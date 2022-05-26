德州小學槍擊案21死史上第2慘，民主黨人嗆共和黨州長「這算你頭上」，美再掀槍枝管制辯論

（中央社）美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學發生槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡，成為美國有紀錄以來中小學喪命人數第2多的槍擊事件。以下為目前所知情形整理：

凶嫌開槍射祖母後赴小學作案，受害者在同一教室

德州州長艾波特（Greg Abbott）在記者會上表示，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日赴校園作案前，先槍擊了自己的祖母。而根據德州公共安全部門（Texas Department of Public Safety）官員艾斯特拉達（Erick Estrada），凶嫌祖母情況仍危急。

德州公共安全部門發言人康西丁（Travis Considine）表示，拉莫斯在校園外撞車後棄車，大約在上午11時30分進入案發的洛伯小學（Robb Elementary School）校園，隨後開槍。

官員艾斯特拉達說，拉莫斯下車時手持步槍，身穿防彈背心。

附近一位居民在聽到汽車撞擊聲響後，打電話報警，2名員警趕赴現場，並且和拉莫斯交火。

目前還不清楚警方和拉莫斯交火的時間和地點。但兩名員警據報都中槍。

根據當地邊境巡邏隊（Border Patrol）官員歐文思（Jason Owens）表示，包括10到15名類似特種戰術反恐單位的邊境巡邏隊隊員趕赴現場支援。根據美聯社報導，1名隊員進入學校，對拉莫斯開槍並擊斃他。

《紐約時報》（The New York Times）引述一名執法人員報導，受害者當時都在同一間教室。執法人員也說，教室內還有幾名倖存的孩童。

目前還不清楚槍手行凶動機。

事發的尤瓦爾迪是一個距離墨西哥邊界約1小時車程的小型社區。洛伯小學的學生在2到4年級不等，在美國，2到4年級生通常在7到10歲之間。而兩天後學童就要放暑假。

高中生凶嫌18歲生日買槍，旁人稱他寡言、偶露戾氣

槍手拉莫斯現年18歲，是附近一所高中的學生。《野獸日報》（Daily Beast）報導，很多認識拉莫斯的人都形容他「沉默寡言」，但一位直到3月還和他在溫蒂漢堡（Wendy's）一起工作的女同事透露，她感覺到這個男孩偶爾露出一股暴戾之氣。

餐廳晚班經理孟迪斯（Adrian Mendes）表示：「拉莫斯不太與人來往。感覺他是安靜類型，不太說話的那種，他並不真的與其他同事社交往來。」

朋友說，拉莫斯有語言障礙，說話結巴且口齒不清，因此常遭霸凌，他後來就不再到校上課，不能隨今年的高年級班一起畢業。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導引述前同班同學表示，就在犯案前幾天，拉莫斯曾發訊息給他，附了照片展示所擁有的武器，以及一整袋滿滿的彈藥。

這名同學還說，拉莫斯曾被其他人嘲笑有關穿著和他的家庭經濟狀況。最後，在班上就很少見到他了。

德州參議會議員古提瑞茲（Roland Gutierrez）表示，拉莫斯在他18歲生日當天買了兩把步槍。德州法律規定年滿18歲可以合法購買長槍，包括獵槍和步槍。

Photo Credit: AP / 達志影像

美國槍案頻傳 槍枝管制辯論再起

這起事件是自2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）造成14名高中生和3名成年教職員喪生的槍擊案以來，最致命的校園血案；也是自2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案造成26名師生死亡之後，最慘重的小學殺戮案。

本案引發全美激烈辯論，討論聯邦層級的槍枝法規，以及未來如何避免再次發生類似悲劇。

美國總統拜登（Joe Biden）形容德州小學槍擊案是美國的「另一場大屠殺」，並問道「我們到底何時才能起身對抗槍枝遊說團體？我們必須採取行動。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，俄羅斯軍隊也正在烏克蘭殺害兒童，他對德州槍擊案感同身受。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在每週一次的公開接見後說：「我對德州小學屠殺案感到心碎。我為那些喪生兒童和成年人以及他們的家人禱告。」「現在是對肆無忌憚的武器交易說夠了的時候。讓我們所有人都致力於不再發生這樣的悲劇。」

美國聯邦調查局（FBI）發布報告說，美國去（2021）年發生61起「槍手濫射」事件，較2020年激增52％，創下20多年來新高。

參議員墨菲：問題不在心理而在槍枝法

路透社報導，墨菲（Chris Murphy）是康乃狄克州民主黨籍聯邦參議員，他進入國會之前，康州2012年曾發生桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）校園槍擊案，奪走了26名師生的性命；墨菲敦促同僚推動立法，以管制槍枝氾濫。

墨菲在參院院會中激動的說：「這根本不是偶發事件，我們是全世界高收入國家中（槍擊）傷亡最多的國家，我們有最鬆散的槍枝管理法規。大家都知道，槍枝像流水般湧進美國，這就是為什麼我們一而再、再而三地發生大規模槍擊案。」

Senator Chris Murphy (@ChrisMurphyCT): "The 14 kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons we have another Sandy Hook on our hands." pic.twitter.com/IALrVON2mV — CSPAN (@cspan) May 24, 2022

美國屢次發生大規模槍擊案，在桑迪胡克小學槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員練球遭槍傷，以及10天前才發生的紐約州水牛城（Buffalo）超市大規模槍擊案過後，國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管制法案，但都未能成功。

許多共和黨議員一向反對再立新法以限制擁槍權，過去許多槍擊案發生後，他們主張美國必須採取更多行動，來終結導致某些槍手行凶的心理疾病。墨菲說：「別再跟我胡說八道了，說什麼心理疾病。」