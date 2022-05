「私下祈禱也非常有意義」：香港教會的去政治化

「教區極度關注陳日君樞機的情況及安全,亦熱切地為樞機祈禱。」

就香港警方指「612人道支援基金」沒被註冊成社團,拘捕包括陳日君樞機在內6人,天主教香港教區出聲明如此表示。

Photo Credit:AP / 達志影像

香港的天主教社群有約40萬人,約佔人口的5%。不論是社運領袖黃之鋒,抑或是掌最高權力的現任特首林鄭月娥,及候任特首李家超,都稱自己為天主教徒,且在天主教學校受教育。

2019年反修例運動時,一些基督教團體自組團契,在公眾地方高唱「Hallelujah to the Lord」,表達對運動的支持。有時,警察面對基督徒唱聖詩不知所措;當時,網民有說法認為警察不敢就基督徒唱歌作拘捕,因《公安條例》明列宗教名義集會權益。網民認為反修例運動讓全港大團結,真正促成林鄭月娥參選特首時的口號「同行WeConnect」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

教區在陳樞機被捕後,聲明「相信基本法會繼續維護宗教自由」,但現實情況卻讓人懷疑。

《華盛頓郵報》訪問18名牧師和其他宗教界人士,他們均表示香港的教會被迫自我審查,又會避免任命具鮮明政治立場的牧師。根據去年「香港教會更新運動」的研究,超過三份一的教會現在因應香港的政治形勢,更傾向調整佈道的內容。一名牧師說,教會高層不會因政治原因要求你離開,但他們會「提醒你」,給你壓力,讓你自行離開。

《華郵》提到,《國安法》實施五個月後,有親北京媒體列出並指控20名牧師「支持暴徒」。因為擔心被捕,有最少5名曾經敢言的牧師,其後離港赴英國和台灣。今年4月,YouTube頻道「牧師和你顛」的創辦人彭滿圓,被指在法庭旁聽時作出滋擾行為被捕,以及發佈煽動影片,被控「煽動意圖罪」,保釋被拒。

報導又指,作為主要教會之一的「基督教宣道會」,因為免政府凍結資產,正分拆其會為不同獨立的法律個體。「美國福音路德教會」去年亦發出內部指引,指只會任命不會引起惹上政府麻煩的牧師。該指引續指,因為牧師最終會成為主教,將對政治立場和與政府的關係有龐大影響力,所以考核者需要就此考量任命決定。

前港督彭定康昨日撰文指,陳日君樞機被捕,或預兆李家超上任特首後會繼續採取強硬手段。彭定康對梵蒂岡教廷僅僅表示「極度關注」感到失望;他反問「中國當權者會對此有感覺嗎?(Is that really supposed to put Chinese leaders in their place?)」他又希望梵蒂岡的態度,不會如3、40年代面對納粹時般自毀風骨(integrity)。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

的確,香港基督宗教教會自身難保,已經無法自行發聲。

去年,在警方以疫情為由拒絕支聯會辦維園六四晚會後,天主教正義和平委員會(正委)當日繼續在港九新界7間教堂辦追思彌撒。然而,香港天主教傳播處本周一向媒體表示,因為前線同工和部份正委委員顧慮活動觸犯《國安法》,今年不會舉辦六四追思彌撒。

Photo Credit:Will

在天主教香港教區聲明回應陳日君樞機被捕,以及傳播處確認正委不辦六四追思彌撒後,中文大學文化及宗教研究博士胡清心,創建了Facebook相簿「天主教香港教區現代藝術博物館(MOMA Catholic Diocese of Hong Kong)」。

她把兩則新聞稿視為「後現代藝術」,釘了在壁報板上。

Photo Credit:HU Qingxin Facebook相簿截圖

傳播處曾指「根據天主教信仰,我們紀念亡者可以用不同方法,舉行彌撒當然是一種方式,但只是在私下或小團體中為亡者祈禱也非常有意義。」

當教會無法發聲,也許這是基督徒在新香港下,自行實踐信德的新方式。

新聞來源:

