新疆維族遭監禁文件外流，美國務院：虐行恐獲北京許可，習近平稱「中國人人權得到前所未有保障」
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習近平指出，人權發展方面當前最重要是做好4件事，包括加強全球人權治理，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政。
新疆維族遭監禁文件外流，美：虐行恐獲北京許可
（中央社）美國24日對中國維吾爾少數族群遭到監禁的相關新文件感到震驚，說文件顯示這樣的虐待行為可能得到北京當局最高層級的許可。
德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）、《英國廣播公司》（BBC）等14家媒體前天同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。
《法新社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）向媒體表示：「我們對於報導和衝擊的影像感到震驚。」
普萊斯說：「非常難以想像全面鎮壓、拘留、執行一系列違反人性的種族滅絕和犯罪行動，會沒有得到中華人民共和國政府最高層級的批准和同意。」
美國指控北京當局，對新疆西部地區維吾爾人等以穆斯林為主、說突厥語的民族實施「種族滅絕」，維權團體表示超過100萬名維吾爾人遭集中拘留。
普萊斯指出：「我們必須且持續呼籲中國立即釋放那些被隨意拘留的維吾爾人、廢除拘留營、終止大規模關押、拷問、強制節育和利用強迫勞動」。
持續調查維吾爾人處境的學者鄭國恩（Adrian Zenz）公布數千張外流的照片和官方文件，揭露了中國實施大規模拘留所採行的暴力方式。
《英國廣播公司》和法國《世界報》（Le Monde）等多個新聞組織已查證檔案部分內容屬實，檔案也讓外界一窺拘留機構內的生活。
照片似乎顯示出官員持警棍約束帶著頭巾和鐐銬的囚犯，其他身穿迷彩服的守衛則持槍待命。
聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）展開中國訪問之旅，美方批評此行，稱巴舍萊未能取得充足的探訪權限。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在推特上寫道，巴舍萊「必須認真地看看這些臉孔，並施壓中國官員給予全面、不受干擾深入探訪的權限，以及找出答案。」
據《路透社》報導，普萊斯說，「我們認為同意在這種情勢下訪問（中國）是個錯誤」，他補充表示，巴舍萊無法取得新疆地區「暴行、危害人類罪及種族滅絕」的全貌。
被問及如果中國國家主席習近平需為這些虐行負責時，普萊斯表示，「我們很難想像」中國政府最高層級對這些事情會不知情。
習近平見巴舍萊：中國人人權得到前所未有保障
（中央社）中國國家主席習近平昨（25）日會見正在中國訪問的聯合國人權事務高級專員巴舍萊，習近平表示，中國人民的人權得到前所未有的保障，不需別國當「教師爺」，不應以人權為藉口干涉別國內政。
《新華社》昨天報導，習近平昨天在北京以視訊方式會見巴舍萊（Michelle Bachelet）時作出上述表示。
習近平對巴舍萊闡述了中國人權發展的重大問題，指中國成功走出了一條順應時代潮流，又適合國情的人權發展道路，「中國人民的人權得到前所未有的保障。」
習近平指出，人權發展方面當前最重要是做好4件事，一是不斷解決人民最關心、最直接、最現實的利益問題，讓人民真正當家作主，成為人權事業發展的主要參與者、促進者及受益者。
二是要尊重各國人權發展道路，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果，最終受害的是廣大人民。
三是統籌兼顧各類人權；四是加強全球人權治理，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政，中國將繼續支持聯合國為促進國際人權事業積極努力。
報導引述巴舍萊表示，今次是17年來聯合國人權高專首次訪問中國，相信有助於更了解中國。
她指，欽佩中國在消除貧困、保護人權、實現經濟社會發展等的努力和成就，讚賞中國為維護多邊主義、應對氣候變化等發揮重要作用，希望與中國為促進全球人權事業進步共同努力。
巴舍萊23日起訪問中國6天，行程包括訪問廣東廣州、新疆喀什和烏魯木齊。美國此前表示，對巴舍萊此行訪問新疆不抱期望。
外媒報導，德國《明鏡周刊》、《英國廣播公司》等多家媒體昨天同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，包括有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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