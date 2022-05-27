歐美多國爆發「猴痘」疫情：過去曾發生過大流行嗎？如何預防與治療？

議題背景

自今（2022）年5月以來，歐美多個國家陸續發生猴痘（Monkeypox）病例，引發各界對猴痘大規模傳播的擔憂，世界衛生組織（WHO）與各國衛生當局正持續密切監控中。

猴痘和天花病毒相近，都屬於痘病毒科（Poxviridae）。猴痘病毒的遺傳物質是DNA（去氧核糖核酸），比起RNA（核醣核酸）病毒，DNA病毒相對穩定，突變的速度和頻率也相對較慢。根據麥克斯．柯茲洛夫（Max Kozlov）撰寫的《Nature》期刊報導，雖然猴痘是在1958年首次在實驗室猴子身上檢測到，但通常是從齧齒類的野生動物或已經感染的人再傳播給人。

猴痘感染並不是新出現的疾病，先前非洲的西部和中部地區平均每年會出現幾千例的猴痘感染。這次之所以引起世界衛生組織與公共衛生單位警覺，是因為今年5月開始，在非洲以外發現的病例數快速增加。據WHO最新資料顯示，截至5月21日，共累計12國通報猴痘病例，其中新增92例的確定病例，以及28例的疑似病例。

比起當初爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行時，對COVID-19病毒的理解較少，科學家們對猴痘和天花病毒的認識較多，研究也進行得較久。《Nature》期刊報導中引用美國陸軍傳染病醫學研究所病毒學家傑．霍伯（Jay Hooper）的說明，目前所知，猴痘主要透過直接的密切接觸和體液而傳播，感染猴痘的大多數人在沒有治療的情況下幾周後能痊癒。

《Nature》期刊報導提到美國疾病控制和預防中心痘病毒小組負責人、流行病學家安德里亞．麥柯勒姆（Andrea McCollum）表示，即使在每天都發生猴痘的地區，猴痘仍然是一種相對罕見的感染。但在沒有直接關連的人身上檢測到猴痘感染，麥柯勒姆感到擔憂。

一篇發表於《公共科學圖書館：被忽視的熱帶疾病》（PLOS：Neglected Tropical Diseases）期刊的回顧研究提到，1970年左右停止接種天花疫苗，人們對天花病毒的免疫力下降，可能是猴痘疫情再次出現的原因。

透過國內專家學者對痘病毒的多年研究與人畜共通傳染病的專業知識，台灣科技媒體中心邀專家釐清並減低民眾對猴痘的擔憂與恐懼。

引用資料：

一起來看看專家怎麼說。

張雯（中央研究院分子生物研究所研究員）

2022年05月25日

1. 台灣是否有爆發猴痘大流行的風險？是否該擔心台灣發生「人傳人」的風險？

目前台灣風險應該不高，不用過度擔心。打過天花疫苗的人應該可以對猴痘病毒產生保護力，但自從1980年後全世界就停止注射天花疫苗，所以40歲以下的人相對的風險比較高。

2. 潛伏期較長與傳染途徑較多，可能會增加傳播風險嗎？一般民眾該如何理解這次「多國猴痘病例」的狀況？是否該擔心猴痘帶來的健康影響或死亡威脅？

猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，猴痘病毒與天花都屬於「正痘病毒」（Orthopoxvirus）這一屬。痘病毒一般結構比較穩定，耐乾耐熱、多為經由接觸傳染。感染後潛伏期可能也是三到五天到兩星期。

此次多國報導之猴痘病毒株並非毒性很高的剛果株，對人重病死亡的威脅約1％。可以持續關注多國猴痘病例的發展狀況。因為症狀明顯容易追蹤控制，不太可能爆發成大流行。一般人不需要太擔心。

3. 目前是否有實證研究或監測數據，可以說明猴痘在今年或過往國際間傳播的風險高低？

以往猴痘病毒的傳播都限於非洲大陸，數字都很低。第一次發生在非洲大陸之外的事件是2003年美國。由於有從非洲國家：迦納（Ghana），走私至美國的寵物鼠已帶有猴痘病毒，散布到當地的土撥鼠及人颣，幾個月內散布到6州有4、50個居民的人感染，還好沒有人死亡。WHO的網站固定更新全球資訊，可參考：「Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries」。

4. 猴痘有哪些預防傳播手段和治療方式？

注射天花疫苗是最好的預防方式。目前是有一些抗病毒藥物在健康的人身上測試安全 。但是因為天花已經絕跡了，所以這些藥物都還沒有在天花的病人身上測試它的治療效果。

徐維莉（國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授）

2022年05月25日

1. 猴痘病毒是什麼？在痘病毒科之中有何特別？與天花有哪些不同？

猴痘病毒為猴痘的病源，分類上與天花病毒以及牛痘病毒均隸屬於痘病毒科（Poxviridae）的正痘病毒屬（Orthopox），具有雙股DNA的遺傳物質。

猴痘可感染靈長動物和人，為人畜共通病原，直接接觸感染者的體液為主要傳播途徑，致死率約1－10 ％[1]。而天花僅感染人類，此病毒可藉由空氣傳播，感染力強並造成高致死率（大約30％­）。

2. 目前猴痘病毒感染的狀況，和過去的猴痘大流行有不同嗎？

1970年薩伊（現稱剛果民主共和國）首度爆發人感染猴痘病毒的個案，此傳染病原先僅局限於中非以及西非，尤以剛果民主共和國最嚴重。然而自2003年起，透過進口動物以及非洲旅遊而將猴痘傳至非洲以外的國家；最早於2003年因自迦納進口草原土撥鼠而將猴痘傳入美國，造成至少47人感染。