「私下祈禱也非常有意義」：香港教會的去政治化
我們想讓你知道的是
香港的天主教社群有約40萬人，約佔人口的5%。
「教區極度關注陳日君樞機的情況及安全，亦熱切地為樞機祈禱。」
就香港警方指「612人道支援基金」沒被註冊成社團，拘捕包括陳日君樞機在內6人，天主教香港教區出聲明如此表示。
香港的天主教社群有約40萬人，約佔人口的5%。不論是社運領袖黃之鋒，抑或是掌最高權力的現任特首林鄭月娥，及候任特首李家超，都稱自己為天主教徒，且在天主教學校受教育。
2019年反修例運動時，一些基督教團體自組團契，在公眾地方高唱「Hallelujah to the Lord」，表達對運動的支持。有時，警察面對基督徒唱聖詩不知所措；當時，網民有說法認為警察不敢就基督徒唱歌作拘捕，因《公安條例》明列宗教名義集會權益。網民認為反修例運動讓全港大團結，真正促成林鄭月娥參選特首時的口號「同行WeConnect」。
教區在陳樞機被捕後，聲明「相信基本法會繼續維護宗教自由」，但現實情況卻讓人懷疑。
《華盛頓郵報》訪問18名牧師和其他宗教界人士，他們均表示香港的教會被迫自我審查，又會避免任命具鮮明政治立場的牧師。根據去年「香港教會更新運動」的研究，超過三份一的教會現在因應香港的政治形勢，更傾向調整佈道的內容。一名牧師說，教會高層不會因政治原因要求你離開，但他們會「提醒你」，給你壓力，讓你自行離開。
《華郵》提到，《國安法》實施五個月後，有親北京媒體列出並指控20名牧師「支持暴徒」。因為擔心被捕，有最少5名曾經敢言的牧師，其後離港赴英國和台灣。今年4月，YouTube頻道「牧師和你顛」的創辦人彭滿圓，被指在法庭旁聽時作出滋擾行為被捕，以及發佈煽動影片，被控「煽動意圖罪」，保釋被拒。
報導又指，作為主要教會之一的「基督教宣道會」，因為免政府凍結資產，正分拆其會為不同獨立的法律個體。「美國福音路德教會」去年亦發出內部指引，指只會任命不會引起惹上政府麻煩的牧師。該指引續指，因為牧師最終會成為主教，將對政治立場和與政府的關係有龐大影響力，所以考核者需要就此考量任命決定。
前港督彭定康昨日撰文指，陳日君樞機被捕，或預兆李家超上任特首後會繼續採取強硬手段。彭定康對梵蒂岡教廷僅僅表示「極度關注」感到失望；他反問「中國當權者會對此有感覺嗎？（Is that really supposed to put Chinese leaders in their place?）」他又希望梵蒂岡的態度，不會如3、40年代面對納粹時般自毀風骨（integrity）。
的確，香港基督宗教教會自身難保，已經無法自行發聲。
去年，在警方以疫情為由拒絕支聯會辦維園六四晚會後，天主教正義和平委員會（正委）當日繼續在港九新界7間教堂辦追思彌撒。然而，香港天主教傳播處本周一向媒體表示，因為前線同工和部份正委委員顧慮活動觸犯《國安法》，今年不會舉辦六四追思彌撒。
在天主教香港教區聲明回應陳日君樞機被捕，以及傳播處確認正委不辦六四追思彌撒後，中文大學文化及宗教研究博士胡清心，創建了Facebook相簿「天主教香港教區現代藝術博物館（MOMA Catholic Diocese of Hong Kong）」。
她把兩則新聞稿視為「後現代藝術」，釘了在壁報板上。
傳播處曾指「根據天主教信仰，我們紀念亡者可以用不同方法，舉行彌撒當然是一種方式，但只是在私下或小團體中為亡者祈禱也非常有意義。」
當教會無法發聲，也許這是基督徒在新香港下，自行實踐信德的新方式。
新聞來源：
- 天主教香港教區就陳日君樞機事件的回應（天主教香港教區）
- Hong Kong churches no longer off-limits as Beijing tightens grip on dissent（The Washington Post）
- Hong Kong Catholic church cancels Tiananmen memorial Mass（The Washington Post）
- China’s Cardinal Sins in Hong Kong（Chris Patten / Project Syndicate）
- 六四32週年全程直擊：當局嚴防死守 維園內空無一人，香港街頭燈光螢螢（BBC）
- 香港天主教正委不舉行教堂六四彌撒 「同工對活動會否觸犯國安法感顧慮」（同文）
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）