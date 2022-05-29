【書評】《大流感》：百年前「雙重入侵」在人類歷史不斷重演，如今我們可曾記取教訓？
我們想讓你知道的是
要瞭解1918年的感冒大流行，瞭解它是如何散播、如何造成恐懼、傷亡和後遺症，我們不可能忽略那個帝國主義的年代，那個世界秩序重整的時代。就在美國悄悄成為世界霸權之際，瘟疫也於斯開始燎原。
文：吳偉誌
一、雙重入侵
當病毒入侵細胞成功後，它會把自己的基因插入細胞的基因序中，取代原有的基因，對細胞取得控制權。細胞開始製造成千上萬的病毒蛋白質，它們聚在一起變成新的病毒，然後從細胞逃脫出去，再去侵犯其他細胞，此時宿主細胞便會破裂死亡。
在歐洲大陸，協約國和同盟國的軍隊已奔赴前線，擺開戰鬥陣式，人類歷史上第一場透過機器有計劃地進行大規模屠殺的戰事激烈進行著。
感染，是一種暴力行為：是一種外物入侵，一種強暴，所以身體會激烈反抗。一百年前的這個世界，兩種暴力行為吞噬著世間受苦受難的人；在回顧第一次世界大戰時，我們不能忘記大流感的陰影，在探討肆虐全球的1918年流行性感冒時，也不可能忽略戰爭的影響。死神的兩副面孔，在人類歷史上不斷重演、再重演，你我應該再熟悉不過了，但可曾記取教訓？
二、上陣交鋒
《大流感：致命的瘟疫史》本書主要探討的是1918年造成全球約四分之一人口感染、五千萬到一億人死亡的H1N1流行感冒。1918年春天，病毒發源堪薩斯州的哈瑟克郡，時值美國全國動員參與一戰不久，流感病毒在軍隊的徵募和調動下，從鄉間傳往軍營，再從軍營傳往城市、傳到歐洲大陸，進而在秋季時爆發全球性的疫情。病毒也許早就存在人世，但一場世界性的戰役，也讓病毒找到了拓展領土的大好機會，即便它只是感冒而已。
十九世紀到二十世紀初是資本主義的黃金年代，科學和工業科技有大幅度的進步，人類享受著史無前例的進步果實。但相較於其他領域，醫學的科學化和現代化卻是較晚才開始的，至少在美國，醫學仍是屬於「摸著石頭過河」的階段。本書從霍普金斯大學創校、洛克菲勒研究所創建談起，勾勒出一段美國現代醫學發展史；在眾多有識之士的努力下，一支現代化的防疫軍隊隱然成形，而1918年流感可以視為現代醫學和大瘟疫之間的第一次激烈交鋒。
當然，醫學和疫病之間的關係從來就不是那麼單純。科學的目的是要做出客觀的判斷，盡可能求真，大膽假設、小心求證；然而科學也是社會的產物，是文明的果實，1918年流感爆發之際，第一次世界大戰方興未艾，參戰國的目的是要取得軍事上的勝利，是要盡可能動員國家力量去擊敗另一個國家。微寄生的層次是病毒與人體的戰爭，巨寄生的層次則有國家和國家的戰爭，人被捲入雙重寄生中，無奈地順從於死神的呼嘯。
要瞭解1918年的感冒大流行，瞭解它是如何散播、如何造成恐懼、傷亡和後遺症，我們不可能忽略那個帝國主義的年代，那個世界秩序重整的時代。就在美國悄悄成為世界霸權之際，瘟疫也於斯開始燎原。
三、我們為何而戰？
病毒搭著軍事徵召的順風車，彷彿它也接受了當局的動員似的，從小鎮往軍營蔓延，再透過火車傳到其他軍營，最後是透過運輸船艦傳播到世界各地。為了打贏戰爭就需要全國動員，言論自由等各種自由權也需要加以限制，而且還要培養國民正確的「戰爭意識」。在那個健康和衛生尚未被視為基本人權的年代，又遇上戰爭，防疫當然不會是最重要的事了。只不過是感冒，大部分的人都會好；只不過是感冒，就算病故也是為國犧牲；只不過是感冒，也許是德國人刻意在軍中散佈的。只不過是感冒而已，根本無須恐懼。（這在今日聽來真是再熟悉不過的話語）
在世界大戰的脈絡下，威爾遜總統領導的聯邦政府以及各州政府沒有意識到流行感冒的嚴重性，採取了相當消極、被動的防疫作為。威爾遜總統在美國人心目中評價相當高，對一戰後世界秩序的維持也扮演了關鍵角色，但他卻幾乎不曾過問感冒的疫情。在紐約、費城等大都市，則因為地方政治勢力的角力和鬥爭，致使政治凌駕專業，疫情已經非常嚴重時才採取嚴格措施，但為時已晚……
秋天第二波的爆發是最致命的，對青壯年族群的殺傷力也最強，但為了壓迫德奧無條件投降，威爾遜總統繼續將軍隊運往歐洲。各大媒體對於疫情三緘其口，防疫官員繼續以清描淡寫的方式試圖安撫人心。
