高喊「推翻政府！停止獨裁！」並要求現任總統桑杜（Maia Sandu）及執政黨下台。
歐洲網路媒體《洞見巴爾幹》（Balkan Insight）也提及，該國部分親俄羅斯的政黨人士，自5月25日開始，不斷號召群眾於市政大樓前組織抗議活動。某些成員也表示，將在接下來的幾天內繼續舉辦類似的活動，以此伸聲援杜登。
《歐洲新聞台》另指出，檢調單位近年來一直在蒐集前總統杜登「利用犯罪組織的政治資金來資助其所屬政黨」之罪證。
摩爾多瓦檢察機關發現，杜登疑似在2019年期間收受摩爾多瓦民主黨（PDM）前任領袖、寡頭權貴普拉霍紐克（Vladimir Plahotniuc）的政治獻金，然而普拉霍紐克隨後因被控行賄於2020年逃往海外，並向美國尋求政治庇護，但最終因「危害摩爾多瓦的憲政民主制度」遭到美方拒絕。
杜登反批當局出於政治動機行事
對於檢方的拘留，杜登宣稱自己是無辜的，並指責親西方的現任總統桑杜（Maia Sandu）想藉機分散民眾對國內經濟困頓問題的注意力，因此才會捏造理由逮捕他。
「親愛的國民們，我向你們保證，對於檢察官針對我所指控的每一條『罪狀』，我皆有必要做更進一步的解釋，以此消除大眾對我貪腐或違法的質疑，你們要相信，這絕對是政府出於政治動機所刻意捏造的案件。」杜登在遭到拘留後如此說道。
根據《自由歐洲電台》報導，杜登是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）的親密盟友，他曾於2016年至2020年擔任摩爾多瓦總統，並獲得克里姆林宮的公開支持。然而，尋求連任的杜登，於2020年底摩爾多瓦總統選舉期間，遭親華府及支持歐盟的「行動和團結黨」（PAS）領袖桑杜輾壓。
據《德國之聲》（DW）描述，由於桑杜傾向西方世界之立場及其反貪腐的形象，獲得許多同樣親西方的歐洲國家支持，鄰國羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）在桑杜擊敗杜登後，更讚揚桑杜的勝利為摩爾多瓦帶來「新的曙光」。
《歐洲新聞台》表示，杜登所屬的親俄羅斯政黨「摩爾多瓦共和國社會主義者黨」（Party of Socialists of the Republic of Moldova），在當前摩爾多瓦國會的101個席次中，仍擁有22席議員席次，並同時與該國的共產黨（PCRM）政治結盟。
社會主義者黨副主席、國會議員巴特林西亞（Vlad Batrincea）對此亦批評桑杜政府，是在進行一場危險的「政治遊戲」，並刻意針對社會主義者黨等反對派人士，以此破壞國家安定。
俄羅斯對於「杜登遭拘捕」一事有何回應？
據《路透社》（Reuters）闡述，杜登遭逮捕之際，莫斯科當局與摩爾多瓦的緊張關係其實已日益升高，尤其摩爾多瓦親俄分離地區「德涅斯特河沿岸」（Transnistria）的政府單位在烏俄戰爭爆發後，曾表示境內遭到榴彈發射器（Grenade Launcher）攻擊而引發多起爆炸。
摩爾多瓦政府也日漸擔心克里姆林宮將以「德涅斯特河沿岸的安全情勢」做為軍事威脅摩爾多瓦的藉口，最終導致摩爾多瓦捲入俄國入侵烏克蘭的衝突中。
莫斯科當局在杜登遭拘留後發出聲明強調：「俄國對此事感到震驚，摩爾多瓦政府的作法，等同迫害了那些主張與俄羅斯發展友好關係，以實現互利雙贏的奮鬥者。」
《德國之聲》引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的說法表示，將持續關注杜登遭拘捕的後續發展，並呼籲摩爾多瓦當局須尊重杜登的基本權利。
摩爾多瓦部分法界人士亦抱持著反對的態度，摩爾多瓦籍的前歐洲人權法院（ECHR）法官帕夫洛夫斯基（Stanislav Pavlovschi）便認為，他可以理解自俄羅斯入侵烏克蘭以來，摩爾多瓦政府對當前國家安全的擔憂，但其希望檢察機關能提出更多有力的證據證明杜登有罪，否則拘留杜登的行為將被視為「政治報復」（Political vendetta）。
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《錢都》品牌轉型學：導入數位化工具 起手NUEIP企業管理
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