【未來大人物】別人開箱愛馬仕他開箱上億德國工具機！發起工業革命中，超認真少年讓工業變成一件帥又酷的潮流事
我們想讓你知道的是
在此談及的並非產業型態的工業革命，而是由「超認真少年」發起的超認真態度來對待工業產業。穿著帥氣連身工作服、反戴鴨舌帽，帶點玩世不恭、以國台語並進方式，用幽默且深淺兼具的方式談論著工業，阿仔師讓工業變成一件又帥又酷又能賺錢的潮流事。
在工程現場他是阿仔師、在藝術領域中他是金屬雕塑家、在學校是讓人超沒距離的仔仔老師、更多人知道的是在YouTube頻道的「超認真少年」。從2019年開立頻道，以阿仔師為主角、幕後則是製作人朱麗禎撐腰，至今已有43萬訂閱，大家稱超認真少年為網紅，但他們只想著為這些「做工的人」發聲，用影片與現場分享讓社會能更平等，用自己與團隊的力量，在為自己與同業發起「工業革命」。
別人開箱愛馬仕，他開箱上億德國工具機
一般網紅會開箱名牌包、開箱最新手機、開箱傳說中人氣餐廳等，但對超認真少年來說，開箱的領域卻是讓人意想不到，他們曾開箱被稱為神獸級的上億德國CNC工具機引起網友話題，也曾透過鏡頭帶網友一窺更換44層大樓的電梯更換過程，更曾跟著台北捷運局深入地下30米開箱工程中超大土撥鼠「潛盾機」挖鑿隧道。這些兼具挑戰卻又艱難的實作工作，若非具有專業識能與工業現場安全知識的人是無法辦到。
但阿仔師與團隊並非刻意賣弄專業，反而是將工業以「白話文」的方式在鏡頭前呈現，團隊將一般人在工業上會遇到的問題表面化，用最簡單的話語講述讓人搞不清楚的專業術語，例如帶大家「逛五金行攻略」、一支影片「搞懂鎚鑽、衝擊起子、震動電鑽和衝擊板手」，「用50元硬幣就可以檢測一台電梯好不好」等生活中會遇到的事，藉以幽默與直白的對白，加上阿仔師淺顯易懂的解說，讓工業變得好玩且不陌生。然而，更深層的意義，更是希望能改變社會大眾對這些「做工的人」加諸更多的職業認同、平等與喚醒工業技術提升及工安問題的關注。
從浪子到藝術與工程職人
成為大家口中的網紅並非一蹴而就，目前的開花結果其實還是過往阿仔師人生歷練的斜槓總結，中學時不想讀書就去工地打工，偏離大人口中好好讀書的規矩路，從工地、擺地攤、鐵工廠學徒、創潮牌、室內裝潢、翻模幾乎什麼都做過，過往的「磨練」反而成就了他樣樣都能動手做的實務歷練。加上他年輕、敢衝、且喜歡動手改造與創造，讓他在工業工程圈子裡逐漸闖出天地。
更在獲選「文化資產局台中 20 號倉庫」駐村藝術家之後，展開了大型的立體金屬藝術作品創作。2020年母校僑泰高中50週年校慶更邀他創作大型創作「50號超級戰艦」，並邀請他返校揭幕及接受傑出校友表揚，藝術作品不但被擺在母校成為鎮店之寶，他也是臺中歌劇院第一位合作雕塑家，並在戶外擺置著他的摺紙系列作品。
不循大人口中的正規路，阿仔師分享的人生其實是「超認真態度」。
用自己擅長且熱情的態度來面對每一種身份，只要超認真，就是最好的武器與努力的成果。阿仔師曾分享過：「自己是靠著一把『呼練打』（グラインダー_ 砂輪機）起家。」把最簡單的機器用到最好最細緻，不管是在創作、教學、甚至是承接工程時都帶有專注初心，就是他的超認真態度。
消弭職業識別落差，直球對決
2019年阿仔師與製作人朱麗禎共同創辦了「超認真少年」，至今若從Youtube頻道裡「超認真少年」的訂閱數來看，是人人稱羨的網紅，但「超認真少年」從每支影片裡所欲傳達的，更是背後那深層「尊重工業」的意義。阿仔師比較國內外接案的例子，最深刻的還是對「工業職業」存在的文化認知差異，西方世界裡對於「工人」的尊重與術業有專攻的態度，相較之下「工人」在東方社會裡是屬於低下的刻板印象，但讓他不平的是，日常生活所及幾乎都是工業，舉凡交通運作、生活、修繕、水電......生活其實圍繞著工業打轉，為什麼擁有專業技能的「工業者」反而被視為低階社會的一員。
於是他們直球對決，將生活中遭遇的「事實現象」平實拍攝而出，例如相較一般上班族，「做工的人」申請房貸、車貸遭遇的問題與困境直切陳述。用自己的力量與聲音，傳達出廣大夥伴長期以來的切身之痛。
同樣的態度與初心也反映在阿仔師與其他工程工班的合作上，阿仔師直率地說：「我請工班都直接完工後給現金、決不拖欠。」改造社會工業歧視現狀前，從自己的實際運作開始改變起工人經常要整起工程施工完畢延宕許久才能領取工資的陋習，坦率與直白地態度，讓工業逐漸也成為一件酷事情，就讀技職的孩子甚至也以自己專長為榮，不再覺得矮人一截。
超認真少年，從線上到線下，都是屬於「超認真」的態度在行動前進著。
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責任編輯：江怡蘋
核稿編輯：王銘岳
