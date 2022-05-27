歐美多國爆發「猴痘」疫情：過去曾發生過大流行嗎？如何預防與治療？
我們想讓你知道的是
透過國內專家學者對痘病毒的多年研究與人畜共通傳染病的專業知識，台灣科技媒體中心邀專家釐清並減低民眾對猴痘的擔憂與恐懼。
議題背景
- 本文編譯自科學期刊文章，完整文章來源：Max Kozlov. (2022) "Monkeypox goes global: why scientists are on alert." Nature.
自今（2022）年5月以來，歐美多個國家陸續發生猴痘（Monkeypox）病例，引發各界對猴痘大規模傳播的擔憂，世界衛生組織（WHO）與各國衛生當局正持續密切監控中。
猴痘和天花病毒相近，都屬於痘病毒科（Poxviridae）。猴痘病毒的遺傳物質是DNA（去氧核糖核酸），比起RNA（核醣核酸）病毒，DNA病毒相對穩定，突變的速度和頻率也相對較慢。根據麥克斯．柯茲洛夫（Max Kozlov）撰寫的《Nature》期刊報導，雖然猴痘是在1958年首次在實驗室猴子身上檢測到，但通常是從齧齒類的野生動物或已經感染的人再傳播給人。
猴痘感染並不是新出現的疾病，先前非洲的西部和中部地區平均每年會出現幾千例的猴痘感染。這次之所以引起世界衛生組織與公共衛生單位警覺，是因為今年5月開始，在非洲以外發現的病例數快速增加。據WHO最新資料顯示，截至5月21日，共累計12國通報猴痘病例，其中新增92例的確定病例，以及28例的疑似病例。
比起當初爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行時，對COVID-19病毒的理解較少，科學家們對猴痘和天花病毒的認識較多，研究也進行得較久。《Nature》期刊報導中引用美國陸軍傳染病醫學研究所病毒學家傑．霍伯（Jay Hooper）的說明，目前所知，猴痘主要透過直接的密切接觸和體液而傳播，感染猴痘的大多數人在沒有治療的情況下幾周後能痊癒。
《Nature》期刊報導提到美國疾病控制和預防中心痘病毒小組負責人、流行病學家安德里亞．麥柯勒姆（Andrea McCollum）表示，即使在每天都發生猴痘的地區，猴痘仍然是一種相對罕見的感染。但在沒有直接關連的人身上檢測到猴痘感染，麥柯勒姆感到擔憂。
一篇發表於《公共科學圖書館：被忽視的熱帶疾病》（PLOS：Neglected Tropical Diseases）期刊的回顧研究提到，1970年左右停止接種天花疫苗，人們對天花病毒的免疫力下降，可能是猴痘疫情再次出現的原因。
透過國內專家學者對痘病毒的多年研究與人畜共通傳染病的專業知識，台灣科技媒體中心邀專家釐清並減低民眾對猴痘的擔憂與恐懼。
引用資料：
- 歐洲CDC：Monkeypox cases reported in UK and Portugal
- 英國UKHSA：Monkeypox cases confirmed in England – latest updates
- 美國NIH：Imported Monkeypox from International Traveler, Maryland, USA, 2021
- 參考文獻：Bunge, Eveline M., et al. "The changing epidemiology of human monkeypox—A potential threat? A systematic review." PLoS neglected tropical diseases 16.2 (2022): e0010141.