各地已陸續出現醫療崩潰的情況，醫護資源嚴重不足，而由於對感冒的無知和未知，流言不斷，恐懼大幅蔓延，不少感冒患者是因為缺乏食物和照顧而死。人與人之間的基本信任如果因瘟疫而蕩然無存，文明還能存續下去嗎？
這一切又豈只是流感病毒造成的？
1919年初參與巴黎和會的威爾遜總統也染上了感冒。「白宮總管胡佛記得好幾次威爾遜總統忽然冒出奇怪的想法，包括相信他家裡住滿了法國間諜。」威爾遜總統在巴黎和會上態度的反覆，最終同意了對德國而言非常屈辱的條約，是否受到感冒的影響？若真如此，1918年流感的後遺症其實一直持續到1945年。微寄生和巨寄生也許以這種方式互動，形塑了我們所經驗或認知的歷史。
四、緝捕兇手！
1918年時醫學已經有長足的進步，可以透過科學的、系統性的方式判定病原，並製造疫苗和抗血清。這是十九世紀末科學進步和醫學改革的成就，但即便科學家已經有辦法對付白喉、天花、鼠疫甚至肺炎，對於感冒卻還是束手無策。病原是什麼？如果是感冒，怎麼會造成那麼多非典型症狀？如何控制感冒的流行？許多的問題挑戰著科學家們，而且人命關天，病毒不等人。
當時醫界的權威看法認為感冒是由「感冒菌」引起的，不少科學家也在感冒患者身上找到感冒菌，但仍有太多未解之謎存在。感冒大流行之際，科學家紛紛投入感冒的研究，有些學者努力研發更有效率的分離感冒菌的方式，甚至在時間急迫下，大量開發相關的疫苗和血清；有些學者則專注於肺炎的研究，努力避免感冒引起致死的肺炎併發症。在疫情的壓力下，科學家無法仔細、謹慎的求真，需要在許多的假設和不確定匆匆地嘗試錯誤。其實一直到流感結束之際，關於病原的問題仍是一個謎，人類是靠著群體免疫的達成以及病毒毒性的自然減弱而逃過一劫，而不是任何抗感冒藥物。
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從俄烏戰爭居安思危！智慧國家如何鞏固數位基礎建設提升韌性？
我們想讓你知道的是
數個月過去，俄烏戰爭仍在持續中，期間也讓我們看到了許多現代戰爭的科技應用，烏克蘭又是如何透過這些新科技的應用，使俄羅斯久攻不下？又有什麼值得我們借鏡之處？
文學經典名著《雙城記》以法國大革命爲背景，開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代；那是智慧的時代，那是愚蠢的時代…」歷史總是一再重演，當前的烏克蘭，感受一定更深。
當全世界盡可能避免第三次世界大戰開打，烏克蘭史上最年輕的數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱此役稱為「第一次世界網路大戰」World Cyberwar I。俄烏戰爭，從跨國IT駭客攻擊、區塊鏈促成加密貨幣捐款、到上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，解救烏克蘭斷網危機。
俄羅斯和烏克蘭的軍力差距不小，烏克蘭如何善用新型數位科技，讓俄羅斯久攻不下？
俄烏戰爭新科技精銳盡出，其實烏克蘭花了兩年強健數位韌性
不同過往戰事，俄烏戰爭不再以槍枝火炮為唯一武器，數位科技可拿來防禦，更能反守為攻。有文章描述烏克蘭的背水一戰：「以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉……企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。」
面對開戰，烏克蘭號召盟友取代單打獨鬥。
他們在網路徵召30萬跨國「IT軍團」以Telegram為基地，分享俄羅斯的伺服器位置，進行一波又一波阻斷服務攻擊(DDoS)。他們也向科技巨頭求援，用Starlink低軌衛星打造戰時緊急網路通訊基礎設施，甚至說服Google地圖停止顯示要道資訊，搜尋服務加入SOS警報功能。
另外，烏克蘭還運用加密貨幣當成人民逃亡的「救命金」，募集1億美金虛擬貨幣捐款，甚至發行「元歷史：戰爭博物館」Meta History: Museum of War主題的NFT，兼得籌款用途並借助NFT不可竄改特性，紀錄戰爭真相向數位社群散播。
烏克蘭在戰爭爆發時，看似立刻做足準備，事實上，他們過去花了兩年半時間，強健國內的數位基礎建設。
烏克蘭在戰事之前喊出2024年「手機政府」轉型目標，把各類政府服務「Uber化」。原本用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，在戰時馬上轉變用來申請急難救助資金、身份證明文件、登錄財產損失等多項緊急功能。
