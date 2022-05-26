解放軍在台灣周邊進行軍演，中國國防部毫不避諱稱「就是針對美台勾連」

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社等）

中國週三（5月25日）宣布，在美國總統拜登（Joe Biden）首次訪問亞洲期間，中共解放軍在台灣附近舉行了軍事行動。拜登日前在訪問日本時，做出以武力保衛台灣的承諾，引發外界關注，並招來中國強烈譴責。

中國國防部新聞發言人譚克非25日在回答媒體相關提問時直指，相關戰備警巡和實戰化演練「就是針對美台勾連、根據維護國家主權和領土完整需要採取的必要行動。」

他說：「中國人民解放軍枕戈待旦，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」

台灣國防部在同一天也發布新聞告稱，中共軍機殲-10機2架次、殲-16機2架次，進入台灣西南防空識別區內飛航活動，台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施防空飛彈追監。

解放軍在台海做了什麼？

中國說它在台灣附近進行了聯合巡邏和戰備行動，時間就在美國總統拜登在東京出席印度、日本和澳大利亞領導人舉行四方安全對話（Quad）時。

早前，日本防衛大臣岸信夫24日也曾表示，四方安全對話時，俄羅斯和中國的軍機飛到離日本領空很近的地方，日本方面迅速應對也起升戰機。岸信夫表示，此次俄中聯合行動很可能是一次挑釁。

針對在台海的演習，中國人民解放軍東部戰區新聞發言人施毅25日表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

他並稱，這是對近期美台勾連活動的嚴正警告，「美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給『台獨』勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。」

針對媒體詢問中國軍演是否與拜登涉台言論有關，中國外交部發言人汪文斌25日在例行記者會上回應稱，「我願再強調，美方不斷虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿、支持『台獨』分裂活動，不僅會給中美關係造成難以輓回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。」

美國智庫「藍德公司」（Rand Corporation）資深分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）告訴路透社，這些演習「顯然是為了表明，北京對四方安全對話和拜登總統在過去幾天的行動感到灰心。」

若中國進攻，美國會保衛台灣嗎？

拜登24日表示，若台灣受到攻擊，美國將願意作出軍事乾預，而這樣的說法激怒了中國。雖然部分分析稱拜登可能失言，因為美國過去在支持台灣的立場上不去激怒中國，但他的評論很明確。

美國的政策是承認一個中國政策，但在台灣受到攻擊時向其提供防禦性武器。拜登也再次表命，對台政策不變，北京的入侵將「使整個地區陷入混亂」。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航