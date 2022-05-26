26日起「快篩陽性即確診」全民適用，5QA告訴你：哪些情況還需要PCR、確診證明如何申請？

為因應國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情並守住醫療量能，指揮中心宣布自今（26）日起「快篩陽性即確診」全民適用。驗到快篩陽性之後怎麼做？什麼情況下還可能用到PCR？確診後開立藥物的流程為何？《關鍵評論網》整理相關QA供民眾參考。

Q1：我的快篩結果呈陽性，接下來該怎麼辦？

將陽性結果的快篩檢測卡匣／檢測片寫上自己的姓名，還有檢測當天日期。

將檢測卡匣／檢測片和健保卡擺在一起，拍下照片。

接下來可自行選擇視訊診療，或至現場給醫師看診評估：

Q2：經醫師評估確定確診後，我需要領藥嗎？

快篩陽性「確診個案」，如經醫師評估符合口服抗病毒藥物治療適應症條件，由醫師開立藥物處方箋。若輕症、無症狀者也可能不需領藥。疫情指揮中心指揮官陳時中於記者會上曾強調：「篩檢站不是自行認知確診就去拿藥的地方」。

詳細流程如下：

圖片來源：指揮中心

台灣目前公費COVID-19抗病毒口服西藥有Paxlovid和莫納皮拉韋（Molnupiravir）兩種，皆須經醫師開立處方箋，不提供民眾自費購買。

中藥部分「清冠一號」目前公、自費皆有，民眾可以上「公費清冠一號動態查詢表」查看全台各家中醫院所的清冠一號庫存資訊。

Q3：哪些情況還需要做到PCR？

PCR採檢條件包含以下任一情形或對象：

醫事人員執行抗原快篩，對於快篩結果有疑慮時

民眾自行進行快篩檢測，但醫師和民眾本身對於陽性結果無法達成共識時

快篩陽性的確診者，於隔離治療期間出現需要住院的情況

民眾快篩陰性，但臨床醫師懷疑為COVID-19感染症狀時（特別是有重症風險因子的對象）

快篩陽性的第一線醫療工作人員，必要時可在24小時內採檢以PCR複驗

快篩陽性亦可至社區篩檢站進行PCR採檢

Q4：需要確診證明，該如何申請？

需要數位證明的民眾，可到衛福部數位證明平台，依下方流程進行申請：

圖片來源：指揮中心

按上圖程序，民眾可獲得如下圖的數位證明：

圖片來源：指揮中心 快篩陽性診斷證明為左邊黃色卡片，接觸者隔離證明為右邊白色卡片，至今沒領到紙本、電子單的民眾可以下載使用。

Q5：確診後想跟公司請假，要提供什麼證明？

勞動部表示，確診者可請普通傷病假。快篩陽性經醫師確認後，會將結果上傳至數位健康證明或健保快易通APP，憑兩者的陽姓檢測結果即可作為請假證明。雇主不必要求一定要有隔離通知書。



圖片來源：勞動部

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航