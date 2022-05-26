【未來大人物】別人開箱愛馬仕他開箱上億德國工具機！發起工業革命中，超認真少年讓工業變成一件帥又酷的潮流事

在工程現場他是阿仔師、在藝術領域中他是金屬雕塑家、在學校是讓人超沒距離的仔仔老師、更多人知道的是在YouTube頻道的「超認真少年」。從2019年開立頻道，以阿仔師為主角、幕後則是製作人朱麗禎撐腰，至今已有43萬訂閱，大家稱超認真少年為網紅，但他們只想著為這些「做工的人」發聲，用影片與現場分享讓社會能更平等，用自己與團隊的力量，在為自己與同業發起「工業革命」。

別人開箱愛馬仕，他開箱上億德國工具機

一般網紅會開箱名牌包、開箱最新手機、開箱傳說中人氣餐廳等，但對超認真少年來說，開箱的領域卻是讓人意想不到，他們曾開箱被稱為神獸級的上億德國CNC工具機引起網友話題，也曾透過鏡頭帶網友一窺更換44層大樓的電梯更換過程，更曾跟著台北捷運局深入地下30米開箱工程中超大土撥鼠「潛盾機」挖鑿隧道。這些兼具挑戰卻又艱難的實作工作，若非具有專業識能與工業現場安全知識的人是無法辦到。

Photo Credit - 超認真少年 深入地底30米開箱捷運巨大挖掘潛盾機。

但阿仔師與團隊並非刻意賣弄專業，反而是將工業以「白話文」的方式在鏡頭前呈現，團隊將一般人在工業上會遇到的問題表面化，用最簡單的話語講述讓人搞不清楚的專業術語，例如帶大家「逛五金行攻略」、一支影片「搞懂鎚鑽、衝擊起子、震動電鑽和衝擊板手」，「用50元硬幣就可以檢測一台電梯好不好」等生活中會遇到的事，藉以幽默與直白的對白，加上阿仔師淺顯易懂的解說，讓工業變得好玩且不陌生。然而，更深層的意義，更是希望能改變社會大眾對這些「做工的人」加諸更多的職業認同、平等與喚醒工業技術提升及工安問題的關注。

Photo Credit - 超認真少年 將工業機具擺放得如潮流配件牆，真心期盼職業平權的目標能被更多人看見。



從浪子到藝術與工程職人

成為大家口中的網紅並非一蹴而就，目前的開花結果其實還是過往阿仔師人生歷練的斜槓總結，中學時不想讀書就去工地打工，偏離大人口中好好讀書的規矩路，從工地、擺地攤、鐵工廠學徒、創潮牌、室內裝潢、翻模幾乎什麼都做過，過往的「磨練」反而成就了他樣樣都能動手做的實務歷練。加上他年輕、敢衝、且喜歡動手改造與創造，讓他在工業工程圈子裡逐漸闖出天地。

更在獲選「文化資產局台中 20 號倉庫」駐村藝術家之後，展開了大型的立體金屬藝術作品創作。2020年母校僑泰高中50週年校慶更邀他創作大型創作「50號超級戰艦」，並邀請他返校揭幕及接受傑出校友表揚，藝術作品不但被擺在母校成為鎮店之寶，他也是臺中歌劇院第一位合作雕塑家，並在戶外擺置著他的摺紙系列作品。

Photo Credit - 陳淑玲 母校巨型創作的1/200縮小版藝術品，展示在工作室外。

不循大人口中的正規路，阿仔師分享的人生其實是「超認真態度」。

用自己擅長且熱情的態度來面對每一種身份，只要超認真，就是最好的武器與努力的成果。阿仔師曾分享過：「自己是靠著一把『呼練打』（グラインダー_ 砂輪機）起家。」把最簡單的機器用到最好最細緻，不管是在創作、教學、甚至是承接工程時都帶有專注初心，就是他的超認真態度。

消弭職業識別落差，直球對決

2019年阿仔師與製作人朱麗禎共同創辦了「超認真少年」，至今若從Youtube頻道裡「超認真少年」的訂閱數來看，是人人稱羨的網紅，但「超認真少年」從每支影片裡所欲傳達的，更是背後那深層「尊重工業」的意義。阿仔師比較國內外接案的例子，最深刻的還是對「工業職業」存在的文化認知差異，西方世界裡對於「工人」的尊重與術業有專攻的態度，相較之下「工人」在東方社會裡是屬於低下的刻板印象，但讓他不平的是，日常生活所及幾乎都是工業，舉凡交通運作、生活、修繕、水電......生活其實圍繞著工業打轉，為什麼擁有專業技能的「工業者」反而被視為低階社會的一員。



Photo Credit - 超認真少年 每時每刻都在接觸的工業，為何總被刻板印象打壓？

於是他們直球對決，將生活中遭遇的「事實現象」平實拍攝而出，例如相較一般上班族，「做工的人」申請房貸、車貸遭遇的問題與困境直切陳述。用自己的力量與聲音，傳達出廣大夥伴長期以來的切身之痛。

同樣的態度與初心也反映在阿仔師與其他工程工班的合作上，阿仔師直率地說：「我請工班都直接完工後給現金、決不拖欠。」改造社會工業歧視現狀前，從自己的實際運作開始改變起工人經常要整起工程施工完畢延宕許久才能領取工資的陋習，坦率與直白地態度，讓工業逐漸也成為一件酷事情，就讀技職的孩子甚至也以自己專長為榮，不再覺得矮人一截。

超認真少年，從線上到線下，都是屬於「超認真」的態度在行動前進著。

看更多：超認真少年影片

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