一起來看看專家怎麼說。
張雯（中央研究院分子生物研究所研究員）
2022年05月25日
1. 台灣是否有爆發猴痘大流行的風險？是否該擔心台灣發生「人傳人」的風險？
目前台灣風險應該不高，不用過度擔心。打過天花疫苗的人應該可以對猴痘病毒產生保護力，但自從1980年後全世界就停止注射天花疫苗，所以40歲以下的人相對的風險比較高。
2. 潛伏期較長與傳染途徑較多，可能會增加傳播風險嗎？一般民眾該如何理解這次「多國猴痘病例」的狀況？是否該擔心猴痘帶來的健康影響或死亡威脅？
猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，猴痘病毒與天花都屬於「正痘病毒」（Orthopoxvirus）這一屬。痘病毒一般結構比較穩定，耐乾耐熱、多為經由接觸傳染。感染後潛伏期可能也是三到五天到兩星期。
此次多國報導之猴痘病毒株並非毒性很高的剛果株，對人重病死亡的威脅約1％。可以持續關注多國猴痘病例的發展狀況。因為症狀明顯容易追蹤控制，不太可能爆發成大流行。一般人不需要太擔心。
3. 目前是否有實證研究或監測數據，可以說明猴痘在今年或過往國際間傳播的風險高低？
以往猴痘病毒的傳播都限於非洲大陸，數字都很低。第一次發生在非洲大陸之外的事件是2003年美國。由於有從非洲國家：迦納（Ghana），走私至美國的寵物鼠已帶有猴痘病毒，散布到當地的土撥鼠及人颣，幾個月內散布到6州有4、50個居民的人感染，還好沒有人死亡。WHO的網站固定更新全球資訊，可參考：「Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries」。
4. 猴痘有哪些預防傳播手段和治療方式？
注射天花疫苗是最好的預防方式。目前是有一些抗病毒藥物在健康的人身上測試安全 。但是因為天花已經絕跡了，所以這些藥物都還沒有在天花的病人身上測試它的治療效果。
徐維莉（國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授）
2022年05月25日
1. 猴痘病毒是什麼？在痘病毒科之中有何特別？與天花有哪些不同？
猴痘病毒為猴痘的病源，分類上與天花病毒以及牛痘病毒均隸屬於痘病毒科（Poxviridae）的正痘病毒屬（Orthopox），具有雙股DNA的遺傳物質。
猴痘可感染靈長動物和人，為人畜共通病原，直接接觸感染者的體液為主要傳播途徑，致死率約1－10 ％[1]。而天花僅感染人類，此病毒可藉由空氣傳播，感染力強並造成高致死率（大約30％）。
2. 目前猴痘病毒感染的狀況，和過去的猴痘大流行有不同嗎？
1970年薩伊（現稱剛果民主共和國）首度爆發人感染猴痘病毒的個案，此傳染病原先僅局限於中非以及西非，尤以剛果民主共和國最嚴重。然而自2003年起，透過進口動物以及非洲旅遊而將猴痘傳至非洲以外的國家；最早於2003年因自迦納進口草原土撥鼠而將猴痘傳入美國，造成至少47人感染。
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【圖解】Dyson全球灰塵研究：台灣人愛用吸塵器、毒理醫學專家招名威教授公開最佳除塵利器
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為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並找出最有效的除塵掃具，Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
國內疫情再度升溫，民眾再度回到居家隔離的生活。談到落實防疫，確實的整潔打掃絕對是必要；然而，如何才能有效率的掃除空間中的灰塵？且層出不窮的灰塵究竟從何而來？為了進一步探索台灣民眾對灰塵的認知，並且找出最有效的除塵掃具，知名科技品牌Dyson在全球灰塵研究中首次納入台灣市場調查，並委託毒理醫學專家招名威教授，透過實驗找出除塵效果最好家用秘器。
Dyson最新灰塵研究報告：64%台灣愛用吸塵器高於全球平均
為了暸解全球消費者對於灰塵的認知，並從中洞察出消費者打掃習慣、提供居家清潔最佳解方，今年2月Dyson於全球33個國家展開「灰塵研究」，收集超過三萬份有效問卷，統計出全球民眾對灰塵的認知程度。本研究更首次納入台灣，針對台灣民眾對灰塵的認知、打掃行為以及打掃工具等展開調查。
本次灰塵研究，主要可分成三大部分調查結果：