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講究機能與美學，LG OLEDevo系列電視令人心醉神迷的三大黑科技
我們想讓你知道的是
LG OLEDevo 系列電視三大黑科技，包括雙重國際認證的護眼效果、AI 智慧優化與聲控系統，以及令人心醉神迷的超輕薄機身。講究機能與美學的你，必須認識這款電視。
現代人講究極致的娛樂體驗，尤其疫情時代讓居家時間變長，電視的地位恐怕比過去任何時候都來得重要。一台好的電視，能讓居家空間化身為重要的視聽娛樂中心，甚至把客廳打造成一座藝廊；凝聚家人在此齊聚享受視聽饗宴的時刻，也為整體空間做出現代科技感的華麗點綴。
韓國科技大廠 LG 全新 OLEDevo 系列，作為結合視聽享受、極致美學、智慧簡約的存在，將是此時此刻市場最需要的優質電視。不少人想為家裡添購新電視，或是為長輩汰舊換新，尋覓一台簡易好上手、又能保護視力健康的電視。那麼，LG 全新 OLEDevo 系列的三大黑科技，將是消費者不能錯過的精彩選擇。
LG OLEDevo 黑科技之一：雙重護眼認證的 OLED 面板
LG OLEDevo 全系列搭載 LG 獨家最新一代「OLEDevo」面板技術，運用「自體發光像素技術」的有機材料，控制每一像素的顯示品質，提供極為精準的顯色能力與絕佳的高對比度；不只視覺效果遠遠超越一般市售常見的 LCD 面板，LG OLED 面板還具備「護眼雙認證」，友善長輩與兒童，讓家人能安心追劇、減少眼睛負擔。
針對電視產品的護眼認證，主要是判斷「抗藍光」功能。藍光屬於一種「高能量光線」，若長時間大量接觸，可能會對視網膜產生影響，進而傷害視力。為了讓消費者可以安心觀賞電視，LG OLED 電視將藍光影響降至最低、僅發射出 29％ 的藍光，遠低於眼睛舒適度的最低 50％ 標準，護眼效果獲得國際權威認證機構——德國萊因 TÜV 護眼認證、美國 UL 低藍光顯示認證等認可。
此外，LG OLED 藍光只有同等大小液晶螢幕的 60%，大幅降低眼睛的負擔。也就是說，LG OLED 電視讓消費者能比以往更加放心地享受大螢幕，盡情玩遊戲或看電視。
LG OLEDevo 黑科技之二：AI 技術讓電視更好看，也更方便看
另一個令人驚豔的黑科技，則是 LG OLEDevo 系列機種非常善用 AI 人工智慧。首先， LG OLEDevo 系列電視採用了 α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片，能運用 AI 優化影像與聲音品質，呈現最卓越的視聽效果，包括：
- 影像強化：內建 AI 技術擁有規模超過百萬組的視覺資料點數據庫，能識別影像內容，進行降噪與圖像優化程序。全新「場景檢測」功能還能進一步分析顯示場景類型，並支援優化。
- 音效強化：α9 第四代 AI 4K 影音處理晶片還具備超過 1,700 萬個音頻資料點作為學習基礎，能識別語音、音效與音調頻率，依照不同的風格優化聲音音效，甚至自動調整音量，確保高均值的視聽感受。
此外，LG 也導入 AI 語音辨識系統、家電物聯網技術，讓電視搖身一變成為家電物聯網系統的主控台，打造聰明駕馭的智慧居家功能，包括：
- AI 語音控制電視：聰明的 AI 語音辨識，讓長輩能聲控電視，迅速執行轉台、調整音量等功能。使用 Netflix、Disney+ 等 OTT 串流平台時，也不必費時打字搜尋，直接語音輸入就能迅速找片。
- 家用物聯網裝置：OLEDevo 系列還有物聯網功能，電視可作為儀表板來控制家電設備，串連智慧滑鼠遙控器的 AI 語音控制功能，輕鬆聲控家電。
LG OLEDevo 系列黑科技之三：零間隙壁掛超窄邊，打造藝廊等級外觀
LG OLEDevo 系列全名 LG OLEDevo G1 的「G」，隱含「Gallery」（藝廊）的精神，也充分反映外觀設計的精神。憑藉 OLED 面板獨有的極輕薄特質，再加上零間隙壁掛的超窄邊框設計，讓 LG OLEDevo G1 看起來就像是一幅畫作。換言之， LG OLEDevo G1 不只能提供電視娛樂，也可也作為空間佈景的一部份，增添藝術氣息與科技感。
LG OLEDevo 系列符合新世代電視主流需求，配備 4K UHD 解析，無論是 4K 藍光影音、線上串流影音平台、各大遊戲主機（PS5、Xbox Series X）等都能享受高品質視聽。
目前全系列分別有 55 吋、65 吋、77 吋三種規格，一般家庭房間建議選用55吋、客廳建議選用 65 吋；若是展示空間、會議室或喜歡劇院感受者等，可考慮更大尺寸的 77 吋。追求極致視聽、體驗智慧便利，就從 LG 全新 OLEDevo 系列護眼電視開始。