以烏克蘭為對象居安思危，台灣其實也在強化數位建設提升韌性
俄烏戰爭爆發後，國際把焦點望向台灣，Wall Street Journal點出台灣網路的脆弱性，因95%網路流量數據仰賴海底電纜接收、發送。這份報導指出，美國模擬中國侵台會優先攻擊周邊海底電纜，一旦戰事發生，極有可能有一小時的訊息真空期，讓台灣與盟軍通訊失聯。
事實上，台灣近年非常重視網路基礎建設的重要性，像是行政院智慧國家推動小組提出智慧國家方案(2021~2025年)，項下規劃數位基盤建設，為邁向智慧國家奠定基礎。
以衛星系統為例，數位基盤計畫就針對低軌衛星及地面設備投入驗證，建立低軌通訊衛星產業鏈。目前台灣積極投入自主研發關鍵技術與元件，籌組兩組低軌衛星旗艦團隊，放眼目標2026年前發射2枚通訊實驗衛星。
確實，目前已經有10家台灣業者組成「低軌衛星國家隊」，先後打進SpaceX、OneWeb及Kymeta國際供應鏈，有望一年賺進9,000億元商機。當低軌道衛星部署完備，擁有自主的衛星避免對外通訊失聯問題，等於一面強化軍事防禦；另一方面加速發展太空機會財。
除了空中衛星，台灣對海底纜線建設也持續加碼。
數位基盤建設針對亞太海纜及5G雲端聯網中心，完善在地光纖通道、強化安全防護，讓台灣成為國際資通中心樞紐。過去就有媒體點出，中美貿易戰之後，國際企業加碼把海底電纜連到台灣，將此視為新一代「護國圍牆」。
像是受到美國政府支持的Google，預計2024年啟用全新海底電纜APRICOT，這條總長約12,000公里的傳輸科技，將連通台灣、日本、關島、菲律賓、印尼多國，中華電信也有參與其中。未來幾年，預計有其他海纜通向台灣，其中一條是東南亞日本二號（SJC2），採用雙點登陸方式，也就是如果海纜被斷線，還能以陸纜方式備援，有效降低單一海纜站的事故風險。
資訊攻防成未來戰事重中之重，國家網路資安防護迫在眉睫
現代戰爭除了攻擊基礎建設，還會以細膩的AI科技進行攻防，對人民進行認知作戰。俄烏戰爭就曾以「Deepfake」仿臉AI技術，假冒烏克蘭總統宣布投降，迫使烏國政府急於闢謠。過去台灣就曾有影片示範如何快速「假冒」行政院政務委員唐鳳，三兩下功夫就能散播假訊息。
資訊烏賊戰，台灣與烏克蘭的處境，如出一轍。
調查指出，台灣連續9年奪得假訊息攻擊冠軍；至於烏克蘭，則是8年來頻繁受到俄羅斯的網路攻擊。身為假訊息最大受害國，台灣如何加以反擊？
民間成立的非營利組織「台灣事實查核中心」主動蒐集與公共事務有關的可能假訊息，啟動訊息事實查核，也加入國際事實查核聯盟(International Fact-Checking Network, IFCN)依循全球共同原則執行查核工作，甚至因應台灣人口超過9成有使用LINE通訊軟體，特別讓民眾能透過LINE訊息查證官方帳號，闢謠各種假訊息。
面對防不勝防的假訊息，被動防守不如主動攻擊！國內法人單位借助文字及影音圖形AI分析技術，針對社群帳號的行為進行鑑識、溯源，分析背後不實訊息的傳播策略。甚至進一步聯手政府部門、非政府組織，繪製「不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」打造不實訊息反擊體系。
從無國界組織的觀察來看，台灣新聞自由毋庸置疑，但仍有利益衝突、假新聞等問題；無國界組織認為台灣政府把脆弱的媒體生態視作國防威脅，「尤其台灣民眾對媒體信心是民主國家最低，導致民眾寧願相信假消息，也不願向專業媒體查核」。如果這情形沒有改善而遇到戰爭時，我們的新聞媒體與閱聽大眾反而是最沒有「韌性」的一環。
因為疫情關係，「超前部署」成為國人耳熟能詳詞彙，面對敵人也應該像打擊病毒一樣，平時就要鍛鍊防禦體系，尤其針對網路基礎建設，更須提前做足準備。
從俄烏戰爭鑑往知來，烏克蘭能抵擋攻擊長達三個多月，關鍵之一，就是未被摧毀的網路，對內持續通報撤退資訊；對外把第一手戰事消息帶向全世界。換言之，台灣更該從俄烏戰爭學習經驗，根據官方施政，台灣未來五年會投入最大心力，將自身蛻變成為智慧國家，綱領之一即是發展「數位基盤」網路體系，從基礎建設到資訊安全，不僅要反脆弱更要強韌性。
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