- 灰塵認知：調查發現逾七成民眾知道居家灰塵量與健康有強烈關係，但多數不清楚灰塵的組成。有三成的台灣民眾認為灰塵的主要成分是沙子與土壤，但事實上，灰塵是由多種潛在過敏原的混合物，其中最主要來自塵蟎的分泌物、排泄物、蟲卵或屍體等。此外，近七成台灣民眾認知塵蟎會引起過敏及其他疾病，然而，民眾並不清楚「塵蟎排泄物」才是引起過敏的主因而非「塵蟎」本身。在調查結果中，民眾不止對「塵蟎排泄物」才是灰塵的主要成分感到驚訝，且僅有三成民眾知道「塵蟎排泄物」會引發過敏（32%）或氣喘（33%）。
- 打掃工具：依據台灣灰塵研究數據，以抹布（濕／乾）為打掃工具者最多（77%及66%）；接續為掃把（65%）與吸塵器（64%）。值得注意的是，台灣市場有64%的家庭使用吸塵器作為主要打掃工具，高過全球的統計數據（59%）。
- 打掃習慣／行為：有過半數（56%）台灣民眾的日常打掃頻率為每週至少打掃1次。疫情影響下，32%的台灣民眾增加打掃頻率，顯示人們意識到疫情間保持健康環境的重要性，也有助於提升居家的舒適度。
最新實驗證明，吸塵器的除塵效果大於濕抹布、乾抹布、掃把
為瞭解不同打掃工具的除塵效果，Dyson進一步委託毒理醫學專家招名威教授執行實驗，針對居家常見的打掃方式，如使用濕抹布、乾抹布、掃把、吸塵器等工具，觀察不同打掃方式能有效清除的灰塵與細菌數量。
詳細說明實驗方式如下：
- 取樣環境：某戶親子家庭的客廳／臥室
- 實驗流程：分別採用
- 只用濕抹布擦拭
- 乾抹布 + 濕抹布各擦拭1次
- 掃把 + 濕抹布掃1次再擦拭1次
- 吸塵器 +濕抹布吸1次再擦拭1次
- 只用吸塵器清潔
針對不同打掃工具蒐集打掃前與打掃後的地板細菌，並運用「ATP冷光即時細菌檢測儀」進行細菌量分析，進行Before／After比較，找出清潔效果最好的清潔方式。實驗結果如下表：
招名威教授也補充：「實驗結果發現，臥室相對而言較為密閉且少開窗，濕度較高，因此含有 740 CFU/mL的細菌量，比客廳的411 CFU/mL高出一倍。」進一步觀察清潔效果，則可發現：
「效果最好的是吸塵器，能去除75～90%的細菌量；若只單純使用濕抹布，只能消除35～40%的細菌。」
另外，招名威教授也強調：「實驗結果發現，使用吸塵器、又再用濕抹布擦拭後，清潔效果竟然只剩下57～73%；若選擇使用濕抹布進行打掃，可在清掃前先確定抹布和水是乾淨無菌的，才能避免又把髒污帶回到地板上。」由此可見，在無嚴重的污漬情況下，單只針對灰塵，使用吸塵器打掃環境就能提供最潔淨的清潔效果，無需讓手碰觸灰塵，也不用擔心揚塵與灰塵透過濕抹布擴散到其他區域，完成居家整潔，事半功倍。
毒理醫學專家推薦：Dyson V12、V15無線吸塵器
招名威教授說明，台灣氣候容易孳生「塵蟎」、積累「塵蟎排泄物」，加上疫情影響，居家時間變長，應選擇強力打掃工具，並提升打掃頻率，才能有效改善環境品質。例如「Dyson V12 Detect Slim™輕量智慧無線吸塵器」及「V15 Detect™智慧無線吸塵器」皆具備智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭，綠色雷射光能清楚照射吸頭前方區域，讓灰塵陰影與地板形成明顯對比，讓平時看不見的微塵也能瞬間現形。
此外，Dyson V12及V15吸塵器還搭載「壓電式聲學感應技術」，每秒可測量高達15,000次通過入氣口的塵粒數量，並將顆粒震動轉換為接收訊號，測量吸入灰塵的體積與數量，在自動模式下，能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，維持長效續航力。
不只能偵測灰塵濃度，還可透過「視覺化分類統計功能」，計算並偵測吸入灰塵的數量及大小，並將統計數據直接顯示於LCD螢幕之中，幫助消費者理解居家灰塵處成，包括：過敏原和花粉、微細灰塵、塵蟎和細砂、跳蚤及糖粉等，進而決定最適合的清潔頻率與需要加強清掃的重點區域，讓清潔的過程更加科學化與系統化。
更棒的是，讓消費者感到頭痛的頭髮纏繞問題，Dyson也提供有效解法。Dyson V12及V15吸塵器採用無纏結科技，可輕鬆將毛髮甩入集塵筒內，避免纏繞的情況發生，減輕打掃負擔。
招名威教授也建議，不只要追求有效除塵，最好還能選購預防「二次汙染」的掃具用品，讓灰塵無所遁形、還原居家健康舒適環境。
Dyson吸塵器皆配有全機密封與多重過濾系統，「Dyson V15 Detect™ Absolute Extra無線吸塵器」，不只配備上述功能，更進階加強「全機密封HEPA過濾系統及HEPA濾網」，可捕捉99.97%小至PM0.1的超細懸浮微粒、花粉和過敏原，將吸入機器與集塵桶內的汙染物牢牢鎖住並過濾，最終只排出潔淨的空氣，避免含汙染物的廢氣在清潔過程中造成室內空氣的二次汙染。
讓灰塵無所遁形的打掃利器！專家推薦：