德州小學槍擊案21死史上第2慘，民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」，美再掀槍枝管制辯論
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美國屢次發生大規模槍擊案，在桑迪胡克小學槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員練球遭槍傷，以及10天前才發生的紐約州水牛城超市大規模槍擊案過後，國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管制法案，但都未能成功。
（中央社）美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學發生槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡，成為美國有紀錄以來中小學喪命人數第2多的槍擊事件。以下為目前所知情形整理：
凶嫌開槍射祖母後赴小學作案，受害者在同一教室
德州州長艾波特（Greg Abbott）在記者會上表示，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日赴校園作案前，先槍擊了自己的祖母。而根據德州公共安全部門（Texas Department of Public Safety）官員艾斯特拉達（Erick Estrada），凶嫌祖母情況仍危急。
德州公共安全部門發言人康西丁（Travis Considine）表示，拉莫斯在校園外撞車後棄車，大約在上午11時30分進入案發的洛伯小學（Robb Elementary School）校園，隨後開槍。
官員艾斯特拉達說，拉莫斯下車時手持步槍，身穿防彈背心。
附近一位居民在聽到汽車撞擊聲響後，打電話報警，2名員警趕赴現場，並且和拉莫斯交火。
目前還不清楚警方和拉莫斯交火的時間和地點。但兩名員警據報都中槍。
根據當地邊境巡邏隊（Border Patrol）官員歐文思（Jason Owens）表示，包括10到15名類似特種戰術反恐單位的邊境巡邏隊隊員趕赴現場支援。根據美聯社報導，1名隊員進入學校，對拉莫斯開槍並擊斃他。
《紐約時報》（The New York Times）引述一名執法人員報導，受害者當時都在同一間教室。執法人員也說，教室內還有幾名倖存的孩童。
目前還不清楚槍手行凶動機。
事發的尤瓦爾迪是一個距離墨西哥邊界約1小時車程的小型社區。洛伯小學的學生在2到4年級不等，在美國，2到4年級生通常在7到10歲之間。而兩天後學童就要放暑假。
高中生凶嫌18歲生日買槍，旁人稱他寡言、偶露戾氣
槍手拉莫斯現年18歲，是附近一所高中的學生。《野獸日報》（Daily Beast）報導，很多認識拉莫斯的人都形容他「沉默寡言」，但一位直到3月還和他在溫蒂漢堡（Wendy's）一起工作的女同事透露，她感覺到這個男孩偶爾露出一股暴戾之氣。
餐廳晚班經理孟迪斯（Adrian Mendes）表示：「拉莫斯不太與人來往。感覺他是安靜類型，不太說話的那種，他並不真的與其他同事社交往來。」
朋友說，拉莫斯有語言障礙，說話結巴且口齒不清，因此常遭霸凌，他後來就不再到校上課，不能隨今年的高年級班一起畢業。
《美國有線電視新聞網》（CNN）報導引述前同班同學表示，就在犯案前幾天，拉莫斯曾發訊息給他，附了照片展示所擁有的武器，以及一整袋滿滿的彈藥。
這名同學還說，拉莫斯曾被其他人嘲笑有關穿著和他的家庭經濟狀況。最後，在班上就很少見到他了。
德州參議會議員古提瑞茲（Roland Gutierrez）表示，拉莫斯在他18歲生日當天買了兩把步槍。德州法律規定年滿18歲可以合法購買長槍，包括獵槍和步槍。
美國槍案頻傳 槍枝管制辯論再起
這起事件是自2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）造成14名高中生和3名成年教職員喪生的槍擊案以來，最致命的校園血案；也是自2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案造成26名師生死亡之後，最慘重的小學殺戮案。
本案引發全美激烈辯論，討論聯邦層級的槍枝法規，以及未來如何避免再次發生類似悲劇。
美國總統拜登（Joe Biden）形容德州小學槍擊案是美國的「另一場大屠殺」，並問道「我們到底何時才能起身對抗槍枝遊說團體？我們必須採取行動。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯軍隊也正在烏克蘭殺害兒童，他對德州槍擊案感同身受。
天主教教宗方濟各（Pope Francis）在每週一次的公開接見後說：「我對德州小學屠殺案感到心碎。我為那些喪生兒童和成年人以及他們的家人禱告。」「現在是對肆無忌憚的武器交易說夠了的時候。讓我們所有人都致力於不再發生這樣的悲劇。」
美國聯邦調查局（FBI）發布報告說，美國去（2021）年發生61起「槍手濫射」事件，較2020年激增52％，創下20多年來新高。
參議員墨菲：問題不在心理而在槍枝法
路透社報導，墨菲（Chris Murphy）是康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員，他進入國會之前，康州2012年曾發生桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）校園槍擊案，奪走了26名師生的性命；墨菲敦促同僚推動立法，以管制槍枝氾濫。
墨菲在參院院會中激動的說：「這根本不是偶發事件，我們是全世界高收入國家中（槍擊）傷亡最多的國家，我們有最鬆散的槍枝管理法規。大家都知道，槍枝像流水般湧進美國，這就是為什麼我們一而再、再而三地發生大規模槍擊案。」
美國屢次發生大規模槍擊案，在桑迪胡克小學槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員練球遭槍傷，以及10天前才發生的紐約州水牛城（Buffalo）超市大規模槍擊案過後，國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管制法案，但都未能成功。
許多共和黨議員一向反對再立新法以限制擁槍權，過去許多槍擊案發生後，他們主張美國必須採取更多行動，來終結導致某些槍手行凶的心理疾病。墨菲說：「別再跟我胡說八道了，說什麼心理疾病。」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
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《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。