26日起「快篩陽性即確診」全民適用，5QA告訴你：哪些情況還需要PCR、確診證明如何申請？
我們想讓你知道的是
快篩結果呈陽性，接下來該怎麼辦？哪些情況還需要做到PCR？確診後想跟公司請假要提供什麼證明？經醫師評估確定確診後我需要領藥嗎？《關鍵評論網》整理相關QA供民眾參考。
為因應國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情並守住醫療量能，指揮中心宣布自今（26）日起「快篩陽性即確診」全民適用。驗到快篩陽性之後怎麼做？什麼情況下還可能用到PCR？確診後開立藥物的流程為何？《關鍵評論網》整理相關QA供民眾參考。
Q1：我的快篩結果呈陽性，接下來該怎麼辦？
將陽性結果的快篩檢測卡匣／檢測片寫上自己的姓名，還有檢測當天日期。
將檢測卡匣／檢測片和健保卡擺在一起，拍下照片。
接下來可自行選擇視訊診療，或至現場給醫師看診評估：
- 視訊診療：民眾可使用健保快易通、健康益友APP等預約視訊診療。
- 現場看診評估：以夾鏈袋或塑膠袋密封包好檢測卡匣／檢測片後，攜帶至篩檢站、醫療院所請醫師確認。外出時請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送。
Q2：經醫師評估確定確診後，我需要領藥嗎？
快篩陽性「確診個案」，如經醫師評估符合口服抗病毒藥物治療適應症條件，由醫師開立藥物處方箋。若輕症、無症狀者也可能不需領藥。疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上曾強調：「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。
詳細流程如下：
台灣目前公費COVID-19抗病毒口服西藥有Paxlovid和莫納皮拉韋（Molnupiravir）兩種，皆須經醫師開立處方箋，不提供民眾自費購買。
中藥部分「清冠一號」目前公、自費皆有，民眾可以上「公費清冠一號動態查詢表」查看全台各家中醫院所的清冠一號庫存資訊。
Q3：哪些情況還需要做到PCR？
PCR採檢條件包含以下任一情形或對象：
- 醫事人員執行抗原快篩，對於快篩結果有疑慮時
- 民眾自行進行快篩檢測，但醫師和民眾本身對於陽性結果無法達成共識時
- 快篩陽性的確診者，於隔離治療期間出現需要住院的情況
- 民眾快篩陰性，但臨床醫師懷疑為COVID-19感染症狀時（特別是有重症風險因子的對象）
- 快篩陽性的第一線醫療工作人員，必要時可在24小時內採檢以PCR複驗
- 快篩陽性亦可至社區篩檢站進行PCR採檢
Q4：需要確診證明，該如何申請？
需要數位證明的民眾，可到衛福部數位證明平台，依下方流程進行申請：
按上圖程序，民眾可獲得如下圖的數位證明：
Q5：確診後想跟公司請假，要提供什麼證明？
勞動部表示，確診者可請普通傷病假。快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，憑兩者的陽姓檢測結果即可作為請假證明。雇主不必要求一定要有隔離通知書。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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